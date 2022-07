La despedida de Boris Johnson del Parlamento británico y la actualidad europea

El periodista británico quien trabajó en la BBC se refirió a la actualidad del continente europeo, explicando la situación de Boris Johnson en el gobierno.

“Hay muchas veces que los periodistas han dicho esto es el fin y no fue el fin de Boris Johnson, cuando fue alcalde de Londres había escándalos, pero es un poco como si él vive de los escándalos y en este momento parece que no va a volver a ser primer ministro, pero no es imposible” explicó Fritz.

Al respecto de Donald Trump y Boris Johnson resaltó: “Hay varios aspectos similares, este aspecto también de romper las reglas y utilizar este convertimento para convencer a la gente que sos alguien diferente, de que no sos como los otros políticos”.

En tanto a la opinión sobre el Brexit: “La opinión pública no existe, hay muchas. Hay una que cuenta y esa sobre el Brexit es como una religión que no se puede violar, hay varias creencias que son indiscutibles, los dos candidatos para la sucesión de Boris Johnson discuten quién es el verdadero defensor del Brexit”.