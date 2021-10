Indagatoria por espionaje a familiares: aducen estrategia dilatoria de Macri

El abogado y padre de uno de los tripulantes del hundido submarino ARA San Juan, se mostró sorprendido por la suspensión de la indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

En ese sentido, encontró "absurdo" el planteo de la defensa de Macri con relación a que es el Presidente de la Nación quien lo tiene que relevar de mantener el secreto sobre temas de inteligencia.

Asimismo, remarcó que "la prueba es muy importante" y dijo no entender por qué el expresidente "decide no ejercer su derecho a la defensa" en la indagatoria, instancia en la cual "puede no declarar, pedir que su declaración quede bajo reserva, o incluso mentir".

En tanto, advirtió que a presión que se ejerce contra el juzgado es "muy virulenta".