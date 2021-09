Diario de Radio Nacional 22/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Vengo a mantener en pie la educación pública”

LRA 1 Buenos Aires – Confirmación de Guzmán: Se cancelará una deuda de US$ 1.900 millones con el FMI

LRA 12 Santo Tomé – RICARDO FORSTER: “El Gobierno escuchó las demandas”

LRA 30 Bariloche – MARTA RANQUEHUE: “Queremos vivir como cualquier persona, en paz”

LRA 1 Buenos Aires – HUGO YASKY: Consideró “positivo” el acuerdo alcanzado por el salario mínimo

LRA 1 Buenos Aires – MARIO FILOZOF: Espionaje: Piden el apartamiento de camaristas por temor de parcialidad

LT 14 Paraná – OSCAR BARBIERI: Salario mínimo: “Valoramos el esfuerzo, pero no alcanza”

LRA 8 Formosa – Construcción de 252 viviendas: Anunciaron la aprobación de nuevos proyectos

LRA 28 La Rioja – CLAUDIA ALEGRI: “El triunfo en La Rioja marca una forma de hacer política”

Nacional Folklórica – Volcán Cumbre Vieja: Creció un 50% el área afectada por la erupción

LRA 1 Buenos Aires – Coronavirus reporte diario: 2.034 casos y 106 muertes en las últimas 24 horas

LRA 27 Catamarca – CLAUDIA PALLADINO: “Si se sostienen estos números Catamarca acompañará las medidas”

LRA 23 San Juan – MARCELO ESPOSITO: Flexibilizan las medidas en San Juan

LRA 5 Rosario – DAMIAN LERMAN: Piden no desatender las medidas de cuidado

LRA 21 Santiago del Estero – CESAR MONTI: El ministerio de salud de la provincia trabajará con un Hospital de Día

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – ROSSANA CHAHLA: Aclaraciones sobre el uso de tapabocas

LRA 4 Salta – ANALIA ACEVEDO: Ya son 7 los casos de la variante Delta detectados en Salta

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – RAMIRO REQUEJADO: “El sector privado y público deben trabajar en conjunto en Ushuaia”



LRA 29 San Luis – DIEGO ASTUDILLO: Boliches bailables comenzaran a trabajar con el 70% de aforo

LRA 18 Río Turbio – JAVIER FLORES: “Se avanza fuertemente con la vacunación en el territorio”

LT 14 Paraná – GONZALO CAMARGO: “Una tercera dosis puede ser letal”

LRA 19 Puerto Iguazú – JOAQUIN BARRETO: Reabren las fronteras en Iguazú

LRA 54 Ing. Jacobacci – JAVIER FARINA: “Sigue siendo importante usar barbijos en espacios cerrados”

LRA 26 Resistencia – SERGIO VALLEJOS: Se reactivan todas las actividades en Resistencia

LRA 42 Gualeguaychú – CARINA REH: Dieron de alta a los pacientes con variante Delta

LT 14 Paraná – LUIS CAMERA: Al avanzar la vacunación, el virus Delta sería de “bajo impacto sanitario”

LRA 7 Córdoba – RODRIGO QUIROGA: “Vizzotti comunicó adecuadamente las medidas”

LT 12 Paso de los Libres – MARTIN ASCUA: Protocolos para la reapertura del puente

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: “Más cerca de los abrazos perdidos”

LRA 1 Buenos Aires – Primeras medidas del Ejecutivo provincial: Osvaldo Jaldo definió los ejes de su gestión

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO SALVAREZZA: “Levantamos el sistema de ciencia y tecnología en medio de la pandemia”

LRA 17 Zapala – SOLEDAD MARTINEZ: “En Zapala no tenemos plan B para la provisión de agua”

LRA 53 San Martín de los Andes – SEBASTIAN TORCIVIA: Mapeos de riesgo y los planes de comunicación preventivos

LRA 1 Buenos Aires – Acuerdo del Consejo: El salario mínimo será de $33 mil en febrero y la suba anual llega al 52,8%

LRA 1 Buenos Aires – Datos de la UIA: La industria creció 19,3% en los primeros siete meses del año

LRA 1 Buenos Aires – Informe del INDEC: Balanza comercial: En agosto registró un superávit de US$ 2.339 millones

LV 4 San Rafael – Servicios: Aumentó la luz en Mendoza entre el 10 y el 13%

LT 12 Paso de los Libres – JUAN PABLO COSTA: “Elementos que nos invitan a pensar en un proceso de recuperación”

LRA 1 Buenos Aires – Creció 17,9% interanual: El PBI se redujo 1,4% en el 2º trimestre del año

LRA 1 Buenos Aires – ANDRES KRYMER: Por la gran demanda, extendieron los plazos para cargar facturas

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario encabezó el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires, entre otros: “Vengo a mantener en pie la educación pública”, dijo.

En ese sentido, señaló que “la educación es un tema central”, y aseguró que hará todo lo necesario para que “la educación llegue a cada argentino y a cada rincón del país”.

“Es muy difícil estudiar desarraigándose”, expresó y destacó los esfuerzos de dicho municipio bonaerense y de su intendente, Mario Ishii, para la creación de la Unpaz.

Asimismo, recordó que “en 2019 otros perdieron las primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, y de Ciencia y Técnica”.

“No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad y que venga a mantener en pie la educación pública”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina cancelará una deuda de capital por US$ 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con parte de los US$ 4.350 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que ingresaron recientemente a través del organismo internacional, confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El jefe de la cartera de Hacienda dejó en claro que esta cancelación se enmarca “en el sentido de responsabilidad” que representa la reconstrucción de la macroeconomía, defendiendo, ante todo, los intereses del pueblo argentino, a diferencia del gobierno precedente “que no utilizó un sólo dólar para mejorar la capacidad productiva”.

LRA 12 Santo Tomé

El filósofo y asesor presidencial, Ricardo Forster, hizo referencia a la situación que está viviendo el gobierno luego de las elecciones PASO y dijo: “Con las medidas que el gobierno está tomando y va a profundizar esta semana, medidas de recomposición salarial, de recomposición jubilatoria, de multiplicación de la obra pública y de una reactivación económica que ahora va a tener un impacto mayor por un crecimiento del mercado interno luego de que mejoren los ingresos de los argentinos, se apunta a una demanda a la que hay que responder”.

LRA 30 Bariloche

Comunidades mapuches denunciaron ante la Defensoría del Público de la Nación al Canal 26 de Buenos Aires y a Miguel Ángel Pichetto por sus dichos discriminatorios contra el pueblo mapuche. “Tenemos como deseo que las relaciones de la comunidad con Bariloche sean pacíficas, de intercambio intercultural”, señaló Ranquehue.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, destacó el consenso logrado en el Consejo del salario y aseguró que “necesitamos que la economía de cada argentino y argentina tenga la posibilidad de percibir mejoras”.

En tanto destacó también el “esfuerzo” económico que realizará el Estado y consideró que “vale porque si logramos que se recomponga la economía y se distribuya mejor la riqueza, vamos a empezar a tener un país, que además de tener buenas exportaciones, tenga una buena consolidación del esquema social”.

LRA 1 Buenos Aires

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió el apartamiento de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que deben resolver sobre el caso de espionaje ilegal, porque sospecha de su falta de imparcialidad.

“Nosotros ya los recusamos por diversos motivos a estos camaristas. Afecta a la credibilidad del expediente “, sostuvo el abogado Mario Filozof, consultor externo del Colegio Público de Abogados.

La Cámara debe resolver si confirma o no los procesamientos dictados en la causa de espionaje ilegal, entre ellos los de la excúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el resto de los acusados de espiar a políticos, empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales y personas detenidas en las cárceles.



LT 14 Paraná

El salario mínimo, vital y móvil fue actualizado nuevamente y llegará a los 33.000 pesos en febrero próximo. El secretario general de la CGT Entre Ríos, Oscar Barbieri, remarcó: “Valoramos el esfuerzo, pero creo que no es suficiente dado el alza de costo de vida constante y la pérdida del poder adquisitivo de todos los salarios”.

LRA 8 Formosa

En esta ocasión estarán destinadas a las localidades formoseñas de El Espinillo, Villa 213, Lugones y San Martín 2, que se suman a las 1.040 anunciadas en las últimas dos semanas en otras jurisdicciones. Tras esto, el gobernador Gildo Insfrán expresó: “Son un total de 3.275 viviendas las que se están reactivando y construyendo en toda la provincia en distintos programas y localidades”.

LRA 28 La Rioja

Alegri, se refirió a las últimas elecciones y dijo: “Las PASO no indican demasiado, hay que seguir trabajando y gestionando. No hay que descansar en los números, hay que tratar de hablar con los vecinas y vecinos que no están convencidos”.

Con respecto a la derrota a nivel nacional, Alegri indicó: “Vamos a ver qué pasa el 14 de noviembre. Los números son un indicador de que hay cosas que reformular, escuchar y modificar”.

Nacional Folklórica

El vulcanólogo español Rubén López amplió los detalles de la situación en La Palma, localidad donde se encuentra el volcán que entró en erupción el 11 de septiembre último. Las columnas de lava que descienden están destruyendo todo lo que encuentran a su paso en su lento descenso hacia la costa de la isla.

“Llevábamos cincuenta años sin una erupción volcánica, por lo que el impacto social es enorme”

El especialista descartó la preocupación por la posible emisión de gases tóxicos y recordó eventos naturales similares en la región que duraron más 20 días. Destacó además el trabajo de la Guardia Civil para la evacuación de habitantes afectados.

LRA 1 Buenos Aires

106 personas fallecieron y 2.034 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 114.684 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.245.265 los contagiados totales y 5.102.699 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 1.366 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 37.9% en el país y del 42.0% en la Area Metropolitana Buenos Aires.

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 49.729.347 de personas en todo el país, de los cuales 29.126.476 han recibido la primera dosis, y 20.602.871 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 54.427.759 de vacunas.

LRA 27 Catamarca

La ministra de Salud de Catamarca, doctora Claudia Palladino, dijo: “En el análisis que hacemos cada vez que terminan las semanas epidemiológicas notamos un descenso interesante de los casos. El tema de la presencialidad en las escuelas ya está habilitada hace 15 días, y respecto a la conferencia de la doctora Vizzotti donde informó una serie de actividades para habilitar en octubre, si se sostienen estos números Catamarca va a ir acompañando las propuestas nacionales”.



LRA 23 San Juan

El funcionario mencionó que San juan cuenta con una situación epidemiológica mejor que la media nacional y eso le permite aplicar flexibilizaciones de modo adelantado. También se refirió a las actividades que se habilitaron y las que adhieren al DNU nacional.

LRA 5 Rosario

El infectólogo recalcó la necesidad de no desatender las medidas de cuidado en el marco de la pandemia. “Más allá de que a partir del 1 de octubre no será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública, es apresurado decir que estamos en la postpandemia”, señaló Lerman.

LRA 21 Santiago del Estero

El medico brindó detalles por la creación de un “hospital de día” en Santiago del Estero. “El objetivo es que todas las prácticas médicas que se requieran, se harían fuera del ámbito hospitalario”, señaló Monti.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Luego del anuncio del gobierno nacional acerca de la flexibilización, algunos medios de comunicación informaron erróneamente algunas medidas. “Lo que se dijo es que pueden no usar el tapaboca de manera individual cuando están al aire libre”, señaló la ministra Chahla.

LRA 4 Salta

Así lo confirmó la directora de Epidemiología de la provincia, al detallar que uno de los casos se trata de una mujer que falleció en Cafayate y los seis restantes de Salta Capital.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario analizó la temporada invernal y manifestó que superaron “el piso”. “Al venir tanta gente se va modificando la media”, afirmó. Por otro lado, indicó que el sector privado y el sector público “deben analizar cuáles van a ser las conductas de consumo”.



LRA 29 San Luis

En San Luis se realizará la apertura de la actividad nocturna y el fin de las restricciones. “Estuvimos presentes y escuchando los anuncios que hizo el gobernador. Fue un año y medio sin trabajar, entonces nos encuentra endeudados”, señaló Astudillo.

LRA 18 Río Turbio

El funcionario expuso detalles de la situación epidemiológica, los testeos que se realizan, el proceso vacunatorio y la importancia de continuar con los cuidados. “Desde el Ministerio de Salud y Ambiente, invitamos de forma voluntaria a las personas que quieran vacunarse”, remarcó Flores.

LT 14 Paraná

El doctor Gonzalo Camargo, especialista en Clínica Médica y Emergentología y Jefe de Emergencias del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, quien es parte del equipo de profesionales que asesora al Presidente Alberto Fernández, se refirió a las nuevas medidas sanitarias, diciendo: “Hay que entender que hay países que no recibieron vacunas, y por otro lado la OMS está pensando en no recomendar una tercera dosis”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Se habilitará el ingreso de extranjeros de países limítrofes a través del puente internacional Tancredo Neves que une Iguazú con Foz, en Brasil. “Nos genera muchas expectativas, pero también nos genera responsabilidad”, indicó el funcionario.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El médico se refirió a las nuevas medidas sanitarias que se corresponden con un panorama positivo debido a las bajas cifras de casos. “Es importante seguir cuidándose ya que las flexibilizaciones no significan que la pandemia haya terminado”, señaló Farina.



LRA 26 Resistencia

“Realizaremos los controles pertinentes dentro de nuestra competencia de acuerdo con las nuevas disposiciones adoptadas en la Nación y en la provincia. Coordinaremos las acciones con las diferentes áreas municipales, y hay que tener en cuenta que, además de estas normas sanitarias, se exigirá el cumplimiento de todas las que están en vigencia en los diferentes rubros y actividades”, indicó el subsecretario de Comercio y Defensa al Consumidor, Sergio Vallejos.

LRA 42 Gualeguaychú

Carina Reh, Secretaria de Salud de Entre Ríos, informó sobre los tres casos de la variante Delta en la provincia, expresando que todos recibieron el alta, agregando que durante el seguimiento sólo presentaron síntomas leves y que los dos adultos contaban con el esquema de inmunización completo contra el coronavirus.

Por otra parte, la funcionaria dio detalles de los ingresos fronterizos y los trámites sanitarios necesarios para traspasar los límites del país.

LT 14 Paraná

El médico infectólogo Luis Cámera, asesor del gobierno nacional, señaló: “Se vive el principio del fin de la pandemia, pero el inicio de la endemia y es probable que haya que seguir vacunándose todos los años contra el coronavirus”.

Tras esto, Cámera añadió: “Dentro de un mes o tres meses se debería expresar la variante Delta de coronavirus. Si seguimos con la vacunación la ola será muy chica, de bajo impacto sanitario”.

LRA 7 Córdoba

El bioquímico, docente en la FCQ-UNC e investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, indicó:

“La ministra Vizzotti comunicó adecuadamente las medidas, que no veo reflejadas en los portales informativos”, y luego aseguró: “Son medidas compatibles con la situación epidemiológica argentina, que es muy buena”.



LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, comentó que lanzó su candidatura a la reelección para las elecciones del 14 de noviembre próximo con un mensaje en el que mostró el conjunto de obras públicas que ejecuta y los proyectos que tiene para la ciudad, en el que llamó a renovar el compromiso por el desarrollo de Paso de los Libres.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las reacciones político-mediáticas de la derecha contra los nuevos integrantes del Gabinete Nacional y trazó las líneas de acción sobre las que deberán focalizarse, en este segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Guido Ferreyra, Director de LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, dio precisiones sobre las primeras medidas adoptadas por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo provincial, Osvaldo Jaldo, luego de que Juan Manzur asumiera la Jefatura de Gabinete a nivel nacional.

El periodista señaló que, según los anuncios realizados, focalizará la agenda gubernamental en la relación con las comunas rurales, los municipios y al interior de la provincia mientras que las áreas de seguridad y educación serán prioridad en su gestión.

LRA 1 Buenos Aires

“La Argentina siempre tuvo la disputa que nos introdujo los modelos neoliberales, aclamando un modelo de país agroexportador sin agregado de valor”, aseguró Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

“Esos modelos generalmente terminan importando materia prima para realizar sus proyectos. En cambio, los modelos integradores de los países desarrollados tienen su capacidad propia para agregar valor”, agregó el actual presidente de Y-TEC, la compañía tecnológica de YPF y Conicet, creada en 2013, desde donde “seguirá contribuyendo al desarrollo tecnológico autónomo”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Francisco Meritello, renunció al cargo y en su lugar asumirá la periodista Valeria Zapesochny, quien trabajó con Juan Manzur durante su gestión como ministro de Salud de Cristina Kirchner y luego lo acompañó en Tucumán durante su primer mandato como gobernador.

LRA 17 Zapala

La diputada presentó un proyecto de ley para que el acuífero de Zapala, reservorio de agua potable, se declare como Área Natural Protegida. El objetivo de la ley es amparar a los habitantes en la explotación racional del recurso hídrico y su control.



LRA 53 San Martín de los Andes

Las autoridades a cargo del Plan de Gestión Integral de Prevención de Incendios de Interfas presentaron los mapeos y el plan de comunicación para evitar los incendios en la Patagonia.

LRA 1 Buenos Aires

El incremento del salario mínimo, vital y móvil fue consensuado por sindicalistas de la CGT, ambas CTA y las cámaras empresarias, en el marco del encuentro del Consejo del Salario celebrado este martes.

La convocatoria respondió a la reactivación económica que el gobierno de Alberto Fernández busca poner en agenda tras los cambios realizados en el Gabinete nacional.

A partir del acuerdo alcanzado, el actual salario mínimo, vital y móvil que se ubica en 29.160 pesos pasará a 33.000 pesos pero la suba se alcanzará en tres tramos: septiembre, octubre y febrero del año próximo.

De esta manera, la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

LRA 1 Buenos Aires

El intercambio comercial marcó en agosto un superávit de US$ 2.339 millones, un 61% más respecto al saldo positivo de US$ 1.446 registrado en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En agosto, las exportaciones crecieron un 63%, al sumar US$ 8.093 millones, mientras que las importaciones aumentaron 64%, al totalizar US$ 5.754 millones, detalló la dependencia oficial

De esta forma, en los ocho primeros meses del año, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 10.649 millones, apenas por debajo de los 11.239 millones de enero-agosto del 2020.

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial de agosto pasado habría arrojado un superávit de US$ 1.541 millones, detalló el Indec.

Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba del 30%, un porcentaje sensiblemente mayor que los valores de los productos importados, que marcó un incremento de 22,8%, el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 364 millones.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial durante julio creció 11,9% interanual, acumulando así una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 5,3% respecto a 2019, según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Asimismo, en la serie mensual desestacionalizada hubo una contracción de 3,6% con respecto a junio, “luego de la considerable suba registrada ese mes”, precisó el informe del Centro de Estudios (CEU) de la entidad fabril.

En el acumulado anual, 8 de 12 sectores mantuvieron subas respecto de 2019, “principalmente aquellos de bienes durables y algunos de sus encadenamientos (Automotores, Minerales no Metálicos, Químicos, Tabaco, Caucho y Plástico y algunos segmentos de Alimentos y Bebidas, Productos Textiles y Metalmecánica)”.En contrapartida, los sectores que continuaron por debajo fueron Edición e Impresión, Refinación de Petróleo, Metálicas Básicas y Papel y Cartón.

En el mes de julio, el sector automotriz lideró los registros con un alza del 49,8% respecto a 2020 y del 47,5% sobre 2019, “con buen desempeño tanto de las ventas al mercado interno como de las exportaciones”.

LV 4 San Rafael

El incremento oscila, en promedio, entre el 10 y el 13 % para los usuarios residenciales, en tanto la titular del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Andrea Molina, explicó los alcances del aumento que se abonará en la factura eléctrica.



LT 12 Paso de los Libres

El economista investigador del Centro Económico de Política Argentina (CEPA), Juan Pablo Costa, realizó un análisis de la Argentina luego de las elecciones PASO.

LRA 1 Buenos Aires

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) informó que, en el segundo trimestre de 2021, el producto interno bruto (PIB) descendió 1,4% en términos desestacionalizados respecto del primer trimestre del año.

En la comparación frente a igual período de 2020, el PIB mostró un aumento de 17,9% en el segundo trimestre de 2021. De esta manera, en la primera mitad del año hubo un crecimiento de 10,3%.

LRA 1 Buenos Aires

“El programa lanzado por el Ministerio de Turismo y Deporte superó todas nuestras expectativas. Se han cargado más de 7.600 millones de pesos en factura de viajes”, aseguró el subsecretario de promoción turística de la Nación.

“A un mes del lanzamiento cubrimos la demanda del programa anterior”, aclaró y celebró: “Es una excelente noticia, ya que estos viajes son a todo el país y ayuda a un montón de localidades de la Argentina que viven del turismo”.

Sumado a eso, el funcionario brindó toda la información necesaria para acceder al programa y se refirió a todos los beneficios que el mismo incluye.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, destacó el acuerdo alcanzado por el Consejo del salario respecto al aumento del mínimo vital y móvil, que se fijó en $33 mil para febrero, lo que representa una suba anual del 52,8%.

En ese sentido, consideró que “si bien el salario está totalmente devaluado, se empieza este camino de recuperación que se intenta llevar adelante” y destacó que el Consejo este año tuvo encuentros cada cuatro meses, cuando suelen ser anuales.

LRA 57 El Bolsón

Los aspirantes a ingresar en alguna de las más de 50 carreras de grado que ofrece la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) pueden inscribirse de manera virtual desde este lunes 20 de septiembre hasta el 31 de enero de 2022.



LRA 43 Neuquén

Agremiados a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) realizan medidas de fuerza por la falta de acuerdo en las paritarias. “En La Mañana paró más de la mitad de los trabajadores y la totalidad de quienes no tienen de conducción”, señaló Ramírez.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén tendrá elecciones mañana en toda la provincia. Habrá definiciones en las vocalías gremiales, Juntas de Clasificación y se elegirán Congresales para CTERA.

LRA 2 Viedma

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP) aseguró que si no se concreta la reincorporación del trabajador despedido en Casinos Del Río, en las próximas horas habrá una movilización.

LV 8 Libertador

El profesor Rolando Bravo explicó: “El gobierno decretó hacer traslados y acrecentamiento de horas titulares en cargos de maestro de enseñanza práctica y horas cátedras. La medida es buena, pero hay un problema porque desde 2015 no hay titularizaciones en la Escuela Secundaria Técnica. En ese año titularizaron por paritarias a los docentes que estaban en cargos suplentes hasta 2013, con lo cual hay maestros que llevan siete años en cargos suplentes que pueden perder el trabajo”.



LRA 1 Buenos Aires

Nació el 22 de septiembre de 1957, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y tenía 38 años cuando murió el 20 de agosto de 1996.

En 1984 fue elegido primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), organización creada para luchar por la derogación de las normas represivas aplicadas contra esa comunidad, e instalar el concepto del libre ejercicio de la sexualidad como un derecho humano de tercera generación.

LRA 7 Córdoba

El Colectivo de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores se expresó en contra de la reforma de los estatutos de la CGT, y exige que se cumpla la ley de cupo femenino abalado por la ley nacional 25.674 en la cúpula de la conducción de las secretarías existentes.

Hilda Bustos, Secretaria General de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, explicó: “Es un motivo que se viene reclamando hace mucho. La conducción de la CGT nacional ha convocado a un Comité Central Confederal donde se va a poner a consideración una reforma que fue realizada por ellos mismos sin la convocatoria a mujeres sindicales ni a ningún otro grupo que viene reclamando participación igualitaria en la central sindical”.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Wischñevsky dialogó con Beatriz Chisleanschi, licenciada en ciencias de la educación y periodista sobre el centenario de Paulo Freire, considerado uno de los pedagogos más importantes del siglo XX.

LRA 25 Tartagal

Mario Maximiliano Sánchez es el joven wichí que se encuentra entre los 50 mejores estudiantes del mundo, con la nominación del Global Student Prize; premio que otorga la Fundación Varkey y la UNESCO. En el día del estudiante recibió una distancia por parte de las autoridades salteñas.



LRA 14 Santa Fe

El funcionario se refirió al estudio que realizan con el Conicet y que apunta a la detección temprana del Aedes, mosquito transmisor de Dengue, Chikungunya y Zika en Santo Tomé. “Colocamos sensores de monitoreo para conocer la actividad particular del Aedes”, señaló Lavattiata.

LRA 12 Santo Tomé

Cristian Aragón, titular de PAMI Corrientes, se pronunció respectos a las novedades de la entidad, indicando: “Nosotros sabemos que se está trabajando para poder reforzar lo que los afiliados vienen recibiendo. Hace un tiempo atrás anunciábamos la implementación de la Asignación Universal por Centro, que consiste en un pago mensual de 10 mil pesos para los Centros de Jubilados con el objetivo de adecuar los servicios que brindan”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El concejal por el Frente de Todos de Concepción del Uruguay, Angel Salamonini, anunció el ingreso al Concejo Deliberante del proyecto del intendente Martín Oliva para expropiar seis hectáreas con el objetivo de construir 200 viviendas de demanda libre junto al IAPV, mediane el Programa Nacional ´Casa Propia´.

LT 14 Paraná

Gilda Veronessi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, explicó que la edición 2021 del Grito Blanco, contará con una “propuesta creativa” en la que cada comunidad educativa realizará actividades relativas a la defensa del ambiente.

LV 8 Libertador

La justicia le exigió al gobierno mendocino, al IPV y a la municipalidad de Godoy Cruz una solución habitacional a una pareja con hiper vulnerabilidad social. Así lo explicó el abogado Richard Ermili, representante del matrimonio constituido por Alexia, una mujer trans, y Marcos, un varón con discapacidad motriz.



LRA 27 Catamarca

“Asumí la Dirección del hospital, que previamente la venía haciendo el doctor Godoy, quien empezó con la diagramación del mismo desde que se inició la pandemia en 2020. Si bien vengo trabajando en el hospital desde que se inauguró, este es un cambio básicamente administrativo, porque al trabajo lo venimos haciendo en conjunto desde el año pasado”, comentó la nueva Directora del Hospital Carlos Malbrán, doctora Johanna Carrizo.

LRA 26 Resistencia

“Se produjeron cortes de tránsito en la ruta provincial 3 en reclamo del acceso al agua potable, que fue desalojada por la policía sin tener orden judicial. Presentamos un petitorio a Desarrollo Social porque hay pobladores que no tienen agua a pesar que hay un acueducto que pasa a metros de sus viviendas, y sólo beneficia a los grandes terratenientes”, expresó el referente de la organización Convocatoria Segunda Independencia, Michael Verde.

LRA 26 Resistencia

“Fue un año y medio cargado de muchísimo trabajo y hemos perdido a muchos compañeros víctimas del coronavirus. Cuando la gente estaba internada con alguna afección fue el personal de Salud el que estuvo en la línea de fuego, y por suerte la sociedad en su conjunto reconoce esta labor”, indicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial Chaco, Adrián Bellomi.

LT 11 Patagonia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, puso en valor el compromiso de la operadora de bandera estatal con la región y valoró el contacto permanente con el CEO de la compañía, Pablo González. “El presidente de YPF se encuentra en Comodoro y realizamos una acción importante, ya que entregamos 600 notebooks a seis Escuelas Técnicas de Comodoro Rivadavia, una de las ciudades con mayor cantidad de escuelas en ese rubro”, expresó Luque.



Nacional Folklórica

La cantante, compositora y experimentadora vocal Melina Moguilevksy, adelanta las claves de su futuro tercer disco y recuerda a los previos: “Arbola” y “Mudar”. Cómo fue su emocionante retorno a un show en vivo, el pasado 10 de septiembre, en Buenos Aires.

LRA 7 Córdoba

El analista Sergio Tagle se refirió a los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, manifestando: “Este centenario es motivo de actividades y homenajes en América Latina y otros países del mundo. La obra y militancia educativo cultural de Paulo Freire marcaron un antes y un después a la hora de pensar en planes de alfabetización y en una educación liberadora. Además, dejó métodos para la acción social, categorías de análisis político que orientan estrategias de movimientos populares del continente”.

LRA 27 Catamarca

“Todo comenzará en forma plena desde el 1° de octubre y con los aforos correspondientes. La actividad teatral está funcionando a pleno, y hay obras muy buenas y de mucha calidad en los diferentes teatros y salas. En la Televisión Pública comenzó a emitirse el programa ’70’, en el cual se rememora su actividad en estas siete décadas de vida que el canal cumplirá el 17 de octubre y tendrá la conducción de Carla Conte y Coco Sily, estando en el aire de martes a jueves a las 22 horas”, afirmó la periodista Nora Lafón.

LRA 24 Río Grande

Se llevará a cabo una nueva etapa de la capacitación dirigida a la comunidad en general. La propuesta se basa en encuentros formativos, anecdóticos y de exposición sobre la fundación de la ciudad hasta la actualidad.



LRA 1 Buenos Aires

El próximo sábado 25 de septiembre a las 17hs., se realizará en una nueva edición de La visita de las Cinco, en el marco de “Los trabajos de la Memoria”, en donde se estarán presentando y compartiendo producciones y manifestaciones desde diversas dimensiones, como el arte, la música, las investigaciones académicas, la literatura, la fotografía, el cine, las acciones educativas, etc., que sirvan para reflexionar sobre el pasado reciente, pero, sobre todo, para comprender el presente.

La misma, contará con numerosas producciones cinematográficas argentinas que abordarán la temática del terrorismo de Estado desde la ficción, tomando como eje temas como la apropiación de niños y niñas, el exilio, los centros clandestinos de detención, la desaparición forzada de personas, la persecución política, la guerra de Malvinas, entre otros.

Como invitados e invitadas, estarán presente Cecilia Roth, actriz. Marcelo Figueras, periodista y escritor. Benjamín Avila, cineasta. Lita Stantic, cineasta y productora.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz contó cómo pasa sus días en Villa Giardino, en las sierras de Córdoba, en la casa que diseñó con su marido, fallecido en 2001.

Recordó, además, su paso por el programa televisivo Masterchef Celebrity, su actividad como docente de teatro y los proyectos que tiene por delante.

LRA 14 Santa Fe

Belén Verón, junto a su hermana y cuñado crearon el Club Social y Deportivo San Lorenzo de Arenales para más de 100 chicos y chicas del barrio del extremo suroeste de la ciudad capital. Cómo nació el proyecto y los objetivos a corto y largo plazo los contó en “Nacionalmente”.

“Todo empezó motivada por los chicos, porque es un lugar donde nunca hubo nada y no tenían espacio para recrearse. Y por eso con mi hermana y cuñado empezamos con la idea de hacerlos jugar, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de mandarlos a un club”, comenzó la vecina.

Añadió que comenzaron haciendo “amistosos con otros chicos como Centenario y les encantó, después del fútbol servirles una copa de leche con alguna factura o torta fritas y la alegría de ellos nos llevó a seguir con esto. Comprar camisetas, una o dos pelotas… ver la emoción nos llena de satisfacción”.

La grieta del barbijo

El ministerio de Salud de la Nación, anunció que se podía suprimir el barbijo a partir del 1 de octubre, al aire libre, siempre y cuando, no haya ninguna aglomeración.

El ministro de Salud de CABA salió al cruce, diciendo que no es momento de dejar el barbijo.

Es hora de ponerse de acuerdo y si no pueden cerrar la grieta, al menos pónganle un GRAN BARBIJO!!! Pero a algunos, sería mejor un bozal.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA