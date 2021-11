A Fontanarrosa, la enfermedad "lo agarro en su mejor momento creativo"

El ‘Colorado’ Vázquez, amigo del alma de Fontanarrosa que lo acompañó siempre, recordó al enorme escritor con anécdotas y reflexiones acerca de sus cuentos.

Se refirió al fallecimiento del gran escritor: “Lo agarró en su mejor momento creativo”. “Yo que me reía de los gardelianos que dicen que Carlitos cada día cantaba mejor, me pasa lo mismo con el Negro, sus cuentos cada vez me gustan más”

“Fue una enfermedad muy desgraciada, pero por allí eso le permitió llevarse en vida tanto reconocimiento de la gente”

Además, contó como lo llevaban a la cancha mientras transitaba su enfermedad: “Armamos todo un proceso para pasarlo a buscar, tenia esa silla de ruedas que era un infierno desarmarla, con las autoridades de Rosario Central arreglamos en un sector para poder ir”