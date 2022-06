Diario de Radio Nacional 23/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: “Cada vez más países acompañan la posición de Argentina sobre Malvinas”

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: "Reclamamos una resolución definitiva y pacífica por la soberanía de Malvinas"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: Destacó el trabajo de organizaciones sociales “en momentos duros"

LRA 42 Gualeguaychú - HUGO YASKY: "Toman deuda, fugan capital y después pretenden que paguemos todos"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Entregó 244 netbooks del plan ´Conectar Igualdad´

LRA 26 Resistencia - OMAR ROJO-RODRIGO PUERTOLAS: “Realizamos acciones concretas que benefician a la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: El debate sobre los movimientos sociales

LRA 22 Jujuy - LEILA CHAHER: "Aquellos que fugaron dinero deberían pagar la deuda del FMI"

LRA 9 Esquel - MARTIN EPSTEIN: "Los grandes oferentes de alimentos distorsionan los precios"

LRA 7 Córdoba - JORGE D'ONOFRIO: "Hay que modificar la matriz para subsidiar a usuarios y no a empresas"

LU 4 Patagonia - DANIEL MURPHY: "Hay una situación de abandono programado de las escuelas"

LRA 3 Santa Rosa - Una colección tomada por ex combatientes: Presentan el archivo fotográfico “Malvinas, memorias de la espera”

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: “En Buenos Aires pusimos rostros a las torturas en Malvinas”

LRA 1 Buenos Aires - Reclaman justicia: Familiares y allegados del subteniente fallecido

LRA 1 Buenos Aires - DARIO PIGNOTTI: Lula Da Silva presentó su plan para reconstruir el Estado brasileño

LRA 6 Mendoza Quino - SEBASTIAN ABELLA: Bajaron los casos de COVID-19, pero subió la ocupación UTI

LRA 7 Córdoba - JOSE ARATA: "La escasez de gasoil es generalizada, pero en Córdoba está garantizado"

LRA 7 Córdoba - VILMA ALMENDRA: "Hay mucha expectativa de los pueblos originarios"

LRA 7 Córdoba - LEANDRO VERA: "El proyecto opositor de la Ley de Alquileres es regresivo y complicado"

LRA 7 Córdoba - DELIA PROVINCIALI: "Las posibilidades socioeconómicas condicionaron a los estudiantes”

LRA 42 Gualeguaychú - MARTIN PIAGGIO: "En Entre Ríos nuestras políticas públicas van cobrando sentido"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO LARROSA: Respondió por Twitter la chicana de Javier Milei

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El intercambio comercial de mayo marcó un superávit de US$ 366 millones

LRA 1 Buenos Aires - Mecanismo de cooperación: Argentina espera sumarse al BRICS

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BRONSTEIN: "En dos semanas podría normalizarse el faltante de gasoil"

LT 14 Paraná - Conflicto por la escasez de gasoil: Empresas de colectivos del interior suspenderían los servicios nocturnos

LRA 1 Buenos Aires - DESARROLLO PRODUCTIVO: La actividad industrial registró una mejora interanual del 8,1% en mayo

LRA 12 Paso de los Libres - Trabajo digno y formación continúa: Se presentó en Virasoro el plan nacional “Fomentar Empleo”

LRA 1 Buenos Aires - LUIS LEDESMA: “Fuimos esenciales pero el gobierno de la Ciudad nos deja fuera del sistema”

LRA 1 Buenos Aires

A horas de exponer en Nueva York durante la sesión especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el tema Malvinas, el canciller de la República Argentina dialogó con Encuentro Nacional.

En ese sentido, Santiago Cafiero destacó que "se logró incorporar una vez más el planteo de la Argentina sobre Malvinas en la resolución del Comité de Descolonización, algo importante porque genera cada vez más volumen y sentido en el mundo y el sistema internacional sobre la necesidad de que el Reino Unido acepte sentarse a discutir de un modo detallado y profundo la resolución definitiva sobre el territorio usurpado".

Asimismo remarcó la importancia de "la perseverancia sobre el reclamo" y abogó por "soluciones dialogadas y pacíficas", así como lo hizo el país "durante estos 189 años".

Además, señaló que distintos países que antes no se habían expresado, se acercaron a la posición argentina; al tiempo que criticó el "doble estándar" del Reino Unido, que señala las falencias de países que no adoptan los valores del multilateralismo.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller Santiago Cafiero afirmó que "es hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz", al exponer en la sesión especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que delibera esta mañana en Nueva York sobre la cuestión Malvinas, en el año en que se cumple el 40 aniversario de la guerra.

“Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina. Que no le tenga miedo a la paz, que pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional”, aseveró Cafiero quien viajó acompañado por una comitiva conformada por legisladores del oficialismo y de la oposición, y el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva conferencia de prensa, la portavoz de la Presidencia expresó "la desolación del gobierno nacional frente al incendio" ocurrido en un edificio del barrio porteño de Recoleta, en el que fallecieron cinco personas.

Por otra parte, Gabriela Cerruti se refirió a la protesta de trasportistas que se efectuó ayer y remarcó las medidas que tomó el gobierno por el conflicto con el gasoil: “Los autoconvocados fueron invitados a la Casa Rosada y no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos sobre quién iba a participar de la reunión. Por eso no pudo realizarse”.

En otro marco, explicó que “no es correcta” la información que indica que traspasarán 180 mil planes: “Ese número surge de aquellos que se anotaron a partir de una apertura de registros que hizo el Ministerio de Desarrollo Social para buscar la manera de recibir de otra forma el Potenciar Trabajo, algunos serán a través de municipalidades, otro de forma individual, otros son a partir de denuncias. Todo se está estudiando”.

LRA 42 Gualeguaychú

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y titular de la CTA se refirió al plenario sindical y político realizado el día lunes en la ciudad de Avellaneda, que contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner donde hizo un aporte muy lúcido mostrando distintas estadísticas que vinculan a la inflación con la evasión y la fuga de capitales, en contraposición con las variables que sostiene la derecha que indican con poco argumento, que la inflación es por la emisión y aumento salarial.

LRA 26 Resistencia

El acto se llevó a cabo en la Escuela de Educación Técnica 21 de Resistencia, donde el gobernador expresó: “Adjudicamos 244 netbooks, y ya tenemos 17.680 entregadas en el Chaco, mientras que el acumulado hasta 2023 estará cerca de las 30 mil unidades. Además, estamos trabajando en un plan de conectividad con fibra óptica y pretendemos llegar a tres mil kilómetros, conectando a todos los municipios”.

LRA 26 Resistencia

El director de la Regional Educativa 10 A, Omar Rojo, participó de la entrega de netbooks en la Escuela de Educación Técnica 21 de Resistencia, tras lo cual declaró: “Esto es el Estado presente y es una política pública que posibilita acortar la brecha digital que se notó tanto en la pandemia”. En tanto, el director de la Unidad Ejecutora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Rodrigo Puértolas, expresó: “Tenemos una mirada para entender las particularidades de cada región, con la idea de que haya un agente en cada provincia”.

LRA 12 Santo Tomé

Barrancos estuvo presente junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, en el acto de inauguración del Instituto de Derechos Humanos y Memoria (IDHUM), en la Casa de la Militancia-Hijos de la ex ESMA.

"Es un instituto prohijado por H.I.J.O.S., quienes junto a sus agrupaciones han crecido en todo el país, ya que hay una vigorosa rama en la capital que está articulada con las diferentes organizaciones del país y decidieron, con tareas educativas y formativas en el espacio de la militancia, crear un sector reservado para estas actividades en aquella institución tan horrible como es la ex ESMA”, expresó Barrancos.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis de otro de los temas de los que habló Cristina Fernández de Kirchner en el acto de la CTA por el Día de la Bandera. Allí la vicepresidenta apuntó al Movimiento Evita, y habló en términos generales sobre la necesidad de generar trabajo en el país.

"El Movimiento Evita tiene a dos de sus principales referentes Pérsico y Navarro en puestos relevantes del gobierno, y actúa como fuerza de apoyo al albertismo. Incluso Pérsico aspira a que se cree un ministerio de la economía popular, y quien estaría a cargo sería el mismo Pérsico o alguien del Movimiento Evita. Cristina no está de acuerdo con esa lógica. Y hay que recordar que durante los años del macrismo, esa organización tuvo una relación de negociación con lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley", advirtió Zaiat.

LRA 22 Jujuy

Tras esto, Chaher agregó: "Se obtuvo dictamen de mayoría en la creación de un fondo para pagarle al FMI. Este proyecto de ley consiste en crear un fondo para la cancelación del pago de la deuda con el Fondo, y plantea que están obligados al pago las personas humanas, jurídicas o sucesiones indivisas que posean bienes no declarados ante la AFIP como moneda nacional y/o extranjera, inmuebles y muebles, con el objetivo de que traigan ese dinero para poder aportar al FMI".

LRA 9 Esquel

Epstein, referente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), recordó las declaraciones del dueño de ´La Anónima´, Federico Braun, quien admitió que remarcaban los precios a diario, señalando: "Fue un reconocimiento expreso de cómo los intermediadores y los grandes oferentes de alimentos distorsionan los precios, los cuales deberían haber aumentado alrededor de un 24 %, pero se incrementaron en lo que va del año en un 33 %. Ese diferencial sólo se explica por el aumento de la rentabilidad de los que los que venden alimentos".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, D'Onofrio declaró: “Hay una imposibilidad de modificar subsidios en general hasta que no crezca el poder adquisitivo de los argentinos".

Luego, el ministro señaló: “Merced al Pacto Fiscal de 2018 los subsidios al transporte fueron trasladados a las provincias, y hay 32 líneas que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no se hace cargo de los subsidios”.

LU 4 Patagonia

Murphy, referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), se refirió a la intoxicación masiva de estudiantes y docentes en la escuela 7719 de El Maitén, señalando: "Es muy grave, y no puede pasar desapercibido porque al Gobierno provincial no parece preocuparle la seguridad de quienes transitamos a diario las escuelas".

LRA 3 Santa Rosa

El fotógrafo Martín Felipe se refirió a la muestra ´Malvinas, memorias de la espera, diciendo: "Se trata de una colección de fotografías tomadas por los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982. Esto guarda un valor social muy grande, porque tiene una mirada que no existe como sociedad y tiene repercusiones sanadoras”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Ortega dijo: “La semana pasada se presentó en Buenos Aires una actividad que reivindica al Chaco, porque le pusimos rostro a la tortura en Malvinas debido a que se expresaron chaqueños y correntinos que la padecieron, a quienes atendemos y asistimos. En el evento tuvimos mucho acompañamiento de funcionarios como Raúl Bittel, subsecretario de Gobierno, de María Luisa Chomiak y de Juan Manuel Pedrini, quien dijo que hay un hilo histórico entre la Masacre de Napalpí, la de Margarita Belén y las torturas en Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Viviana Copello, desde LT 12 General Madariaga, Paso de los Libres, compartió los últimos datos en torno a lo ocurrido, luego de que ayer una investigación administrativa de la justicia militar dispusiera la suspensión “por presunta falta gravísima” de los once oficiales que participaron de la recepción de bienvenida que derivó en la muerte del subteniente del Ejército Matías Ezequiel Chirino, en esa localidad correntina.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a las elecciones presidenciales previstas para el 2 de octubre, Darío Pignotti, periodista de Página 12 en Brasil, analizó el escenario político y el reciente lanzamiento de las directrices del programa de gobierno del ex presidente y candidato favorito en las encuestas, que busca recuperar la democracia y apunta a revertir las consecuencias de las políticas aplicadas por el actual presidente Jair Bolsonaro, quien amenaza con desconocer un resultado adverso en las urnas.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Abella informó que en la última semana hubo un descenso de contagios de COVID 19, aunque la ocupación de camas alcanzó el 20 % en el Gran Mendoza, mientras que en el resto de la provincia llegó al 14 %.

Política | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

El programa contempla una importante inversión económica para la instalación de un sistema de monitoreo para municipios del Dpto. San Martín. Contará con cámaras de seguridad e identificadores de patentes en los ingresos y egresos de las localidades.

LRA 5 Rosario

En el Congreso de la Nación se tratará una modificación de la Ley de alquileres que propone la vuelta de los contratos por dos años y los aumentos de las tarifas cada tres meses. Otras organizaciones repudian los proyectos presentados por diputados de Juntos por el Cambio que perjudican a los inquilinos.

LRA 21 Santiago del Estero

La candidata se refirió a las propuestas y proyectos para solucionar los problemas de los diferentes sectores de la sociedad bandeña. "Decidimos recorrer los barrios y escuchar las problemáticas personalmente", dijo Corlli.

LRA 24 Río Grande

La Asociación Civil “Madres en Lucha por una Juventud Despierta” convoca a una marcha en Ushuaia. La misma tiene como objetivo solicitar una modificación en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, porque no contempla algunos puntos importantes en las personas adictas.

LRA 7 Córdoba

En relación a esta temática, Arata dijo que quienes protestan son “autoconvocados”, y que en la provincia no se trata de una mayoría. “Hay reclamos en los cuales podemos estar de acuerdo, pero hay otros que no comparto”, tras lo cual agregó: “Hay faltante de gasoil, como en todo el país, pero el combustible está garantizado”.

LRA 7 Córdoba

Almendra, integrante de “Pueblos en Camino”, iniciativa que busca tejer resistencia y autonomías entre pueblos y procesos, habló de la expectativa de la sociedad colombiana ante el triunfo presidencial de la fórmula compuesta por Gustavo Petro y Francia Márquez, señalando: "Hay mucha expectativa de los pueblos originarios, los campesinos, campesinas y el pueblo negro, quienes siempre han sido excluidos de las formas predominantes de poder".

LRA 7 Córdoba

La Mesa por los Derechos de los Inquilinos criticó duramente el proyecto de la oposición que busca establecer una nueva ley de Alquileres, luego de conocerse que dos dictámenes serán tratados en la Cámara de Diputados.

En tanto, Leandro Vera, expresó: “El proyecto opositor es regresivo y complicado para los inquilinos, porque deja abierta la negociación entre inquilinos y propietarios”.

LRA 7 Córdoba

Tras conocerse los resultados de las pruebas ´Aprender´ en Córdoba, Provinciali señaló: “Más allá del esfuerzo de la comunidad educativa, el aislamiento tuvo sus efectos afectando a los sectores más desfavorecidos socialmente. Las posibilidades socioeconómicas condicionaron a los estudiantes”.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú hizo un repaso de las obras que se realizan en distintos barrios de la ciudad y destacó la adquisición municipal del banco de tierras y el recupero de baldíos, los cuales, a lo largo de su gestión, brindaron la posibilidad del acceso a la vivienda a los vecinos.

Por otra parte, Piaggio se refirió al cierre definitivo de la cárcel de la ciudad y al proyecto de Centro Cívico que se emplazará en el lugar.

LRA 1 Buenos Aires

Un insólito cruce se dio entre el diputado libertario Javier Milei y el club Sacachispas. En un programa de La Nación +, el funcionario declaró: "Bueno, yo entiendo el chiquitaje de la discusión local de mirar el partido de Sacachispas, yo estoy mirando un partido más grande".

La reacción de la institución deportiva no tardó en llegar a través de Twitter: “O sea, como vas a ver un partido de Saca, si con esa peluca se nota que nunca pisaste Soldati”.

Roberto Larrosa, presidente de Sacachispas, habló al respecto: “Te ningunean y las respuestas vienen en forma inmediata, los chicos que se ocupan de las redes están al tanto de todo. No hay restricción para que publiquen cosas”.

Sobre la situación deportiva, reveló que el año pasado tenían un equipo competitivo pero que no les iba bien. “Se enfermó el técnico y en el medio tuvimos que contratar a otro. Me tiraron putearon por eso. Nunca lo despedimos, de hecho, le seguimos pagando el sueldo hasta enero”.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria enumeró los principales proyectos tratados en la última sesión. Detalló el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. “Es para evitar que por los ingresos que se aumenta nominalmente en virtud de la inflación entren en otra categoría”, detalló Landriscini.

LRA 54 Ing Jacobacci

El edil de Juntos Somos Río Negro (JSRN) se refirió a las razones de la negativa al proyecto de comunicación que presentó el Frente de Todos. "No desconocemos la situación de los trabajadores de salud pero no acordamos con el concejal que hace política con ello", expresó Mardones.

LRA 4 Salta

El representante de los damnificados por la estafa de la financiera trucha Saulo SRL lamentó que la fiscala de Salta, Ana Salinas Odorisio, se declarara incompetente y que haya enviado la causa al Ministerio Público Fiscal Federal, y confirmó que recurrirá a la resolución judicial.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el discurso de Cristina Kirchner y su frase que hace alusión a las autoridades del Frente de Todos que tienen que hacer "algo".

"Si Macri ganaba las elecciones seguramente íbamos a estar peor. Ahora tampoco estamos bien pero no se puede equiparar con el gobierno de otra fuerza", expresó el conductor de Gente de a pie. "La derecha quiere revancha y será peor".

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El intercambio comercial cerró mayo con un superávit de US$ 366 millones, por debajo del saldo positivo de US$ 1.672 millones obtenidos durante igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se logró a partir de una suba de las exportaciones del 20,7% interanual, al sumar US$ 8.226 millones, y un incremento en las importaciones de 53%, por un monto total de US$ 7.870 millones.

De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año arroja un superávit de US$ 3.196 millones, contra los US$ 5,672 millones de enero-mayo del año pasado

La facturación por las ventas al exterior sumaron US$ 39.917 millones, con un crecimiento acumulado del 26,6 % frente a importaciones por US$ 32.722 millones y un avance del 44,2%, precisó el Indec.

LRA 1 Buenos Aires

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 6% durante el primer trimestre en relación a igual período del año anterior y marcó un incremento de 0,9% en comparación al cuarto trimestre de 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Con estos números “calculamos que la economía terminará el año con un crecimiento de al menos 4,2%", estimaron en el Ministerio de Economía luego de que el Indec diera a conocer los números del primer trimestre.

LRA 1 Buenos Aires

Así lo aseguró el embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, al afirmar que su país quiere sumarse a los BRICS “porque es un mecanismo de cooperación compuesto por economías emergentes” en el que la cooperación es “mutuamente beneficiosa” y sin condiciones.

Los líderes del bloque inician una reunión virtual a la que según Narvaja ha sido invitado el presidente argentino, Alberto Fernández.

“El mecanismo de cooperación de los BRICS es de gran importancia para la construcción de un mundo más multipolar y equilibrado”, sostuvo el diplomático.

Narvaja mencionó los vaticinios de expertos que prevén que la influencia económica de los BRICS supere a la del G7, que engloba a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

LRA 5 Rosario

El Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina del Consumidor, Ariel Dorazio, habló con Nacional Rosario acerca de la modificación a la Ley de Alquileres y en cuanto al dictamen la minoría expresó: "Cuando vemos el dictado de minoría, lo que vemos es que una careta se caído. Reducir el plazo mínimo de contratación de 3 a 2 años, establecer la posibilidad de actualizaciones trimestrales del valor del alquiler, es totalmente una incertidumbre".

LRA 1 Buenos Aires

Martín Bronstein, investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, explicó la situación que se está viviendo en varias de las provincias argentinas por el faltante de gasoil y dio su opinión de cómo y cuándo se resolverá el problema.

"Espero que se resuelva en una o dos semanas a partir de que las medidas que está tomando el gobierno empiecen a tener efecto. Hay algunas condiciones anormales que están empujando la demanda hacia arriba y la oferta no está pudiendo cumplir", expresó.

Entre el aumento de la demanda de gasoil Bronstein mencionó la suba "por parte de vehículos de patente extranjera". "Se estima que la compra por parte de vehículos extranjeros ha aumentado en un 300 %", sostuvo. Y agregó en ese sentido que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, genera una situación de incertidumbre en el mercado energético mundial, y que la misma ha provocado "precios desorbitantes".

LT 14 Paraná

Los transportistas de carga llevan adelante una medida de fuerza nacional con manifestaciones, bloqueos en las rutas y un paro por tiempo indeterminado en al menos 13 provincias, reclamando la actualización de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el valor del combustible. Tras esto, la protesta continuará luego de que fracasara una reunión prevista en el Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera.

“Las medidas van a continuar dado que el ministro no se ha presentado en la reunión y dejó una segunda línea para recibirnos”, declaró Santiago Carlucci, perteneciente a Transportistas Unidos de Argentina (TUDA).

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial creció 8,1% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, según los resultados de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) -que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo- en base al consumo de energía del sector fabril.

"La actividad industrial profundiza el sendero de crecimiento y marcó una suba del 8,1% interanual en mayo, con un mayor consumo en plantas de las industrias más relevantes, según el índice adelantado que toma el consumo de energía sobre la base de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)", señaló el CEP XXI.

Laborales | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

Se realizó la paritaria del convenio colectivo general y al no tener respuestas se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 24. Al mismo tiempo se convocó a un paro con distintas actividades gremiales para el mismo día.

LRA 28 La Rioja

Martínez celebró el acuerdo alcanzado con el Gobierno mendocino, donde la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) aceptó la propuesta de 15 mil pesos por cargo, monto que se abonará en tres cuotas de 5 mil pesos cada una, aplicándose en los haberes correspondientes a junio.

Al respecto, la sindicalista consideró que "el incremento es un gran logro, ya que la primera cuota impactará en el medio aguinaldo”.

LRA 24 Río Grande

La empresa textil Armavir de la ciudad de Río Grande despidió a otro trabajador con varios años de antigüedad. Desde SOIVA hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo, y sostienen que la empresa tiene como objetivo desvincular trabajadores efectivos y con antigüedad, para incorporar personal contratado.

Silvia Vidal, Secretaria General del gremio del vestido, en diálogo con Radio Nacional sostuvo que "tal como sucedió tiempo atrás con una trabajadora, es parte de una política de la patronal para desvincular al personal con antigüedad e incorporar nuevos operarios, pero mediante contratos eventuales". Respecto de la audiencia que debía celebrarse en el día de ayer, Vidal explicó que "la empresa no se presentó a la audiencia, solo presentó un escrito por lo cual la misma se postergó para el próximo martes".

LT 14 Paraná

Claudio Ledesma, titular de la UGL PAMI Paraná, anunció que se otorgará un bono extraordinario para médicos de hospitales, clínicas y sanatorios que se desempeñan en el sistema de salud de la obra social. Además, se informó sobre un anuncio del 15 por ciento retroactivo a abril.

Se trata de un bono extraordinario para junio del 20 por ciento, y un incremento salarial del 15 por ciento retroactivo a abril. “Esto se suma al aumento del 12 por ciento que hubo en enero y al bono extraordinario en marzo”, explicó.

LRA 12 Paso de los Libres

El intendente local, Emiliano Fernández Recalde, informó que Gobernador Virasoro se sumó al plan ´Fomentar Empleo´, un programa nacional que consisten en generar puestos de trabajo para los jóvenes, el cual brinda una capacitación que les permite acceder a las fuentes laborales en el ámbito privado.

En la comuna 1.700 jóvenes lograron su primer trabajo gracias a la implementación de programas laborales nacionales.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Ledesma, miembro de la Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, nucleados en ATE, denunció que ya son más de 100 los trabajadores de la salud despedidos en los hospitales porteños. Consideró que “el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está tomando represalias contra la gente”.

En ese sentido, precisó que ya fueron despedidas y despedidos trabajadoras y trabajadores en el Hospital Durand, en el Ramos Mejía, y siguen en otros hospitales.

Ledesma señaló que “el sistema de salud tiene que avanzar, no retroceder” y evaluó que durante la pandemia “fuimos esenciales y hoy el gobierno de la Ciudad nos toma con indiferencia y los deja fuera del sistema”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

Arte+Arte presentó un proyecto en la Sala Saraco de Neuquén para exponer en el calendario 2022/2023 y resultó elegida. Se trata de un colectivo de artistas de la región del Comahue con epicentro en Zapala.

LRA 1 Buenos Aires

Embón conversó con la periodista científica, editora y columnista, Nora Lía Bär, pionera del periodismo científico en nuestro país, quien se refirió la evolución de la ciencia, la motivación humana en preguntarse el porqué de las cosas y la actualidad científica argentina.

Asimismo, reflexionó acerca de la irrupción de la ciencia en los medios de comunicación, como así también respecto a la similitud con la magia de los primeros científicos. A su vez, destacó la organización de la investigación argentina tras la fundación del CONICET en 1958, cuando se comenzaba a entender a este desarrollo como indispensable para el avance de un país, y algunos de los principales hitos que elevaron el nivel de la ciencia argentina.

Nora también hizo un repaso de su carrera en el periodismo, las primeras publicaciones, y destacó el valor del trabajo científico.

LRA 2 Viedma

El cantautor Guillo Costa brindará este viernes un concierto en la Casa de la Cultura de Patagones, ubicada en calle Mitre 27. Para este show el cantautor y concertista recorrerá diferentes géneros musicales desde lo clásico, folklórico y latinoamericano.

LRA 42 Gualeguachú

La docente y editora Gabriela Franco ganó el Premio Storni de poesía, una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, con su libro Por las ramas, distinguido entre los 1.500 trabajos de poesía que fueron enviados desde todo el país. “Se llama Por las ramas por esta idea de diálogo entendida de distintas maneras. El diálogo que se va por las ramas tiene una vitalidad muy particular y ramificaciones, imprevistos. Y por otro lado la idea de la tradición.

LRA 1 Buenos Aires

Bajo la consigna “Preguntarnos todo”, el Ministro de Ciencias Daniel Filmus, lanzó el nuevo ecosistema de plataformas y contenidos con el objetivo de acercar al público a los temas de ciencia.

Un nuevo sitio web, series, documentales, podcasts, películas, streaming con divulgadores e influencers, producciones originales y una nueva programación de tv, están disponibles desde hoy en TEC, la novedosa plataforma de acceso gratuito que propone abrir ventanas hacia el futuro, descubriendo los caminos que ofrecen las ciencias, las tecnologías y las innovaciones como herramientas inspiradoras para construir el futuro.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo sorteo de adjudicación de las 52 viviendas ubicadas en la torre del Parque Federal en Santa Fe. El funcionario informó que el gobierno Provincial y el Nacional realizan un fuerte trabajo de construcción de viviendas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Luego de la pandemia volverán las tradicionales caminatas en las brasas y también la quema de muñecos, en el marco de la festividad de San Juan en Concepción, Tucumán. “Después de la misa sale una procesión al barrio y luego, a las 00, se hace la pisada de brasas”, contó Toranzo.

LRA 21 Santiago del Estero

La empresa social Siclo Rural, con sede en la localidad de Colonia Dora, es una empresa dedicada al tratamiento sustentable de plásticos rurales. Uno de los objetivos de la empresa es integrar una gran red de cooperativas y emprendedores que trabajen en pos del bien común. En declaraciones a Radio Nacional, Sergio Ortiz, fundador de Siclo Rural, se refirió al trabajo que realizan y expresó: "Reciclamos el material y por cada tonelada de plástico, plantamos 5 árboles. Llevamos plantados 7500 árboles plantados a nivel nacional".

LRA 24 Río Grande

La Asociación Civil “Madres en Lucha por una Juventud Despierta” está convocando a una marcha este 26 de junio a las 11 horas en la ciudad de Ushuaia. La misma tiene como objetivo el solicitar una modificación en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, porque sostienen que esta norma sancionada en 2010 no contempla algunos puntos importantes en relación a las personas adictas.

Estela Noemí Godoy, refentes de la asociación, dialogó con Radio Nacional y explicó que "no queremos más jóvenes muertos ni familias destruidas de este flagelo, por eso luchamos por una ley específica o la modificación de la Ley 26.657”; y agregó que "en el artículo 2 de esta ley no se considera la adicción como una enfermedad".

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el 3 de julio continuará la Campaña Socio Sanitaria 2022 que brinda atención a comunidades ribereñas en situación de vulnerabilidad. Es una operación que agrupa a las Fuerzas Armadas y demás entidades del Estado con el objetivo de llevar atención médica primaria y servicios sociales a los habitantes de las comunidades ribereñas de difícil acceso y en situación de vulnerabilidad.

La secretaria de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, Inés Barboza, informó que se recorren las localidades entrerrianas ubicadas en proximidades del río Paraná: las islas Charigüé, La Invernada y del Espinillo, Ibicuy, Mazaruca, Ñancay, Médanos, Ceibas y Villa Paranacito.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente del Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (Incudi), Horacio Iparraguirre, dijo que “es un orgullo presidir esta institución, con todo lo que ha logrado para Bahía Blanca y toda la zona. Es un orgullo poder cumplir los 50 años”.

Para celebrar el 50 aniversario, mañana a las 11 se hará un acto en la sede de Paraguay 214.

El titular de la entidad mencionó que Incudi “funciona en base a las familias de las 103 personas que asisten a la institución”.

LRA 1 Buenos Aires

Las personas heridas fueron derivadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del incendio desatado en el sexto piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

El funcionario puntualizó que las víctimas fatales son tres menores y dos personas adultas, y señaló que el número de heridos podría ser mayor debido a que aún no finalizó el operativo de los bomberos que están rescatando más personas del edificio.

El fuego se desató a las 5.50, por causas que aún se desconocen, en el departamento del sexto piso del edificio de Ecuador al 1000, casi avenida Córdoba, mientras sus ocupantes dormían.

Las llamas se expandieron rápidamente y obligaron al despliegue de un gran operativo de Bomberos de la Ciudad para combatir el incendio y rescatar a varias personas de distintos departamentos del edificio afectado, incluso con escaleras mecánicas.

LRA 43 Neuquén

El referente Mapuche invitó a participar del Wiñoy Xipantv a celebrarse en la zona de la meseta. Se trata de dar la bienvenida al comienzo del invierno y su noche más larga del año en un espacio de celebración, encuentro, reflexión y lucha.

LRA 1 Buenos Aires

Miembros de más de 150 comunidades indígenas de Santa Victoria Este, Salta, participaron entre el 7 y el 10 de junio de un proceso de consulta previa, libre e informada respecto del plan de obras y acciones de acceso al agua y de delimitación y demarcación del territorio, presentado por la Unidad Ejecutora de la Sentencia Lhaka Honhat.

Durante seis talleres participativos, la unidad ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat presentó las propuestas de obras y acciones para garantizar el acceso al agua y para la delimitación del territorio comunitario.

Rodrigo Robles Tristán, coordinador de peticiones y casos ente el sistema interamericano de la dirección de asuntos jurídicos de SDH e integrantes de la unidad ejecutora por Lhaka Honhat, amplió la información.

LRA 53 San Martín de los Andes

Familiares de estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica 21 (EPET) de San Martín de los Andes reclaman por la situación edilicia de la institución que permanece cerrada.

LRA 2 Viedma

La edil se expresó por la problemática de desborde cloacales y falta de agua en diferentes barrios de Viedma. También habló del proyecto ficha libre y de cómo continuará el trabajo de cara a una próxima presentación.

Géneros | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El referente de la Campaña Paternar, Julián Novo, se refirió a la protesta que realizaron en las puertas del Congreso nacional, para que se apruebe la Ley que amplía los días de licencias por paternidad para hombres. En Nacional Rosario, afirmó que la norma “debe ir acompañada de un debate sobre los roles de cuidado, de paternidad, de masculinidad, porque muchos padres no se hacen cargo de sus hijos”.

Novo aseguró en el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.) que “Argentina es uno de los países más atrasados en lo que hace a los días de licencia por paternidad”. Agregó que “entendemos que es un derecho y una obligación estar más tiempo para cuidar a los hijos en los primeros días de vida”, y añadió: “Es urgente avanzar en la extensión de las licencias. Las empresas no tendrían por qué oponerse, porque ese dinero saldría del Estado y no de ellos”.

LT 14 Paraná

El secretario general de AMET de Entre Ríos y secretario gremial de la conducción nacional, Andrés Besel, expresó: “Firmamos un convenio a nivel nacional, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, para hacer una capacitación con la gente nuestra y luego con las escuelas de Entre Ríos”, agregó “hay que informar a los chicos sobre estas problemáticas para que tomen consciencia y tengan información acerca de los medios de contacto para denunciar” finalizó.

LRA 5 Rosario

En el marco de la Audiencia Pública para la Región Centro que organiza la Defensoría del Público y que se realizará el martes 28 y miércoles 29 en Paraná, para las provincias de entre Ríos Santa Fe y Córdoba, la titular de la entidad, Miriam Lewin aseguró en diálogo con Nacional Rosario que “la cuestión de género está al tope de los reclamos”.

“Las audiencias siempre nos dan sorpresas porque cuando el público se pone a halar tiene muchos para decir. Nosotros defendemos los derechos de las audiencias, tenemos una función pedagógica”, indicó la Defensora del Público en La siesta jugada (13 a 15 hs.), y confirmó que los reclamos referidos a género se incrementaron “sobre todo después del Ni Una Menos”. Y cerró: “Estamos ahí para escuchar los reclamos. Y le daremos trámite”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino de fútbol mejoró su posición en el ranking mundial de la FIFA y se ubicó tercero, por encima del campeón del mundo, Francia, según refleja este jueves la actualización de ese escalafón.

Brasil sigue en el primer lugar, seguido de Bélgica y la selección capitaneada por Lionel Messi ingresó al podio tras haber ganado la Finalísima ante Italia en Wembley, el pasado 1 de junio.

Por su parte, el tetracampeón mundial Alemania desplazó a México del undécimo lugar pero todavía no logró ingresar en el top ten, situación que le impidió ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Qatar 2022.

El orden de las primeras 12 selecciones es el siguiente a cuatro meses del Mundial es el siguiente: 1) Brasil; 2) Bélgica; 3) Argentina; 4) Francia; 5) Inglaterra; 6) España; 7) Italia; 8) Países Bajos; 9) Portugal; 10) Dinamarca; 11) Alemania y 12) México.

LRA 1 Buenos Aires

En un primer episodio de “Fue Mundial”, el podcast de Pedro Saborido, escuchá la insólita anécdota detrás de las camisetas suplentes azules de Argentina en 1986, que vistieron a la selección en el recordado partido contra Inglaterra el 22 de junio, el día que Maradona hizo los dos goles más famosos de su carrera que lo convertirían en un mito viviente: el Gol del Siglo y el de La Mano de Dios. Cómo una prenda ordinaria de una pequeña tienda del DF, que terminó de confeccionarse a mano la noche anterior al partido, por los caprichos del destino fue subastada este año a más de 9 millones de dólares convirtiéndose en la más cara jamás vendida.

LRA 27 Catamarca

Con la presencia del gobernador provincial, Raúl Jalil, fue lanzada de manera oficial una nueva edición del Rally Argentino, el cual durante el próximo fin de semana se trasladará al Departamento de Los Altos, regresando el domingo 26 a la capital catamarqueña.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Atlético Tucumán cerró a su tercer refuerzo, Andrés Felipe Balanta, quien ayer fue presentado en el Monumental José Fierro luego de pasar la revisación médica. “Hay que ser agradecidos por esto que está pasando y más por el club y la directiva por esta posibilidad de venir. Venía entrenando con el Deportivo Cali y me desempeño en la posición de cinco (volante central). No solo juego de mediocampista sino que también que a veces colaboro con el lateral derecho. Siento que vengo en muy buenas condiciones para colaborar y encajar en el equipo. Soy más un cinco clásico a lo Wilmar Barrios, con esas características. Con el profe (Lucas Pusineri) siempre tuve una relación muy profesional, siempre con respeto y siempre un agradecido con él porque en mis inicios como futbolista cuando él fue al Deportivo Cali, me tendió una mano y gracias a él pude tener una continuidad”, destacó el jugador colombiano.

LRA 42 Gualeguaychú

Fueron orientadas al básquet y vóley y los disertantes fueron Fabio Demti, Diego Lifschitz y Gabriel Díaz.

A través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú, el encargados de Relaciones Institucionales de la Academia Olímpica de Entre Ríos; Antonio Bachman destacó que se lleven a cabo diferentes instancias para celebrar lo que es el mes de la Educación Olímpica.