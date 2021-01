Viajamos a Entre Ríos, Santa Fe y Chubut

En un nuevo programa de Estudio País viajamos a Chubut, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras (Córdoba).

Recorrimos LT 14 AM 1260 / FM 93.1 Radio Gral. Urquiza Nacional Paraná, Entre Ríos con Facundo Galanti. Luego fuimos a LRA 5 AM 1300 / FM 104.5 Nacional Rosario, Santa Fe con Diego Frisco y por último a LRA 55 AM 740 / FM 93.5 Nacional Alto Río Senguer, Chubut con Fernando Hassanie.

Hoy Cocina Jujuy con Juan Chañi y su Tamal con Charqui de llama desde Purmamarca.

A cien años de las huelgas en las fábricas de tanino del Chaco santafesino, donde asesinaron a cientos de trabajadores el historiador y periodista Alejandro Jasinski, miembro del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó el universo creado por la compañía inglesa, el rol de la organización gremial, la invisibilización de las mujeres y la construcción de las identidades de los pueblos de la zona.

“La historia de La Forestal no es una historia local, es global poruqe le pertenece al mundo”, destacó Jasinki por Radio Nacional