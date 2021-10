Con el regreso de las altas temperaturas, desde la Dirección de Salud Ambiental se hace foco en la prevención del dengue haciendo hincapié en la importancia de la eliminación de los criaderos de recipientes que puedan contener agua. “Desde Salud se hace prevención todo el año y en este momento que empiezan las altas temperaturas y que van a empezar las lluvias la intensificamos. La clave en la prevención del dengue es la eliminación de los criaderos, que eso significa eliminar cualquier recipiente que tenga o pueda contener agua, tanto dentro como fuera de la vivienda. Si estamos hablando fuera de la vivienda o de cualquier establecimiento, tenemos que tapar los recipientes con agua, darlo vuelta, porque la mosquita, que es la que pone el huevo, lo pone en un recipiente que, una vez que se inunda, o sea que ese huevo se llena de agua, pasa a la segunda fase que es la fase de larva, luego a la de pupa y recién tenemos el mosquito adulto. Si a ese huevo no tengo cómo inundarlo con agua, no pasa a la siguiente fase. Por eso es clave que no haya recipientes con agua para que no tengamos mosquitos adultos”, señaló Julieta Migliavacca, titular de la Dirección de Salud Ambiental.

