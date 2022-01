Diario de Radio Nacional 25/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - La posición del FMI: Enfoque flexible y pragmático con Argentina

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: El modelo agrícola de la década del 90 y sus consecuencias actuales

LRA 1 Buenos Aires - CRISTIAN GIRARD: La reducción de la carga administrativa benefició a 700 Pymes

LT 14 Paraná - Censo 2022: Cuándo será, fechas y modalidades

LRA 1 Buenos Aires - EVA CABRERA: Los reporteros gráficos recordaron a José Luis Cabezas

LRA 26 Resistencia - ARACELI FERREYRA: “El orden constitucional está roto por la Corte Suprema de Justicia”

LRA 12 Santo Tomé - MARTIN AYERBE: “Necesitamos recuperar el río para nuestro pueblo”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO TOGNETTI: “El rol de Arsat es clave para el acceso universal a las tecnologías”

LT 14 Paraná - A 25 años del crimen del fotógrafo: “Cabezas era el símbolo de la función que tiene que cumplir un periodista”

LRA 2 Viedma - MARCELO OA: Reporteros gráficos de Río Negro recuerdan a José Luis Cabezas

LU 4 Patagonia - El crimen de José Luis Cabezas: "Nuestro legado es tenerlo presente, recordarlo y pedir justicia"

LRA 26 Resistencia - LUDMILA VOLOJ: “Garantizamos la vigencia del programa Precios Acordados en todo el Chaco”

LRA 1 Buenos Aires - HUGO PIZZI: “Si uno está vacunado, no se muere ni llega a internarse”

LT 12 Paso de los Libres - Por la situación epidemiológica: Se podrían suspender los carnavales en la ciudad de Corrientes

LRA 26 Resistencia - CLAUDIO DELLAMEA: Laboratorios Chaqueños producen el kit Serocovid-Federal

LRA 1 Buenos Aires - LEDA GUZZI: “Si hay algo que es innegable es la efectividad de las vacunas”

LRA 1 Buenos Aires - LUIS CAMERA: "La baja de casos es sostenida pero debemos seguir con la vacunación"

LT 14 Paraná - Desde este miércoles: Comienza una nueva modalidad de operativos de vacunación sin turnos

LRA 3 Santa Rosa - OSCAR ALPA: "Hay que reforzar la vacunación de estudiantes"

LRA 12 Santo Tomé - GUSTAVO SILVA: “El gobernador baila y se ríe mientras la gente sufre”

LRA 54 Ing. Jacobacci - ANA MARKS: Más de 100 trámites de documentación se llevaron adelante en Jacobacci

LRA 30 Bariloche - MAURICIO BERNARDO BIANCHI: Avanza la reglamentación de la Ley Nacional de Fomento al Montañismo

LRA 57 El Bolsón - VIVIANA MORENO: No a la Mina: Tercera iniciativa Popular en Chubut

LV 19 Malargüe - DANIELA FAVARI: ¿Realmente el gobierno mendocino quiere que esta obra hídrica se haga?

LT 14 Paraná - Tras su vencimiento: El Gobierno avanza en una nueva extensión del Ahora 12

LRA 1 Buenos Aires - 100% de ocupación: Exitosa temporada turística en Bariloche

LRA 1 Buenos Aires - LEONOR ROJAS: Desmantelamiento de las colonias de verano en CABA

LT 11 Concepción del Uruguay - CAME y los pagos con tarjetas: "Hemos pedido la extensión de créditos en 6, 12 y 18 cuotas"

LRA 22 Jujuy - Debido a la inflación: El Frente Amplio Gremial pidió la reapertura de las paritarias

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que está trabajando "muy de cerca" con el Gobierno argentino, con un "enfoque flexible y pragmático", para alcanzar un nuevo programa que permita renegociar la deuda de US$ 44.000 millones que contrajo la administración de Mauricio Macri.

“Como saben, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas para elaborar un programa que ayude a la gente de Argentina", dijo a economista jefe del organismo, Gita Gopinath, durante la conferencia de prensa donde se presentó la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

Según Gopinath, "eso requerirá un programa que sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene el país".

LRA 4 Salta

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, encabezaron el acto de inauguración del Centro de Recuperación Nutricional Infantil en Santa Victoria Este. Manzur aseguró que el Gobierno Nacional continuará teniendo presencia en la zona.

LRA 23 San Juan

Autoridades del Poder Ejecutivo oficializaron la conformación de la "Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua". El equipo multisectorial tendrá como principal objetivo la gestión integral del recurso hídrico en San Juan.

LRA 1 Buenos Aires

El ex director titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que "políticamente no logramos desembarazarnos de la década del 90" ya que en "materia agrícola está intacta".

Peretti aclaró que cuestiona a la "soja como monocultivo, no como cultivo" porque "eliminó la chacra mixta, el instrumento por excelencia de la colonización agraria que fue lo que hizo de la argentina un interior pujante".

LRA 1 Buenos Aires

Girard fijó como objetivo el desarrollo de la industria y, por ese motivo, sostuvo que cuando asumió enviaron un proyecto de ley por la emergencia productiva que estaba “deteriorada por el neoliberalismo”.

Por ese motivo, Cristian Girard explicó que, para contribuir al fortalecimiento, tomaron medidas como reducir la carga administrativa para recaudar en la Provincia de Buenos Aires. Este año se beneficiaron 700 Pymes con esta decisión.

También contó que aumentaron el monto de facturación y que llegaron a 250 millones de pesos anuales y que se elevó un 66,6%.

LT 14 Paraná

Este año se llevará a cabo en nuestro país el censo de población, el cual servirá para saber y entender la demografía argentina.

Según informó Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se desarrollará el próximo 18 de mayo en todo el país, día que fue decretado feriado nacional.

LRA 1 Buenos Aires

A 25 años del crimen de José Luis Cabezas, la fotoperiodista y presidenta de ARGRA Eva Cabrera recordó que “se fortaleció con la lucha colectiva” la búsqueda de Justicia por él.

“Luchamos contra la impunidad del asesinato, los 90 fueron una época muy difícil”, declaró y agregó: “Decir ‘Cabezas presente’ es lo que nos marcó el límite, no va a haber ningún periodista asesinado en la Argentina, no vamos a permitir que nadie lastime a nuestros colegas”

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) es la organización que creó y sostuvo todo este tiempo la consigna “No se olviden de Cabezas”. En la fecha de su crimen, realizarán diferentes actos en todo el país para recordarlo.

LRA 26 Resistencia

“Estamos preocupados por la falta de funcionamiento del Poder Judicial y, especialmente, de la acción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con diferentes fallos, como el de 2x1, mostró su intención de beneficiar a los genocidas en nuestro país, y lo mismo sucedió con la Ley Micaela”, señaló la dirigenta popular y diputada nacional mandato cumplido, Araceli Ferreyra.

LRA 12 Santo Tomé

Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, se refirió a la Hidrovía, la estatización y los intereses en torno al mercado nacional.

“No necesitamos más flexibilización laboral, necesitamos apoderarnos del mercado de cargas de la cuenca del Paraná a través de trenes de barcazas, un plan de construcción de 2.400 barcazas en Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, porque hay trabajo abundante para todas las provincias ribereñas” expresó el dirigente.

LRA 1 Buenos Aires

La empresa de soluciones satelitales Arsat prevé dar conexión a internet a un total de 25.000 escuelas del país y 5.000 centros de salud primaria de manera satelital como terrestre, a través de la red de fibra óptica, en el marco del plan Conectar 2020-2023. De cara a ese objetivo, el Gobierno nacional destinó una partida equivalente a US$670 millones para el desarrollo del plan trianual, para potenciar el acceso a los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

En este contexto, el presidente de Arsat, Pablo Tognetti, explicó que el rol de la empresa “es clave para implementar las políticas del Estado de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicaciones”.

Explicó que hay cuatro formas para lograrlo: por fibra óptica, que ya cuenta con 35 mil kilómetros por todo el país; por otra parte, a los sitios rurales llegan por satélite; también cuentan con todo el proceso de televisión digital; y, por último, tienen un servicio nacional de datos.

LT 14 Paraná

Se cumplen 25 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias que fue asesinado de dos disparos, y luego su cuerpo fue calcinado dentro del auto que utilizaban para cubrir la temporada en Pinamar.

En tanto, Jano Colcerniani, fotógrafo de ceremonial de Entre Ríos, recordó a Cabezas como “el símbolo, el rol o la función que tiene que cumplir el periodista, porque él traspasó la función del fotógrafo”.

LRA 2 Viedma

A 25 años del homicidio de José Luis Cabezas reporteros gráficos de la provincia lo recuerdan. El periodista Marcelo Oa se refirió a la brutal muerte del colega cuyo cuerpo baleado y esposado fue hallado en el interior de un auto quemado en una cava cercana a la localidad de General Madariaga.

LU 4 Patagonia

Martin Levicoy, fotógrafo y corresponsal de TELAM en Comodoro Rivadavia, se refirió a la historia que está detrás del Día del Reportero Gráfico, diciendo: "Este recuerdo por José Luís Cabezas lo vivimos desde la conmemoración de su asesinato, hecho que ocurrió en el segundo mandato del menemismo, con la maldita policía en acción en Buenos Aires. Hoy, a 25 años del hecho, están todos los responsables libres. Por eso nuestro legado es tenerlo presente, recordarlo y pedir justicia".

LRA 26 Resistencia

“Está en vigencia la resolución que habilita el listado de productos de Precios Cuidados, los cuales para el NEA son 1.286 productos de mayor consumo, como alimentos de primera necesidad, limpieza, cuidado e higiene personal. Chaco cuenta son su propio programa de Precios Acordados, con lo que se amplía el programa nacional para que esté en vigencia en las localidades, que son 106 en toda la provincia”, expresó la subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj.

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo explicó que la variante que más ocupa actualmente es la Ómicron BA.2 ya que daña las vías conductivas del corazón. Sin embargo, remarcó que es fundamental la vacunación ya que quien recibió las dosis correspondientes, no tienen problemas.

“El 70% de los fallecidos no tienen ninguna vacuna y el 12% sólo una dosis”, informó Hugo Pizzi. El médico también expresó que “el virus quiere seguir persistiendo” y nacen las nuevas variantes. “El original de Wuhan era uno que podríamos haber dominado y no atacaba a los niños. De pronto, cuando hace la modificación, empezaron a caer las embarazadas. Hoy todas estas nuevas cepas le están pegando a los chicos más pequeños”, agregó.

LRA 21 Santiago del Estero

El presidente del colegio, Hugo Navarro, confirmó la implementación en Santiago del Estero de la venta de los autotest y cuál será el costo aproximado.

LT 12 Paso de los Libres

José Sand, secretario de Cultura y Educación del municipio de Corrientes, informó que los carnavales, tanto barriales como oficiales, estarán sujetos a las directivas que se establezcan desde el Comité de Crisis.

LRA 26 Resistencia

“Este es un trabajo mancomunado de un grupo de personas y distintos organismos que vienen trabajando desde hace un año con el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE y el INTA para cerrar una investigación y una producción nacional que tuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública y del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Este kit, básicamente, consiste en una determinación de anticuerpos contra el COVID, y se podrá usar en el sistema público, pero posteriormente será de libre acceso a las personas, y también se podrá exportar”, dijo el Director Técnico de Laboratorios Chaqueños, Claudio Dellamea.

LRA 1 Buenos Aires

La médica infectóloga remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación en la sociedad y sostuvo que a la larga probablemente se terminen incluyendo las dosis correspondientes contra el coronavirus en el calendario de inmunización. Por otra parte, dijo que mientras tanto son importantes las campañas de concientización.

LRA 1 Buenos Aires

Cámera, integrante del consejo asesor del Gobierno nacional sobre coronavirus, consideró que, según los datos de los últimos días, la baja de casos positivos de Covid es sostenida, pero pidió fortalecer el plan de vacunación. Recomendó continuar con el plan de vacunación para aquellas personas que ya lo iniciaron o comenzar con las primeras dosis entre quienes no lo han hecho.

Aseguró que este compromiso social permitirá acelerar la baja de casos de mortalidad por coronavirus y sostener a mayor ritmo la baja de los casos.

Cámera vislumbró la posibilidad de que aparezcan variantes del virus mucho menos dañinas para el organismo pero para eso hay que sostener los cuidados personales y la vacunación.

Reiteró además que con las nuevas cepas del coronavirus "no hay margen para la gente que no se quiera vacunar".

LT 14 Paraná

María Eva Famín, coordinadora Ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES) de Entre Ríos, informó que desde mañana, miércoles 26 de enero, comenzará una nueva modalidad de operativos de vacunación, los cuales serán sin turnos.

Se aplicarán las dosis de refuerzo en cualquiera de los dos centros de vacunación COVID de la capital entrerriana, siempre que se hayan cumplido los cinco meses correspondientes desde la inoculación de la segunda dosis.

LRA 3 Santa Rosa

Alpa, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, se refirió al pedido del pase sanitario para volver a las aulas, y también destacó la necesidad de fortalecer la campaña de vacunación.

“Tenemos que concentrarnos en la vacunación de nuestros estudiantes para que podamos volver con presencialidad plena. Es fundamental que reforcemos dentro de las universidades este tema. Tenemos que enfocarnos en una campaña fuerte de vacunación”, expresó Alpa.

LRA 12 Santo Tomé

El doctor Gustavo Silva se refirió a la concentración que se realizó fuera del Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola", en el marco de los festejos de la Fiesta Nacional del Chamamé, para reclamar por la inacción del gobierno provincial en torno a los incendios que se están produciendo en varios puntos de Corrientes.

“Hay dos barrios muy populares que estuvieron presentes en el reclamo por la falta de agua, y no reciben respuestas de la municipalidad ni por parte de la provincia. La gente está enojada y cansada con un gobierno que tiene actitudes tilingas como la de ir a estos festivales a bailar y reírse, mientras la gente está sufriendo muchísimo” expresó Silva.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria hizo un repaso por los exitosos resultados del operativo del Registro Civil Móvil del RENAPER en Bariloche y explicó cuál es el objetivo principal de estas propuestas móviles que sigue viaje hacia Las Grutas.

LRA 30 Bariloche

Continúan las reuniones para articular la implementación de la Ley nacional de Fomento del montañismo, recientemente sancionada. “Esta ley busca incentivar el acceso a la montaña respeto a los entornos ambientales y a las reliquias fósiles y arqueológicas”, señaló el andinista.

LRA 57 El Bolsón

Luego del "ChubutAGUAzo" de diciembre, mediante el cual se logró derogar la ley de zonificación minera, la Asamblea del No a la Mina lanzó la convocatoria para la 3° Iniciativa Popular. La militante explicó de qué se trata la propuesta que será presentada en la Legislatura chubutense.

LV 19 Malargüe

Favari, concejala del Frente de Todos, quien por el momento se encuentra a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante, señaló: “Le envié una nota al gobernador solicitándole urgente una audiencia para dialogar sobre la situación actual de Portezuelo del Viento, y saber cuál va a ser el destino de esos recursos económicos. Estamos con una zozobra importante, hay una preocupación muy marcada y queremos saber cuándo Suárez nos va a atender, no solo a los concejales de mi bloque, sino a todos los ediles que quieran sumarse”.

LT 14 Paraná

Funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior se reunieron con representantes de los bancos, tras la idea de que el programa de compras en cuotas continúe, luego de su vencimiento, el cual sucederá el próximo 31 de enero.

Fuentes oficiales aseguraron que las negociaciones "están encaminadas", y que "la idea es que el programa continúe", si bien aún restan resolver aspectos relacionados con las tasas de interés de los diferentes plazos con los que cuenta el Ahora 12.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista de LRA 30 Bariloche habló del turismo y contó que la ciudad tiene aproximadamente “35 mil camas habilitadas y a esta altura están al 100% de ocupación”. Por ese motivo, aseguró que el mes de enero fue “exitoso”.

Con respecto a los incendios en los bosques de la zona, Roxana Arazi informó que comenzaron las lluvias después de una “sequía importante”. Sin embargo, por el fuego se consumieron más de 6 mil hectáreas.

LRA 29 San Luis

La funcionaria dio un balance de la tercera semana de enero, que cerró con alentadoras cifras para acompañar la reactivación provincial. La temporada turística en San Luis se mantiene con reservas elevadas y una participación activa de los visitantes en la economía local.

LRA 14 Santa Fe

En el marco de un incremento de reclamos de usuarios y usuarias de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por interrupciones de suministro y quemas de artefactos, el organismo remitió un oficio a la prestadora estatal del servicio eléctrico. Le pide conocer el estado de situación de la prestación en las ciudades de Rosario, Santa Fe y en cada uno de los departamentos de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Leonor Rojas, denunció la situación que se vive en la colonia que funciona desde 1994 en el Parque Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que asisten 2.000 chicas y chicos de distintos barrios porteños, y que es sostenida por esta organización social en articulación con la Subsecretaría de Deportes de CABA.

Describió cómo funciona la colonia y la importancia que tienen esos espacios para “contener a las familias” y brindar a niñas y niños de los barrios populares de la ciudad “una alternativa, que conozcan otra forma de vida y que no estén allí hacinados".

Rojas enumeró, por ejemplo, "la falta de espacio para permanecer los días de lluvia, de baños químicos y de elementos de higiene", en un contexto sanitario tan particular como el actual debido a la pandemia, y en ese sentido denunció la no "provisión de barbijos y alcohol en gel" por parte de la administración porteña.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, se refirió a la realidad que atraviesan los comercios argentinos, y dijo: “Si bien el consumo no ha bajado, las ventas minoristas han recuperado lo perdido en 2020, y por eso hemos pedido la extensión de créditos en 6, 12 y 18 cuotas para poder seguir manteniendo las ventas".

LRA 22 Jujuy

Susana Ustarez, secretaria General de APOC, hizo referencia a la presentación realizada por los estatales agrupados en el Frente Amplio Gremial, en la que se le solicitó al Poder Ejecutivo una reunión para analizar el atraso de los sueldos en relación a la inflación.

LRA 14 Santa Fe

El titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) de la Provincia de Santa Fe se refirió al aumento en las consultas en medio de la tercera ola de Covid y la sobrecarga de trabajo. Sostuvo que hay presiones para que trabajen con síntomas.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Sergio Martin, de Radio Nacional Puerto Iguazú, detalló el impacto de los incendios en la provincia mesopotámica.

LRA 25 Tartagal

Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales se inauguró el Centro de Recuperación Infantil Nutricional de Santa Victoria Este, Salta. Se trata de un dispositivo que funcionará en el hospital de dicha localidad y brindará atención integral para mejorar el estado nutricional de la población infantil en la zona.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Un alud sorprendió en la ciudad salteña de Iruya. “El jueves desbordó el río Milmahuasi y sorprendió a una gran cantidad de turistas y pobladores que estaban en el lugar cuando vieron un alud de barro y piedras”, apuntó el periodista.

LT 11 Concepción del Uruguay

El rector de la Escuela Secundaria de Adultos N°12, en Concepción del Uruguay, retomó la ley provincial de Educación de Entre Ríos y señaló que la normativa establece en su artículo 43 que "el Consejo General de Educación garantizará en escuelas secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar la permanencia y egreso de los alumnos y alumnas”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Hasta el próximo 31 de enero, estudiantes entre 16 y 17 años podrán inscribirse para las becas Progresar a través de la página argentina.gov.ar. “En diciembre el presidente, junto con Fernanda Raverta anunciaron la extensión del programa Progresar a jóvenes de 16 y 17 años, con el fin de que los jóvenes puedan terminar sus estudios.

La fecha del 31 de enero es un tope como para esta instancia en esta época del año. Después se va a abrir el calendario para que se puedan seguir inscribiendo, pero la idea es que se utilicen todos los medios necesarios para difundir este programa Progresar.

Convocamos a todos los jóvenes que estén en estas condiciones de ingresar a argentina.gov.ar/educacion/progresar e inscribirse en este programa que tiene una presencia muy fuerte en nuestra región y en nuestra provincia”, destacó Marcelo Santilán, jefe regional NOA de Anses.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Luis Gómez, de LRA4 Nacional Salta, aportó detalles del trabajo que lleva adelante un equipo conformado por especialistas de Pediatría, Tocoginecología, Obstetricia, Nutrición y Enfermería, quienes recorrerán hasta el 28 de enero más de 22 parajes y misiones, para brindar atención y control integral a niñas, niños y personas gestantes de 25 comunidades indígenas, en el marco de la emergencia socio-sanitaria declarada en la provincia.

El operativo fue dispuesto por el Ministerio de Salud Publica Provincial pero se trata de una acción coordinada junto al Hospital Público Materno Infantil, Hospitales de Santa Victoria Este y de Tartagal además de contar con la participación de miembros de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR).

LRA 1 Buenos Aires

Levin aseguró que la ley por sí sola no logrará bajar la cantidad de accidente, “sí lo harán la cantidad de controles que se realicen”. En ese sentido remarcó que las causas de los siniestros, “el 95% es por un problema humano y un 5% del clima o estado de la ruta”.

Sergio Levin aseguró que, si bien está de acuerdo con la ley de Alcohol Cero, destacó que las herramientas con las que se realizan los testeos “tienen sus falencias”. Por eso agregó: “La normativa debe tener un margen de 0,20 para que no haya inconvenientes con los abogados caranchos”.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Manuel Busaniche tiene 34 años y es prestador de servicio de turismo alternativo autorizado por la Agencia Córdoba Turismo. Es uno de los organizadores de los recorridos de trekking desde La Cumbrecita hasta las sierras.

Las caminatas que plantean tienen una duración de entre cinco o seis horas y que tienen la posibilidad de realizarse con toda la familia. “Nosotros armamos estos recorridos más cortos con la posibilidad de meterse al agua”, contó.

LRA 7 Córdoba

Mavi, directora de Radio Nacional Folklórica, ponderó la trasmisión que desde Radio Nacional se hace del Festival de Cosquín 2022, y luego señaló que se trata de una trasmisión “histórica”.

"Está todo el equipo de Radio Nacional, y estamos contentos por esta transmisión histórica situada al lado del escenario. Estamos muy orgullosos por el retorno", agregó Díaz, quien agregó que es sumamente importante el rol de los medios públicos en la difusión de los festivales.

La apertura de la noche estuvo a cargo de Los 4 de Córdoba, que presentaron una obra dedicada a reivindicar a Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia y muchas veces olvidado por la historia oficial.

A la interpretación musical del grupo, se sumó la participación especial del historiador Esteban ‘Tito’ Domina en los relatos.

Además, se sumó el Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica del Teatro Libertador San Martín y el Ballet Ayre de Charata (Chaco).

A continuación en el escenario, a 50 años del debut de Roberto Pérez en el festival, Por Siempre Tucu recordó a Atahualpa Yupanqui y sorprendió al invitar a “Cóndor” Sbarbati, cantante de la Bersuit, quien publicó un disco folklórico recientemente y mostró así su no tan conocida pasión por la música de raíz, la combinación funcionó y cautivó a la plaza con una coreada versión de Luna tucumana.

La Delegación Provincial Salta estuvo compuesta por las voces femeninas de Laura Serrano, Paola Arias, Noelia Carrizo y Lucía Wanca, con un explosivo y emotivo acto, además de la presentación de los Ballets Horizonte, Raíces, Alma gaucha y otros.

Marité Berbel, con el Dúo Berbel trajo las voces de los pueblos de La Patagonia, entonando temas como Quimey Neuquén, El arriero de Quili Malal, El pehuén, y una ranchera con Ruben Palavecino. Es de destacar que Marité recibió emocionada el Premio Camin.

Adrián Maggi realizó una reivindicación, un rescate a los excombatientes de Malvinas con el hermano del locutor Claudio Juárez como homenajeado.

Los Nombradores del Alba, integrado por Facundo Toro, Nacho y Daniel que presentaron algunas nuevas canciones y con un Daniel Campos recientemente recuperado de una complicada operación.

A continuación, Los Carabajal “Traemos canciones sobre nuestra identidad santiagueña”, dijo Musha Carabajal en el arranque de la actuación del legendario grupo, como para reafirmar el compromiso con su historia, que sumó un nuevo capítulo clave, inesperado y merecido.

Después de su sentido rescate a Jacinto Piedra con dos obras poco conocidas de esta verdadera leyenda de su provincia, Los Carabajal recibieron el Premio Camin a la Trayectoria.

Por su parte, Musha adelantó un deseo para los festejos de los 55 años del grupo: tocar en el Teatro Colón, algo que sería tan justo como la doble ovación que se llevaron de una plaza de pie que coreó Puente carretero como nunca y como siempre.

El Chaqueño Palavecino, ya cerrando el Festival, “Chacarera pa todos”, arengó en el comienzo, para dar paso a un primer bloque de sus clásicas chacareras de monte, acompañado por su banda renovada después de la pandemia.

Invitó a dos cantoras que integran Alma carpera, donde se destacó un segmento afroperuano.

LRA 1 Buenos Aires

Soledad Pastorutti despidió de la mejor manera la edición 31° de esta gran Fiesta Nacional del Chamamé.

En diálogo con Oscar "cholo" Gómez Castañón, la cantante destacó que “tenemos un país enorme y los festivales se hacen todos en esta época del año. Son fiestas federales que van por todos lados” y contó que “siempre mi idea es poder viajar en familia a cada show, tratamos de hacer un balance”.

También la cantante anticipó que es probable que haya una nueva edición de la Voz Argentina y pueda ser nuevamente jurado. "Es un espacio muy interesante para la música y genera una gran diversidad".

LT 12 Paso de los Libres

Radio Nacional Folklórica, junto a un equipo de LT 12 Radio Nacional General Madariaga, en Paso de los Libres, llevó adelante una transmisión especial con motivo de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, la cual tuvo lugar entre el 14 y el 23 de enero en la capital correntina.

Con un equipo conducido por Salvador Hassan (LT 12) y Norberto Pasera (Radio Nacional Folklórica), junto a la operación técnica de José Aguilar y Roberto Scheidler, Nacional montó un estudio móvil donde estuvieron presentes varias de las figuras que pasaron por el Festival.

LT 12 Paso de los Libres

El integrante del Cuarteto Santa Ana, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé, donde también anticipó que estará en el festival homenaje a don Ernesto Montiel, el cual se realizará en Paso de los Libres.

“La cuestión es que toquemos y recordemos a Paso de los Libres. Vamos a tocar ´General Madariaga´, el tema de apertura de LT 12, para recordar a Ernesto, a Libres y a todos los chamameceros”, señaló Juan Ángel.

LRA 1 Buenos Aires

La artista se presentará en el Festival de Cosquín, aunque ya se encontraba en el lugar como jurado. Aseguró que, si bien hay mucha gente viviendo la fiesta en Córdoba, se cumplen con los cuidados sanitarios.

Charo Bogarín también habló del cumplimiento del cupo femenino en los eventos de este tipo: “De a poco se está cambiando la mentalidad para darle un espacio visible y de equidad a las mujeres”.

LRA 1 Buenos Aires

El jugador será refuerzo millonario para este 2022. Mientras el club de Avellaneda cerraba club a club con el Bicho, la gente del Millonario cortó por lo sano y tentó al jugador con un contrato más elevado, además de mejorar por poco la cifra que quedaría en La Paternal.

La caída definitiva del arribo de Fabricio Bustos, quien finalmente se irá del Rojo a Internacional de Porto.

Alegre, activó la alternativa y los cañones apuntaron a Boedo, donde ya habían preguntado en su momento condiciones por el jugador Marcelo Herrera. Ahora, el llamado fue directamente de Jorge Brito a Matías Lammens. La idea es no pagar los 3.6 millones de dólares por la totalidad del pase como cotizó el Ciclón, pero sí adquirir un porcentaje menor.

Por su parte el volante Ezequiel Barco se sumara a la pretemporada luego de hacerse la revisión médica en las próximas horas, firma por dos años a préstamo con opción.

El plantel se entrena en doble turno en el River Camp a las 10 y 18:30 de cara al amistoso con Atlanta del día miércoles sin televisión ni público.