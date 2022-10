Diario de Radio Nacional 26/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Sucedimos a un Gobierno que cerró 25.000 pymes y nuestra tarea es recuperar a cada una"

LRA 1 Buenos Aires - PRESUPUESTO 2023: Fernández tildó de "incomprensible" el rechazo a que jueces paguen Ganancias

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA ROSSO PONCE: "Los jueces siguen con sus privilegios, se sienten en un poder monárquico"

LRA 13 Bahía Blanca - ALBERTO SILEONI: “La escuela debe seguir cumpliendo esa promesa de futuro”

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: “Wado podría ser un gran candidato a presidente”

LT 12 Paso de los Libres - Reclamo salarial y acampe: La policía de Corrientes tiene los salarios más bajos de todo el país

LRA 42 Gualeguaychú - Se aprobó el Presupuesto 2023: Los jueces continuarán exentos de pagar Ganancias

LT 14 Paraná - ALEJANDRO CANAVESIO: “Continuará la diferencia respecto del resto de los trabajadores”

LRA 22 Jujuy - Supuesto robo de un expediente: Anulan un juicio oral contra Milagro Sala en Jujuy

LRA 27 Catamarca - FERNANDO ABDALLA: “Hay una preocupación muy fuerte de los dos lados por quién va a ganar”

LRA 7 Córdoba - VANESSA SILVA: "Hay que garantizar que la gente salga a votar, que no tenga miedo"

LU 4 Patagonia - CARLOS LINARES: “Conseguimos incorporar 47 mil millones de pesos en obras para Chubut”

LRA 26 Resistencia - CELINA AGUIRRE: "Honrar a Néstor es bancar a Cristina"

LRA 6 Mendoza Quino - NESTOR ESPOSITO: La causa del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner no avanza

LT 14 Paraná - ROSARIO ROMERO: En 2023 habrá 30 Juntas de Gobierno que pasarán a ser comunas

LRA 42 Gualeguaychú - Educación: Garantizan la estabilidad laboral a más de 3.900 docentes de la provincia

LRA 1 Buenos Aires - Cámara de Diputados: Aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2023

LRA 1 Buenos Aires - LUCIANA BILBAO: "El Presupuesto 2023 es un proyecto de estabilización y creíble"

LRA 42 GUALEGUAYCHU - JULIO FRETES: De oficio zapatero, resiste la extinción de su saber

LRA 1 Buenos Aires - AHORA 30: Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo plan

LRA 1 Buenos Aires

"Sucedimos a un Gobierno que cerró 25.000 pymes y nuestra tarea es recuperar a cada una"

Al encabezar la inauguración de la Primera Expo Pyme: BNA Conecta, el Presidente afirmó que la pequeña y mediana empresa "es el verdadero motor de la economía argentina", y sostuvo que le tocó suceder a "un Gobierno que cerró 25.000 pymes y nuestra tarea es recuperar a cada una y multiplicarlas".

Asimismo, en el Parque Industrial del municipio bonaerense de Florencio Varela, el mandatario destacó que en el Presupuesto 2023 se destinan $ 120.000 millones para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, durante la inauguración de la Expo Pyme: BNA Conecta, en el Parque Industrial de Florencio Varela.

"En el 2019 se destinaron $ 3.000 millones. Este año vamos a destinar $ 120.000 millones. Porque tenemos la convicción y la certeza de que debemos emprender", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que le "cuesta entender" el rechazo que hizo la oposición en el Congreso Nacional del artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial, y aseguró que esa decisión significa "menos dinero para mejorar la educación, la salud, para asistir a quienes lo necesitan".

"La oposición tomó esta postura que me cuesta entenderla. Cada vez que uno toca este tema dicen que es un 'ataque a la justicia'. Queremos que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto que pagan todos los argentinos. No cobrarlo significa tener menos dinero para mejorar la educación, la salud y la asistencia a quienes lo necesitan", indicó Fernández en declaraciones a El Destape Radio.

La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron hoy el artículo del proyecto incluido por el Frente de Todos (FdT) en el proyecto de Presupuesto 2023 mediante el cual se disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

LRA 1 Buenos Aires

El ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata Carlos Rozanski, opinó acerca del rechazo que hizo la oposición en el Congreso Nacional del artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

"Es un tema que no debería siquiera ser discutido, todos deberíamos estar igualados en el pago de los mismos impuestos. Y la discusión de fondo, no es el dinero sino el poder. Esto no se va a aprobar porque el poder real no quiere", expresó.

Rozanski advirtió sobre la postura de la oposición de no acompañar dicho proyecto: "La derecha no resigna nada. No se va a resignar el poder que significa decidir, y no solo sobre el sueldo".

LRA 12 Santo Tomé

El intendente de Gobernador Virasoro se reunió con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, y juntos dialogaron sobre obras de infraestructura vial como la creación de la Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 14; la continuidad de la Autovía RN14 hasta Iguazú; y otros proyectos para la ciudad correntina.

El intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; para dialogar sobre diferentes proyectos de infraestructura y futuras obras para el desarrollo de la región.

Fernández, quien estuvo acompañado por el concejal Dario González, gestionó ante el Ministro proyectos como el Parque Ferroviario; el financiamiento para la realización de más cuadras de pavimento. También dialogaron sobre la creación de una Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 14 y la continuidad de la Autovía RN14 hasta Iguazú.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante de la comisión directiva de “Justicia Legítima” lamentó que la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron hoy el artículo del proyecto incluido por el Frente de Todos (FdT) en el proyecto de Presupuesto 2023 mediante el cual se disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

Valeria Rosso Ponce afirmó que "los jueces siguen sosteniendo sus privilegios, se sienten en un poder monárquico" y agregó: "Tienen un comportamiento cuasipatronal, en relación a sus empleados y los privilegios que tienen, muy diferentes a los trabajadores en relación de dependencia".

LRA 13 Bahía Blanca

El director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, dijo que “¿saben lo que piden los padres de los chicos de los lugares más carenciados? Que sus hijos aprendan. No esperan de la escuela el alimento, lo necesitan, pero saben que lo distinto que les dará la escuela es el aprendizaje. Quiere decir que la escuela debe seguir cumpliendo esa promesa de futuro”.

“Hay una política de inversión en educación desde que asumió el gobernador (de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, tanto en infraestructura como en los salarios de los docentes: acabamos de hacer un acuerdo salarial de un 8 % de aumento para octubre, del 8 % para noviembre y del 12 % para diciembre. Tenemos muchas expectativas sobre nuestros educadores… confiamos en ellos”.

Además mencionó que “les hemos dado fondos a cada uno de los consejos escolares para pequeñas y grandes obras, además de equipamiento para hacer deporte”.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca N' Roll hablamos con Pedro Peretti, escritor y ex titular de la Federación Agraria Argentina, quien presenta su libro “La Federación Agraria Argentina” junto a Wado de Pedro, Hugo “Cachorro” Godoy, Felicitas Bonavitta y Constanza Brunet; el miércoles 26 de octubre a las 18hs en el Auditorio del Hotel Héctor Quagliario.

Peretti explicó el recorrido ideológico de la FAA y dijo: “En sus comienzos, representaba a los chacareros y la Sociedad Rural a los dueños. Después del conflicto del 2008 la FAA se transforma en vocera de la derecha neoliberal agraria”.

LT 12 Paso de los Libres

En relación al tema, el Comisario Mayor Neris Hernández dijo que la Asociación Gremial de Policía de Corrientes (AGREPOL) realizará un acampe por tiempo indeterminado frente al Departamento de Unidades Especiales, ubicado en la ciudad de Corrientes, en reclamo por los bajos salarios de la policía provincial, y también solicitarán la conformación de una mesa técnica de diálogo con autoridades correntinas, una mejora de la escala salarial y un aumento por encima de la canasta básica.

LRA 57 El Bolsón

Silvina Domínguez, jueza federal subrogante, dictó la medida sobre cuatro de las siete mujeres mapuche, sobreseyó a dos y ordenó la detención de los varones que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu. El letrado se refirió a la medida tomada por la jueza y las acciones de la organización.

LRA 54 Ing. Jacobacci

SANTIAGO REY, director periodístico de En estos días y de la Fundación de Periodismo Patagónico

El periodista se refirió a los cambios en la situación procesal de las mujeres mapuche detenidas en el intento de desalojo que sufrió la Lof Lafquen Winkul Mapu en Villa Mascardi. "Esta situación abre un precedente complejo frente a la cantidad de personas que viven en tomas", expresó Rey.

LRA 53 San Martín de los Andes

El procesamiento fue dictado por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, por el delito de usurpación y embargos por millones de pesos. “Las comunidades mapuches consideran esta decisión como la continuidad de una persecución”, dijo Castaldi.

LRA 19 Puerto Iguazú

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, confirmó la firma de un contrato que habilitará la construcción del puente que unirá a San Javier y Porto Xavier. “Esto generará una mayor fluidez económica”, señaló Lemes.

LRA 17 Zapala

La referente de la Izquierda cuestionó el ajuste que supone el Presupuesto 2023 y explicó por qué el bloque lo rechazó. “Es un presupuesto al servicio de garantizar el pago de acreedores. Todas las áreas sociales tienen partidas que no son las necesarias para su funcionamiento”, dijo Del Plá.

LRA 52 Chos Malal

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) se refirió a la necesidad de retomar el debate al interior del Frente de Todos para recuperar la Ley de Medios. "Creo que nos tenemos que dar un debate, porque la ley en parte está vigente ", expresó López.

LRA 2 Viedma

El pedido fue planteado por el intendente de Patagones, José Luis Zara, en la reunión con el gobernador Axel Kiciloff con varios jefes comunales de la provincia de Buenos Aires.

LRA 42 Gualeguaychú

La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones el proyecto de Presupuesto 2023, el cual establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y prioridad para el gasto social.

En tanto, Amanda Alma, periodista de Radio Nacional y corresponsal en el Congreso de la Nación, informó que la sesión duró 15 horas, y luego dio detalles del debate en particular para que el Poder Judicial pague Ganancias donde, con distintos argumentos, la izquierda y el PRO votaron en contra, junto a otros legisladores.

LT 14 Paraná

Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), se refirió a la votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el Presupuesto 2023 y se rechazó que los jueces y trabajadores del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, señalando: “Consideramos y vemos que va a continuar la diferencia con respecto al resto de los trabajadores”.

LRA 22 Jujuy

El Tribunal Oral 3 de Jujuy declaró la nulidad del juicio por la supuesta sustracción y destrucción de un expediente que se seguía contra Milagro Sala.

La anulación de este proceso, que sufrió múltiples demoras, fue pedida por el fiscal Diego Funes.

LRA 27 Catamarca

Abdalla, quien trabaja en Relaciones Internacionales del Mercosur en Brasil, dijo: “El ambiente está aparentemente con mucha tranquilidad, y hay siempre un clima más cálido de discusión. De todos modos se percibe muy fuerte una preocupación desde los dos lados por los resultados, y por saber quién va a ganar”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el balotaje en Brasil, el cual se llevará a cabo el próximo domingo, Silva, periodista, editora de la revista Diálogos do Sul, expresó: "Estamos muy movilizados por el tema electoral. El país está realmente muy dividido, y estamos muy atentos porque en los últimos días de campaña puede pasar de todo. Hay que garantizar que la gente salga a votar, y que no tenga miedo de manifestarse".

LU 4 Patagonia

Al respecto, Linares expresó: “Hemos podido incorporar obras importantes por un monto total de 47 mil millones de pesos para la provincia, y creo que el aumento del monto de los subsidios al transporte también van a ayudar mucho a los municipios”.

LRA 26 Resistencia

El Frente Estudiantil de la Cámpora Chaco organiza una vigilia al recordarse un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, tras lo cual Aguirre sostuvo: “Con las emociones que genera el recuerdo de Néstor Kirchner comenzaremos a las 20 horas e invitamos a la ciudadanía. El hecho que nos motiva a militar es que nacimos en una época en que comenzamos a pensar la política cuando el neoliberalismo significaba grandes restricciones”.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Néstor Espósito, quien sigue el desarrollo de la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que hay obstáculos para que la justicia pueda avanzar en conocer la verdad, y luego se refirió a a la vinculación entre Sabag Montiel, el autor material del disparo fallido, y "la derecha del PRO".

LT 14 Paraná

Rosario Romero, ministra de Gobierno entrerriana, informó que desde el 1° de enero de 2023 habrá 30 nuevas comunas que dejarán de ser Juntas de Gobierno.

Tras esto, Félix González, presidente de la Junta de Gobierno de Puerto Algarrobo, expresó: “El cambio es de la noche al día, porque venimos manejando un presupuesto de 180 mil pesos y el correspondiente al año será diez o 15 veces mayor, un hecho positivo para la región, que lo necesita”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos adjudicó más de 3.900 cargos de Educación Inicial y Primaria, con sus modalidades y en carácter de titular, a través de concursos en los 17 Departamentos.

Tras esto, Marta Irazábal, directora Departamental de Escuelas, explicó la medida y celebró los 400 concursos que se llevarán adelante en el departamento Gualeguaychú.

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa, cuyos 143 artículos ahora son debatidos en particular, contó con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. El proyecto establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

Dos de los puntos que generan mayor debate son la eliminación de la eximición del Impuesto a las Ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alícuotas de retenciones agropecuarias.

LRA 1 Buenos Aires

La contadora e integrante del Centro de Economía Política, analizó algunos de los aspectos más relevantes contemplados en el proyecto de ley de Presupuesto 2023 que debate Diputados en particular y que sufrió modificaciones respecto al enviado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar su aprobación. “Hay que celebrar que fue aprobado en general”, consideró y a diferencia del correspondiente a 2022, señaló que “no es gastador pero tampoco es de ajuste”.

En ese sentido, Luciana Bilbao sostuvo que “los artículos que más controversias tienen es la eliminación del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces", que fue rechazado, y "la potestad que tiene el Estado para mover alícuotas de las retenciones”, que de hecho ya fue excluido.

LRA 42 Gualeguaychú

Julio Fretes, oyente de la radio, contó que lleva 32 años en la fabricación y reparación de calzados en la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en economía dio recomendaciones a tener en cuenta para aprovechar el programa Ahora 30 lanzado por el gobierno nacional.

"Por cada producto de los que vayan a comprar, el límite es de 200 mil pesos. Los productos se pueden comprar en grandes cadenas y también en comercios pequeños. Es importante que vean qué modelos están disponibles en la tienda en la que quieran consumir", detalló.

LRA 42 Gualeguaychú

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, José Cosentini, secretario Adjunto de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), indicó: "Hemos tenido una asamblea para analiza la imposición salarial del gobierno, que fue insuficiente, porque nos ofrecieron un 12% en octubre, más 10% en noviembre y un bono, que no sabemos de cuánto será. Por eso hemos decidido un paro para este viernes, y luego haremos lunes una conferencia de prensa, pero si seguimos sin solución tendremos un paro de 48 horas para la semana que viene".

LT 12 Paso de los Libres

La Licenciada Natalia Martelli, titular del NUCE y directora de Educación Municipal, comentó en "Hay Otra Manera" que desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Paso de los Libres lleva adelante una investigación, necesaria para el posible establecimiento de la Universidad Nacional de la Frontera en la ciudad.

LRA 29 San Luis

En Debatiendo la Actualidad dialogamos con Exequiel Scarel, coordinador de Casa de la Música.

En la actualidad se graban dos proyectos: “EP, Dale play a tus Sueños” y “Somos Música, le cantamos a la Puntanidad”. En tanto, el proyecto San Luis Musical, sigue viajando por toda la provincia, dando la oportunidad a artistas puntanos grabar su videoclip.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Falú se refirió al instrumento, el marco de una nueva entrega de Guitarras del Mundo, el evento cultural que une a destacados músicos locales e internacionales, que interpretan obras de "jazz, clásica, tango, y folklore de todos los puntos del país".

En ese sentido expresó que la guitarra expresa hoy una "resistencia cultural" debido a que se trata de un instrumento que "no está promocionada desde el mercado"; al tiempo que destacó que "es muy estudiada y tocada en nuestro país".

Después de girar por todas las provincias, el festival se llevó adelante en el Centro Cultural Kirchner, y este domingo 30 de octubre llegará a su fin, con la participación de más de 30 artistas en escena.

LRA 1 Buenos Aires

La escritora y ensayista, Maria Martoccia, habló de “La mujer sin razón”, su libro que narra en la que se podrá encontrar dos dimensiones del narrador ninguna de las cuales está exenta del humor. Una del estilo de Persuasión y Orgullo y prejuicio; otro, próximo al de Alicia en el País de las maravillas.

Asimismo, la escritora habló de lo que implica el trabajo con la memoria a la hora de escribir, profundizó en los vínculos entre los personajes y de lo que tiene en cuenta a la hora de crear un personaje.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de la vacuna argentina Arvac Cecilia Grierson (Arvac CG) contra la Covid-19, desarrollada por el Conicet, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y el Laboratorio Cassará, "es segura" y se comprobó que induce "un incremento de hasta treinta veces" de los anticuerpos neutralizantes contra el virus, según reveló el reporte sobre los ensayos clínicos de la fase I.

Es la primera vez que una vacuna preventiva de enfermedades infecciosas diseñada y desarrollada integralmente en Argentina completa los estudios clínicos de la fase 1.

La Arvac-Cecilia Grierson, que lleva ese nombre en homenaje a la primera médica del país, está diseñada para ser usada como refuerzo y se basa en la tecnología de proteína recombinante, considerada "muy segura", apuntó el Conicet en un comunicado.

LRA 43 Neuquén

Virna Molina presenta su último trabajo Retratos del Futuro. Se proyectará en el Cine Español de Neuquén y en el Complejo Cultural Cipolletti. La realizadora habló de su trabajo.

LRA 30 Bariloche

Omar Rojas tiene 57 años y recorre desde La Quiaca a Ushuaia en bicicleta para visibilizar el Mal de Parkinson y concientizar sobre esta enfermedad que padece desde 2007. “Lo hago para incentivar a la gente a que salgan porque hay posibilidades de mejor calidad de vida”, señaló el ciclista.

LRA 42 Gualeguaychú

El espacio de comunicación e intercambio de experiencias de desarrollo local, denominado ´Soberanía alimentaria, producción y consumo de alimentos sanos´, se desarrollará los días 2, 3 y 4 de noviembre próximos.

En tanto, Rubén Kneteman, a cargo de la organización del evento, hizo un repaso por la agenda y los ejes temáticos para cada día.

LRA 42 Gualeguaychú

La obra de la defensa contra las inundaciones está cercana a su finalización y beneficiará a un 70 por ciento de los habitantes de la planta urbana de Villa Paranacito.

El intendente Gabriel García destacó que se están desarrollando las obras complementarias de paisajismo, el paseo de costanera, mientras que el terraplén y las bombas de extracción están finalizadas.

LRA 3 Santa Rosa

Redondo habló sobre las jornadas de presentación de la investigación denominada "Rankulches y mapuches oídos desde sus voces, poesías, relatos y perspectivas", una actividad se desarrollará el próximo lunes 31 de octubre y el martes 22 de noviembre de 18 a 22 horas en Santa Rosa.

LRA 13 Bahía Blanca

Esta mañana el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´onofrio se reunió con autoridades de las casas de Altos Estudios locales para poner a punto la implementación del boleto universitario gratuito en Bahía Blanca.

El beneficio que había sido anunciado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y nunca entró en funcionamiento, se pondrá en marcha antes de fin de año, de acuerdo al titular de la cartera de transporte bonaerense. "En marzo cuando inicie el ciclo lectivo ya tendrá plena vigencia. Lo importante es que hoy tenemos la herramienta y ha llegado para quedarse. Lo que nos queda para el futuro es ir mejorándolo".

Del acto participaron el rector de la Universidad Nacional del Sudoeste, Daniel Vega, la rectora de la Universidad provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca, Alejandro Staffa.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Sociedades Digitales Sebastián Lorenzo habló sobre el evento que se hará por primera vez en el país. Allí se tratarán temáticas vinculadas a la conectividad 5 G, inteligencia artificial, robótica block chain, dinero digital, deportes digitales, realidad aumentada, ciberseguridad, futuros de los medios de comunicación y otros temas. Tendrá las participaciones de la diputada nacional Carolina Moisés, el especialista en conectividad 5 G Osvaldo Nemirovsky, la docente y divulgadora especialista en Inteligencia Artificial, Género y Diversidad Cecilia Danesi, el especialista en robótica Pablo Díaz, el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Daniel Filmus, y la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Lucrecia Cardozo, entre otros.

LRA 29 San Luis

En Debatiendo la Actualidad hablamos con Paulina Calderón, presidenta del Concejo Deliberante. A través de un convenio marco de cooperación y colaboración firmado por la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Tatiana Olguín y la presidenta del Concejo Deliberante, Paulina Calderón, se dio inicio formalmente a la capacitación en Ley Micaela para todas y todos los agentes que integran el Poder Legislativo Municipal.

La Ley Micaela N° 27.499 es una norma que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.

LRA 1 Buenos Aires

La transmisión en vivo de 32 partidos del Mundial, un seguimiento permanente de la Selección Nacional y todo su recorrido mundialista con los partidos que dispute en tierras qataríes con la previa y el postpartido, junto a programas especiales a cargo de destacados especialistas y exfutbolistas abarcará la programación de la TV Pública de Qatar 2022, que fue presentada con un acto en el hall central de las instalaciones de la calle Figueroa Alcorta.

La presentación se realizó en la sede de la TV Pública con una ambientación del espacio que emuló una cancha de fútbol, en medio de banderas argentinas y con la frase "Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestra bandera", el lema con que el canal identificará sus transmisiones.

La cobertura del torneo tendrá una dimensión federal en cada transmisión, tanto en la previa como en los momentos posteriores al partido, que se realizará en vivo desde las sedes de Qatar y también desde distintas ciudades y localidades argentinas para mostrar la manera como se palpita el Mundial en cada rincón del país.

LRA 6 Mendoza Quino

Claudio Martínez, director de la Televisión Pública, hizo referencia a la cobertura del Campeonato Mundial Qatar 2022, informando que el trabajo tendrá una dimensión federal en cada transmisión, tanto en la previa como en los momentos posteriores al partido, el cual se realizará en vivo desde las sedes de la Copa del Mundo, y también desde distintas ciudades y localidades argentinas para mostrar cómo se palpita el torno en cada rincón del país.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con la Ronda Federal, el expiloto multicampeón y organizador de la fecha, Silvio Jasso, confirmó el regreso luego de una década del Campeonato Correntino de MX a Paso de los Libres este 12 y 13 de noviembre. Será en el circuito "MX Laguna Brava" del Parque de Turismo Juan Domingo Perón y la entrada será libre y gratuita.