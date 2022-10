"El pago de Ganancias a jueces no se aprueba porque el poder real no quiere"

El ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata Carlos Rozanski, opinó acerca del rechazo que hizo la oposición en el Congreso Nacional del artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

"Es un tema que no debería siquiera ser discutido, todos deberíamos estar igualados en el pago de los mismos impuestos. Y la discusión de fondo, no es el dinero sino el poder. Esto no se va a aprobar porque el poder real no quiere", expresó.

Rozanski advirtió sobre la postura de la oposición de no acompañar dicho proyecto: "La derecha no resigna nada. No se va a resignar el poder que significa decidir, y no solo sobre el sueldo".