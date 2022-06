Atlético Tucumán presentó a Andrés Balanta, el tercer refuerzo para Pusineri

Atlético Tucumán cerró a su tercer refuerzo, Andrés Felipe Balanta, quien ayer fue presentado en el Monumental José Fierro luego de pasar la revisación médica. “Hay que ser agradecidos por esto que está pasando y más por el club y la directiva por esta posibilidad de venir. Venía entrenando con el Deportivo Cali y me desempeño en la posición de cinco (volante central). No solo juego de mediocampista sino que también que a veces colaboro con el lateral derecho. Siento que vengo en muy buenas condiciones para colaborar y encajar en el equipo. Soy más un cinco clásico a lo Wilmar Barrios, con esas características. Con el profe (Lucas Pusineri) siempre tuve una relación muy profesional, siempre con respeto y siempre un agradecido con él porque en mis inicios como futbolista cuando él fue al Deportivo Cali, me tendió una mano y gracias a él pude tener una continuidad”, destacó el jugador colombiano.

