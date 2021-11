Polémica por declaraciones de AMLO sobre China

Hace días atrás se reunieron los países que integran el T MEC, es una reunión que nuclea que son los países de América del Norte, EE.UU, Canadá y México, desde el año 2016 que no se reunían lógicamente ahí se da una espacio de dicotomía, Mexico por un lado es latinoamericano de eso no hay dudas aunque geográficamente es de América del Norte, entonces a la hora de hacer alianzas económicas, para los EE. UU, Mexicano que es lo más importante su contexto geográfico y político o en su contexto cultural, con un presidente como Andrés López Obrador, la verdad ha hecho tanto por la integración latinoemericana, rescato al presidente Morales envió un avión para ir al rescate de Evo Morales mientras se hacia el golpe de Estado en Bolivia, Evo Morales no estaría con vida sino fuera porque López Obrador mando ese avión y después nos enteramos que sufrió distintos tipos de agresiones, le volvió a dar vida a la CELAC que es el grupo de países del continente americano, toda América Latina, el Caribe menos EE. UU y Canadá, que después de la muerte de Chávez quedo muy debilitado y López Obrador le volvió a dar vida formaron en Puebla un grupo que contrarrestaba aquel grupo de Lima que estaba pensado para desestabilizar al gobierno de Nicolas Maduro y también cedió el espacio en territorio mexicano para que el gobierno bolivariano se reúnan con la oposición y que tengan dialogo de manera frontal…

De la siguiente forma lo explico Sebastián Salgado en su columna de Geopolítica internacional, en el “Regreso Informativo de la Tarde” …

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.