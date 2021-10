Diario de Radio Nacional 25/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUZMAN: "Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO SANTUCHO: El análisis de la exposición del ministro Martín Guzmán en el CCK

LRA 1 Buenos Aires - GOMEZ ALCORTA: Expuso sobre el proyecto de crear comités mixtos de seguridad

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO FRASCHINA: "Aspiramos a que la fórmula de movilidad le gane a la inflación"

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN GENEYRO: El INTI incorporó a planta permanente a 1900 trabajadores

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ALIAGA: Vacunar a los menores es una "estrategia eficaz"

LRA 21 Santiago del Estero - JUAN DOMINGO ROITMAN: Más de 3.500 millones de pesos invertidos en obras de agua potable

LRA 24 Río Grande - ABEL PAZ: El temporal de viento en la Patagonia tuvo ráfagas de 150 Km por hora

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JULIETA MIGLIAVACCA: Inicia la campaña para la prevención del dengue

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO BARRERA: La ciudad balnearia lleva adelante los controles de precios

LRA 13 Bahía Blanca - FEDERICO HARTFIELD: Ya no habrá más aforo para el transporte público

LRA 1 Buenos Aires - MARTINEZ CARIGNANO: "Necesitamos una ley que diga que el alcohol no puede subirse al auto"

LRA 14 Santa Fe - JUAN NOBILE: Avanza la búsqueda de fosas clandestinas en Campo Militar San Pedro

LRA 9 Esquel - Persiste el alerta: Rutas interrumpidas, techos volados y servicios cortados

LU 4 Patagonia - Alerta roja: El viento generó unas 160 voladuras de techos en Comodoro

LU 4 Patagonia - Temporal de viento en Comodoro: Hubo robo de cables mientras se reparaba el tendido eléctrico

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Temporal de viento: “Se restableció el transporte público”

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA TIRADO: "La suba de casos se da en una situación epidemiológica buena"

LT 14 Paraná - Entre el lunes y el miércoles: Llegan más de 400 mil vacunas de CanSino

LRA 5 Rosario - JORGE KOHEN: “La pandemia no terminó”

LT 14 Paraná - No hay pacientes internados: En Paraná aumentaron los hisopados

LT 14 Paraná - Entre hoy y el miércoles: Llegarán más de 400 mil vacunas de CanSino

LT 11 Concepción del Uruguay - HUGO YASKY: "Los que se benefician con los aumentos son un puñado de personas"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Cuando el público te insulta, breves memorias"

LT 14 Paraná - Controles en Entre Ríos: Deberán retrotraerse los precios de más de mil productos

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Consensos que comprendan la realidad"

LRA 17 Zapala - PILAR MARTINEZ: Elecciones en la Defensoría del Pueblo de Zapala se pasan para noviembre

LRA 30 Bariloche - HORACIO ANTILLANCA: “El Municipio se ha declarado intercultural y eso implica compromiso”

LRA 4 Salta - MARCELA CALERMO: Agua, salud y territorio: el pedido de los pueblos originarios de Salta

LRA 43 Neuquén - ORLANDO CARRIQUEO: “El discurso del terrorismo nos lleva al Terrorismo de Estado”

LRA 52 Chos Malal - SOLEDAD MARTINEZ: "Hay más de un centenar de escuelas cerradas"

LRA 53 San Martín de los Andes - RAUL GODOY: Desde la izquierda proponen un debate público entre los candidatos

LRA 18 Río Turbio - MATIAS MAZU: "El Parlamento Patagónico es uno de los más importantes"

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - SONIA CASTIGLIONE: Aseguró que sorprendió la medida con la industria textil

LRA 1 Buenos Aires - GASTON MORA: “Especulación” en el sector por el aumento de la harina

LV 8 Libertador - Derechos del consumidor: Evalúan posible aumento del 50 % en el transporte público

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: Las verdaderas intenciones detrás de la remarcación de precios

LRA 29 San Luis - JUAN PABLO CARRIZO TORRONTEGUI: Cuestionan medida judicial que prohíbe ayudas económicas en San Luis

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL PEDRINI: “Mejoró la situación económica y comenzó la reactivación”

LV 4 San Rafael - JOSE LUIS RAMON: “El radicalismo y el Pro apoyan el interés económico de los Bancos”

LT 14 Paraná - CARLOS DAMONTE: “Habría que concentrar menor cantidad de productos”

LV 4 San Rafael - OSVALDO BASSANO: Defensa del congelamiento de precios

LV 8 Libertador - CECILIA JURI: Plantea la participación ciudadana en el control de precios

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en un panel titulado "Cómo salir de la trampa de la deuda eterna" del que participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz.

En su exposición, Martín Guzmán, aseguró que el crédito por U$S 45.000 millones que el gobierno conducido por Mauricio Macri selló con Fondo Monetario Internacional (FMI) es "el principal problema" que heredó la actual administración nacional.

Explicó que "acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía" y, por ello, se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea "absolutamente innegociable".

LRA 1 Buenos Aires

El director de la revista Crisis analizó la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, durante un encuentro organizado por ese medio gráfico en el Centro Cultural Kirchner y del cual participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz. Tras hacer un repaso de las principales ideas expresadas por el ministro, Mario Santucho resaltó: "Fue muy interesante, un alto debate político". "Guzmán tuvo una posición distinta a la que venía mostrando, fue un discurso mucho más político", señaló.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y su par de Trabajo, Claudio Moroni, expusieron ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que propone la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La iniciativa, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable, se explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Anses se refirió a la fórmula de movilidad actual y señaló que "es muchísimo mejor a la fórmula del gobierno de Mauricio Macri". Tras señalar que "el saldo es muy positivo", expresó: "Aspiramos a que la fórmula de movilidad le gane a la inflación".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sostuvo que fue una decisión política con el objetivo de “fortalecer el servicio de la industria” en nuestro país y brindar la estabilidad al personal. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, anunciaron el Plan de Incorporación a Planta Permanente de 1900 trabajadores.

LRA 1 Buenos Aires

El físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, analizó los datos de los contagios registrados en las últimas semanas mientras avanza el proceso de vacunación de niñas y niños de 3 a 11 años que comenzó en todo el país.

LRA 21 Santiago del Estero

Así lo informó el funcionario y dijo que buscan romper históricas asimetrías en el ámbito de Infraestructura. También, intentan impulsar la reactivación de la economía en la provincia y generar empleo.

LRA 24 Río Grande

Durante la jornada de domingo, un temporal de viento con ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora causó destrozos, cortes de ruta y daños materiales en distintos puntos de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. "La Dirección de Defensa Civil de la provincia bajó la alerta roja a alerta amarilla dado que la velocidad del viento es de unos 80 o 90 km por hora", señaló Paz.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Con el regreso de las altas temperaturas, desde la Dirección de Salud Ambiental se hace foco en la prevención del dengue y en la importancia de la eliminación de los criaderos de recipientes que puedan contener agua. “La clave en la prevención del dengue es la eliminación de los criaderos”, señaló la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

El edil de Villa Gesell se refirió a la suba de precios en la ciudad balnearia de cara a la temporada de verano, informó que llevan adelante los controles dispuestos por el gobierno nacional, y contó que han hablado con los comerciantes: "En general, se cumple", dijo.

Además, Gustavo Barrera valoró el programa Pre Viaje, así como también los viajes de egresados financiados por el gobierno de Axel Kicillof: "Nos permite estirar la temporada", señaló.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de la empresa Bahía Transporte Sapem, Federico Hartfield, dijo que “seguramente a partir de mañana se va a poder eliminar el aforo y de esa manera se va a empezar a dar la recuperación del transporte”.

El titular de una de las compañías encargadas del transporte público de Bahía Blanca agregó que “varias de las líneas ya están en los recorridos y frecuencias prepandemia. Celebramos que la gente vuelva a confiar en el transporte público”.

LRA 1 Buenos Aires

El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, explicó la importancia del proyecto de ley “Alcohol Cero al Volante”, que analiza la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, contempla a las rutas nacionales de todo el país, a todo tipo de conductores y reemplazaría a los 0,5 miligramos que rigen actualmente.

LRA 14 Santa Fe

Comenzaron las excavaciones en el campo militar de San Pedro para localizar restos de desaparecidos y desaparecidas víctimas de la última dictadura cívico militar. “Es un campo que estamos abordando desde 2010 a partir de una serie de denuncias”, indicó el profesional.

LRA 9 Esquel

El Alerta Roja por fuertes vientos en Chubut provocaron cortes de luz, vuelcos en las rutas, interrupción de la circulación, caídas de árboles y techos en toda la región.

Durante la jornada del domingo las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora en varios lugares de la cordillera, en tanto LRA 9 Radio Nacional Esquel dispuso una transmisión especial para mantener a la región informada ante las dificultades que generó el viento en los servicios de comunicación. En Lago Puelo, por ejemplo, estuvieron durante todo el día sin luz y sin agua, tal como lo detalló el intendente, Augusto Sánchez, quien informó que pusieron a disposición el gimnasio de la ciudad para poder contener a posibles evacuados.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, hizo un balance de las consecuencias que generó el temporal de viento en la ciudad, diciendo: "Fue un domingo complicado con mucha peligrosidad por las ráfagas que tuvimos casi todo el día, que superaron los 120 kilómetros en la hora. Tuvimos muchos peligros y le pedimos a la gente que no circule. Afortunadamente, a pesar de la cantidad de daños materiales, no tuvimos lesionados ni víctimas".

LU 4 Patagonia

Sergio Santos, el gerente del Departamento Eléctrico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, informó que hubo hechos vandálicos mientras las cuadrillas intentaban restablecer el servicio eléctrico en la ciudad.

"Fue un trabajo descomunal el que se llevó a cabo para restablecer el servicio en la ciudad. Tenemos una zona en kilómetro 4, Divina Providencia, parte del centro y La Loma sin servicio por un acto de vandalismo cuando tratábamos de restablecer el servicio. Ahora buscamos hacer un bypass para traspasar la carga a otro alimentador, con el objetivo de restablecer el servicio", expresó Santos.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En la jornada de ayer, alrededor de las 18 horas, se suspendió el transporte público, y al menos ocho unidades de la empresa que presta este servicio en Comodoro Rivadavia sufrieron roturas, principalmente en la zona del infiernillo, según informó el subsecretario de Transporte de la municipalidad, Adrián Rodríguez.

Desde las 6 horas de hoy se encuentra normalizado el servicio de transporte público, y se irá evaluando la continuidad según las alertas. “Son decisiones difíciles de tomar y estamos en la disyuntiva de ofrecer el servicio o no hacerlo, ya que implica una peligrosidad para el usuario que está arriba de cada unidad, debido a que puede sufrir algún tipo de riesgo”, reflexionó Rodríguez.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Acceso a la Salud se refirió al incremento de casos de la variante Delta en el país y expresó que "era esperable que empiece a circular". "Si bien hay una suba de casos, estamos en una situación de muy pocos casos diarios", expresó Sandra Tirado, al tiempo que señaló: "El aumento de casos de la variante Delta se da en una situación epidemiológica que es buena". En tanto, manifestó la necesidad de seguir manteniendo las medidas de cuidados preventivos y subrayó que "la vacuna es fundamental".

LT 14 Paraná

Tres nuevos cargamentos con 414.000 unidades de la vacuna monodosis de CanSino arribarán al país entre este lunes y el miércoles próximos, que serán aplicadas a poblaciones de difícil acceso, con lo que Argentina superará las 84,7 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus.

LRA 5 Rosario

“Hay un lento incremento de casos de Covid”, advirtió el médico e integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva. Además, acusó al candidato a diputado nacional Javier Milei de “atentar contra los cuidados colectivos”.

LT 14 Paraná

El jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la capital provincial, Guillermo Grieve, se refirió a la continuidad de la situación epidemiológica en Paraná, informando que crecieron los hisopados en la última semana, pero no hay pacientes internados.

Luego, Grieve opinó que es muy apresurada la decisión de las diferentes habilitaciones, tras explicar que la curva de la variante Delta fue de tres meses en Londres y en Nueva York, mientras en el país se observaron los primeros casos de esta cepa en septiembre, y por tal motivo se debería esperar hasta la primera semana de diciembre para visualizar cómo se comporta.

LT 14 Paraná

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, se refirió al intento del Gobierno nacional al controlar los precios para que la inflación no pulverice los salarios.

El legislador dijo que el gran problema, además de la inflación, es la falta de empleo y que lamentablemente todavía hay argentinos y argentinas que dependen de los comedores escolares y los bolsones para vivir. Luego, Yasky criticó el accionar de los empresarios que no se sientan a discutir, pero que no quieren dejar de ganar.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó cuál es su plan ante la agresión frente a una nota o un comentario. "Ayer escribí sobre los mapuches en Página 12 y recibí muchos mensajes agresivos. Siempre trato de contestar y establecer un diálogo. Me acusaron hasta de ser soldado del gobierno británico, otros me desearon lo peor hasta querían incendiarme la casa", dijo el conductor.

LT 14 Paraná

Fernando Caviglia, secretario de Industria y Comercio de Entre Ríos, aclaró que en el territorio provincial serán 1.267 los productos que deberán readecuar sus precios en los comercios, en el marco de una resolución del Gobierno nacional que establece la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para productores, comercializadores y distribuidores.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó las distintas expresiones en busca de un acuerdo social, que incluya a todos los sectores, impulsadas desde el gobierno, y las maniobras “de los representantes ideológicos de la política que hay que erradicar”, que rechazan cualquier convergencia.

LRA 17 Zapala

La concejala se refirió a la primera elección de Defensor del Pueblo en la que ningún postulante obtuvo los 8 votos necesarios por lo que se realizarán en noviembre. “Yo quiero que haya defensor o defensora, queremos la institucionalidad”, señaló Martínez.

LRA 30 Bariloche

Referentes de distintas organizaciones mapuches se reunieron con la Comisión Legislativa del Concejo Municipal de Bariloche para abordar la implementación de la Ley 26160/16.

“El Municipio se declaró intercultural y eso implica compromiso con nuestros pueblos originarios. Esta es una ley que debe continuar su tarea de relevamiento territorial”, señaló Antillanca.

LRA 4 Salta

Las Comunidades Indígenas que iniciaron su marcha el 18 de octubre llegaron a la capital de Salta. Participaron diferentes comunidades de Tartagal con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud y viviendas. Solicitan al gobierno de la provincia soluciones urgentes.

LRA 43 Neuquén

El werken explicó sintéticamente el conflicto territorial en la Cuesta del Ternero en El Bolsón. “La comunidad Quemquentreu revindicó un territorio que pertenece al Estado provincial y se encuentra sitiado hace 30 días por la policía de Río Negro. Están sin ingreso de alimentos, abrigo y sin mesa diálogo. Lo que sucede es que hay intereses inmobiliarios sobre esas tierras”, señaló Carriqueo.

LRA 52 Chos Malal

La diputada reflexionó sobre el reclamo por la emergencia educativa que tiene a más de un centenar de escuelas cerradas en Neuquén. "La provincia tiene que tomar una decisión respecto al presupuesto pronto a recibirse, que lugar le va a dar educación", expresó Martínez.

LRA 53 San Martín de los Andes

Godoy instó a hacer un debate público con todos las y los candidatos a diputados nacionales para que puedan ser interpelados y den a conocer sus propuestas. La iniciativa fue lanzada hoy por el Frente de Izquierda neuquina a toda la población y al periodismo.

LRA 18 Río Turbio

El diputado se refirió al encuentro del Parlamento Patagónico que se realizará mañana entre las provincias de la región Patagónica. “Vamos hablar de la nueva ley del Hidrocarburo”, señaló Mazú.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra habló del decreto de la prórroga del sub régimen y contó que algunos puntos fueron sorpresivos. En torno a la situación de la industria textil, Castiglione dijo que "Nación necesita conocer el proyecto que Nación va a subsidiar. Esto sí nos sorprendió".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda alertó que el precio de la harina aumentó luego del anuncio de fijar los montos de más de 1400 productos por tres meses. Por ese motivo pidió una reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“Denunciamos la especulación de este sector. Realizaron un colchón de cara al congelamiento para subir y no perder”, dijo Gastón Mora y agregó: “En vez de ser un derecho, parece una utopía tener un kilo de pan en la mesa”.

LV 8 Libertador

Romina Ríos Agüero, presidenta de la Asociación Protectora, informó que se reunirán con el titular de la Secretaría de Comercio Interior debido al congelamiento de precios, adelantando luego que hay encuentros con funcionarios locales por el aumento en el boleto de colectivo.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein profundizó el análisis sobre los aumentos del etiquetado por parte de las tres empresas de alimentos más importantes del país. Si bien estas corporaciones han tenido declaraciones de ganancias fenomenales durante el 2020 y el 2021, las mismas han rechazado un acuerdo con el Gobierno para un congelamiento temporal de los precios hasta los primeros días del año próximo. “La pregunta que uno se hace es hasta qué punto no hay una guerra declarada, y no hay una intención detrás de esta fuerte remarcación. Además de la puja distributiva, del intento de recuperar la rentabilidad que habían perdido durante el gobierno de Macri, y que ya habían conseguido en estos dos años”, expresó.

LRA 29 San Luis

Gremialistas, comerciantes y movimientos sociales criticaron hoy la prohibición dictada por la justicia federal con competencia electoral en San Luis, que impide que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá implemente medidas económicas hasta después de los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo.

LRA 26 Resistencia

“Percibimos un mejor ánimo, distinto, un mayor compromiso de la ciudadanía para concurrir a votar. Mejoró objetivamente la situación económica y la reactivación se nota especialmente en localidades del interior, donde la mayoría de los comercios volvieron a funcionar. Y eso es muy positio, junto a una gran ayuda del gobierno provincial con los aumentos de salarios, los cuales, en algunos casos, superan a la inflación”, dijo el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos del Chaco, Juan Manuel Pedrini.

LV 4 San Rafael

El diputado nacional de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, es autor de uno de los proyectos que intenta solucionar la grave situación que atraviesan los tomadores de los créditos UVA.

“Lo que ocurre en la Cámara de Diputados de la Nación es que el radicalismo, asociado al PRO, vienen poniéndole una piedra permanentemente al funcionamiento de las Comisiones y de las sesiones en la Cámara”, expresó Ramón.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior dio a conocer los precios máximos de una nueva canasta compuesta por 1.432 productos de consumo masivo, la cual estará vigente hasta el próximo 7 de enero próximo.

En tanto, el periodista Carlos Damonte expresó: “Habría que concentrar el programa en menor cantidad de productos para que el volumen a controlar sea inferior”.

LV 4 San Rafael

El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, habló del congelamiento de precios aplicado por el Gobierno nacional durante 90 días y también se refirió a las voces contrarias que se han alzado. “Aquel que polemiza y no le gusta la medida, evidentemente no le interesa que le cobren de más”, expresó Bassano.

LV 8 Libertador

Desde el Frente de Todos insisten con un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Control de Precios. Para brindar más detalles de la iniciativa presentada a mediados de este año, la senadora Cecilia Juri opinó sobre la necesidad de concretar esta acción, la cual no ha tenido tratamiento en la legislatura a pesar de que el director de Fiscalización y Control reconoció que no pueden hacer esa tarea por falta de personal.

LRA 24 Río Grande

Viajarán para instalar el nuevo transmisor de LRA 24 y realizar ajustes en la antena de LRA 10.

Junto al Director de Nacional, Alejandro Pont Lezica, Ricardo Bobadilla, LRA 8; Julio Maunas, LV 4, Ariel Segovia, LT 12, Raul Medina, LRA 42; Alejandro Petrecca, LRA 1 y Ariel Etchebere, Gerente Técnico de Nacional.

LRA 27 Catamarca

Los distintos referentes de seguridad vial del noroeste argentino llegaron a Catamarca para reunirse en la Primera Asamblea de Autoridades del Consejo Federal de Seguridad Vial Región NOA.

En este sentido, el director de Seguridad Vial de la provincia, Sergio Leiva, sostuvo: "Charlamos sobre la realidad de cada una de las provincias, ya que tenemos problemas similares porque la mayoría de los siniestros se dan en motociclistas. Además, cuando se levantaron las restricciones, hubo un incremento de accidentes viales".

LU 4 Patagonia

El secretario de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán, indicó que se dispuso de cuadrillas conformadas por 170 agentes municipales para contener el impacto del viento en los barrios, mientras se atendieron unos 600 pedidos de asistencia por emergencias domiciliarias.

"Desde ayer a las 10 de la mañana atendimos unos 600 reclamos, que incluyeron 180 voladuras de techos, caída de postes y de árboles. En tanto, unas 170 personas fueron abocadas al operativo para restablecer la situación y el tránsito", informó Gaitán.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Lo aseguró José Mazzei, director de Defensa Civil de Chubut, al referirse a los registros de viento que hubo en la jornada de ayer, diciendo: “Vamos a continuar con viento hasta pasado el mediodía de mañana, en alerta amarillo. Es importante que la gente esté atenta a los niveles de alerta de hoy y de mañana”. Finalmente, Mazzei recomendó evitar viajes hasta el próximo miércoles.

LRA 9 Esquel

Esta mañana en la intendencia de Esquel se brindó una conferencia de prensa con la presencia de Nadia Citantti, de Desarrollo Social; Herman Torres, de Obras Públicas; Mariela Sánchez Uribe, directora de Gobierno; Sergio Caneo, de Protección Civil, y el secretario de Medio Ambiente, Daniel Hollman, para referirse a la situación debido a las condiciones meteorológicas.

LRA 57 El Bolsón

Luego de la suspensión de clases en escuelas de El Manso, El Bolsón y Ñorquinco por los fuertes vientos de hasta 120 km por hora, se retomó la actividad educativa. "No hubo que lamentar daños en los establecimientos escolares, más allá del corte de energía eléctrica", señaló Campos.

LRA 2 Viedma

El director de Defensa Civil de Patagones se refirió al violento accidente de tránsito que se registró el domingo a la noche donde falleció una persona de 28 años de edad oriunda de Chimpay.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El funcionario se refirió a la última reunión que se realizó en Jacobacci con el objetivo de organizar la comercialización de los productos ganaderos y ovinos. El eje principal fue ordenar el comercio de animales en el inicio de esta nueva zafra, teniendo en vista la salud pública y el saneamiento.

LT 14 Paraná

El empresario argentino Eugenio Schneider se encuentra desaparecido desde el jueves pasado y es intensamente buscado.

El sábado anterior por la noche, la Prefectura de Concepción del Uruguay, que intentaba dar con la desaparición del empresario en conjunto con las autoridades uruguayas, encontró un cuerpo que "según complexión física y descripción, podría coincidir" con Schneider. Luego, el cuerpo fue trasladado a Gualeguaychú para practicarle una autopsia, según confirmó el periodista de Concepción del Uruguay, Pablo Bianchi.

LRA 12 Santo Tomé

El doctor Hermindo Gonzaléz, referente de la Marcha Provincial por Justicia, detalló los maltratos y las condiciones en las que se encuentran los internos de la Unidad Penal 1 de Corrientes, indicando: “El sábado se dio una brutal represión bajo la idea de que existe un motín, donde varios internos fueron heridos. Elevé una nota a la jueza de ejecución, la doctora Zacarías, como así también al secretario de Derechos Humanos de la provincia, donde los pongo en conocimiento de esa situación y les solicito informes de la cantidad de heridos”.

LRA 25 Tartagal

GABRIELA CERRANO, referente de Mujeres del Partido Obrero

Tras un brutal femicidio, renunció el ministro de Seguridad de Salta

Juan Manuel Pulleiro renunció como ministro de Seguridad y el cargo será ocupado por el actual procurador de la provincia, Abel Cornejo. “De los 13 femicidios que tenemos este año, salvo una, todas pidieron ayuda y el Estado las terminó abandonando. Ahora viene Abel Cornejo, pero nosotros no tenemos ninguna expectativa con que la situación mejore”, señaló Cerrano.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespi, destacó el megaconcierto tributo a Charly García por su cumpleaños en el Auditorio Nacional del CCK, en donde el reconocido artista argentino apareció sorpresivamente, y afirmó: "Verlo a Charly es afortunadamente un privilegio que todavía tenemos".

Tras contar los principales momentos de la celebración, Gillespi resaltó la cobertura de Radio Nacional y expresó: "Fue impresionante la transmisión, la calidad, la cuestión técnica. Se abrió a muchísimos canales de difusión y fue alucinante. Nos íbamos enterando minuto a minuto cuánta gente estaba transmitiendo eso".

"Cuando se mete el Estado en algo tan importante de la cultura, se logra democratizarlo y dárselo a todo el mundo, y la mayor cantidad de gente pueda vivirlo desde cualquier parte", sostuvo el conductor de La Hora Líquida en Nacional Rock.

LRA 1 Buenos Aires

Valeria habló del trabajo de dirección que llevó adelante en este filme basado en la novela autobiográfica de Laura Alcoba. La trama aborda la historia de una niña que a sus ocho años debe aprender a vivir en la clandestinidad unos meses antes del golpe de Estado de 1976 y durante los primeros años de la dictadura cívico militar hasta su exilio en Francia, dos años más tarde. “La historia la encontré en España, de manos de mi madre que escribe y recibe muchos libros. Devoré la novela, que es muy corta y está muy bien escrita.

LRA 42 Gualeguaychú

El profesor de Literatura y director del documental "Nuestra América Profunda", Diego Romero, dio detalles de la muestra que tiene como eje a la comunidad aborigen de la región.

En Concepción del Uruguay la muestra consiste en visitas guiadas para reflexionar sobre las culturas y vernos como seres humanos en diferentes contextos, festejando las diferencias.

LV 8 Libertador

A propósito de los 70 años de Charly García, Carlos Polimeni, periodista mendocino que ha escrito mucho sobre la vida del artista, dijo: “Muchas de las penurias que atravesó Charly están vinculadas con Mendoza”, y después repasó los distintos episodios de agresiones y de maltratos que vivió García en la provincia, recordando por su salto a la piscina en el hotel Aconcagua y su detención en la penitenciaría provincial, entre otros hechos.

“En la larga cadena de incidentes contra las instituciones de Charly, Mendoza ha sido una pieza esencial, y no para bien. Para cualquiera que conoce los distintos aspectos de la moral menduca no es nada menor”, finalizó el periodista.

LU 4 Patagonia

Carlos ´Pajarito´ Armella es un músico de folklore oriundo de Salta Capital, pero su camino de la vida lo llevó a residir en Comodoro Rivadavia. Hace años ´Pajarito´ camina las calles de la ciudad petrolera y en 2019 sacó su primer disco solista, el cual presentó en los espectáculos callejeros de Cosquín y hoy es parte del Ranking Argentino de Canciones (RAC).

Armella puso en valor esa posibilidad, diciendo: "Hablé con radios nacionales de Neuquén y de Buenos Aires, y que estas cosas salgan de esta tierra para todo el país para mi es un honor".

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles en el Relato de Victor Hugo por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del Clásico en el Relato de Eladio Arregui por Radio Nacional.

Charly nacional

El sábado con motivo de conmemorarse el 70 aniversario del nacimiento del más grande de todos los tiempos, Charly García, se hicieron muchas presentaciones y me puse en marcha para participar de alguna.

Comencé un derrotero infernal. Me dije tomátelo con “Filosofía barata” y anda con “zapatos de goma”. Al no conseguir entradas me convertí en “El hijo de la lágrima” y terminé “Rasguñando las piedras”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA