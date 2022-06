El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) Daniel Murphy en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la intoxicación masiva de estudiantes y docentes en la escuela 7719 de El Maitén.

"Es muy grave y no puede pasar desapercibido no es un hecho aislado tiene que ser un llamado de atención poderoso a la comunidad poprque el gobierno no parece preocuparle la seguridad de quienes transitamos a diario las escuelas, asi es que sera tarea de la comunidad como se ha hecho en muchas escuelas plantear que se cumplan las garantías necesarias en cada establecimiento educativo. De hecho es eso, ratifica la necesidad de que se invierta adecuadamente en las escuelas, hay normativa suficiente al respecto".

En este sentido, Muorhy fue categórico: "no hay excusa, el gobierno sabe y el estado debe cumplir con esta tarea, vamos a si es posible avanzar en una denuncia por este hecho pero sin perjuicio de eso mañana en obras Publicas de Rawson vamos a estar manifestandonos en Obras Públicas en Rawson porque no podemos dejar pasar esta situación".

En cuanto a los antecedentes, el dirigente expresó que "hace dos semanas estuve acompañando a la conducción de la Seccional Noroeste en una reunión con el ministro de Infraestructura en la que se hizo un planteo integral de varias escuelas con problemas, no se hizo esa tarea o fue incompleta. Acá hay que investigar no se pueden tirar culpas al aire. Pero más allá de las responsabilidades concretas hay una situación de abandono programado de las escuelas que nos llevan a estas situaciones, tenemos problemas de calefacción, problemas eléctricos y de filtraciones mil problemas más que hacen que no sea seguro estar en la escuela".

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Lay