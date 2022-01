Diario de Radio Nacional 26/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO ZUAIN: Fernández retoma su agenda internacional con viajes a Rusia y China

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: "Macri hacía espionaje ilegal para perseguir y encarcelar"

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO MARTINEZ GARBINO: Los pueblos indígenas piden ser reconocidos en Entre Ríos

LRA 26 Resistencia - LUCAS GOBBO: “Las políticas públicas del Estado dan contención y generan crecimiento”

LU 4 Patagonia - JUAN RAMOS PADILLA: “La marcha es un pedido popular por una verdadera justicia”

LRA 7 Córdoba - NICOLAS ZEOLLA: "Argentina no debe firmar un acuerdo que le impida el desarrollo"

LV 19 Malargüe - Programa nacional "Argentina Hace": Con fondos de la Nación se terminó la obra del Skate Park

LRA 42 Gualeguaychú - SILVIA ONTIVERO: En Chile destacaron el proceso de reforma constitucional en marcha

LU 4 Patagonia - Una histórica cadena de supermercados: Quedó en manos de Cooperativa Obrera

LT 12 Paso de los Libres - Carnaval libreño: Solicitarán el esquema completo de vacunación o un PCR

LT 14 Paraná - Santiago del Estero: Murió en un accidente el jefe de la Segunda Brigada Blindada de Paraná



LT 14 Paraná - Camioneros entrerrianos afectados: Podría levantarse la protesta en el Paso Internacional Cristo Redentor

LRA 1 Buenos Aires - Argentinos con esquema completo: No deberán presentar PCR al ingresar al país

LRA 26 Resistencia - SANDRA TIRADO: “El 70 % de las muertes se produce en personas que no estaban vacunadas”

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS GHI: "La sociedad abrumadoramente acompaña la vacunación"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE D´ONOFRIO: Implementación del pase sanitario en media y larga distancia

LRA 1 Buenos Aires - CAMBIO EN LOS PROTOCOLOS POR COVID: Ya suman 3.000 los camiones varados en el paso fronterizo a Chile

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GEFFNER: "La asignatura pendiente es la distribución equitativa mundial de vacunas"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - CARLOS CATALA: El último fin de semana se aplicaron 1.200 vacunas

LT 14 Paraná - Las universidades de Entre Ríos: Evaluarán si exigen el pase sanitario

LT 14 Paraná - Insisten en la vacunación: Ante el inicio escolar y el cursado en las universidades

LRA 22 Jujuy - La medida regirá hasta el próximo 9 de febrero: Extienden la prohibición de eventos masivos en lugares cerrados

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO WILLIAMS: “Las carnicerías deben tener el precio más barato en la hacienda”

LRA 42 Gualeguaychú - JUAN VALERDI: “Las inversiones chinas también dependen del acuerdo con el FMI”

LRA 22 Jujuy - Estaciones de servicio: Advierten que si no se sube el combustible podría haber desabastecimiento

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente retomará en febrero su agenda internacional con un viaje para entrevistarse con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en Moscú, y con el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, en Beijing. A su regreso, también visitará Barbados.

"El Presidente Putin invitó a Alberto Fernández a un encuentro de tres horas donde ofrecerá un almuerzo"

El embajador argentino en ese país, Eduardo Zuain, anticipó los detalles del encuentro, las conferencias previstas para periodistas y los objetivos en materia de crecimiento y fortalecimiento entre ambos Estados: "En agenda está el diálogo por comercio, desarrollo de ciencia y tecnología, y transferencia tecnológica. Una prueba de ello es la vacuna".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos se refirió al espionaje ilegal y persecución del gobierno de Mauricio Macri y afirmó: "A partir de diciembre de 2015 se puso en marcha un Estado mafioso. Macri impulsó el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina, y ni siquiera tuvo carácter preventivo. Acá era espionaje para perseguir y encarcelar".

"Hay un video con imágenes y sonido que muestra cómo funcionaba la mesa judicial", sostuvo Leopoldo Moreau, al referirse al material audiovisual de la AFI que complica a exfuncionarios de María Eugenia Vidal.

"La Gestapo no es provincial, es la Gestapo de Macri", manifestó, al tiempo que dijo que "no hay que descartar" la aparición de más videos. "Era un entramado muy bien articulado, nada improvisado", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Las comunidades originarias de la Provincia piden ser reconocidas por el Estado provincial fáctica y políticamente.

“Tenemos mucho por decir sobre la economía popular, la economía indígena y el cuidado del medio ambiente”, afirmó a la agencia AIM el vocero de la comunidad Charrúa ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Héctor Ramón Santomil.

Después de la campaña de exterminio, de creer que el pueblo Charrúa no existía más, “venimos de un proceso de más de dos décadas de visibilizarnos, porque no dejamos de existir”, expresó el integrante de la comunidad Etriek, de Villaguay, en el centro de Entre Ríos.

En ese sentido, explicó que quieren que se los reconozca “no de forma simbólica sino real, con respuestas concretas a los pueblos y, además, que se nos escuche y aportar a la agenda política en el gobierno provincial, porque somos guardianes de la naturaleza y tenemos mucho que decir sobre el envenenamiento de las tierras, los desmontes y las quemas”.

LRA 26 Resistencia

Gobbo, director de Planificación de la ANSES, analizó el impacto de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno nacional, y señaló: “Los aumentos al sector pasivo benefician a más de 18 millones de personas, con un gran impacto en la economía. Estas políticas van destinadas al consumo en todos sus sectores, y derivan en un crecimiento económico”.

LU 4 Patagonia

“La marcha frente a la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero, cuyo objetivo será protestar contra el funcionamiento de buena parte de la justicia y reclamar el fin del lawfare, deja al descubierto la desconexión del sistema judicial con la comunidad”, consideró el juez Juan Ramos Padilla.

"Esta marcha comenzó a gestarse a mediados de diciembre del 15 o del 16, cuando me explicaron que había amigos en el interior que querían hacer una marcha el 1° de febrero, pero no le dimos demasiada importancia, sin esperar que pasaría lo que pasó", indicó el juez.

LRA 7 Córdoba

A dos días del vencimiento de una cuota de capital de 730 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Nicolás Zeolla manifestó que el país no debería firmar un acuerdo que “impida el desarrollo durante los próximos dos años”.

Zeolla, integrante de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), dijo que la posibilidad de no pagar ese vencimiento “puede ser parte de la negociación. No lo veo como algo rupturista con el FMI".

LV 19 Malargüe

Luego de muchos años de espera y a través del programa nacional “Argentina Hace”, se concluyó la obra del Skate Park, y en pocos días se podría inaugurar.

El director nacional de Gestión de Obras, el ingeniero Carlos Ramírez, informó los detalles del trabajo, y dijo: “La obra del Skate Park estaba paralizada desde 2015, y recientemente se ha podido culminar”. La finalización del espacio demandó de 11.300.000 pesos, los cuales fueron aportados por la Nación.

LRA 42 Gualeguaychú

Contó cómo será el proceso de recambio del gobierno en el país trasandino, y expresó que a partir de julio se debatirá una reforma constitucional, la cual "será muy interesante" para proteger el medio ambiente y darle derechos a las minorías.

LU 4 Patagonia

Alberto Escribano, propietario de La Proveeduría, se refirió al cierre del histórico comercio, con más de 70 años dentro del rubro de los alimentos, y señaló: "Esta fue una propuesta que vino de Cooperativa Obrera, la cual cayó en un buen momento y en circunstancias especiales. Esto lleva varios meses, ya lo concretamos y se hará cargo la Cooperativa Obrera desde el próximo 1° de febrero en las sucursales de Laprida, Kilómetro 8, Kilómetro 3, Rada Tilly, Martín Fierro y Abásolo".

LT 12 Paso de los Libres

El director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Alcides Acuña, habló sobre los protocolos a seguir en las noches del carnaval 2022, debido a que el sambódromo Carlos “Muñeca” Da Costa recibirá éste viernes 28 y el sábado 29 de enero a las comparsas del Grupo Popular, quienes darán inicio a la edición 2022 del Carnaval de la Frontera.

LT 14 Paraná

Se trata del coronel Daniel Machulsky, segundo Comandante y jefe del Estado Mayor de la Segunda Brigada Blindada de la capital entrerriana. El deceso se produjo tras un accidente ocurrido este martes por la tarde en Santiago del Estero.

LT 14 Paraná

El paro del tránsito de camiones por la ruta de alta montaña, la cual une Mendoza con el puerto chileno de San Antonio, lleva más de una semana. Son más de tres mil los camiones varados en la alta cordillera, y la ruta está cortada en la boca del túnel internacional Cristo Redentor-Los Libertadores. En tanto, los transportistas reclaman que no se exijan dos testeos para ingresar, en tanto el Gobierno chileno no aceptó esta propuesta, pero sí podrían designar más personal para realizar las muestras de coronavirus

En este sentido, Oscar Rotar, presidente de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC), indicó que los autoconvocados que llevan adelante la protesta podrían dar paso libre para permitir el ingreso del turismo al país vecino.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de eximir de la presentación de un PCR para ingresar al país a los argentinos y residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.

La medida, adelantada anoche, fue publicada en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 63, y entrará en vigencia a partir del próximo sábado.

Desde ese día, como condición para no tener que hacerse el PCR para ingresar al país, los argentinos y residentes deberán haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país.

Para el caso de los argentinos que hubieran residido en el exterior durante al menos el último año, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de residencia.

Además, las personas vacunadas con esquema completo estarán eximidas de realizar la cuarentena.

LRA 25 Tartagal

En el marco de la situación epidemiológica que atraviesa la localidad de Orán, el Concejo Deliberante convocó a una sesión extraordinaria para este jueves 27 con el objetivo de suspender el inicio de los corsos. “Esperemos que baje el índice, se puede hacer en otro momento”, señaló la diputada.

LRA 26 Resistencia

Se refirió a la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus, expresando: “Estamos avanzado con la campaña de vacunación y tenemos buena cobertura. Más del 75% de la población total tiene el esquema completo, por lo que una obligatoriedad por ley no tendría mayor incidencia. Hoy hay que mirar qué ocupación tienen las salas de Terapia Intensiva después el número de fallecimientos, y de estos hay que saber que la mayoría, más del 70 %, tenía el esquema incompleto o no estaban vacunados, y eso significa que las vacunas salvan vidas”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Morón destacó la campaña de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país y señaló que en esa ciudad bonaerense "casi el 100% de la población ya tiene una dosis, el 97% está con dos dosis y arriba del 42% con la tercera dosis".

Lucas Ghi sostuvo que "regresar a las clases de manera presencial implica generar las condiciones sanitarias y sociocomunitarias para que eso suceda".

En ese marco, abogó por "seguir promoviendo la vacunación para toda la comunidad" y resaltó que "la sociedad abrumadoramente acompaña la vacunación y entiende los motivos".

"Hay un profundo sentido de responsabilidad individual y colectivo", subrayó, al tiempo que señaló que "hay voces extremadamente minoritarias" que se expresan en contra de la vacunación, pero "afortunadamente no logran imponer su criterio en la sociedad".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte bonaerense informó que se aplicará a partir de hoy el pase sanitario en el transporte de pasajeros de media y larga distancia. El funcionario aseguró que la medida apunta a incentivar la vacunación a aquellas personas que todavía no completaron sus esquemas.

“Se busca para cuidar a la gran mayoría”, sostuvo Jorge D’Onofrio y recordó que se mantiene el uso del tapabocas en los micros. En ese sentido, recalcó que si se mantienen los cuidados que recomiendan los sanitaristas, “estaremos en el principio del fin”.

Al momento de comprar los pasajes se debe acreditar la identidad y el esquema de vacunación, se esa forma se le expenderá el boleto.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 3.000 camiones se encuentran varados del lado argentino en la frontera con Chile, en el Paso Cristo Redentor, debido a un cambio en los protocolos de ingreso al país trasandino por el Covid que se puso en marcha el 14 de enero pasado. El periodista de Radio Nacional Mendoza Sebastián Avella describió la actual situación y dijo que "Chile no quiere dar marcha atrás y aplicar el anterior esquema".

Si bien en el tema ya intervino la Cancillería argentina, por el momento no se avizoran soluciones inmediatas.

Frente a esto, desde la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) reiteraron el pedido a las empresas de no aceptar cargas que vayan con destino al país trasandino.

Debido al conflicto que mantienen los camioneros con los funcionarios de los organismos chilenos que prestan servicio en el Paso Libertadores, del lado chileno: Aduana, SAG (Servicio Agrícola Ganadero), y PDI (Policía de Investigaciones), tampoco pasan transportes desde el vecino país al nuestro.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, evaluó el contexto epidemiológico actual frente a la tercera ola de coronavirus, motivada por la variante Ómicron; reconoció que “seguimos en un momento con mucha circulación viral” y que “preocupa” el nivel de fallecimientos.

Admitió que esta ola es “distinta” a las anteriores gracias a la “excelente campaña de vacunación”, que cubre a un “75 por ciento de la población con dos dosis” en Argentina.

Sin embargo, el especialista puso el foco en los cuidados que consideró “están descuidados y dificultan que baje la cantidad de contagios” pero remarcó la efectividad de las vacunas para evitar infecciones graves.

Por otro lado, se refirió al descenso significativo de casos que se ve en Córdoba, primera provincia que tuvo el pico de contagios y, también reconoció que “el covid prolongado es una preocupación”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, explicó las estrategias de vacunación en la ciudad, poniendo en valor el trabajo realizado hasta la fecha.

Luego, el funcionario informó que se priorizará la articulación con otras secretarías para llevar la vacunación a las actividades recreativas, culturales, y deportivas, tomando como primer objetivo la inoculación de las infancias.

LRA 57 El Bolsón

La Cooperativa de Transporte Los Lagos inició los viajes desde el centro de El Hoyo hasta Puerto Patriada de lunes a lunes. Se trata de la primera cooperativa de transporte de la región que está compuesta por un grupo de personas que quedaron sin trabajo por la pandemia.

LT 14 Paraná

Tanto la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), como la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), sede Paraná, evaluarán si exigen el pase sanitario a sus estudiantes, docentes y personal no docente.

El análisis de las universidades es para definir si los estudiantes universitarios deben contar con el esquema completo de vacunación, con el objetivo de formar parte de las clases presenciales, las cuales comenzarán luego de las mesas de exámenes.

LT 14 Paraná

La directora General del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner, expresó: “La vacunación ha demostrado tener poca ocupación de camas de Terapia Intensiva, y hay mucha expectativa en la educación, ya que algunas universidades solicitarán el pase sanitario y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad”.

LRA 22 Jujuy

El Poder Ejecutivo jujeño resolvió prorrogar por 15 días la suspensión de eventos que concentren a más de 1.000 personas en lugares cerrados, debido a la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia.

Tras esto, el ministro de Seguridad provincial, Luis Martín, dijo: "Sabemos que es una herramienta importante contar con las vacunas y apelamos a la responsabilidad individual para cuidarnos durante las próximas fechas".

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio continúa la negociación para lograr precios populares en cortes de carne. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías sostuvo que los frigoríficos no tienen capacidad de cortes para abastecer a las carnicerías.

Alberto Williams agregó que “no dará ningún resultado” un acuerdo de ese estilo y que se necesita lograr que “las carnicerías tengan el precio más barato en la hacienda”.

“Los supermercados tienen una competencia desleal contra las carnicerías”, completó el especialista y agregó: “Hay que hacer arreglos, pero bien, tiene que estar todo en la mesa”.

LRA 42 Gualeguaychú

Valerdi opinó sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, expresando: “Estados Unidos maneja el FMI en el marco de su rivalidad geopolítica con China”.

Luego, el economista señaló: “Argentina tiene un gobierno puesto sobre la gente, pero necesita patear el tablero”.

LRA 22 Jujuy

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Silvia Ficoseco señaló: “El precio en el surtidor está congelado desde marzo del año pasado, pero no en la venta mayorista, por lo que a quienes consumen de esta manera les conviene comprar el combustible desde el surtidor, y eso derivara, a la larga, en un faltante. El combustible debería subir entre un 15 y un 25 % para equiparar la rentabilidad del sector”, informó Ficoseco.

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), María Laura Torre, dijo que “la idea que vamos a llevar a la mesa paritaria es la de mantener el poder adquisitivo”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para mañana a la apertura de paritarias de los trabajadores estatales con el objetivo de discutir las escalas de 2022. Y el lunes 31 arrancará la negociación con los docentes.

La dirigente sindical agregó que “con (exgobernadora de la provincia de Buenos Aires) Vidal discutíamos la cláusula gatillo con la que empatábamos la inflación y sabemos que empatar la inflación nos lleva a los trabajadores a perder siempre”.

Dijo que en diciembre pasado “cerramos por arriba de la inflación. A uno no le gustaría que como trabajadores no tengamos que estar atrás de la inflación… habría que bajar la inflación de una vez por todas”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con la proximidad de inicio del ciclo lectivo 2022 en las escuelas, los gremios de la Educación de Tucumán exigen que se cumplan algunas normativas para garantizar que estudiantes y docentes estén resguardados.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Ministerio de las Culturas de Neuquén y el Instituto Nacional de la Música (INAMU) presentaron la "Trilogía de Cantoras Campesinas del Norte Neuquino", realizado en la localidad de Las Ovejas del que fueron parte 27 cantoras. El propósito de preservar, valorizar y difundir parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia del Neuquén.

LRA 30 Bariloche

La doctora en Física se refirió al trabajo realizado entre investigadores e investigadoras, instituciones, vecinos y vecinas para evaluar los riesgos potenciales de las viviendas y estructuras de la región ante incendios de interfase en la Patagonia Norte.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La licenciada se refirió al material publicado "El Ambiente en tus manos". Se trata de cuentos escritos por niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años. Señaló que la pregunta disparadora de la idea fue: ¿Qué sucede cuando se combina el ambiente y la literatura?

LT 14 Paraná

El Gobierno de Entre Ríos declaró en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuaria desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de 2022 a las explotaciones agrícolas de maíz y sorgo, ganaderas bovina, caprina y ovina, tamberas, hortícolas, pecaneras, citrícolas y forestales. La medida se tomó teniendo en cuenta el evento climático de sequías agravado por las altas temperaturas.

“Cumplimos con el compromiso asumido ante el sector productivo de generar asistencia y herramientas que permitan recomponer el capital de trabajo a quienes sufrieron los efectos de estos eventos climáticos”, expresó el gobernador provincial, Gustavo Bordet.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, se refirió a la decisión del Gobierno provincial de extender la emergencia ambiental a todo el territorio por un año.

La funcionaria informó que la decisión está basada en la cantidad de hectáreas incendiadas, diciendo: "Estamos realmente preocupados en lo que vamos a hacer, porque lo que hacíamos ya no funciona. Este año va a ser muy duro, y en el invierno habrá mucha sequía en los ríos y también habrá falta de lluvias".

LRA 23 San Juan

Una fuerte tormenta afectó a varios sectores de la provincia. Hasta el momento los departamentos más afectados son Rawson, Rivadavia y Pocito.

LRA 29 San Luis

El miércoles 18 de mayo será feriado nacional para que todos y todas puedan estar en sus casas. “Se podrá realizar de manera virtual. El funcionamiento es muy sencillo y puede llevar veinte minutos hacerlo”, señaló el funcionario.

LRA 4 Salta

El Censo se podrá hacer de dos maneras: en forma anticipada a través de\u202fun\u202fcuestionario en línea (Censo digital)\u202fo mediante\u202fla\u202fentrevista presencial\u202fen la vivienda durante. Será el 18 de marzo, cuando más de 17 mil censistas de Salta recorrerán casa por casa.

LRA 2 Viedma

La provincia se prepara para el Censo 2022 que se realizará el 18 de mayo en más de 300.000 viviendas rionegrinas. El director de Estadísticas y Censos informó que el último relevamiento dio una población total de 638.000 habitantes.

LRA 21 Santiago del Estero

A través de un decreto firmado por el presidente y bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se confirmó que el próximo censo nacional se realizará el 18 de mayo y será feriado nacional. El funcionario dio detalles sobre cómo se llevará a cabo en Santiago del Estero.

LRA 5 Rosario

El diputado cuestionó que la iniciativa por la Ley de Humedales no esté entre los ejes propuestos por el Ejecutivo para febrero y criticó el "doble discurso" oficialista. "Está claro y confirmamos que no hay un plan de trabajo serio del Gobierno Nacional, con una planificación", dijo Estévez.

LRA 4 Salta

MIRCO JONATHAN NEUENSCHWANDER, secretario de la Comisión Directiva de la comunidad wichí Misión La Loma

Integrantes del Pueblo Wichí del Chaco salteño se oponen a la construcción de una ruta que conectará a las localidades de Orán y Embarcación porque el recorrido pasaría por el territorio de sus comunidades, cuya ocupación ancestral ya fue relevado por la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena.

LV 19 Malargüe

Se dio a conocer que el Gobierno mendocino le adjudicó 12.000 hectáreas, las cuales comprenden los Potreros de Cordillera, en cercanías del volcán Peteroa, a los propietarios de El Azufre S.A.

En tanto, el referente de la comunidad Malalweche en Malargüe, Gabriel Jofré, denunció la problemática que tiene la familia Aburto en relación a ese tema, y manifestó: “El proceso por el cual se le ha adjudicado 12.000 hectáreas a una empresa es bastante irregular”.

LRA 3 Santa Rosa

Mónica Rodríguez, del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocó a la actividad bimodal “Debates actuales en la implementación de la Ley 27.610 Niñas, no madres”.

La cita es para este jueves desde las 19 horas, a través de las redes sociales del Foro, y personalmente en la sede del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, ubicado en Hipólito Yrigoyen 469, en Santa Rosa.

LRA 2 Viedma

La militante feminista informó que unas cinco mujeres sufrieron acoso sexual y laboral del director del área de Tránsito de la Municipalidad de Catriel, que fue separado de su cargo. El movimiento reclama un mayor compromiso para transformar las estructuras machistas dentro del municipio.

La Ceremonia inaugural de la Cuarta Luna empezó con Mariana Carrizo, Paola Bernal, La Bruja Salguero La Charo, interpretando, en una versión grabada, el Himno a Cosquín.

La apertura musical estuvo a cargo de Víctor Heredia, quien arrancó con Bailando con tu sombra (Alelí), mucho más emotiva resultó Un simple abrazo, un tema nuevo que compuso junto a Pedro Aznar inspirado la añoranza sobre uno de los gestos que nos quitó la pandemia.

En el tramo final llegaron Todavía cantamos y Sobreviviendo, sus grandes y coreados clásicos que tomaron otro peso simbólico en estos tiempos tan convulsionados de pandemia y emergencia ambiental.

La noche continuó con Lucia Ceresani y su canto surero, un merecido homenaje a Elpidio Herrera y la sacha guitarra en las Postales de Santiago del Estero con Horacio Banegas como invitado especial y La Charo con su rescate de la cumbia tradicional colombiana y la invitación a Franco Luciani, celebrando los 20 años de su Premio Revelación en el festival.

Durante la actuación de Nahuel Pennisi, Abel Pintos fue invitado de Nahuel, quién se mostró más sólido en el escenario tras finalizar una gran interpretación a dúo de Fuego en Animaná y luego cantaron Mundo, tema que grabaron juntos en el último disco de Nahuel.

Luego Pennisi alternó zambas y chacareras clásicas con temas de su repertorio más reciente, respaldado por una banda notable. Fue aplaudido de pie antes de un bis con una coreada versión de Ojalá de Silvio Rodríguez.

Cerrando la Cuarta Luna, Abel Pintos comenzó con Como te extraño, también se escuchó Cactus de Gustavo Cerati, también algunas zambas, secundado solo por guitarra, bombo y piano.

Invitó a Milena Salamanca, con quien interpretaron Milagro en cruz, un aire de zamba incluido en su disco Reevolución, también presentó a Antonela Giunta y Mery Granados, las dos coristas que se suman en esta nueva etapa musical y que se lucen en los temas de su disco más reciente, El amor en mi vida.

Mientras, en el bloque cumbiero puso a bailar a todo el público con Suave, el tema que grabó con Los Palmeras, cerrando con una versión de El alcatraz.

LRA 1 Buenos Aires

El músico destacó el trabajo del Gobierno en el marco de la campaña, sostuvo que “hay que agradecer” la actitud ya que “salvó muchas vidas”. Víctor Heredia se presentó en la cuarta fecha de la 62° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

“Después de tanto tiempo de sufrir esta pandemia que nos mantuvo alejados de los escenarios, este recital fue realmente muy conmocionante y especial”, declaró el cantante. Luego de esta fecha, tiene planeado continuar con su gira que lo llevará también a Uruguay y Chile, aunque está pendiente de la situación epidemiológica de los destinos.

A su vez, habló de su acompañamiento a las causas sociales. En ese sentido, subrayó que “uno es lo que es” y que “no se puede inventar”. Por ese motivo, agregó: “Tanto León Gieco como yo nacimos bajo la bandera de la solidaridad. No se puede ser cantor sin mirar alrededor”.

LRA 1 Buenos Aires

La cantora de folclore popular Mónica Abraham contó cómo fue la vuelta a los escenarios. En diálogo con Oscar “Cholo” Gómez Castañón aseguró que “la Fiesta Nacional del Chamamé es el festival más extraordinario”

“Me voy a Mendoza porque fue convocada para estar en un acto antes de la fiesta nacional de la Vendimia”, expresó.

LRA 13 Bahía Blanca

El actor Gerardo Romano dijo que “la dictadura militar fue peor que el nazismo porque en el nazismo no hubo torturas”.

El actor contó parte de la obra “Un judío común y corriente” que está haciendo en el teatro Lido de Mar del Plata, de miércoles a domingo.

“La gente queda estupefacta en las butacas… es una metáfora fuerte”, agregó sobre la obra. Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en la boletería del teatro ubicado en Santa Fe 1.751 de Mar del Plata. Y agregó que también vendrá a hacerla a Bahía Blanca.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Cultura de la municipalidad de Luján, en San Luis, convocó a asistir a los carnavales que comenzarán a desarrollarse este viernes 28 a las 21.30. Miguel Sosa destacó que "habrá varias comparsas invitadas de localidades vecinas" y afirmó que "se respetará todos los cuidados para que sea un evento sano y se pueda disfrutar". Además, detalló la oferta turística que ofrece la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El DT no podrá viajar a Chile por seguir dando PCR positivo más allá de estar con el alta de la enfermedad. Tanto el técnico como Pablo Aimar no serán parte de la delegación así como tampoco los jugadores Alexis Mc Allister y Emi Buendia por ser PCR positivo el ex Boca y contacto estrecho el jugador de la liga inglesa.

Scaloni explico: "Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos" en su conferencia de prensa. Además agrego: “Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la Selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días".