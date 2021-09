“Es importante no olvidar que el chagas sigue presente”

#TeLaResumo entrevistó al médico Diego Mendicino, de la Red de Control de Vinchucas.

“El chagas es una infección pero las personas no necesariamente están enfermas. Pedimos que no se llame más “mal de chagas” para no estigmatizar y aliviar el sufrimiento de las personas.”

“Se habla poco de chagas y, sin embargo, en los departamentos del Noroeste de la provincia hay prevalencia en personas adultas.”

El científico explicó que “estamos trabajando con ayuda de los directivos y docentes de las escuelas en capacitación a los niños y para tener el tema presente. Que la gente no se olvide, a pesar de tener otras necesidades más urgentes no debemos olvidar que estamos en zonas donde la actividad de control de vinchucas debe ser permanente”, alertó.

Con respecto a la incidencia de la infección aclaró “De cada 10 personas que están infectadas 3 presentan patologías y las más comunes son las cardíacas”, finalizó.