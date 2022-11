Jorge Alemán en La Vuelta a Casa

El destacado pensador dejó su huella en el aire de Radio Nacional Córdoba. En diálogo con Judith Gerbaldo y Raúl Viarruel se refirió a actualidad Argentina y del mundo.

Analizó el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner no sólo desde una preocupación local, sino desde una perspectiva internacional: "Si hay una ruptura del pacto democrático, no podemos quedarnos aislados. Lo primero que se hace en un mundo como este, si se rompe el pacto democrático, es buscar un marco de alianzas lo más extenso posible, no quedarnos separados del mundo."

El psicoanalista y escritor Jorge Alemán pasó por La Vuelta a Casa momentos antes de la presentación de su nuevo libro, Breviario político de psicoanálisis, en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba. Flavia Dezzutto, Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Manuel Montalban Peregrín de la Universidad de Málaga, Javier Blanco, Profesor Titular de FaMAF y secretario de Políticas Universitarias de ADIUC, y Daniel Saur, Doctor en Educación e investigador de planta del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades acompañaron a Alemán en la presentación de su reciente libro.

