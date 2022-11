“El centralismo porteño quiere dominar a las provincias”

El diputado nacional por el Frente de Todos se refirió a este tema: “es una situación realmente difícil porque vemos una vez más que la Corte Suprema de Justicia quiere imponer el predominio del puerto de Bs As sobre el resto del país. Hay que recordar que en su momento Macri, por decreto, benefició a la Ciudad con fondos especiales y que posteriormente Alberto Fernández la restituyó a los valores normales y eso fue refrendado por el Congreso. Ahora la Ciudad de Bs As acude a la Corte Suprema y si tiene una respuesta favorable significará que fondos que irían a las

provincias, no van a serlo y eso impactará en la obra pública en muchas partes del país y por supuesto en nuestra región. Acá hace falta una discusión de fondo y eso pasa porque la ciudad de Bs As no es una provincia, no tiene ese status, Macri pretendió hacerlo y esto es un nuevo capítulo entre el centralismos porteño y las provincias”, dijo el legislador.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA

LUNES A VIERNES – 9 A 12