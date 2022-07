Diario de Radio Nacional 24/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Vuelve a fluir sangre por las venas de la provincia gracias a reactivación ferroviaria"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO CHUMBITA: "El papel de Evita en la historia no se olvida ni se olvidará”

LRA 1 Buenos Aires - DOCUDRAMA RADIOFONICO: “Cuando el dolor y la esperanza de un pueblo tomaron cuerpo de mujer”

LRA 1 Buenos Aires - Desapariciones en Ledesma: Cabandié pidió que Blaquier sea "juzgado y condenado"

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: A 45 años de la trágica "Noche del Apagón"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO MOYANO: Cuestionó al sector empresarial por "remarcar precios todos los días"

LRA 1 Buenos Aires - PRECIOS DE LA CANASTA BASICA: "Hay un desorden que se puede ver en el comportamiento de tanta dispersión"

LRA 7 Córdoba - EDUARDO GONZALEZ OLGUIN: "Estamos en un conflicto político que se expresa económicamente"

LT 14 Paraná - Firma de convenios con Nación: Bahl destacó la continuidad y la culminación de la obra del Planetario

LRA 7 Córdoba - ALFONSO MOSQUERA: "Los estándares de formación de la policía se elevan día tras día"

LRA 26 Resistencia - GLORIA ZALAZAR: Presentación del Manual de Juicios Civiles y por Jurados

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Los Antiguos: La cereza más austral del mundo

LRA 27 Catamarca - FIESTA DEL PONCHO: Positivo balance de inspecciones bromatológicas

LRA 7 Córdoba - DANIEL JAUDE: "Hoy somos una izquierda que está en todas las instituciones"

LRA 1 Buenos Aires - Actualidad europea: La despedida de Boris Johnson del Parlamento británico

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS COBELO: Más de 1.500 fusilados en 1921

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL VELARDEZ: Cuando Bussi trasladó mendigos de Tucumán a Catamarca

LT 12 Paso de los Libres - EDGAR GIMENEZ: "Se ha transformado en un partido político"

LRA 1 Buenos Aires - TURISMO EN PUERTO IGUAZU: Números son superiores a los de la pre-pandemia

LRA 26 Resistencia - MARILYN CRISTOFANI-MIMO EIDMAN: Presentaron la Feria de Artes contemporáneo 3500

LRA 1 Buenos Aires - DUBATTI-VILLAFAÑE: Juan Manuel Correa y un nuevo espacio teatral

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: La historia de Janis Joplin de incógnito en Bahía y San Martín en Córdoba

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Homenaje a la amistad

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: El recuerdo de Rosana Falasca y María Gabriela Epumer

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA MAGNONE: Estela Magnone presentó “Lazos”, su nuevo trabajo musical

LRA 22 Jujuy - DE SIMONE: “La Ley 6.293 Atrasa al siglo pasado, cosifica a los animales"

LT 11 Concepción del Uruguay - JAVIER ORDUNA: "Necesitamos formalizar los conocimientos y subir un nivel más"

LT 12 Paso de los Libres: NATALIA MARTELLI: El NUCE municipal tuvo su primer egresado universitario

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Actividades del planetario en vacaciones de invierno

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

"Vuelve a fluir sangre por las venas de la provincia gracias a reactivación ferroviaria"

El presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que "vuelve a fluir sangre por las venas y el corazón" de la provincia de Buenos Aires con la reactivación del sistema ferroviario, luego que ayer un tren de pasajeros volvió a circular entre las ciudades bonaerenses de Bragado y Pehuajó.

"Vuelve a fluir sangre por las venas y el corazón de la provincia gracias a la reactivación del sistema ferroviario. Felicitaciones @AlexisGuerrera y @MartinMarinucci por llevar alegría a las vecinas y vecinos de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó. #ElTrenNosUne", sostuvo Massa en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador, abogado, periodista y docente universitario, se refirió a la historia de las distintas corrientes políticas, las cuales analiza en su libro: “Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas” y reflexionó acerca de la actualidad política del país.

En este sentido se refirió a su libro: “Tanto el caso de la Independencia como el fenómeno del peronismo y la figura de Evita son parte de ese largo recorrido histórico que he hecho en estos dos tomos”.

LRA 1 Buenos Aires

Una hija ilegítima se hizo madre de un pueblo huérfano de justicia social, entró en la historia sin pedir permiso, porque primero logró ingresar en la infancia, la herida, y la ternura de las personas que habían sido condenadas a los arrabales de la indiferencia: “Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle”

Sólo seis años de vida política alcanzaron para que Evita les mostrara el espejo donde reconocerse a quienes habían sido convencidos de que eran invisibles.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, consideró hoy que el presidente del grupo Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, "debe ser juzgado y condenado" por las desapariciones de los trabajadores de esa empresa perpetradas en Jujuy durante las "Noche del Apagón" en 1976.

"Blaquier debe ser juzgado y condenado. Por la memoria de los 55 trabajadores del ingenio Ledesma desaparecidos", sostuvo Cabandié en su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elevó la semana última un reclamo a la Justicia para que tanto Blaquier como el director de Ledesma, Alberto Lemos, sean llevados a juicio por el rol que tuvieron en "La Noche del Apagón" durante la última dictadura militar.

LRA 1 Buenos Aires

El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la media noche. En un primer momento los habitantes pensaron que solo se trataba de un desperfecto, pero con la oscuridad llego el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy.

En esta nueva emisión de Radio de bandera se repasa la historia de este oscuro acontecimiento que forma parte de la historia argentina. En un homenaje a quienes no están porque han creído que era posible una sociedad más justa y al compromiso de quienes han sobrevivido pero todavía esperan por justicia y por sobre todo, por una sociedad mejor, que la Argentina les debe.

LRA 1 Buenos Aires

Moyano cargó hoy contra el sector empresarial por "remarcar precios todos los días" y sostuvo que la movilización que la central obrera realizará del 17 de agosto fue concebida para "denunciar" a los sectores que "están perjudicando al país".

"Desde hace rato venimos denunciando este ataque de la derecha, a través de los medios, de la Justicia, de los mercados, de los empresarios que remarcan los precios todos los días", señaló Moyano.

El dirigente sindical apuntó contra el Grupo Clarín, el diario La Nación, el Poder Judicial y la empresa Bunge & Born, y puntualizó en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), al considerar que los empresarios "permanentemente remarcan precios y llevan adelante políticas para tratar de seguir devaluando".

LRA 1 Buenos Aires

El responsable de Relaciones Institucionales de la cooperativa COLSECOR, la cual realiza un informe de precios de la canasta básica en diferentes localidades del país, Alberto Calvo, se refirió al aumento de precios.

“Nosotros realizamos sobre la canasta básica de alimentos y a nosotros arrojó un incremento del 63,2% en el interanual”. “La canasta básica de alimentos en junio fue de 3,2% y hay un comportamiento que podemos observar equilibrado en todas las canastas básicas de alimento, hoy todas se mueven al mismo ritmo” explicó.

LRA 7 Córdoba

González Olguín, quien también es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, habló sobre la situación económica de nuestro país tras la suba del dólar, señalando: “Nosotros tenemos que decirlo con todas las letras: tenemos un problema de falta de dólares porque se están reteniendo las exportaciones en lugar de liquidarlas. Es tal la retención que están haciendo que, porcentualmente, es más grande que durante la propuesta de 2008 con el correr de la 125".

LT 14 Paraná

El Planetario de Paraná, que será el primero de la provincia, quedó inconcluso desde 2017 y demandará 454 millones de pesos.

Sobre el tema, Adán Bahl, intendente local, expresó: "Terminar el Planetario empezado por la gestión anterior es importante no por lo prioritario en términos de servicio, sino porque es inconcebible dejar una obra a medio hacer”.

LRA 7 Córdoba

En medio del vendaval de críticas por el asesinato por asfixia mecánica de Jonathan Romo mediante agentes de la policía de Córdoba, Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad provincial, se refirió a que no renunciará, tras lo cual agregó: “Si alguien lo pide, puede desgañitarse haciéndolo. No voy a renunciar, porque es mi convicción. Los estándares de calidad se elevan día tras día en la policía”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Zalazar indicó: “Estamos discutiendo los diseños de políticas públicas con la participación ciudadana en estas modalidades. Este es un manual muy importante, donde la participación de todos y todas es fundamental”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

A orillas del Lago Buenos Aires en la provincia de Santa Cruz, espera la ciudad de Los Antiguos, "Somos la cereza más austral del mundo" dijo Daniel Fernández, subsecretario de Turismo de la ciudad en Hoja de Ruta.

Muy cerca de la cordillera con Chile, es una zona conocida por el turismo extranjero o de paso, sin embargo se trabaja con el objetivo de que los turistas se queden más días. Además de pesca, caminatas en familia y visitas a huertas productivas que es lo más atractivo de la ciudad, por ser la Capital Nacional de la Cereza, se trabaja en el turismo gastronómico.

LRA 27 Catamarca

María Elisa Gasó, administradora de Bromatología del municipio de la Capital, manifestó que se realizan controles en los puestos de comida durante la Fiesta del Poncho y también sucedieron previo al inicio de la fiesta.

Al respecto, Gasó, explicó que todos están trabajando de manera correcta, y que en lo que va del evento pudieron destacar a varios comercios colocando un cartel que indica que "destacados" por cumplir todas las medidas bromatológicas para trabajar.

"Queremos que la gente consuma alimentos seguros, por eso los controles. Son escasas las situaciones de falencias, y casi todos cumplen. El mayor inconveniente es el orden en los puestos algo tan simple pero que muchos no lo hacen y están poniendo en práctica nuevos indicaciones para que puedan vender en espacios aptos", remarcó.

LRA 7 Córdoba

En Bajo el mismo sol hablamos con Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, Chile, Arquitecto y Sociólogo. Militante y dirigente del Partido Comunista ha promovido una transformación en su comuna con la participación real de los habitantes. Daniel Jaude fue pre-candidato presidencial en Chile. Gabriel Boric ganó esa interna en 2021 y se convirtió en candidato de la izquierda para los comicios presidenciales de 2021 que finalmente ganó en balotaje.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista británico quien trabajó en la BBC se refirió a la actualidad del continente europeo, explicando la situación de Boris Johnson en el gobierno.

“Hay muchas veces que los periodistas han dicho esto es el fin y no fue el fin de Boris Johnson, cuando fue alcalde de Londres había escándalos, pero es un poco como si él vive de los escándalos y en este momento parece que no va a volver a ser primer ministro, pero no es imposible” explicó Fritz.

Al respecto de Donald Trump y Boris Johnson resaltó: “Hay varios aspectos similares, este aspecto también de romper las reglas y utilizar este convertimento para convencer a la gente que sos alguien diferente, de que no sos como los otros políticos”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Comisión por la Memoria de los Huelgas Patagónicas de 1921, Carlos Cobelo, habló de los asesinatos de más de 1500 peones y trabajadores rurales en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz y dio detalles del circuito que repasa los distintos lugares donde sucedieron estos hechos trágicos.

“La gente va a poder recorrer todos los lugares emblemáticos que hablan de Memoria, la Verdad y la Justicia”, remarcó Cobelo.

Asimismo, remarcó el objetivo del recorrido, preservar la memoria, ya que “el olvido de lo sucedido sería como volver a fusilarnos”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, Miguel Velárdez, habló de la noche en la que el exmilitar Ricardo Bussi, en plena dictadura militar, organizó el operativo en el que llevó 25 personas con la idea de mejorar el paisaje urbano de Tucumán.

“El episodio se conoce como los mendigos de Bussi y ocurrió el 14 de julio de 1977, pero salió a la luz tres días después -el 17 de julio de 1977- hoy hace exactamente 45 años”, relató.

LT 12 Paso de los Libres

El Dr. Edgar "Café" Giménez, teniendo en cuenta la gravedad institucional que se está dando, dentro de las instituciones de la República y en este caso en el poder judicial, en Corrientes se está utilizando al poder judicial como una herramienta para derivar opositores políticos, como lo que está ocurriendo en la ciudad de Mercedes con el Intendente Diego "Tape" Caram.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 19 Puerto Iguazú, el director de la emisora, Mario D’arpino, se refirió a las altas cifras de turismo en la localidad, destacando el rol del Previaje en este ámbito.

“En términos turísticos, estamos viviendo un momento de los cuales los números son superiores a los de la pre-pandemia” expresó.

En tanto al saldo del Previaje explicó: “Esa gente que ha quedado con el saldo del verano vienen a liquidar ese saldo, a seguir comprando y retroalimentando una cadena de valor muy particular, que es la del turismo”.

LRA 26 Resistencia

En el marco de la Bienal de Esculturas, se confirmó la realización de la Feria de Arte Contemporáneo del 2 al 4 de septiembre próximos. Luego de esto, Marilyn Cristófani, presidenta del Club Social de Resistencia, dijo: “Cuando la anunciamos hace varios años tuvimos la generosa adhesión y colaboración de la Fundación Urunday, y lo que podemos disfrutar hoy es un lujo que todos nos estamos dando”.

En tanto, Mimo Eidman, secretaria de la Fundación Urunday, señaló: “Es muy importante ayudar, pues el Chaco siempre tiene un lugar para el arte. Nosotros, como dueños de casa y organizadores de la Bienal, estamos orgullosos y apoyamos todos los proyectos que contribuyen con el arte”.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe el actor Juan Manuel Correa habla del nuevo Espacio Lavallén (Solís 1125), donde presente una adaptación de una novela del genial Philip K. Dick: "Artista (de mierda) confiesa".

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repasó la historia de cuando Janis Joplin fue de incógnito haciendo dedo a Salvador de Bahía, Brasil, luego de haber sido expulsada del Copacabana Palace, en Río de Janeiro, por nadar desnuda en la piscina del hotel.

Asimismo, hablaron de la estadía del General San martín en la provincia de Córdoba por 3 meses, en donde planificó la histórica hazaña de cruzar los Andes con el Ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1817.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión especial, Víctor Heredia celebró el día del amigo homenajeando a todos los artistas con los que tuvo el privilegio de compartir la música, a través de grabaciones en colaboración o sobre los escenarios.

Estuvieron presentes: Jairo, Silvio Rodríguez, Baglietto, David Lebon, Peteco Carabajal, Mercedes Sosa, Juan Manuel Serrat, Rally Barrionuevo, Leon Gieco, Chico Buearque, Ana Belen, Victor Manuel, Rollo de “La Beriso”, Abel Pintos, Soledad, Miss Bolivia, Inti Ilimani, Illapu y Quilapallun.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Mujer País”, Anabella Zoch recordó los 19 años del fallecimiento de María Gabriela Epumer, guitarrista, compositora y una de las figuras femeninas más importantes del rock nacional, como así también compañera de Charly García en 10 de sus discos.

Presentando voces femeninas de todo el país, Marité Berbel desde Neuquén, defensora de la identidad patagónica y primera mujer en tocar en vivo en la Antártida argentina; Mora Martinez y Paula Suarez interpretan a Jorge Marziali. También se recordó a Rosana Falasca, fallecida en febrero de 1983 a los 29 años y destacada por su actividad en la década del ’70.

En la segunda parte del programa, la correntina Demir Hanna, primer cantante Trans en presentarse en la fiesta nacional del Chamamé, con gran impacto y sentando un importante precedente en el colectivo LGBT.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de “Estación Piazzolla” recordó la colaboración de Astor junto al célebre cantante de boleros, Roberto Yanéz, la cual tuvo lugar en el año 1962 paralelamente al lanzamiento del disco “Nuestro tiempo”.

Yanéz inició su carrera artística desde muy pequeño participando en programas de radio en córdoba, ejecutando la guitarra y el piano desde muy temprana edad. Perfeccionó su técnica en el conservatorio provincial de música y tras su paso por el servicio militar se radico en Buenos Aires donde incursionó como pianista y cantante de boleros, jazz, música tropical y tangos, sus primeros éxitos surgieron en 1958 y en 1962 fue convocado por Astor para la grabación en conjunto.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante Estela Magnone celebró el día del amigo junto a Sandra Mihanovich presentando su disco más reciente, “Lazos”, un trabajo nuevo con arreglos corales en donde reversiona sus propias canciones con artistas invitados.

“A algunas canciones les puse una más música, pero otras canciones me costaron años reversionar. Tienen letras muy abstractas, con mucha imagen y difícil de manejar”, sostuvo la cantautora uruguaya.

LRA 22 Jujuy

Solicitan que el Gobernador Gerardo Morales vete la Ley 6.293 sobre la tenencia de animales. Desde los sectores involucrados afirman que "nuestros animales están en peligro".

En dialogo con "Volviendo a Casa" la Dra. Mariela De Simone Vice Presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy comentó "Fundamentalmente estamos solicitando que se vete esta ley ya que claramente retrocede todo lo referente a derecho animal entendemos que esta ley fue elaborada por gente con de poco conocimiento en los avances del derecho animal , haciendo un copie y pegue de leyes viejas que trae nuevamente la perrera y la eutanasia , incluso considerando el comercio de animales destinándole un capítulo entero".

LRA 1 Buenos Aires

Esta edición de “Tierra adentro” hizo un repaso a la historia de la localidad de Faro, ubicada en el partido de Monte Hermoso, al sur de la provincia de Buenos Aires, la cual se destaca por la particularidad de contar con una población de catorce habitantes, numero al que fue descendiendo paulatinamente a partir del cierre de la estación ferrocarril.

Actualmente el pueblo intenta captar nuevos habitantes dispuestos a un cambio de vida y asimismo evitar el destino de desaparición que han tenido los más de novecientos pueblos que lo hicieron a medida que desaparecían los trenes.

LT 11 Concepción del Uruguay

Javier Orduna es abogado especialista en cannabis y uno de los coordinadores del Posgrado de Cannabis Agroindustrial y Terapéutico, se refirió hoy en Cadenas de Valor al inicio de esta formación que aborda al cannabis de manera integral. El mismo se dictará de manera virtual y tendrá una duración de cinco meses. La actividad es arancelada y hay cupos para el cursado.

El programa tiene como finalidad brindar a las y los profesionales una formación actualizada en el marco legal del cannabis a nivel nacional como provincial y los proyectos de ley vigentes. Así mismo, busca formar en la clínica médica, sus avances e investigaciones en torno a la terapéutica vinculadas a la salud y al cannabis. Y, finalmente, ampliar un enfoque que aborde la industria del cannabis y su cadena de valor desde un punto de vista productivo.

LT 12 Paso de los Libres

La directora de Educación del Municipio de Paso de los Libres, Mg. Natalia Martelli, dialogó con Radio Nacional y confirmó que el Centro de Estudios Universitarios y Terciarios Municipal tiene su primer egresado universitario. Es un joven que se recibió de Técnico Universitaria en política, gestión y comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda.

LRA 1 Buenos Aires

Mariano Rivas, astrónomo y coordinador de divulgación científica del planetario de Buenos Aires, dialogó con Alicia Barrios acerca de las actividades del planetario para las vacaciones de invierno.

El astrónomo dio detalles respecto a los tres espectáculos de la sala principal, las actividades anexas y observaciones con telescopio realizadas en la explanada. Asimismo, se refrió a la observación del cielo que cualquier persona puede realizar a simple vista como paso previo a la iniciación en la astronomía y destacó algunos de los últimos descubrimientos del área.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del triunfo de Racing en los Relatos de Sergio Zarratea por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retomó los entrenamientos luego de su participación en la Liga de las Naciones con la mente puesta en el Mundial de Polonia y Eslovenia que comenzará a fines de agosto.

El equipo que encabeza el técnico Marcelo Méndez, que se ubicó noveno en el torneo internacional. Facundo Conte, quien no participó en la Liga de las Naciones, y el capitán Luciano De Cecco -que se sumó al equipo en la tercera etapa en Japón- también se encuentran entrenando a la par del resto.

Argentina integrará el Grupo F en Ljubljana, Eslovenia, y jugará el 27 de agosto ante Irán (a las 12.30, hora de nuestro país); el 29 (a las 9) contra Países Bajos y el 31 de agosto (a las 6) cerrará frente a Egipto.

LRA 1 Buenos Aires

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) confirmó los 12 nombres de la Selección Argentina femenina para el Sudamericano de Mayores de San Luis, que se jugará desde el 1 al 6 de agosto.

Argentina integrará el Grupo "A" del certamen junto con Venezuela, Ecuador y Paraguay. El debut será el lunes 1° frente a Venezuela, el martes 2 se medirá contra Ecuador y el miércoles 3 el rival será Paraguay.

Las convocadas por el entrenador, Gregorio Martínez, son Melisa Gretter (capitana), Agostina Burani, Andrea Boquete, Diana Cabrera, Luciana Delabarba, Celia Fiorotto, Agustina García, Candela Gentinetta, Victoria Llorente, Milagros Maza, Julieta Mungo y Camila Suárez.

Los encuentros se jugarán en el Arena La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, y el gran objetivo será culminar el ciclo con la llegada por primera vez a los Juegos Olímpicos, que se harán en París en el 2024.

LT 12 Paso de los Libres

Iván Javier, director técnico de "Las Pibas FC" dialogó con Radio Nacional LT12 y comentó las sensaciones del equipo de convertirse en el primer equipo femenino de futsal en ser campeón de un torneo oficial de CLIAFUSA. "Demostramos ser el mejor equipo y uno de los mejores de Corrientes ya que somos subcampeonas provinciales" dijo el experimentado arquero libreño y DT de futsal.