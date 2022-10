Este domingo 30 de octubre será el ballotage en Brasil. Lula amplió ligeramente su ventaja sobre Jair Bolsonaro. El último sondeo de la firma AtlasInterl da como ganador al líder del Partido de los Trabajadores con una diferencia de casi seis puntos sobre el actual presidente. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) lidera la intención de voto con un 52,0% frente al 46,2% del actual presidente braisleño.

El equipo de Bajo el mismo sol conversó con Vanessa Martina Silva, periodista, editora de la revista Diálogos do Sul, actualmente radicada en São paulo, quien expresó:

"Estamos muy movilizados en Brasil por el tema electoral. El país está realmente muy dividido. Estamos muy atentos, porque estamos en los últimos días de campaña y puede pasar de todo. Tenemos una situación en que Bolsonaro maneja mucho el tema de las fake news, y tiene un ejército de activistas digitales, hay que garantizar que la gente salga a votar, que no tenga miedo de manifestarse. Intentan imponer el miedo a la gente para que no salga para votar o para que piensen que su voto no importa".

Escuchá la entrevista completa acá:

