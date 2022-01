Scaloni no viaja a Chile por PCR postivo

Por Agustín Domper

El DT no podrá viajar a Chile por seguir dando PCR positivo más allá de estar con el alta de la enfermedad. Tanto el técnico como Pablo Aimar no serán parte de la delegación así como tampoco los jugadores Alexis Mc Allister y Emi Buendia por ser PCR positivo el ex Boca y contacto estrecho el jugador de la liga inglesa.

Scaloni explico: "Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos" en su conferencia de prensa. Además agrego: “Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la Selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días".

El entrenador analizo el rival: “Será un partido muy difícil. Chile es un rival que sabe lo que quiere. No se le dieron algunos resultados y ahora querrán ganar sí o sí". Se refirió a las variantes tácticas: "Debemos brindar diferentes alternativas de juego. Creemos que puede ser un buen momento para probar otras cosas".

Sobre la confirmación del equipo respondió: "El equipo lo tengo decidido pero, con todo lo que estamos pasando, es imposible comunicarlo. Llegando a Chile harán PCR y mañana tendremos los resultados".

Por último se refirió a la ausencia del capitán Lio Messi: “Es evidente que nos encantaría que Messi este acá. Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club".