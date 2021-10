Diario de Radio Nacional 28-10-21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente recorrió el multievento de negocios

Nacional Folklórica - JOSE "Pepe" MUJICA: "En Latinoamérica hay que construir políticas internacionales conjuntas"

LRA 1 Buenos Aires - Antes de la gira presidencial por Europa: Cerruti aseguró que seguirán buscando "el mejor acuerdo con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: "Las medidas para proteger el bolsillo son criticadas por la oposición"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CABANDIE: Presentaron en Diputados el proyecto de ley de gestión de envases

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: El discurso del Presidente

LRA 1 Buenos Aires - LUIS TAGLIAPIETRA: Aducen estrategia dilatoria de Macri

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA CARRERAS: "Llevar 400 micros no es en apoyo a Macri, es en contra de la Justicia"

LRA 1 Buenos Aires - LUISA RODRIGUEZ: "Ojalá que Macri declare y diga la verdad"

LRA 42 Gualeguaychú - LUANA VOLNOVICH: "No hay impacto de la inflación en los medicamentos de PAMI"

LRA 1 Buenos Aires - Se sumó al acuerdo de precios: La Pampa garantiza fiscalización

LRA 1 Buenos Aires - Paso de los Libres-Uruguayana: Habilitaron el puente internacional

LRA 1 Buenos Aires - Viajarán en febrero: Cuatro mujeres a cargo de Radio Nacional en la Antártida

LRA 29 San Luis - RODRIGO VERDUGO: Alerta por un brote de coronavirus en Villa de Merlo

LV 4 San Rafael - Destacan la seguridad de la vacuna pediátrica: Efectividad de la tercera dosis para los adultos

LRA 27 Catamarca - SILVIA BUSTOS: "La sintomatología es leve y se puede confundir con algo más estacional"

LRA 7 Córdoba - GABRIELA BARBAS: "Con la tercera dosis de la vacuna se busca fortalecer la respuesta inmune"

LT 12 Paso de los Libres - FEDERICO OJEDA, SUSTI: La vacunación para jóvenes de 12 a 17 años es más lenta

LRA 25 Tartagal - EMILIANO ESTRADA: "En noviembre votamos volver a construir la Argentina"

LRA 16 La Quiaca - FACUNDO NOLASCO: "Esa cercanía con el pueblo era una característica de Néstor"

LT 14 Paraná - SERGIO URRIBARRI: "Néstor tenía todo en la cabeza. Tenía el país entero"

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: "Néstor Kirchner tomó decisiones políticas en Derechos Humanos"

LRA 3 Santa Rosa - MARIELA RODRIGUEZ: Emergencia indígena: "Ojalá ganen los buenos"

LT 11 Concepción del Uruguay - La ley de Etiquetado Frontal: Una de las más completas en Latinoamérica

LRA 21 Santiago del Estero - ALEJANDRA CACERES: Celebran la sanción de la Ley de Etiquetado frontal de alimentos

LRA 8 Formosa - Autovía hasta Clorinda: Insfrán firmó convenios con Nación para impulsar la obra pública

LRA 6 Mendoza - Control de precios congelados: Aseguran que "no hay mejor inspector que el consumidor"

LRA 42 Gualeguaychú - Celebraron la ley de Etiquetado: Organización Mundial de la Salud y Unicef

LT 11 Concepción del Uruguay - ENRIQUE CRESTO: "Hay que transformar las políticas públicas en políticas de Estado"

Nacional Rock - JUAN MANUEL KARG: Néstor y Lula expandieron el horizonte de lo posible

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS TOMBOLINI: "Tenemos una moneda que es un 20% más competitiva que en 2018"

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández dialogó con productores y empresarios locales y regionales al recorrer este mediodía diversos stands de Expo Escobar, un evento de negocios que reúne a más de 330 expositores para promocionar las áreas de nuevas tecnologías, educación e innovación, sostenibilidad, y economía de triple impacto.

El mandatario visitó puestos dedicados a diferentes actividades productivas, en el marco de la exposición de negocios más grande del país en el que se llevarán a cabo 60 coloquios en diferentes áreas temáticas, y donde más de 500 industrias nacionales tendrán un espacio de promoción para alentar la producción y la inversión.

Nacional Folklórica

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica habló con Luis Bremer en Dejame que te cuente por Nacional Folklórica FM 98.7.

Ayer el Presidente de la Nación Alberto Fernández le entregó a Mujica la condecoración del Collar de la Orden del Libertador San Martín, otorgado a través del Decreto 40/2021.

El Collar es uno de los seis grados que conforman la Orden del Libertador San Martín, es una distinción de máxima jerarquía que otorga la Argentina en reconocimiento a soberanos o Jefes de Estado por los servicios prestados al país o a la humanidad.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del viaje del Presidente a la cumbre de Cambio Climático que se desarrollará en Glasgow y el G20 en Roma, la portavoz del Gobierno destacó que Alberto Fernández mantendrá entre sábado y domingo "reuniones generales y bilaterales" con el fin de “seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI".

Según adelantó Gabriela Cerruti, los encuentros pautados serán con la canciller Angela Merkel y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

LRA 1 Buenos Aires

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos señaló que esta "es una campaña sumamente violenta en la que traspasan la raya de lo que uno espera de un debate político" y acusó a la oposición de "meterse en situaciones de la vida cotidiana". "La oposición está demostrando la ferocidad con la que es capaz de atravesar este proceso electoral", subrayó, al tiempo que manifestó: "Todas las medidas que tomamos para proteger el bolsillo de la gente son criticadas por la oposición".

LRA 1 Buenos Aires

En “Hola Qué Tal” hablamos con Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, sobre el proyecto de Ley de gestión integral de envases, responsabilidad extendida del productor, e inclusión de trabajadoras y trabajadores recicladores que se presentó en Diputados.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein analizó las palabras que pronunció en Morón Alberto Fernández ,en el acto homenaje a Néstor Kirchner a once años de su muerte.

Mientras la oposición intenta instalar la imagen de un gobierno debilitado, el Presidente transmitió mensajes claros respecto de la inflación y la especulación por parte de ciertos sectores en sintonía con las medidas del secretario de Comercio Interior Roberto Felleti. “El consumidor va a sentir ese discurso en la medida que vea que los números se estabilizan. Y eso es un proceso, que depende también de la participación del pueblo controlando y eligiendo lo que va a comprar”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y padre de uno de los tripulantes del hundido submarino ARA San Juan, se mostró sorprendido por la suspensión de la indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

En ese sentido, encontró "absurdo" el planteo de la defensa de Macri con relación a que es el Presidente de la Nación quien lo tiene que relevar de mantener el secreto sobre temas de inteligencia.

Asimismo, remarcó que "la prueba es muy importante" y dijo no entender por qué el expresidente "decide no ejercer su derecho a la defensa" en la indagatoria, instancia en la cual "puede no declarar, pedir que su declaración quede bajo reserva, o incluso mentir".

En tanto, advirtió que a presión que se ejerce contra el juzgado es "muy virulenta".

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Rodríguez, madre del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, compartió sus sensaciones a propósito de la convocatoria del ex presidente ante la justicia, prevista para este mediodía, en la causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas fallecidos en el hundimiento.

Mauricio Macri está citado, por tercera vez, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores para declarar ante el magistrado subrogante Martín Bava, quien fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata, que no hizo lugar a la recusación impulsada por la defensa.

Luisa, mamá del submarinista, expresó su deseo de que el expresidente “declare y diga la verdad” aunque consideró que es una persona que “miente” y cuestionó que haya convocado a marchar en su apoyo.

LRA 42 Gualeguaychú

La directora Ejecutiva de la obra social estatal PAMI, Luana Volnovich, visitó Gualeguaychú y aseguró que la inflación no está impactando en los aumentos de precios de los medicamentos.

Luego, la funcionaria destacó que anualmente se invierten 100 mil millones de pesos en proveer medicación a los beneficiarios, y que muchos de ellos lo obtienen en forma gratuita.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Luchelli, periodista de LRA3 Nacional Santa Rosa, se refirió a la adhesión de la provincia al entendimiento con el Gobierno Nacional, suscripto por el gobernador Sergio Zillioto, para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero.

Precisó que, según declaraciones de la responsable de Defensa al Consumidor en la provincia, Florencia Rabario, el inicio de los controles está previsto para la semana próxima, se hará en las grandes superficies y luego se extenderá a comercios y despensas de menores dimensiones.

Además de la Pampa, suscribieron este acuerdo los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santa Cruz, Tucumán, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Juan, Chubut, Salta, Misiones y Corrientes.

LRA 1 Buenos Aires

Autoridades nacionales informaron que el paso fronterizo de Corrientes en Paso de los Libres con Uruguayana (Brasil) está habilitado. La periodista de Radio Nacional Paso de los Libres Cristina Bond explicó los requisitos que se tienen en cuenta para ingresar al país y precisó que solo pueden entrar hasta 300 personas por día.

LRA 1 Buenos Aires

La novedad en el recambio de programación de LRA 36 Arcángel San Gabriel es que estará dirigida por un equipo de mujeres. Ellas viajarán en febrero junto a sus familias y cuyos hijos asistirán a la escuela en la Antártida.

Las productoras serán Romina Zabalza, María Rodríguez, Claudia Albarracín y la operadora técnica Mariela Churquina. Las cuatro visitaron las instalaciones de LRA 1 y brindaron detalles de su próxima aventura.

Albarracín comentó la particularidad de su situación ya que sus dos hijos más grandes terminaran la escuela allí y la menor comenzará en la Antártida.

Las mujeres contaron que están “con muchas ganas y con responsabilidad de vivir esta experiencia” y que el objetivo es transmitir la cultura y los valores del país mediante la emisora que llega a todo el mundo mediante la RAE.

LRA 29 San Luis

Alerta por un brote de casos de coronavirus en una escuela del norte de San Luis en chicos del primer año de la educación secundaria. “Se va a analizar e investigar que variante está afectando a los chicos”, señaló Verdugo.

LV 4 San Rafael

El especialista virólogo e investigador del CONICET, Mario Lozano, habló de la seguridad de las vacunas para los menores y del buen nivel de vacunación que hay en la Argentina comparado con otros países, lo que pone a nuestro país en ventaja respecto de la inmunidad para enfrentar a nuevas cepas.

“Se va a llegar con dos dosis a cubrir al 90% de la población mayor de edad, y lo mismo va a pasar con los niños, niñas y adolescentes”, opinó Lozano.

LRA 27 Catamarca

“La sintomatología que se está observando en estos últimos días es leve, como ser rinitis y malestar general, pero no son esos cuadros tan floridos que podíamos ver el año pasado. Por eso insisto en que se pueden confundir mucho con algo más estacional como la rinitis alérgica”, explicó la epidemióloga y directora Provincial de Enfermedades Crónicas, Silvia Bustos, sobre los casos positivos de COVID-19 que se detectan actualmente.

LRA 52 Chos Malal

El trabajador de salud comentó sobre la circulación del Covid-19 en Chos Malal y la zona. "Actualmente estamos con una cantidad de casos más esporádicas producto de menor circulación viral en todas las jurisdicciones argentinas", expresó Zárate.

LRA 7 Córdoba

Desde el próximo sábado Córdoba comenzará a vacunar contra el coronavirus por tercera vez a personas inmunocomprometidas que hayan recibido cualquier compuesto y a mayores de 50 años que hayan sido vacunados con Sinopharm.

"Es importante fortalecer la respuesta inmune", indicó Gabriela Barbás, secretaria de Salud de la provincia, y luego agregó: "En Córdoba hay 133.000 personas con Sinopharm y 45.000 personas inmunocomprometidas”.

LT 12 Paso de los Libres

El subsecretario de Sistemas y Tecnología de Información (SUSTI), Federico Ojeda, expresó: “Vamos a hacer un sistema para que las mismas personas puedan cambiar el día y el tipo de vacuna que hayan recibido, porque hay casos de personas que quedan en el sistema sin la fecha de la aplicación de la primera dosis”.

Cabe destacar que la vacunación de 12 a 17 años es más lenta que la correspondiente a los turnos regulares porque se utilizan vacunas Pfizer y Moderna, las cuales son las que con más lentitud llegan a Corrientes, en relación a lo que sucede con la vacuna Sinopharm.

LRA 25 Tartagal

El candidato hizo referencia a las discusiones más importantes que atraviesan a la política argentina. “El 14 de noviembre se vota no solo una elección netamente provincial, sino también en términos de esa Argentina que sigue discutiendo temas que discutía hace 18 años”, señaló el exministro.

LRA 16 La Quiaca

El joven músico jujeño recordó la figura de Néstor Kirchner en un aniversario más de su paso a la inmortalidad, diciendo: “Néstor forma parte de esa generación de jóvenes que no pudieron llegar, como los 30 mil compañeros desaparecidos, pero él llegó. Vino a proponer un sueño y una Argentina totalmente distinta y en un par de años se van a cumplir 20 años de que asumió la presidencia”.

LT 14 Paraná

Sergio Urribarri, embajador de Argentina en Israel, recordó la figura del ex presidente Néstor Kirchner, quien falleció hace 11 años. “El mejor homenaje, querido amigo y compañero, es seguir trabajando por los sueños de nuestro pueblo y por el futuro de la patria. Siempre unidos, organizados, solidarios e inteligentes”, escribió Urribarri en sus redes sociales.

LRA 26 Resistencia

“La Red por la Identidad se inició hace 44 años con la búsqueda de los nietos desaparecidos y en esta columna escuchamos a algunas de las Abuelas como Estela de Carlotto, que nos contaron los inicios de la búsquedas, el trayecto que recorrieron y la actualidad. Cada una de ellas tiene una historia muy fuerte, y quiero recordar el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, que fue muy importante para las organizaciones de Derechos Humanos, al que también se refirió Estela valorando la decisión política que tuvo en ese tema”, dijo la integrante de Red por la Identidad nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LRA 3 Santa Rosa

El Senado tratará el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos. Al respecto, Mariela Rodríguez, investigadora de CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, dijo: “La situación es complicada porque tiene un trasfondo histórico que se corresponde con este reconocimiento del Estado de la apropiación de esos territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades indígenas”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La nutricionista Luciana Guionet indicó que la nueva ley es un avance muy importante, ya que nos da la posibilidad de elegir. La profesional médica también destacó que esa ley permitirá educar a los niños y a las niñas, y luego comentó que la misma obliga a incluir etiquetas en los productos con exceso de sal, azúcar y grasas, prohibiendo que estos se publiciten para el público infantil.

LRA 21 Santiago del Estero

El objetivo de la norma es advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares que contienen algunos productos. “La ley es considerada como proyecto de cuidado de la salud que brinda información útil a los consumidores sobre los productos empaquetados”, señaló Cáceres.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue recibido por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, en su despacho de Casa Rosada para firmar una serie de convenios destinados a realizar proyectos de infraestructura en distintas localidades de la provincia.

LRA 6 Mendoza

Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, dio detalles sobre el mecanismo que llevan a cabo para controlar los precios, evidenciando algunas de las dificultades con las que se encuentran a la hora de acceder a los distintos establecimientos.

Luego, Ríos destacó la importancia de los consumidores en las acciones de control, indicando: "No hay mejor inspector que el consumidor".

LRA 42 Gualeguaychú

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitieron un comunicado celebrando la sanción de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable en nuestro país, y consideraron que se trata de "un hito histórico"

En tanto, la nutricionista Elina Chauman explicó la importancia de esta ley, y luego señaló: “El Etiquetado Frontal de alimentos viene a ordenar el consumo y busca prevenir la mal nutrición de la población”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Enrique Cresto, sostuvo: "Hay que transformar las políticas públicas en políticas de Estado, y hay que hacerlo como lo hizo siempre el peronismo: con una ley del Congreso".

Nacional Rock

27 de octubre de 2021: 11 años sin Néstor Kirchner y 76 años con Lula Da Silva. Ellos expandieron el horizonte de lo posible. Escuchá el análisis de Juan Manuel Karg en Ahora 16.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El candidato y la candidata compartieron con la comunidad sus motivaciones a la hora de postularse para esta renovación en el Concejo Deliberante. Además, delinearon los proyectos en carpeta en caso de ingresar.

LRA 53 San Martín de los Andes

El docente se refirió a la situación de la dirigente social Milagro Sala, presa desde enero de 2016. “Las causas contra ella son inventadas y el lawfare en Jujuy es muy fuerte ya que es el sostén del gobernador, Gerardo Morales”, señaló Formigo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el desempeño de los integrantes del poder judicial. "Se supo que el juez Hornos asistía a la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente para disputar partidos de Paddle. El tenía causas sensibles que involucraban al ex mandatario".

Por otro lado el conductor habló sobre el juez Rosenkrantz quien le comunicó a sus colegas del máximo tribunal que dejará de apartarse en las causas ligadas a clientes del estudio jurídico que integró. "Genera un gran nivel de vergüenza este gesto", aseguró Wainfeld.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente del Banco Nación y precandidato a diputado nacional porteño del Frente de Todos analizó la situación económica del país y destacó la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. "Cuando los precios se mueven todo el tiempo, perdemos un punto de referencia", afirmó Matías Tombolini, al tiempo que explicó: "Por eso, uno de los objetivos es que la gente tenga una referencia y sepa que ese precio en la góndola no se va a mover".

LRA 43 Neuquén

Mariano Kestelboim y Sebastián Fernández lanzaron el libro 'Manual del economista serio' de editorial Continente. “Se trata de una investigación sobre la historia y construcción de los economistas que fueron legitimados por los grandes medios concentrados que repitieron recetas que a pesar de haber fracasado una y otra vez no hacen autocrítica”, señaló el economista.

LRA 17 Zapala

La directora neuquina del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) se refirió al seguimiento que hacen de 57 productos que integran la canasta básica y destacó que el pollo tuvo un incremento del 4.55%.

LRA 27 Catamarca

El Programa Registradas fue creado junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con el fin de promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera para avanzar hacia la igualdad de género.

Esta propuesta está disponible en Catamarca y la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Pilar Escalante, se refirió al tema diciendo: "Hay un desafío muy importante que tomó este ministerio, el cual consiste en no sólo pensar en la violencia que sufrimos las mujeres, lesbianas, gays y travestis, sino también en enfocarnos en cuáles son las causas de esas violencias. Entendemos que está centrada en las desigualdades y las brechas de género", indicó la funcionaria.

LRA 16 La Quiaca

El profesor Donato Cachambi se refirió a los 43 años de la detención y desaparición debido al terrorismo de Estado en Jujuy del dirigente minero Avelino Bazán, señalando: “Hasta ahora nadie dice nada sobre dónde está su cuerpo ni tampoco los responsables políticos y económicos de semejante crimen hablan. Su esposa, Olga Ovalle, su hija y los familiares siguen clamando justicia y castigo para los genocidas”.

LU 23 Lago Argentino

En este episodio, el relato de Carlos Echeverría, director de cine, documentalista y hombre de radio. Además, las investigaciones de Pilar Pérez , doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires.

LRA 24 Río Grande

Las bailarinas de Mirabrás realizan un festival de danzas por el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mamas. Además, homenajearán a Amira Roldán quién fuera la fundadora y bailarina de la ciudad de Río Grande, al cumplirse el primer aniversario de su deceso.

LRA 5 Rosario

El funcionario destacó la creación de un protocolo interprovincial entre Santa Fe y Entre Ríos para el montaje de un operativo de mitigación contra el fuego que avanza en el Delta del Paraná.

LRA 1 Buenos Aires

Esto se da tras la campaña de búsqueda internacional que lanzó la Cancillería Argentina en colaboración con la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Santiago Cafiero y la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, destacaron los resultados que generó la iniciativa “Ayudanos a encontrarte, Argentina te busca” lanzada el 24 de marzo pasado.

LRA 10 Ushuaia

El mandatario local se refirió al decreto de la prórroga del subrégimen y contó que están “trabajando con proyectos de nueva tecnologías desde antes”. Además, Pérez manifestó que tuvieron “mucha participación en la elaboración del decreto”.

LRA 18 Río Turbio

La Escuela Industrial en Procesos Energéticos de 28 de Noviembre está más cerca de concretar la construcción de su edificio propio. “Vamos a proponer un proyecto educativo que va a garantizar que los jóvenes tengan una posibilidad en el futuro”, afirmó.

LRA 6 Mendoza Quino

El titular de Vialidad Nacional del Cuatro Distrito, Guillermo Amstutz, repasó los trabajos de reparación y cambio de luminarias realizados en el paso Internacional Cristo Redentor. Las tareas fueron desarrolladas por equipos de Vialidad Nacional y contemplaron la modernización integral del sistema lumínico del túnel, el cual es utilizado en gran parte por transportes de carga y pasajeros.

En tanto, Amstutz destacó las inversiones que realiza el Estado nacional en Mendoza a través de las obras que ejecuta Vialidad Nacional, asegurando que las mismas para 2022 superaran los 7.000 millones de pesos.

LRA 30 Bariloche

La vecina del barrio Nahuel Hue de Bariloche detalló la situación que viven desde hace años por la falta de agua. “Este año la situación es más grave porque prácticamente no tuvimos invierno, y estamos previendo el peligro de incendios”, contó Gentile.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados sancionó la ley de Enfermería, que desde hace cinco años es analizada en la Legislatura. La votación fue por unanimidad y con las gradas del recinto repletas de enfermeros. “Cada enfermero es un compañero de trabajo que debe estar al lado o delante”, dijo el médico, diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja de Entre Ríos, Jorge Cáceres.

LRA 2 Viedma

El veterano de guerra adelantó algunas de las actividades que se realizarán en el marco de la conmemoración del 2 de Abril. Más allá de los actos habrá un congreso nacional denominado “Geopolítica y Malvinas”.

LRA 54 El Bolsón

La periodista realizó un trabajo sobre los Mensajes al Poblador Rural o Servicio Social, donde rescata la historia y vigencia en gran parte de la Patagonia de esta vía de comunicación. “Se puede reconstruir la geografía y el modo de vida de las comunidades del interior de la región”, señaló Salamida.

LRA 1 Buenos Aires

El Licenciado Rodolfo Tecchi, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, confirmó que el organismo avaló la conformación seis nuevas casas de altos estudios públicas nacionales con lo cual, ascenderían a 63 las existentes en todo el país.

Justificó que el organismo se expidió de manera favorable luego de “analizar la pertinencia de las mismas”, en el marco de una política pública para contribuir “al derecho al acceso a la educación superior”.

Detalló el procedimiento cumplido y las variables que se tomaron en cuenta y precisó que ahora están en manos del Congreso los proyectos correspondientes para dar su conformidad a la creación de estas universidades.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La iniciativa es de autoría de Mariana Farfán, presidenta de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, e incorpora la violencia política como un tipo de violencia contra la mujer.

Tras esto, la legisladora dijo: “La exclusión de la participación de las mujeres, la desigualdad en el trato y de oportunidades es violencia, y son cuestiones que no deberíamos soportar más”.

LRA 4 Salta

Un informe de la Defensoría del Pueblo ahondó en la situación de las niñeces que sufren la violación sistemática de adultos pedófilos. Además, Mansilla comentó que se estrenará la película basada en su libro “Yo nena, yo princesa”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, presentó en Comodoro Rivadavia el Programa Acercar Derechos, el cual consiste en el trabajo de equipos interdisciplinarios para acompañar con un abordaje integral a las víctimas de la violencia de género.

“Ahora pusimos en marcha uno que está en Trelew, y vamos a poner próximamente otros equipos en Chubut para poder acompañar a las personas que están en situación de violencia de género”, informó Malacalza.

LRA 12 Santo Tomé

El municipio de Santo Tomé tiene por primera vez, y a partir de la gestión del intendente Mariano Garay, una perspectiva de género y diversidad, además de capacitar a los funcionarios y funcionarias con la ley Micaela.

La coordinadora del Área de Mujeres, Géneros y Diversidad, Soledad Vargas, contó que se aproxima la inauguración del hogar de medio camino, el cual llevará el nombre “Adriana Dos Santos”, en homenaje a una víctima de femicidio ocurrido en 2011.

LRA 42 Gualeguaychú

Natalí Incaminato presentó ´Peronismo para la juventud´, publicado por Editorial Planeta, un libro que propone una reactualización del peronismo y realza su carácter híbrido contra el purismo.

“En el peronismo todo el tiempo hubo un gran pragmatismo y una gran pluralidad. Si uno utiliza un peronómetro y empieza a esencializar, se le va a complicar el arte de gobierno. Si hoy pensamos en las figuras más representativas del peronismo, como lo son Néstor y Cristina, ellos son dos figuras que fueron corridas por el peronómetro”, indicó Incaminato, docente, doctora en Letras y columnista en Futurock.

LRA 23 San Juan

El funcionario se refirió a los programas implementados por la cartera nacional para reactivar el sector cultural, a través del programa Argentina Florece.

LV 8 Libertador

Javier Rodríguez se refirió al homenaje que se le realizará a Ariel Ramírez y luego habló de la figura del artista, señalando: “Al principio tuvimos una relación personal, luego me transformé en productor y manager en muchísimas situaciones. He compartido cumpleaños de familia y juntadas de amigos cuando yo vivía en Buenos aires y en lo personal Ariel ha sido absolutamente generoso conmigo. Luego, con el paso de los años, entendí que él era así”.

LRA 26 resistencia

El realizador santafesino Esteban Cadoche estrenó el documental "Néstor, su huella", un relato que recorre la presidencia de Néstor Kirchner y su decisiva influencia en la política argentina reciente con materiales de archivo, momentos ficcionados y testimonios de políticos destacados como Lula y Alberto Fernández.

"Hoy, jueves a las 20 horas en la Casa de las Culturas van a tener la posibilidad de ver este documental. Yo lo hice cuando surgió la idea de contarle la historia a los chicos y a las chicas de 16 a 30 años, que por su edad conocen muy poco lo que hizo Néstor Kichner. Por eso decidí explicárselo con los privilegios enormes que brinda esta formidable herramienta que es el cine”, expresó Cadoche.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico Sebastián Battaglia, ultima detalles para el partido que jugará Boca con Gimnasia y Esgrima La Plata, el sábado a las 20.15, en la Bombonera, con arbitraje de Ariel Penel, por la décimo novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo que paró el entrenador en la práctica de esta mañana fue con: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Zambrano y Fabra, Medina, Rolón, Almendra y Cardona, Briasco y Vázquez.

Por otra parte, el juvenil Agustín Sandez se retiró del entrenamiento porque presentó lineas de fiebre. El hisopado que le hicieron dio negativo. Por precaución, ya se encuentra en su domicilio haciendo la recuperación correspondiente. Al juvenil lo van a esperar hasta este viernes.

Asimismo, el Dínamo Kiev preguntó por la cotización del colombiano Sebastián Villa, que ayer se disculpó con el " Mundo Boca ", por haberse ausentado un tiempo prolongado del club por un tema personal.

LRA 1 Buenos Aires

El volante uruguayo continúa recuperándose de la trombosis en el pie izquierdo mientras que Matías Suarez ya realiza kinesiología en el River Camp. El miércoles Marcelo Gallardo le dio libre al plantel para descansar y pensar en Estudiantes, para ese partido volverá el volante mendocino Enzo Pérez (ya cumplió la fecha de suspensión).

Fabrizio Angileri manifestó que no se sentía pleno físicamente, no estaba en condiciones óptimas para jugar, por eso se quedó directamente fuera del banco de suplentes frente a Argentinos pero será parte de los convocados en la Plata.

Lo próximo será frente a Estudiantes de La Plata de visitante el próximo domingo. Luego ante Patronato de local, Platense de visitante y un sprint final explosivo: clásico frente a Racing en el Monumental, visitar a Rosario Central en Arroyito, recibir al siempre complicado Defensa y Justicia y la última fecha contra Atlético Tucumán en el interior del país.