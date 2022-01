“Las políticas públicas del Estado dan contención y generan crecimiento”

El director de Planificación de ANSES analizó el impacto de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno nacional: “los aumentos al sector pasivo benefician a más de 18 millones de personas con un gran impacto en la economía, en el 2021 aumentó un 52,2% y superó a la inflación con los bonos para jubilados y pensionados que significa una gran contención por parte del Estado. Estas son políticas que benefician con dinero van destinados al consumo en todos sus sectores y deriva en un crecimiento económico. Cuando se habla de asistencialismo se parte de un error conceptual y hay que preguntar qué se hace con las personas que no están capacitadas para trabajar y que durante su vida realizaron alguna actividad y es entonces el Estado el que debe garantizarles una vida digna, lo mismo pasa con quienes tienen dificultades para conseguir empleo. En esta pandemia el Estado destinó miles de millones de pesos para sostener a las empresas para que no cierren, no quiebren y sigan dando empleo a través de diferentes políticas que fueron coyunturales pero hoy se posiciona en un lugar distinto con objetivos a mediano y largo plazo, con la idea de generar consumo, ya se está viendo la recuperación económica y por supuesto en el contexto de negociación con el FMI, hay que buscar un país con modelos de desarrollo que ya se están ejecutando. El aporte de las grandes fortunas, el aporte extraordinario, fue destinado a cubrir y sostener políticas públicas y contener a los más necesitados”, dijo el funcionario.

