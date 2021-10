“La casa de los conejos”, un film sobre infancias marcadas por la dictadura

En esta emisión de La Muralla y los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese, conversaron con la directora de cine Valeria Selinger, quien estrenó la película “La casa de los conejos”. La entrevistada habló del trabajo de dirección que llevó adelante en este filme basado en la novela autobiográfica de Laura Alcoba. La trama aborda la historia de una niña que a sus ocho años debe aprender a vivir en la clandestinidad unos meses antes del golpe de Estado de 1976 y durante los primeros años de la dictadura cívico militar hasta su exilio en Francia, dos años más tarde. “La historia la encontré en España, de manos de mi madre que escribe y recibe muchos libros. Devoré la novela, que es muy corta y está muy bien escrita. Tiene una gran lucidez y es brillante. Por un lado me atrapó, esa pluma genial con humor, sutileza, y a su vez toda la parte de conexión con una historia real. Me empapó de mis propios recuerdos de la infancia. Si bien yo no viví en La Casa de los Conejos, tengo memorias de la época de la dictadura y con estos niños que éramos, que sabíamos cosas que la mayoría de nuestros pares no sabían.Y que además,no teníamos que contarlas, cuando íbamos a la escuela o a ningún lado”, contó.

“Esa necesidad de silencio de la niña, es lo que me transportó casi enseguida a imágenes mentales, y al deseo de transformar esta historia en película”, agregó Selinger.