Marcelo Lewandowski, del periodismo deportivo a la militancia política

El candidato a senador de Frente de Todos, con una trayectoria de 33 años en el periodismo deportivo, dialogó con Alejandro Apo y se refirió a como trato con el cambio hacia la actividad política.

En tanto a la exigencia de su labor comentó: “Cuando vos la tomas con pasión y responsabilidad, si no pones un limite no paras, y la demanda es tan grande que es complicado”

En este sentido expresó: “Creo que hay momentos en los que uno tiene que parar la pelota, tiene que saber dosificar porque si no realmente es difícil la vida propia, cuando no la ordenas y no tenes un tiempo para tu físico, para tomarse un descanso tampoco rendís bien”

Al respecto de su relación con el fútbol comentó: “Es un juego distinto cada día, una pasión distinta y algo que se extraña”

Con relación a quien admiro en el fútbol de joven contó: “El mas grande de todos que termino siendo mi amigo y lamentablemente nos dejo el año pasado con un trágico final fue Trinche Carlovich”