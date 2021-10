URGENTE: Salió el Manual del Economista Serio

Mariano Kestelboim, economista, periodista y actual embajador de la Argentina ante el Mercosur, y Sebastián Fernández, comentarista político conocido en las redes sociales como @rinconet, editaron el libro 'Manual del economista serio' de editorial Continente.

Kestelboim explicó que se trata de una investigación sobre la historia y construcción de los economistas que fueron legitimados por los grandes medios concentrados que repitieron recetas que a pesar de haber fracasado una y otra vez no hacen autocrítica. “El libro trata de identificarlos para que el lector que no está formado en economía pueda entender los trucos de mago que venden como manual técnico… son siempre los mismos concejos, reducir el gasto público, reducir la participación estatal en la economía y que de esa forma se van a resolver todos los problemas. Pero no dicen nada cuando el sector público interviene decidiendo subir la tasa de interés generando ganancias a los bancos o cuando un país serio toma medidas proteccionistas”.

El especialista en economía destacó que resulta llamativo como trabajan en sincronía. “Operan en manada, son un ejército, son muchísimos. Te das cuenta que las proyecciones que hacían de nivel inflacionario tienen los mismos equívocos” ejemplificó.