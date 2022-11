Diario de Radio Nacional 23/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A NESTOR ESPOSITO: Carrizo escribió "el arma es mía" tras el intento de magnicidio contra CFK

LRA 1 Buenos Aires - POR RECOMENDACION MEDICA: El Presidente no encabezará la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande

LT 12 Paso de los Libres - JORGE CAPITANICH: “Trabajamos en temas prioritarios para el desarrollo estratégico del NEA y del NOA”

LT 12 Paso de los Libres - OSVALDO JALDO: “Las provincias del interior necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables”

LT 12 Paso de los Libres - OSCAR AHUAD: "En Misiones decidimos hacer casas de madera"

LT 12 Paso de los Libres - RAUL JALIL: “La creación del Norte Grande va logrando muchas cosas para el NEA y el NOA”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HECTOR RECALDE: “El objetivo de la oposición es erosionar la figura de Cristina”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO FEBBRO: Francia entregó archivos vinculados con la dictadura argentina

LRA 7 Córdoba - Entrevista exclusiva: JORGE ALEMAN en “La vuelta a casa”

LRA 1 Buenos Aires - CAMINO AL III FORO MUNDIAL 2023: La Plata será sede del Pre Foro de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires

LRA 43 Neuquén - SARA GARODNIK: Reconocimiento para la presidenta de APDH de Neuquén

LRA 53 San Martín de los Andes - DANIEL BALLESTER: La tradicional marcha en Plaza de Mayo homenajeará a Hebe de Bonafini

LRA 1 Buenos Aires - NUEVA SORPRESA EN QATAR: Japón dio vuelta el partido y le ganó a Alemania 2 a 1

LRA 1 Buenos Aires - GRUPO C: España goleó a Costa Rica 7 a 0

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PABLO ZURRO: "El Gobierno de Mauricio Macri tenía prácticas mafiosas"

LRA 42 Gualeguaychú - ADRIANA GRANE: "Desaparecían nuestros hijos y Hebe descendía al infierno para buscarlos"

LRA 42 Gualeguaychú - RICARDO FORSTER: "A Hebe buscan descalificarla porque ha dicho lo que había que decir"

LRA 22 Jujuy - MARTIN FRESNEDA: "Es triste, pero no paramos de despedir a la generación de luchadoras"

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL PEDRINI: “El centralismo porteño quiere dominar a las provincias”

LRA 2 Viedma - FRANCISCO PANCHO ISCHE: Se presentó el Frente Renovador Viedma

LRA 54 Ing. Jacobacci - DANIEL CARI: Concejo Deliberante reconoció a ciudadanos y ciudadanas

LRA 1 Buenos Aires - PLAN NACIONAL EVALUACION EDUCATIVA: 150 mil estudiantes de primaria de todo el país realizan la prueba Aprender

LV 8 Libertador - Política económica: Argentina crece, pero favorece a sectores concentrados

LT 14 Paraná - Bolsa de cereales: Complicaciones a la hora de cultivar debido a las altas temperaturas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Así lo revela una seguidilla de mensajes de whatsapp de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocido como “Los Copitos" que ya estaban en el expediente. El periodista especializado en judiciales explicó los ejes del nuevo escrito presentado por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio. “Es un tanto osado decir que sigue la investigación de parte de la jueza”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Los gobernadores del Norte Grande debaten en Corrientes, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur y ministros del gabinete nacional, una serie de programas de desarrollo para corregir asimetrías estructurales, con especial énfasis en la distribución de recursos para viviendas así como subsidios para el transporte de pasajeros.

Del encuentro no participa el Presidente, por recomendación médica tras la gastritis erosiva detectada durante su última gira. Alberto Fernández será remplazado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Participan los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

LT 12 Paso de los Libres

El gobernador del Chaco destacó los temas que se analizarán en la asamblea del Norte Grande, que serán la reducción del precio del combustible, las tarifas diferenciadas de la energía eléctrica, el impulso a la producción de biocombustible y la reactivación del empleo formal en las provincias del norte argentino.

LT 12 Paso de los Libres

“Las provincias del interior necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destaco la agenda de prioridades para el desarrollo sostenido de las provincias del NOA y del NEA, en el marco de la 15° Asamblea de gobernadores del Norte Grande.

LT 12 Paso de los Libres

Luego de la cumbre de mandatarios provinciales del Norte, el gobernador de Misiones expresó: "Estamos buscando que un porcentaje de viviendas que se construyan en el Norte Grande sean de madera".

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Jalil, presente en la cumbre de gobernadores del Norte Grande, remarcó: “Con una política en común entre los gobernadores del Norte Grande hemos logrado muchas cosas para NEA y el NOA.

LRA 1 Buenos Aires

El flamante consejero de la Magistratura fue uno a los que la Corte le tomó juramento, sin los representantes del Congreso: “No me sorprende esto que pasó, yo vengo criticando estas decisiones hace tiempo”.

“Ampliar la Corte a 11 puede ser una solución porque podría ser más federal e incorporar mujeres”, expresó Héctor Recalde.

A su vez, adelantó qué va a proponer en su nuevo rol: “Quiero que el Consejo sesione en distintas regiones del país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, y tener un canal público que grabe las reuniones para que todos puedan ver de qué se trata”.

En ese sentido, señaló que el objetivo de la “oposición mediática y judicial” es “erosionar la figura de Cristina” y agregó: “Cosa imposible por el pueblo”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Francia, el corresponsal de Página 12 en ese país explicó la relevancia de la documentación entregada por la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Anne-Marie Descótes, al vicecanciller Pablo Tettamanti, en presencia del embajador nacional en Francia, Leonardo Costantino, en el marco de la XII Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel entre ambos países, que se celebró en París.

Eduardo Febbro precisó que la entrega se dio “después de una larga serie de negociaciones y resultado de un larguísimo e irrenunciable trabajo del Estado argentino”.

La Cancillería argentina destacó que estos archivos diplomáticos desclasificados por Francia contienen información "valiosa" relativa a violaciones de los derechos humanos cometidas en nuestro país durante la última dictadura cívico militar.

LRA 7 Córdoba

El destacado pensador analizó en el programa ´La vuelta a casa´ el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner desde una perspectiva internacional, afirmando: "Sí, hay una ruptura del pacto democrático, y no podemos quedarnos aislados. Lo primero que se hace en un mundo como este, si se rompe el pacto democrático, es buscar un marco de alianzas lo más extenso posible".

LRA 1 Buenos Aires

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, junto a Organismos de Derechos Humanos, universidades nacionales y autoridades del nacionales y provinciales se reunirán el próximo 29 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata para desarrollar el Pre Foro de Derechos Humanos.

Se trata de una instancia de diálogo, intercambio y presentación de propuestas que preceden al III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se llevará a cabo del 20 al 24 de marzo de 2023 en Argentina, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-UNESCO.

En diversas regiones del país y a nivel internacional, se realizan los Pre Foros con el objetivo de abrir la participación a las organizaciones de la sociedad civil como antesala del FMDH23.

LRA 43 Neuquén

Se trata de Sara Garodnik de Mansilla por su acompañamiento en la lucha obrera de los obreros del Chocón en 1969. En el marco del 47 aniversario de la localidad Villa El Chocón fue homenajeada la actual presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

LRA 53 San Martín de los Andes

Este jueves se realizará en la ciudad de Buenos Aires la marcha número 2328 de Madres de Plaza de Mayo, esta vez para homenajear a su presidenta, Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años.

LRA 1 Buenos Aires

Otra sorpresa en Qatar 2022: Alemania debutó en el mundial de Qatar 2022 contra Japón que ganó 2 a 1. El cruce correspondiente al Grupo E del Mundial, en el que también están España y Costa Rica. El partido se disputó en el estadio Khalifa International, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

De penal a los 32 minutos del primer tiempo, Alemania abrió el marcador el jugador Ilkay Gundogan al patear por el centro y de esta manera, le gana 1-0 a Japón. Hubo dos goles anulados por estar en offside.

A los 75 minutos, lo empató Japón, que habían mejorado en los últimos minutos. Ritsu Doan marcó el primero en el Khalifa International Stadium.

Finalmente llegó el batacazo del equipo de Hajime Moriyasu y dio vuelta el partido: Takuma Asano se metió en el área y definió cara a cara con Neuer. De esta forma, Japón ganó 2-1 a Alemania.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado de España goleó 7 a o Costa Rica en el estadio Al Thumama de Doha, la capital qatarí. España se clasificó sin sobresaltos al Mundial y en su último amistoso superó a Jordania por 3 a 1.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Pehuajó analizó la gestión política del Gobierno y recordó lo que sucedió con Cambiemos.

Pablo Zurro, destacó la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. "Axel es un diez, con Alberto (Fernández) tengo algunas críticas pero queremos que le vaya bien. Cristina es el consenso".

"No les deseo a nadie que vivan lo que vivimos con María Eugenía Vidal. Nos dio de baja todas las obras que teníamos", resaltó.

Sobre el gobierno de Mauricio Macri dijo que "tenía prácticas mafiosas. En democracia teníamos a la AFI sacándonos fotos en la puerta. Macri es un espiador compulsivo, también acaba de decir que los alemanes son una raza superior".

LRA 42 Gualeguaychú

A días del paso a la inmortalidad de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, Adriana Grané, integrante de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, nodo Gualeguaychú, recordó la hospitalidad que le brindó Hebe a todas las madres del interior que buscaban a sus hijos.

LRA 42 Gualeguaychú

Forster hizo un repaso de la figura de Hebe de Bonafini y su lucha heroica con las Madres de Plaza de Mayo, tras lo cual indicó: "Las Madres se convirtieron en un símbolo fundamental que hizo posible la democracia en Argentina. A Hebe la han perseguido, y buscan descalificarla porque ha dicho lo que había que decir".

LRA 22 Jujuy

Fresneda, quien es el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, dijo: "Lo triste es que no paramos de despedir a la generación de luchadoras. Hebe tuvo un coraje extraordinario con convicciones fuertes, y nos quedará un vacío enorme con su partida".

LRA 26 Resistencia

Sobre este tema, Pedrini sostuvo: “Es una situación realmente difícil, porque vemos una vez más que la Corte Suprema de Justicia quiere imponer el predominio del puerto de Buenos Aires sobre el resto del país. Hay que recordar que en su momento Macri, por decreto, benefició a la ciudad con fondos especiales y que, posteriormente, Alberto Fernández la restituyó a los valores normales, y eso fue refrendado por el Congreso”.

LRA 2 Viedma

Francisco Pancho Ische adelantó la presentación formal a la Justicia Electoral del partido vecinal Frente Renovador Viedma, que se diferenció de la estructura armada por un grupo de legisladores. También adelantó que Amadeo Ibañez será el candidato a intendente del sector.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Ingeniero Jacobacci realizaron una sesión especial en la cual se entregaron reconocimientos a vecinos, vecinas e instituciones locales. El edil habló de los reconocimientos y las acciones que decidieron poner de relevancia en esta jornada especial.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Es implementada por el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa. Se incorporó al Plan de Evaluación Educativa 2021-2022 a través de la Resolución CFE 432/22, con la meta de obtener una medición intermedia entre la prueba censal de primaria de 2021 y la de 2023.

Además, permite analizar los desempeños en el contexto educativo actual de presencialidad plena, acompañado por la implementación de programas nacionales y jurisdiccionales destinados a la intensificación de la enseñanza y a la provisión de recursos pedagógicos.

LV 8 Libertador

“Cuando uno mira para atrás encuentra más respuestas que mirando para adelante”, sostuvo el analista en política económica Juan Manuel Gispert, y luego se refirió a la toma de deuda en la gestión de Mauricio Macri, al indicar que “el efecto es el mismo que el de la estatización de la deuda internacional”.

LT 14 Paraná

Sobre el tema, el ingeniero Pablo Fontanini, perteneciente a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, señaló: “Los cultivos estarán en una situación complicada por las elevadas temperaturas”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

Trabajadores y trabajadoras judiciales realizarán un paro de 36 horas con convocatoria nacional. "La movilización se realizará este jueves en el Palacio de Justicia”, dijo Casale.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El funcionario explicó que más de 100 brigadistas que trabajan en la extinción del fuego en el límite entre Salta y Jujuy fueron alejados de un sector por tratarse de una zona minada desde 1975. En la zona del Valle Morado hay explosivos en líneas de exploración planificadas por YPF hace cuatro décadas.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario habló de los incendios que se produjeron en Misiones. “Los bomberos trabajaron arduamente para combatir este incendio desatado en un Pinar donde afortunadamente no se produjeron víctimas”, dijo Recaman.

LRA 52 Chos Malal

La funcionaria dijo que el próximo trimestre se esperan olas de calor producto del evento climático conocido como La Niña, que cuenta con temperaturas por encima de las normales. "Estamos hace varios años con una sequía importante por lo que hay que administrar bien el agua", dijo Ostertag.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, el Director de Radio Nacional Jujuy, Federico Noro, expresó: "El conflicto por la construcción de una escuela fue similar al que ocurrió en Campos Verde, ya que días pasados hubo una represión porque comunidades indígenas y vecinos del pueblo no querían que se construya en ese lugar, que es una cancha de fútbol. Nadie está en contra de la construcción de la escuela, sino en donde quieren hacerlo. El gobernador Morales, con el Comisionado de Caspalá, dieron por concluido el conflicto, asegurando que la obra que se va a realizar, mientras que la comunidad y los vecinos dicen que no es así y que se violó el derecho a la consulta previa".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis destacó que más de 76 mil personas se anotaron para capacitarse en programación en las primeras horas de la nueva convocatoria de Argentina Programa 4.0, con el objetivo facilitar la inserción laboral en la industria del software de más de 70.000 personas para 2023. Alicia Bañuelos explicó que las inscripciones se hacen a través de la web del programa y detalló los requisitos que se deben reunir para poder acceder a la capacitación.

LRA 1 Buenos Aires

José Naon era suboficial del Ejército, tenía denuncias por violencia de género y una orden de restricción para acercarse a María Alejandra Gimenez. El otro hijo se recupera en el Hospital.

Géneros | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

La socióloga habló de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que propone establecer compromisos concretos adoptados por consenso por los gobiernos en términos de la agenda regional de género.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Después de 6 años de reclamar justicia, finalmente dará inicio el juicio por el caso de Lali Saracho, una joven a la que un hombre de apellido Rivas abusó sexualmente a la salida de un boliche y la golpeó.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, sancionada en 2017, garantiza que exista paridad en los órganos legislativos, buscando que la cantidad de personas de los géneros femenino y masculino en dichos cuerpos sea aproximadamente la misma.

Además, establece que cuando hubiera que reemplazar un legislador, la persona que lo reemplace debe tener el mismo género que la reemplazada. También modifica algunos artículos del Código Electoral, entre ellos el artículo 60 bis, referido a los requisitos para la oficialización de las listas que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur.

La igualdad de género es concebida como un derecho humano, y como tal tiene que ser promovida y garantizada a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido, esta Ley representa un gran avance en materia de derechos para las mujeres dentro del ámbito de la vida política.

LRA 17 Zapala

La funcionaria se refirió a las actividades por el 33° aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Zapala. “Es un espacio para visibilizar en el que habrá estatuas vivientes y participará el Mago Puflo”, dijo Peralta.

LT 12 Paso de los Libres

La psicóloga Cecilia Esquercia y la psicología social Alejandra Carson, integrantes del Concejo Provincial de la Mujer, visitaron los estudios de LT 12, donde hicieron referencia al Mes de la No Violencia, ya que el próximo 25 de noviembre será un día de lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres, visibilizando todas las formas que existen de violencia de género.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa, describió cómo se vive el Mundial en la ciudad de Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa, donde el Monumento Nacional a la Bandera se tiñó de celeste y blanco para homenajear a sus ídolos de la selección argentina. En ese marco, señaló que ayer, día en que La Scaloneta debutó en Qatar 2022, las panaderías tuvieron un 50% más de ventas que un día normal, con un ticket promedio de entre 800 y mil pesos.

LRA 25 Tartagal

El periodista hizo un análisis del partido debut de la Selección Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol que se desarrolla en Qatar 2022. “Después del desarrollo de los partidos del grupo C el seleccionado aún depende de sí mismo, lo que trae un manto de tranquilidad”, dijo Flores.