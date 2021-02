Diario de Radio Nacional 28/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – Vacuna Sinopharm: Llegaron al país otras 96 mil dosis desde China

Buenos Aires – Distanciamiento social: El Gobierno lo prolongó hasta el 12 de marzo

Santiago del Estero – Mayores de 70 años: Segundo día de vacunación

Formosa – ANIBAL GOMEZ: Habilitaron en Clorinda, un Servicio de Emergencia y Aislamiento

Buenos Aires – DORA BARRANCOS: “El 21% de las víctimas de femicidio sí había hecho la denuncia”

Santa Fe – Hidrovía Paraná-Paraguay: Proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento y control

Buenos Aires – MAURTUA KONSTANTINIDIS: La lucha contra el cambio climático

Buenos Aires – GUSTAVO GIRADO: Política china para combatir la pobreza extrema

Jacobacci – Jóvenes jacobaccinos: Producen ladrillos ecológicos

Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA: La historia del prócer Simón Rodríguez y Melville Bagley

Buenos Aires – SILVIA BENTOLILA: La salud mental y el impacto de situaciones críticas prolongadas

Tartagal – Comenzó la capacitación política: Equipos de gestión local del NOA

Santa Fe – NATALI BEDINI: El rol de los jóvenes en la política santafesina

La Quiaca – El FIT acusa al gobierno provincial: No le permitir la rotación de sus diputados

Jacobacci – PAOLA LOCNCON: “La escuela segura es un deber estatal”

Mendoza – Vecinos de Huanacache: Reclamos por el cuidado ambiental del humedal

Santiago del Estero – SUMAMPA-BANDERA-CAMPO GALLO: Nuevos centros emisores de licencia en la provincia

Córdoba – Programa de Inclusión Digital Educativa: Lanzamiento de créditos para comprar notebooks escolares

Paraná – Iniciativa de LT 14 Radio Nacional Paraná: Se recolectan útiles escolares y guardapolvos para chicos de Las Tunas

Buenos Aires – LARRY DE CLAY: “Darle una mano a la gente me ayuda a poner los pies en la tierra”

Tartagal: Inclusión y ampliación de derechos: Radio Nacional Tartagal incorpora a la primera trabajadora trans

San Luis – AYELEN MASSINA: Agenda del próximo 8 de marzo

Resistencia – Licencias de conducir: Exigirán conocimientos en perspectiva de Género

Buenos Aires – Un camino frente a la violencia: Talleres con salida laboral para víctimas

Buenos Aires – JHON PRIMERA, “Systema solar”: “Lo importante es que la gente esté feliz y escuche el mensaje”

Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: Silvia Majul cuenta detalles de “Un pueblo hecho canción”

Buenos Aires – LITTO NEBBIA: Segunda parte de “El hombre de las tres vidas”

Buenos Aires – ANABELLA ZOCH: Corina Peña, Claudia Puyó, Lula Bertoldi y Los Carabajal

Libertador – Ranking Argentino de Canciones: “Me preguntaron”, una poesía que nació en tiempos de pandemia

Buenos Aires – La bendición al octeto: La productiva combinación de Piazzolla-Pugliese

Buenos Aires – Tercera fecha de la Liga Profesional: Central Córdoba goleó a San Lorenzo 4-0

Santa Fe – El scrum será simulado: Polémica en el mundo del Rugby por una modificación reglamentaria



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El lote de 96 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, provenientes de Beijing, China, que se suman a las 904 mil que llegaron el pasado jueves a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, arribaron esta mañana al país en un vuelo de la compañía Air France KLM, se informó en forma oficial.

El vuelo KL701 que salió de Beijing hizo escala en el aeropuerto de Amsterdam antes de arribar a la Argentina.

En esta oportunidad, Air France KLM utilizó un Boeing 777-300W, que tiene mayor espacio para carga, para poder asegurar el embarque de las vacunas.

Las 96.000 dosis fueron cargadas en dos contenedores Envirotainers RAP E1 de temperatura controlada. El rango de temperatura es +2 +8°C.

En tanto, también se informó que hoy llegarán al país dos aviones de Aerolíneas Argentinas con cargamentos de vacunas Sputnik V.

LRA 1 Buenos Aires

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 12 de marzo el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) por la pandemia de coronavirus, mediante el decreto 125/2021 publicado en el Boletín Oficial.

El nuevo decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratifica que “podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico”.

También recuerda que el personal docente, no docente y los alumnos “quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda”.

LRA 21 Santiago del Estero

La ministra de Salud, Natividad Nassif en diálogo con la prensa, se refirió a la primera jornada de vacunación COVID 19 a mayores de 70 años en la Escuela José Castiglione del Barrio Jorge Newbery. Nassif señaló que las personas que no pudieron llegar a los lugares de vacunación que les correspondía por problemas físicos, serán vacunados durante esta semana en sus domicilios.

También la Dra. Alvarez, de la UPA N° 7, nos cuenta cómo se está llevando la jornada de vacunación a mayores de 70 años, “hemos tenido excelentes pacientes, y ninguno ha tenido acciones de rechazo”.

LRA 8 Formosa

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, habilitó el Servicio de Emergencia y Aislamiento para pacientes con COVID-19 en el Hospital Felipe Arnedo de Clorinda.

“Es un área de aislamiento y estabilización de los pacientes con COVID-19 confirmados o sospechosos. Estos pacientes deben estar aislados del resto de los internados en el hospital, porque de lo contrario tienen muchas posibilidades de contagiar al resto de la población del nosocomio”, precisó el ministro.

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora, socióloga y militante feminista Dora Barrancos se refirió a los diferentes casos de femicidio sucedidos en el país y afirmó: “Hay evidencia de que el 21% de las víctimas de femicidio sí había hecho la denuncia”. En el programa “En qué juego estamos”, señaló que por ejemplo, en el caso de Guadalupe Curual, “no hubo medición de riesgos” y remarcó: “Una vez que se hace la denuncia, se abre un paraguas de riesgos para la denunciante, por lo que inmediatamente debe haber protección”.

LRA 14 Santa Fe

La Senadora Nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun dialogó con La Radio Pública santafesina tras haber presentado un proyecto de ley que persigue la creación de una comisión que tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del Sistema de Navegación Troncal, y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte fluvial.

LRA 1 Buenos Aires

El asesor senior en Política Climática de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Enrique Maurtua Konstantinidis, reflexionó sobre la importancia de adoptar medidas a nivel mundial para combatir el cambio climático y sus efectos y destacó lo realizado por el gobierno argentino en relación a su política climática.

En el programa En qué juego estamos, afirmó que “es uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad para enfrentarse a la propia supervivencia” y subrayó: “Argentina está haciendo muchas de sus tareas en el marco del Acuerdo de París y también generando sus propios compromisos climáticos, como son las medidas que tratan de reducir las emisiones”.

LRA 1 Buenos Aires

Girado destacó la política desarrollada en China desde hace 40 años, para erradicar la indigencia, noticia anunciada recientemente por el presidente Xi Jinping: Subrayó que “es el país con mayor índice de reducción pobreza del mundo”. Se refirió además a la relación bilateral con Argentina y explicó cuál es la estrategia del país asiático para continuar expandiéndose en Latinoamérica: “En la mesa de negociación hay una oportunidad extraordinaria para llegar a acuerdos”.

LRA 54 Jacobacci

En diálogo con Aire de Pueblo, Sergio Fabián Ortega se refirió al emprendimiento que lleva adelante junto a su cuñado Jesús Rojas. Se trata de la fabricación de ladrillos encastrables ecológicos. El joven comentó cómo iniciaron con esta idea, cuánto tiempo les llevó producir el primer ladrillo ecológico y qué necesitan actualmente para alcanzar los objetivos previstos. Señaló que desean crear fuentes de trabajo genuinas en la localidad y brindar a quienes necesitan o desean construir una alternativa económica y con beneficios para el medioambiente ya que los ladrillos mantienen el calor en invierno y la frescura en verano.

LRA 1 Buenos Aires

Un día como hoy, en 1854, moría el educar y prócer venezolano Simón Rodríguez. Además de ser tutor de Simón Bolívar y Andrés Bello, trabajó por una reforma educativa, proponiendo un sistema pedagógico “divertido”, una metodología que lo destacó en los libros de la historia.

Luego, el equipo de Mundo Disperso repasó la historia de Melville Bagley. Nació en Estados Unidos en 1838 y falleció en Buenos Aires en 1880. El empresario huyó hacia Argentina en 1861 en los comienzos de la Guerra Civil estadounidense. Aquí consiguió un trabajo en una farmacia, lugar donde, a partir de una idea suya, se asociaría a ella para fabricar una bebida alcohólica a base de cascaras de naranjas amarga, llamada Hesperidina.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Silvia se refirió a la importancia de modular el impacto de situaciones críticas prolongadas, como la pandemia, y explicó que resulta fundamental “el apoyo psicosocial, recuperar el control interior y cortar la percepción de amenaza”.

La también integrante del Equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la OMS (Organización Mundial de la Salud) señaló que si no se modula el impacto de ese tipo de situaciones, “se disparan las respuestas neurofisiológicas del estrés”, dijo.

Política | Volver al inicio

LRA 24 Tartagal

En contacto con Radio Nacional Tartagal el reconocido periodista y hoy titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), Hernán Brienza brindó detalles acerca de las actividades que llevan a cabo desde ese organismo.

LRA 14 Santa Fe

La Asesora de la Jefatura de Gabinete de la Nación e integrante del Consejo Provincial del Partido Justicialista, dialogó con Radio Nacional Santa Fe sobre su rol para articular la llegada de diversos programas nacionales a la provincia y se explayó con relación a su trabajo territorial como joven militante.

Junto a Bedini compartimos su visión del rol que ocupan los jóvenes en la actividad política y la obligación del estado en proporcionarle a este sector de la sociedad, oportunidades laborales y académicas.

LRA 16 LA Quiaca

El diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás Del Caño, se refirió al impedimento de la rotación de banca para diputados en Jujuy, diciendo que “por este tema hemos solicitado entrevistas tanto con el gobernador como con distintos funcionarios, y no hemos tenido respuesta porque no nos quieren recibir”.

Luego, Del Caño agregó que “el planteo que han hechos mis compañeros y compañeras en la legislatura es que estamos viviendo algo insólito, que es un ataque al Frente de Izquierda de los Trabajadores y a todos sus electores, ya que pretendemos un sistema de rotación en las bancas, hecho que significa que renuncia un compañero y asume en su reemplazo otro compañero de otra fuerza para continuar el mandato”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 54 Jacobacci

En diálogo con “Aire de Pueblo”, la secretaria general de UNTER Seccional Jacobacci, Paola Loncón, se refirió a la postura del gremio sobre el inicio de las clases presenciales y al modo en el que el gremio está acompañando las diferentes demandas de las instituciones educativas.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

El Concejo Deliberante de Lavalle declaró Área Natural Protegida a la Laguna de Soria, uno de los espejos de agua que conforman el último sistema de humedales del norte de Mendoza.

En tanto, vecinos y vecinas le reclaman al municipio que realice los trabajos correspondientes a las tareas de señalización, como también la creación de la infraestructura necesaria para preservar el medio ambiente.

El integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache, Fernando Durán, mostró su preocupación por el impacto ambiental, y le pidió a la Municipalidad de Lavalle que suministre la infraestructura correspondiente para preservar la Laguna de Soria.

LRA 21 Santiago del Estero

Próximamente serán inaugurados tres nuevos centros emisores de licencias de conducir en la provincia. Los mismos estarán en las localidades de Sumampa, Campo Gallo y Bandera. En comunicación con Detrás del Dial, Néstor Flores director del Consejo Provincial de Seguridad Vial y delegado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para la Región NOA, manifestó que con estos tres centros la provincia sumaria 14 centros distribuidos en todo el territorio.

LRA 7 Córdoba

El gobierno cordobés oficializó el Programa de Inclusión Digital Educativa, el cual incluye la línea de créditos ´Dale Notebook Escolar´ para financiar la compra de notebooks a familias de alumnos del segundo ciclo del nivel secundario.

BANCOR será la entidad que otorgará el crédito y su subgerente General de Inteligencia Comercial, Osvaldo Levi, explicó los detalles de la línea crediticia, diciendo que “a partir del 15 de marzo, aquellas familias que cumplan los requisitos podrán acceder al crédito”.

LT 14 Paraná

Por iniciativa del programa ´Momento de campo´ y de LT Radio 14 Nacional Paraná, se inició una campaña para juntar guardapolvos y útiles escolares que serán destinados a los chicos de Las Tunas y las zonas aledañas del Departamento Paraná.

LRA 1 Buenos Aires

El actor aseguró que el fútbol y el humor son las dos esencias que “lo llenan de vida”, y habló sobre la labor solidaria que realiza en su programa radial Late por vos (domingos a las 10, por FM 93.1), donde le brinda un espacio a todas aquellas voces que necesitan ser oídas.

Además, dio una demostración de los recursos humorísticos con los que trabaja diariamente, los mismos que le permitieron convertirse en uno de los cómicos más conocidos del país.

Géneros | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Dentro de la nueva programación de Radio Nacional Tartagal el director de la emisora Juan Carlos Páez dio la bienvenida a Tatiana Espinoza quien a partir del lunes 1 de marzo formará parte del equipo de trabajo. “No he parado de recibir mensajes de apoyo y aliento de las compañeras porque entienden que a partir de esto se podrá escuchar sus voces”– Manifestó la joven, visiblemente emocionada por la noticia y agradeció al director por la oportunidad brindada.

Dato: La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta expresó hace unos meses atrás que: “Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de derechos e igualdad de oportunidades. El cupo laboral trans es un paso importante en ese camino”.

LRA 29 San Luis

Se acerca marzo, el mes que conmemora la lucha de las Mujeres y en su día especial del 8 Día Internacional de la Mujer.

LRA 26 Resistencia

El referente de la Dirección de Registros de Conducir de Resistencia, Diego Sardi, dijo al respecto que “por ahora, es una iniciativa que se pretende instrumentar, por lo tanto no tenemos comunicación oficial, pero nos dijeron que los instructores tendremos capacitaciones para el momento en que se incorpore esta temática”.

LRA 1 Buenos Aires

El sometimiento económico y financiero en el que se encuentran muchas mujeres junto a sus hijos es a veces lo que les impide cortar con relaciones en las que son violentadas. Con entrevistas, “Mujeres… ¡de acá!”, reflexionó sobre la importancia de pedir ayuda y la posibilidad de acceder a un empleo para lograr la autonomía. En ese marco, Marcela Ojeda y Valeria Sampedro indagaron en las distintas acciones que se impulsan desde el Estado y la sociedad civil para poder dar respuesta a esta problemática.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Systema Solar es un colectivo musical colombiano, conocido por su expresiva combinación de ritmos afro-caribeños, como cumbia, salsa y vallenato, con una base electrónica. Además, cuenta con producciones visuales que complementan su música en un completo show audiovisual.

Jhon Primera, integrante de la banda, dialogó con La clave y contó que el grupo “busca generar sabor, entusiasmo y ánimo en la gente, todo eso que necesitan”.

“Nos enfocamos en hacer música con sentido social y de fiesta. Decir las cosas que suceden, pero haciéndolo con alegría”, destacó.

En otro orden, el cantautor se refirió a la violencia que existe en todo el planeta y expresó que a través de sus ritmos buscan recoger todo lo positivo para hacer feliz a la gente con sus mensajes.

LRA 1 Buenos Aires

La comunicadora, investigadora y realizadora audiovisual, habló sobre su película documental “Un pueblo hecho canción”, disponible de modo gratuito en Internet. El trabajo cuenta la vida de Ramón Navarro, integrante de “Los Quilla Huasi” quien fue homenajeado por su pueblo natal, cuando varias calles de la ciudad, fueron bautizadas con los títulos de sus canciones más emblemáticas.

LRA 1 Buenos Aires

Diez años después de “Porgy and Bess”, Miles Davis publicó uno de los álbumes más exquisitos que grabó con sus quintetos, integrado por Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Esa formación lanzó dos discos excepcionales y en esta segunda parte de la trilogía sobre el trompetista estadounidense, Litto Nebbia comparte uno de ellos: “Nefertiti”.

LRA 1 Buenos Aires

“Mujer País” y la música de Corina Peña desde Venezuela, Claudia Puyó cantando folklore en el disco Monte y Rock, Gloria de la Vega desde la Rioja, Lula Bertoldi de Eruca Sativa entre otras.

Los Carabajal cantaron a Anabella Zoch como letrista y un exquisito mensaje de Teresa Parodi a Pablo Parsi, cuando escuchó la versión de una obra que ella ya no cantaba.

Mujeres en la música desde España, y mucho más.

LV 8 Libertador

La letra le pertenece a Francisco Olivares, un médico sanjuanino que vive en Mendoza y la música es de otro mendocino por adopción, el músico y docente Juan Carlos Romero, oriundo de San Luis.

LRA 1 Buenos Aires

Iniciamos escuchando a Pugliese interpretando a Piazzolla y a Piazzolla interpretando a Pugliese, y narrando los primeros encuentros y la admiración mutua entre estos inmortales músicos. El maestro Horacio Malvichino, guitarrista de Piazzolla iniciado en el Jazz, e introductor de la guitarra eléctrica en el tango, cuenta en sus memorias “Piazzolla y yo” las dudas en los orígenes del Octeto tras la vuelta de Piazzolla al país.

Astor se cuestionaba si lo que estaban haciendo sería del agrado del público tanguero y la crítica especializada a raíz de las innovaciones musicales que estaban desarrollando y quién sería el verdadero referente capaz de juzgar esta música.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Por la Zona A de la Copa Liga Profesional, Central Córdoba de Santiago del Estero pisó fuerte en el Nuevo Gasómetro y goleó a San Lorenzo. Jonathan Bay, Milton Giménez, Carlo Lattanzio y Oscar Salomón anotaron los tantos del Ferroviario, que sumó su segunda victoria consecutiva.

LRA 14 Santa Fe

Producto del contexto pandémico en el cual las distintas actividades han regresado a desarrollarse, la Unión Argentina de Rugby le comunicó a las diferentes federaciones provinciales que habrá un cambio de reglamento.

Héctor “Kiko” Salva, entrenador de Rugby , brindó su opinión en relación a los que informó la UAR, donde se destaca que el scrum será simulado y se jugará con la modalidad “tira y saca” sin oposición para aquel equipo que tenga la posesión de la pelota, es decir que no habrá empuje entre las formaciones.

Estas modificaciones en el reglamento no fueron bien recibidas por parte del ambiente y Salva comentó que “el riesgo de lesionarse es mínimo, más allá del tiempo que llevamos sin practicar el deporte, la medida no es muy bienvenida porque el scrum es el símbolo del Rugby, es la génesis de este deporte”.

Humor | Volver al inicio

Noche de teatro

Tengo un recuerdo imborrable, de aquel día que fui con mi señora al Teatro Colón. Me acuerdo que cuando salimos, pasamos por el guardarropa a retirar nuestros abrigos y le dí a la chica que nos atendió, un billete de 500 pesos de propina. Mi esposa sorprendida me preguntó, si estaba loco… “Cállate y vamos que me dio un abrigo que debe valer como 50 lucas”.

Chocolate x la noticia