“El 70% de las muertes se produce en personas que no estaban vacunadas”

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación se refirió a la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus: “estamos avanzado con la campaña de vacunación y tenemos buena cobertura que aunque no es obligatoria más del 75% de la población total tiene el esquema completo, por lo que una obligatoriedad por ley no tendría mayor incidencia. En un momento nos pareció necesario usar estrategias para llegar a la población joven, avanzamos con el pase sanitario para determinadas actividades especialmente multitudinarias y desde ese momento aumentó la cantidad de personas que concurrieron a vacunarse, es decir que fue una buena estrategia, creemos que ahora hay que esperar y avanzar con la vacunación y posteriormente discutir la obligatoriedad y para que grupo etario. Con el avance de la pandemia tendremos precisiones para tomar medidas específicas, como la de la gripe por ejemplo, pero ahora es fundamental que todos estén vacunados contra el covid. Es importante saber que cuando una persona se contagia corre riesgos que podrían ser graves y es mejor estar vacunados y sobre todo con el mayor resguardo que significan los refuerzos. Hoy hay que mirar que ocupación tienen las salas de terapia intensiva y después el número de fallecimientos y de estos hay que saber que la mayoría, más del 70%, tenía el esquema incompleto o no estaban vacunadas, y eso significa que las vacunas salvan vidas”, dijo la funcionaria.

