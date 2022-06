Presentaron TEC, un nuevo espacio de ciencia, tecnología e innovación

Bajo la consigna “Preguntarnos todo”, el Ministro de Ciencias Daniel Filmus, lanzó el nuevo ecosistema de plataformas y contenidos con el objetivo de acercar al público a los temas de ciencia.

Un nuevo sitio web, series, documentales, podcasts, películas, streaming con divulgadores e influencers, producciones originales y una nueva programación de tv, están disponibles en TEC, la novedosa plataforma de acceso gratuito que propone abrir ventanas hacia el futuro, descubriendo los caminos que ofrecen las ciencias, las tecnologías y las innovaciones como herramientas inspiradoras para construir el futuro.

Escuchá la entrevista de Radio País al cineasta y director de TEC, Lucas Turturro, quien explicó la iniciativa.

El lanzamiento inició con las palabras del Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales, Juan Peyrou, y el Director de TEC, Lucas Turturro. A continuación, las científicas y divulgadoras Soledad Gori y Eugenia López; y la periodista Nora Bär y su colega Pablo Esteban, participaron de una mesa en la que respondieron diversas preguntas sobre la importancia de difundir la ciencia.

El cierre estuvo a cargo de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y de Cultura, Tristán Bauer. Filmus agradeció la presencia y el apoyo de las y los miembros de Radio y Televisión Argentina y aseguró: “No cualquier proyecto político necesita de la ciencia, y por lo tanto, no cualquier proyecto político necesita difundirla. Por lo tanto, no es casual que estemos hoy acá relanzando TEC. Esta es una decisión que no tiene que ver con lo partidario sino con lo político. Esta es una decisión de democratizar, y no hay forma de hacerlo hoy sin los medios y sin las redes”. Y concluyó: “Confiamos mucho en los nuevos mecanismos y estrategias, hay que crear una épica de por qué es necesario democratizar la cultura, la ciencia y la tecnología, para que llegue hasta la última persona”.

Por su parte, Bauer felicitó al Ministerio de Ciencia por el lanzamiento y expresó: “La oportunidad de la recreación de este canal es excepcional. Estamos hablando para nuestras y nuestros jóvenes, para despertar vocaciones, para ver nuestros desarrollos y nuestros premios Nobel y lo que fueron capaces de hacer, es esencial poder narrar todo esto”.

Presentamos @TEC_ar el nuevo espacio #transmedia con contenidos de #ciencia, #tecnología e #innovación Nuevo sitio web, series, documentales, podcasts, películas, streamings con divulgadores e influencers, producciones originales y una nueva programación de TV.#PreguntarnosTodo pic.twitter.com/YRE61os3lN — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) June 22, 2022

