Noelia Recalde: “Triángula es un poder que se está activando”

La música Noelia Recalde, compositora, cantora, guitarrista y productora cultural nacida en Gualeguaychú, habló en esta nota sobre su presente, su obra y Triángula, la superbanda que comanda junto a Micaela Vita y Nadia Larcher. “Una banda que tenga composiciones propias con tres mujeres cantando al frente es algo que no se dio mucho en nuestro país”, dijo Noelia Recalde y agregó: “Todas las letras están compuestas por nosotras, lo que decimos pertenece a nuestro mundo, a nuestra mirada, desde la mujer. Es muy contundente lo que pasa y nos encanta revivir la música de esta manera”.

Recientemente, en la TV Pública, en el nuevo programa de música Estudio 1, que conducen Hilda Lizarazu y el Chango Spasiuk, Triángula brindó una muestra de lo que serán los conciertos de la banda. “Y en cuanto a lo teatral… A mí de repente me toca todo el mundo carnavalesco que vivimos en nuestra ciudad, es un implante para mí y mi mirada. Y lo llevo a todos lados. Yo crecí viendo un mundo fantástico en mi ciudad, crecí viendo cómo se transforman los personajes, teniendo los sonidos muy al alcance y en el aire de toda la ciudad. Y eso también genera una cosa de ensueño. Los veranos en Gualeguaychú no van a hacer igual que un verano en otra provincia. Tienen un audio particular y los trajes y la danza y la teatralización es un mundo que desconozco y a donde quiero ir. Todas las artes cuando se cruzan generan algo magnífico”, dijo Noelia Recalde en referencia al espectáculo que brinda Triángula.

Hoy sábado Noelia Recalde se presenta en formato solista en La Solapa. El 12 de diciembre, Triángula toca en el Konex, será la primera presentación en Buenos Aires.

