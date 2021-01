Diario de Radio Nacional 23/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente expondrá la semana próxima en el Foro de Davos

Buenos Aires – Mañana con destino a Rusia: Nuevo vuelo para traer más vacunas Sputnik V

Paraná – Sputnik V: Gustavo Bordet recibió la segunda dosis

Catamarca – Factor emocional, social y físico: Niños y niñas, los más perjudicado por la pandemia

Resistencia – JUAN JAWORSKI: “Todavía se debate cuál fue el origen de la pandemia”

Paraná – COVID-19: Hubo cuatro fallecimientos en Entre Ríos

Concepción del Uruguay – Con ministros de Salud y de Producción: Reunión de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos

Buenos Aires – El Gobierno oficializó la prórroga: Prohibición de despidos por 90 días

Formosa – Presenciales y semi presenciales: Insfrán y Trotta, evaluaron un futuro reinicio de clases

Buenos Aires – Clases presenciales: Pianelli advirtió que el gobierno porteño no controla el uso del subte

Resistencia – LUIS ZAPICO: “Es necesaria la vuelta a la presencialidad educativa”

Nacional Rock – Día Nacional del Músico: Luis Alberto Spinetta en otras voces

Buenos Aires – Día Nacional del Músico: #RAC Tributo a Luis Alberto Spinetta

Buenos Aires – Espacio para la memoria: Día Nacional del Músico, en honor a Luis Alberto Spinetta

Buenos Aires – QUIQUE PESOA, Estudio País: Viajamos a Entre Ríos, Santa Fe y Chubut

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández será uno de los oradores en el Foro Económico Mundial de Davos que se llevará a cabo de manera virtual entre el 25 y 29 de enero próximos, sumándose así a las exposiciones de los presidentes de China, Xi Jinping; de Francia, Emmanuel Macron; y la canciller alemana, Angela Merkel.

La agenda del evento también anuncia la participación del primer ministro de Japón, Yoshihide Suga; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el primer ministro indio, Narendra Modi.

LRA 1 Buenos Aires

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el domingo próximo hacia la Federación Rusa para traer una nueva partida de la vacuna Sputnik V, según confirmaron fuentes oficiales. El vuelo AR1602 partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin escalas hacia el aeropuerto Sheremétievo de la capital rusa.

La travesía, que durará entre 15 y 17 horas, estará a cargo de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos -cuatro en funciones y una de refuerzo-, despachantes, técnicos y personal de carga.

La aeronave sobrevolará Uruguay y Brasil, para cruzar el Atlántico y pasar sobre España, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Bielorrusia y Rusia.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, y afirmó que “es una responsabilidad el hecho de vacunarse”, y luego agregó que “la vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso. Es muy necesario poder llegar con la Campaña de Vacunación al mayor universo posible en la provincia, pero no es suficiente”.

LRA 27 Catamarca

La licenciada en Psicología, Giselle Herrera Aguirre, quien es especialista en niños con trastornos del neuro desarrollo, aseguró que las consecuencias de la pandemia se han notado en Catamarca. “Pudimos ver muchas consecuencias de este aislamiento, y la falta de asistencia de los chicos a las escuelas. La escuela es súper importante para ellos en su desarrollo y crecimiento de todas las áreas, no solo la parte cognitiva sino también la parte emocional, social y física”, aseguró la psicóloga.

Tras esto, Herrera Aguirre agregó que “los adultos pudimos ir reincorporándonos de a poco y de manera progresiva a nuestros ámbitos laborales o actividades recreativas y deportivas, pero gran parte de la población infantil no lo pudo hacer”.

LRA 26 Resistencia

Jaworski, virólogo del INTA e investigador del CONICET, precisó aspectos centrales sobre el COVID-19, diciendo que “todavía es un tema de debate mundial cuál fue el origen de la pandemia, lo más probable es que se haya producido a través de un salto de especie, por la incursión del ser humano en territorios ocupados por animales”.

Después, el virólogo aseguró que “hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de transmisibilidad y letalidad, porque que sea muy transmisible es un aspecto muy preocupante, tal vez mucho más que la letalidad”.

LT 14 Paraná

La Subsecretaría de Prensa del Ministerio de Salud informó que se notificaron cuatro nuevas muertes debido al COVID-19. Fallecieron cuatro hombres, tres de los cuales estaban internados en el hospital San Martín de Paraná. Dos de ellos eran oriundos de la ciudad capital y tenían 75 y 92 años, respectivamente, y el tercero, de 69 años, era procedente de la localidad de Viale.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Víctor Lozze, indicó que el encuentro sirvió para analizar las distintas pautas generales y operativas del sector, con el objetivo de mejorar el sistema sanitario público y privado.

Luego, Lozze explicó que existe preocupación en el rubro de la Salud porque finaliza el ATP, que se convirtió en una ayuda fundamental para las clínicas y sanatorios.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno oficializó este sábado la prórroga por 90 días de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, al ampliar la declaración de la emergencia ocupacional hasta el 31 de diciembre de este año en virtud de la pandemia. El decreto 39/2021 lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros que conforman el Gabinete nacional.

LRA 8 Formosa

Tras reunirse con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, resaltó que “la estrategia sanitaria que desplegamos en la provincia, con resultados contundentes en cantidad de contagios evitados y vidas salvadas, nos permite planificar un futuro reinicio de las clases con las modalidades presencial y semipresencial en todos los lugares donde la evolución epidemiológica así lo permita”.

Después, Insfrán indicó que “el objetivo es que nuestros alumnos y alumnas puedan retomar sus trayectorias educativas juntos a sus maestros y docentes en un ambiente sano y seguro para toda la comunidad educativa”.

LRA 1 Buenos Aires

Verano 2021 dialogó con el secretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, acerca del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, con relación al regreso a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, y el uso del transporte público.

LRA 26 Resistencia

Zapico abordó el tema de la vuelta a la presencialidad en el dictado de clases, explicando que “es muy difícil retomarla después de tanto tiempo de virtualidad, el cual generó grandes dificultades no sólo educativas sino también de verificación de determinadas patologías en la relación con los adultos. Luego, hay comenzar a trabajar en la protección del personal docente, que debe estar vacunado. Eso es fundamental”.

Nacional Rock

Una de las formas de medir la importancia de un artista es la influencia, admiración y cariño que despierta entre sus pares. El ejercicio puede sonar en vano pero sirve para entender de qué manera un músico, en este caso se trata de Luis Alberto Spinetta, y su obra son parte fundamental en la historia de una escena, el rock argentino, y de gran parte de sus integrantes. Lo que sigue, para celebrar el aniversario número setenta y uno del nacimiento del Flaco, es una lista que recorre versiones de canciones de Spinetta, interpretadas por algunos de sus colegas.

LRA 1 Buenos Aires

El Rac Tributo es el espacio en el que el Ranking argentino de canciones rinde homenaje a los y las artistas fundamentales del país. En esta oportunidad, el Rac Tributo es a Luis Alberto Spinetta, conmemorando otro aniversario de su nacimiento, el sábado 23 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

Lo instituyó el Congreso de la Nación, por medio de la Ley 27.106, en conmemoración al nacimiento del compositor e intérprete argentino. Artista fundamental del rock nacional, el Flaco nació en 1950 en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País viajamos a Chubut, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras (Córdoba). Recorrimos LT 14 AM 1260 / FM 93.1 Radio Gral. Urquiza Nacional Paraná, Entre Ríos con Facundo Galanti. Luego fuimos a LRA 5 AM 1300 / FM 104.5 Nacional Rosario, Santa Fe con Diego Frisco y por último a LRA 55 AM 740 / FM 93.5 Nacional Alto Río Senguer, Chubut con Fernando Hassanie.

Hoy Cocina Jujuy con Juan Chañi y su Tamal con Charqui de llama desde Purmamarca.

A cien años de las huelgas en las fábricas de tanino del Chaco santafesino, donde asesinaron a cientos de trabajadores el historiador y periodista Alejandro Jasinski, miembro del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó el universo creado por la compañía inglesa, el rol de la organización gremial, la invisibilización de las mujeres y la construcción de las identidades de los pueblos de la zona.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Poder Legislativo Nacional mantendrá la suspensión de aumento en las dietas de senadores y diputados de la Nación, de acuerdo con una Resolución Administrativa Conjunta que prorroga por seis meses más la decisión que arrancó en diciembre de 2019, luego de la sanción de la Ley de Emergencia Económica.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Lezcano, directora del Instituto de Investigación Social, Política y Economía Ciudadana (ISEPCI Chaco), se refirió al aumento de los precios de la Canasta Básica Alimentaria, diciendo que “es una realidad que vivimos cuando cada día vamos a hacer nuestras compras. Cada vez podemos acceder a menos calidad y menor cantidad de productos, debido a estos incrementos que se dan en la Canasta”.

Luego, la docente afirmó que el nivel de pobreza y de indigencia se incrementó, ya que una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos niños, necesita 22 mil pesos sólo para cubrir alimentos. “Los 54 mil incluyen otros rubros como el transporte, las tarifas del hogar, salud y algo de vestimenta. Eso necesita una familia para no quedar bajo la línea de pobreza”, resaltó Lezcano.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Sobre las huelgas en las fábricas de tanino del Chaco santafesino, donde asesinaron a cientos de trabajadores, habló el historiador y periodista Alejandro Jasinski, miembro del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó el universo creado por la compañía inglesa, el rol de la organización gremial, la invisibilización de las mujeres y la construcción de las identidades de los pueblos de la zona. “La historia de La Forestal no es una historia local, es global porque le pertenece al mundo”, destacó Jasinki por Radio Nacional.

LRA 26 Resistencia

Sergio Soucasse, magister en Derecho Laboral y presidente del Colegio de Abogados, se refirió a la reglamentación de la ley de Teletrabajo. “Quienes estaban trabajando en forma presencial y pasaron al teletrabajo pueden solicitar volver a la primera modalidad, no así quienes ingresen a trabajar con la modalidad a distancia. Los salarios deben adecuarse y se establece el derecho a la desconexión, horas en las que el empleado puede recibir requerimientos de la empresa, pero está obligado a contestar recién cuando comience su jornada laboral”, indicó Soucasse.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Las distintas localidades de la provincia continúan adaptándose a la situación epidemiológica en la que se encuentran. Tal es el caso de Fray Mamerto Esquiú que debió suspender todos sus eventos culturales, artísticos, deportivos, entre otros ante el incremento de contagiados de Covid-19.

En diálogo con Radio Nacional Catamarca, Magalí Díaz, encargada de prensa de la Municipalidad de FME, dio más detalles. En este sentido, indicó: “En el departamento tenemos un total de 21 activos y el total es 124. Tenemos que lamentar la pérdida de una vida en nuestro departamento, así que la idea es que esto no se siga propagando”.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Todo el País con Carla Ruiz viajamos a Santo Tome (Corrientes) con Gonzalo Obregón Centeno, periodista de LRA12. “Desde mediados de noviembre la provincia está abierta al turismo, hay controles. Hay que ingresar con hisopado o PCR negativo”.

Luego recorrimos La Rioja con Juan Ramón Vilte, director de LRA 28. Nos contó los mejores lugares para conocer y cómo está la situación en la provincia frente al coronavirus.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Adriana Amante, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y profesora de literatura, dialogó en Atilio Bleta sobre la figura de Sarmiento. “Domingo Faustino Sarmiento hizo maravillas con la escritura, el pensaba que los libros son capaces de transformar la realidad”, aseguró Amante por Radio Nacional. “El Facundo, Sarmiento lo escribe en 1845, él ya estaba en Chile. Los primeros trabajos que realizó es como crítico de teatro. También había sido minero y tiene un desempeño como oficial de ingeniero”, expresó La obra “Facundo” narra la vida del caudillo federal Facundo Quiroga. “Facundo es una herramienta de indagación para analizar el funcionamiento de la política argentina”, aseguró

LRA 26 Resistencia

La presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós, habló de las aperturas de cines, teatros, auditorios y salas de espectáculos, informando que “la idea es que haya diferencia de una hora entre espectáculos y un uso del 30% de la capacidad de la sala para replicar en nuestra provincia lo que se está haciendo en todo el país. Los espectáculos al aire libre también se pueden realizar hasta las 24 horas con un máximo de 100 personas, siempre contando con los cuidados específicos”.

LRA 1 Buenos Aires

Cuando tenía que ir a trabajar al interior del país, Martín O’Connor y su socio se subían al auto e iban escuchando a Les Luthiers, el histórico grupo musical-humorístico argentino. Varios años después, O’Connor se encontró con la oportunidad de trabajar con el conjunto y repetir las mismas líneas que iba escuchando en la ruta. “Era un fiel seguidor, un fanático empedernido y estar en el escenario repitiendo las mismas cosas que uno escuchaba de chico es emocionante”, cuenta.