Diario de Radio Nacional 26/09/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – La situación en Rosario: Aníbal Fernández dijo que “ya tenemos una decisión tomada”

LRA 1 Buenos Aires – Lucha contra el narcotráfico en Santa Fe: MATILDE BRUERA: “Se denota una falta de transparencia institucional”

LRA 1 Buenos Aires – MARCELO LEWANDOWSKI: Del periodismo deportivo a la militancia política

LRA 1 Buenos Aires – CATALINA GONDA: La importancia de la Huelga Mundial por el Clima

LRA 1 Buenos Aires – Pasado y presente de Tucumán: Su estrecha relación con Belgrano y la actualidad de la provincia

LRA 4 Salta – JOSEFINA ADROVER: Mujeres Indígenas para el Buen Vivir dicen “Basta de terricidio”

LRA 21 Santiago del Estero – MARCELO BARBUR: “Intendentes y comisionados, grandes protagonistas en esta lucha”

LRA 1 Buenos Aires – En los primeros 10 días: La segunda edición del Previaje superó los $10 mil millones



LRA 9 Esquel – Cerrará el 11 de octubre próximo: El centro de esquí La Hoya continuará abierto hasta el fin de semana largo

LV 8 Libertador – RAUL MERCAU: El dilema del ministro Guzmán

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL BENCIVENGO: El plan económico del Gobierno y el control del “tablero financiero”

LRA 22 Jujuy – Plan Descentralizador: Nuevas obras de infraestructura

LV 8 Libertador – Tecnología e innovación: Hidroponia, una milenaria técnica de siembra hoy en Las Heras

LT 11 Concepción del Uruguay – Consejo Provincial de la Niñez y la Familia: Comienza la paritaria sectorial

LT 14 Paraná – Los docentes técnicos: Reclaman una suba salarial urgente del 10%

LT 14 Paraná – Piden recomposición salarial: Tras el anuncio de la jubilación anticipada

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad, adelantó que la próxima semana, “será importante en anuncios” porque, “ya se tomó una decisión” sobre acciones a implementar para encarar la situación en la ciudad santafesina. La problemática de Rosario “fue fruto de un análisis con Marcelo Saín (director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe), con quien nos conocemos mucho”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Fernández consignó que ayer la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una organización que blanqueaba activos provenientes del narcotráfico.

LRA 1 Buenos Aires

“El crimen organizado en Santa Fe tiene vínculos con el poder judicial y se están investigando los vínculos con el poder político. En ese derrotero de investigación se ha comprometido la transparencia institucional” destacó la diputada provincial. “Me ha tocado intervenir, porque estos temas están en discusión hace casi un año en la cámara de Diputados” señaló la legisladora. Además, se refirió a la persecución “sin escucharlo y de forma ilegal” a Marcelo Saín: “Ahora se lo está persiguiendo como director del organismo de investigación”. “Esto denota una falta de transparencia institucional porque se ve que con esto no se quiere que se investiguen en ninguna de las etapas esta clase de delitos”.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato a senador de Frente de Todos, con una trayectoria de 33 años en el periodismo deportivo, dialogó con Alejandro Apo y se refirió a como trato con el cambio hacia la actividad política.

En tanto a la exigencia de su labor comentó: “Cuando vos la tomas con pasión y responsabilidad, si no pones un límite no paras, y la demanda es tan grande que es complicado”

En este sentido expresó: “Creo que hay momentos en los que uno tiene que parar la pelota, tiene que saber dosificar porque si no realmente es difícil la vida propia, cuando no la ordenas y no tenés un tiempo para tu físico, para tomarse un descanso tampoco rendís bien”

Al respecto de su relación con el fútbol comentó: “Es un juego distinto cada día, una pasión distinta y algo que se extraña”.

LRA 1 Buenos Aires

La bióloga e integrante del área de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Catalina Gonda, se refirió a la marcha mundial por el clima que tuvo lugar el viernes y resaltó que las cuestiones medio ambientales “van a definir gran parte de nuestras vidas”.

Catalina destacó la importancia de estas huelgas, siendo la del día viernes la octava huelga mundial, pero la primera masiva desde la pandemia: “A partir del 2018 se empezaron a coordinar acciones de jóvenes a nivel mundial que lograron visibilizar como nunca las temáticas ambientales”.

Con relación a la importancia de estas cuestiones problemáticas: “Parte de una forma mucho más directa toda esta problemática, son cuestiones que van a definir gran parte de nuestras vidas. Son demandas que integran reivindicaciones históricas de muchos colectivos de la sociedad. Se está logrando articular muchos movimientos y demandas que generan otro tipo de presiones, así que tengo esperanza en este sentido”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, el periodista expresó la importancia de Manuel Belgrano y se refirió a la actualidad de la región, destacando el caso de Maximiliano Sánchez.

Gustavo se refirió a la historia de Manuel Belgrano y destacó la importancia de su figura en la región, con características como su liderazgo, con acciones como “la formación del ejercito con criollos”

Al respecto de la búsqueda de reconstruir el pueblo de Ibatín expresó: “Está ubicada en el actual departamento de Monteros, a la sur de la capital, y es increíble, es revivir la historia con una arquitectura urbanística”

Se refirió a Maximiliano Sánchez, el joven wichi recibido por el Presidente en la Casa Rosada: “Lo hemos seguido paso a paso porque Radio Nacional ha tenido un rol clave en la cobertura y la interconexión de este caso que se ha conocido en LRA 25 Tartagal”. “Lo que se va a premiar es la capacidad de haber podido pensar y proponer soluciones a las problemáticas actuales de su región”.



LRA 4 Salta

Este 24 de septiembre, mujeres de diversas comunidades se convocaron en un llamado contra la crisis climática, a la que consideran un verdadero terricidio.

Clamaron por el cuidado y protección de nuestra Madre Tierra y manifestaron tejerse unides en el gran telar de la Vida. “Sólo la unidad de los pueblos hará posible la armonía en cada territorio de nuestro planeta.”, afirmaron en su amplio comunicado.

María Estela Torres, del Pueblo Lule en Salta, expresó que “La PACHAMAMA, la MAPU, la ONKAIUJMAR, se encuentra agraviada por la codicia de un Capitalismo voraz, que consume cuerpos y territorios llevándose la Vida de nuestras hermanas y hermanos, de árboles, ríos y animales. En consecuencia, la actual crisis sanitaria, ha develado los efectos que produce este sistema económico perverso”.

LRA 21 Santiago del Estero

Barbur destacó la participación de los intendentes y comisionados municipales en todo este proceso de lucha contra la pandemia y celebró la gran cantidad de departamentos del interior que se encuentran libre de covid-19.

LRA 1 Buenos Aires

El programa PreViaje llegó a “más de $10 mil millones de facturación en los primeros diez días” de su implementación, destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens

“PreViaje es un éxito tremendo. Esto tiene que ver con la nueva etapa: volver a viajar, a disfrutar y reencontrarnos”, sostuvo Lammens sobre la segunda edición de la iniciativa,

Desde la cartera de Turismo señalaron que en menos de dos semanas se ingresaron facturas en previaje.gob.ar por el mismo monto total que lo ocurrido en los tres meses que duró el programa en su primera edición.

LRA 9 Esquel

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya se mantendrá abierto hasta el próximo fin de semana largo de octubre. Su Gerente, Nicolás Herrera, detalló que el cronograma contempla una apertura hasta mañana, lunes 27 de septiembre, inclusive, y luego abrirán el fin de semana del 1° al 3 de octubre para cerrar posteriormente, recordando que la temporada terminará entre el viernes 8 y el lunes 11 de octubre, aprovechando los feriados que posibilitarán un fin de semana de cuatro días.



LV 8 Libertador

“Los cambios que han sucedido en el gabinete son lógicos”, expresó el analista económico Raúl Mercau, y luego agregó: “Siempre que hay un revés político en todos los países del mundo se dan cambios. Se ve un gabinete equilibrado y este aire le está dando un buen aspecto, y esto no debe interpretarse como un oportunismo político, sino como el deber que tienen los funcionarios públicos de dar respuesta a lo que le pide la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista en economía reflexionó acerca de las distintas posturas entre Cristina Kirchner y Martin Guzmán y destacó que “hay una grieta muy profunda entre los medios de comunicación y la realidad”

Bencivengo resaltó que “lo que puso Cristina en la mesa es si el presupuesto se esta ejecutando con la serenidad que debería o no”. “El punto de fricción esta claramente en el nivel de gasto público”

“Los economistas que asesoran a Cristina buscan que Martin Guzmán acelere el ritmo de la economía, que se ponga más plata en el bolsillo de las personas y que se salga con la demanda” destacó.

En este sentido resaltó: “La Argentina no tiene crédito, el mercado en crédito es muy chico y el crédito externo no está, por lo tanto, la última forma es la emisión y ahí esta presente el mismo riesgo de siempre”.

LRA 22 Jujuy

El gobierno de Jujuy, tras una acuerdo logrado con el Ministerio de Transporte de Nación realizado en diciembre del año pasado, avanza con las obras destinadas a dotar de nuevas terminales a distintas ciudades en expansión y nodales.

Una de las localidades elegidas es Humahuaca y Hugo Vilte, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la localidad, brindó detalles del avance en los trabajos que realizan en el Hospital Modular y el proyecto de la Nueva Casa de la Cultura.

LV 8 Libertador

Sebastián Castro, Director de Desarrollo Estratégico de Las Heras, explicó cómo se avanza al propiciar el cultivo hidropónico de distintas especies. Es un proyecto público privado que lo componen distintas instituciones, entre ellas organizaciones sociales como JUCUM.

LT 11 Concepción del Uruguay

Norma Alonso, trabajadora del Consejo y paritaria por ATE, dijo: “Logramos esa apertura luego de luchar durante todo 2019, fundamentalmente reclamando por un régimen especial de niñez para los trabajadores. El mismo contempla lo específico de las tareas que desarrollan dentro del organismo, cuestión que quedó demostrada en la pandemia cuando los calificaron como esenciales”.



LT 14 Paraná

Andrés Besel, Secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos, mencionó que le solicitaron al Ejecutivo provincial un “suplemento al acuerdo salarial firmado en abril”. El mismo consiste en un incremento del 10%, que se sumaría al acuerdo de aumento del 35% firmado en la mesa salarial. El reclamo es por la pérdida del poder adquisitivo ante el continuo proceso inflacionario.

LT 14 Paraná

El vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Carlos Levinez, se mostró de acuerdo con el proyecto anunciado por el gobierno nacional que posibilitará jubilarse de forma anticipada a aquellas personas que cuentan con 30 años de aportes, pero no tengan la edad requerida. En otro sentido, Levinez reclamó una urgente recomposición salarial para el sector.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la renovación de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el perfil de quiénes ocuparán la presidencia y vicepresidencia del máximo tribunal y las razones de la imagen negativa que tiene ese poder.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la figura de Luis Juez a quien definió como “reflejo del alter ego de los cuadros opositores de la derecha” y se refirió a las reacciones y críticas que generó la flexibilización de las medidas de cuidado por la mejora en la situación epidemiológica.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las reacciones político-mediáticas de la derecha contra los nuevos integrantes del Gabinete Nacional y trazó las líneas de acción sobre las que deberán focalizarse, en este segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández.



LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el comportamiento de los principales referentes de la oposición, de cara al encuentro que mantendrá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y dio por reiniciada la campaña electoral para los comicios del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el impacto de los cambios en la composición del Gabinete Nacional, las reacciones generadas y los efectos posibles en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 14 Santa Fe

“El chagas es una infección pero las personas no necesariamente están enfermas. Pedimos que no se llame más “mal de chagas” para no estigmatizar y aliviar el sufrimiento de las personas.”

“Se habla poco de chagas y, sin embargo, en los departamentos del Noroeste de la provincia hay prevalencia en personas adultas.”

El científico explicó que “estamos trabajando con ayuda de los directivos y docentes de las escuelas en capacitación a los niños y para tener el tema presente. Que la gente no se olvide, a pesar de tener otras necesidades más urgentes no debemos olvidar que estamos en zonas donde la actividad de control de vinchucas debe ser permanente”, alertó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marisa Boffelli, encargada del Área de Ambiente de la localidad de Caseros, se refirió al trabajo que vienen realizando en la separación de residuos en origen y a la visita de auxiliares casa por casa para enseñarles a los vecinos la separación de los residuos, la organización de la recolección y el trabajo de recuperación que se hace en la planta de Caseros.

En tanto mañana, lunes 27 a las 10:30 horas, se llevará a cabo la inauguración formal, la cual fue pospuesta en varias oportunidades debido al contexto de pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia dialogó con Tetsuya Hirose, presidente de la Sociedad Fiesta de la Flor y organizador de la Fiesta Nacional de la Flor que se desarrollará del 1 al 10 de octubre en el predio Floral de Escobar, provincia de Buenos Aires.

En el segundo bloque, Elizabeth Cuenca, referente y encargada comercial de Vivera Orgánica, contó de qué se trata este espacio gestionado por un grupo de 14 vecinas que armaron un proyecto sustentable, creando una huerta agroecológica, y un invernadero donde producen alrededor de 50 especies de árboles, arbustos y enredaderas nativas que están a la venta al público.



LRA 26 Resistencia

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) será sede regional del Primer Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación, que organiza el Consejo Económico y Social. “Una de las misiones tiene que ver con la democracia innovadora y buscamos la construcción de consenso para una mejor calidad de información en las redes como también la sobreinformación, las noticias falsas y los mensajes de odio entre otros, y eso es lo que vamos a tratar”, dijo Marita Carballo,perteneciente al Consejo Económico y Social.

LRA 1 Buenos Aires

En Argentina 7 de cada 10 embarazos no fueron intencionales, todos los días 200 adolescentes se convierten en madres.

En la semana de la prevención de esta problemática hablamos con Norma Miño, referente provincial del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio Salud Pública de Misiones y con Viviana Manzur, médica especialista en medicina general y familiar, integrante del Equipo de trabajo de la Coordinación en Salud Sexual de CABA, referente de Acceso a Interrupción voluntaria e Interrupción legal del embarazo.

LRA 14 Santa Fe

Zelena Rubí Gómez es la primera docente trans de nivel primario con orientación en ruralidad en Latinoamérica y conversó con #TeLaResumo .

“Nosotras por ser trans entramos en el imaginario social que nos manda al trabajo sexual solamente. Pero hoy con todas las herramientas que tenemos gracias a los avances en materia de derechos y a las decisiones políticas que apuntan a cambiar la calidad de vida demostramos que podemos ser profesionales también”, detalla la docente.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia entrevistó al guitarrista, compositor y cantante, referente de la cultura argentina, Juan Falú, quien recordó su primer contacto con las guitarras de su padre y su tío, el renombrado Eduardo Falú, y repasó sus principales influencias. Habló también sobre su exilio en Brasil, durante la última dictadura cívico militar.

LRA 1 Buenos Aires

En el 2020, antes de que la pandemia irrumpiera en la vida de todos, Litto Nebbia viajó a México para emprender una gira que lo llevó por diferentes ciudades de ese país. Uno de esos destinos tiene un significado especial para el músico y conductor de este ciclo.

En Aguascalientes, 40 años antes, había estrenado “Sólo se trata de vivir”, pocas horas después de componerla. En el mismo lugar, en el Auditorio Ramón López Velarde, cuatro décadas después, Litto volvió, tocó en vivo y ahora, en una nueva emisión de su programa, comparte la primera parte de ese concierto.



LRA 26 Resistencia

“Es un disco con un proceso creativo que me llevó tres años y medio, en un contexto personal de mucho cambio y transformación. Empecé con un tema, pero salieron varios con mucha energía propia y ´100%´ se refiere a la sensación de que el proceso de grabación fue una conexión con todo lo que puedo dar y verme en mi plenitud”, indicó la artista.

LRA 42 Gualeguaychú

Noelia Recalde, compositora, cantora, guitarrista y productora cultural nacida en Gualeguaychú, habló sobre su presente, su obra y Triángula, la súperbanda que comanda junto a Micaela Vita y Nadia Larcher.

“Una banda que tenga composiciones propias con tres mujeres cantando al frente es algo que no se dio mucho en nuestro país”, dijo Noelia, y luego agregó: “Todas las letras están compuestas por nosotras, lo que decimos pertenece a nuestro mundo, a nuestra mirada desde

la condición de mujeres. Es muy contundente lo que pasa, y nos encanta revivir la música de esta manera”.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch presenta “Zona de promesas”, una creación de Radio Nacional, ideada por Alejandro Pont Lezica, con la colaboración especial de Graciela Borges, en homenaje a la lucha de las mujeres.

Se reproduce un fragmento del programa “Ser mujer en la música” en el que la cantante Lula Bertoldi del grupo “Eruca Sativa” recuerda el menosprecio sufrido en algunos shows en vivo por el hecho de ser mujeres, y en el segmento “Hombres que cantan mujeres”, Peteco Carabajal cuenta su experiencia en los festivales y giras junto a mujeres como así también su cambio de paradigma a través del tiempo e interpreta el tema “Esperanza y Alegría” musicalizando una letra de Anabella Zoch.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo dedica esta edición de “Estación Piazzolla” a recordar el disco “Historia del tango”, realizado en 1967 y dividido en dos volúmenes en los que Astor honra a la guardia vieja y a la era romántica respectivamente, rindiendo homenaje a sus más admirados compositores,

El programa reseña la segunda parte de ese disco tributo en el que interpreta temas clásicos con su propio estilo para reconstruir la historia.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo cordobés goleó esta tarde a Rosario Central, 4 a 1, tras jugar un gran primer tiempo, en encuentro disputado en el estadio Mario Kempes, válido por la 13º fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y se consolida como único líder. Los goles de los cordobeses fueron anotados por Nahuel Tenaglia, a los 17 minutos de juego, Mateo Retegui, que anotó por duplicado (40’ y 47’ PT), y Diego Valoyes (23’ ST), mientras que Alan Marinelli (49’ PT) descontó para Rosario Central.

Los albiazules suman así 10 encuentro sin derrotas (8 triunfos y 2 empates), llegaron a 29 puntos y se aseguran mantener el liderazgo en soledad, aunque resten jugar sus principales perseguidores, que de no conseguir buenos resultados permitirán que el elenco de Córdoba estire diferencias.

El Central del Kily González, que sufrió para hoy varias bajas importantes por lesiones y contagios de Covid, cortó así una racha de dos triunfos en fila y quedó relegado a la duodécima colocación, con 16 puntos.

LRA 7 Córdoba

El fiscal Guillermo González inició de oficio una investigación por las amenazas que realizó mediante un video un jefe de la barra brava de Belgrano, conocido como “Loco Tito”. Por tal motivo, se realizaron cinco allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad de Córdoba y de Villa Allende, con la participación de 150 efectivos policiales.

LRA 1 Buenos Aires

Un hombre de una gran trayectoria fuertemente vinculada a la historia de Nueva Chicago, el portero Jorge Traverso, contó sus experiencias a lo largo de su carrera y resaltó su gran pasión por el deporte.

En tanto a su etapa como capitán del equipo que se consagro campeón en Nueva Chicago: “Era un equipo muy especial. El año anterior quizás teníamos uno con un futbol un poco más vistoso, pero Sarmiento hizo una campaña irrepetible, al otro año cuando viene Pipo Ferreiro nos supo amalgamar, la experiencia de los mas grandes y la pertenencia de los más jóvenes” contó.