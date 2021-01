Spinetta en otras voces

Una de las formas de medir la importancia de un artista es la influencia, admiración y cariño que despierta entre sus pares. El ejercicio puede sonar en vano pero sirve para entender de qué manera un músico, en este caso se trata de Luis Alberto Spinetta, y su obra son parte fundamental en la historia de una escena, el rock argentino, y de gran parte de sus integrantes. Lo que sigue, para celebrar el aniversario número setenta y uno del nacimiento del Flaco, es una lista que recorre versiones de canciones de Spinetta, interpretadas por algunos de sus colegas.

Charly García – Tema de Pototo

Esta inclusión es completamente caprichosa pero se justifica por el encanto que irradia y la sensación de felicidad que genera. Primeros noventa, programa Rocanrol en América TV. Un Charly García rozagante y vital, ante la atenta mirada de Antonio Birabent, repasa fragmentos de “Jugo de tomate” de Manal, “Ayer nomás” de Moris y “Tema de pototo”, primer simple de Almendra. De Almendra me gusta todo, dice García. Como un fan más.

Divididos – Despiértate Nena

En Vengo del placard de otro, editado en agosto de 2002, el power trío que sabe dónde está el agite le baja el tiempo a una de las canciones emblemáticas de Pescado Rabioso y le aplica un shock valvular para convertirla en un blues espeso y rebosante de distorsión. Un verdadero sauna de lava eléctrico.

Gustavo Cerati -Los Libros de la Buena Memoria

“Si hay un sueño cumplido, es este. Gracias, Luis” exclama un emocionado Gustavo Cerati al cerrar su participación en el Recital de las Bandas Eternas. Las muestras de admiración del líder de Soda Stereo hacia el Flaco fueron explícitas a lo largo de su carrera. La versión de “Bajan” en Amor Amarillo, la cita al fraseo de “Cementerio Club” en la versión de “Té para tres” del MTV Unplugged. Y esta adaptación del clásico de Invisible incluida en el disco homenaje a los cuarenta años del rock argentino, Escuchame entre el ruido.

María Gabriela Epumer – Una sola cosa

A1, la aliada eterna de Mr. Charly Garcia, se hizo cargo de convertir esta canción del Flaco, incluida en el álbum Privé, en una pequeña gema pop. Epumer le subió el tempo a la versión original, puso toda la expresividad de su voz y actualizó el entorno sonoro del tema para llevarlo al punto donde Garbage hace intersección imaginaria con el universo spinetteano.

Valle de Muñecas – Hoy todo el hielo en la ciudad

En 2007, el cuarteto liderado por Mariano “Manza” Esain grabó esta bella versión para el disco tributo Al Flaco… dale gracias, producido por el bajista y conductor de radio marplatense Fabián Spampinato. Power pop de guitarras para revisitar una de las postales urbanas más memorables de Almendra.

Los Siete Delfines – Post Cruxifición

En 1990, Richard Coleman y Horacio Gamexane Villafañe, después de las respectivas separaciones de Fricción y La Sobrecarga, unieron fuerzas junto a Ricky Sáenz Paz y Braulio D’Aguirre para formar Los Siete Delfines, una vuelta de tuerca con mucho volumen y electricidad para el dark argentino de fines de los ochenta. El disco debut de la banda, producido por Gustavo Cerati, tenía esta poderosa versión de Post Cruxifición.

A Tribe Called Quest – Dis Generation (Ruido de Magia)

De Bajo Belgrano a New York. No se trata de un cover en su sentido estricto, pero esta canción de la banda estadounidense sirve para de alguna manera ilustrar la distancia recorrida por la música de Spinetta. Incluida en el último disco del grupo, We Got It from Here… Thank You 4 Your Service, “Dis Generation” tiene un sampleo de “Ruido de magia”, tema que forma parte de El jardín de los presentes, tercer disco de Invisible.

Eminem – Stepdad (Amame Peteribí)

En enero de 2020, unos días antes del setenta aniversario del nacimiento del Flaco eterno, mucho antes de la amenaza pandémica y el encierro, el rapero de Missouri sorprendió con el sampleo de “Amame Peteribí” de Pescado Rabioso en Stepdad, track incluido en su último disco, Music to be murdered by.

Eruca Sativa, David Lebón e Ivan Noble – Despiertate Nena

El trío cordobés y el ex cantante de Los Caballeros de la Quema se unen al legendario Ruso Lebon, bajista de la formación más conocida de Pescado Rabioso, tres generaciones del rock argentino sobre el escenario del auditorio de Nacional Rock. Lebón, el verdadero hombre orquesta en los años primigenios de la escena, demuestra en esta interpretación porque es uno de los guitarristas fundamentales de la música nacional.