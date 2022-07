Diario de Radio Nacional 21/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Debemos hacer mucho más fuerte nuestra región"

LRA 1 Buenos Aires - Bolivia ratifica su intención continental: Interés por consolidarse como miembro pleno del Mercosur

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO DESCALZO: "Le brindamos todo nuestro apoyo a Batakis"

LRA 9 Esquel - Juró José María Grazzini: Nuevo ministro de Educación

LRA 11 Comodoro Rivadavia - SERGIO RAIMONDI: “Nos desplegamos para defender el litoral marítimo patagónico”

LRA 7 Córdoba - JORGELINA FERNANDEZ: Rechazan tercerización de áreas claves de la Municipalidad de Río Cuarto

LT 12 Paso de los Libres - PABLO VASSEL: "Lo respetaba mucho cuando era un laburador que andaba en una Juki 50"

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN ASCUA: "No vamos a recurrir a ningún tribunal, vamos a llenar las urnas de votos"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "La crisis y la vida cotidiana en muchas ciudades"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: "Tenemos una Justicia totalmente contaminada por la política"

LRA 6 Mendoza Quino - Programa Nacional “Pacientes Cuidados”: Prohíben subas en los medicamentos que superen la inflación

LRA 6 Mendoza Quino - Verdad, Memoria y Justicia: Nueva “Marcha del Apagón” en Jujuy

LRA 1 Buenos Aires - MARIA E. PONCE DE LEON: La muestra “Mártires del pueblo” se exhibe en la ex ESMA

LRA 9 Esquel - PEDRO PERETTI: "Falta un debate serio entre ser un país y ser una colonia"

LRA 9 Esquel - NATALIA SALVO: "Hay una justicia para los amigos del Poder Judicial y otra para el resto"

LRA 12 Santo Tomé - Intendente Diego Caram: Encuentro Provincial por la Democracia en Mercedes

LT 11 Concepción del Uruguay - VALERIA CARRERAS: "El ex presidente fue procesado en la causa por espionaje ilegal"

LRA 21 Santiago del Estero - ALEJANDRO JOZAMI: El programa Incluir Salud realiza capacitaciones

LRA 1 Buenos Aires - Ante Sergio Mattarella: Renunció el primer ministro italiano, Mario Draghi

LT 14 Paraná - Visitaron Radio Nacional: Brienza y Giles recorrieron Paraná en el marco de una jornada federal

LRA 22 Jujuy - JUAN RAMOS PADILLA: “Alberto Fernández tiene una deuda con el pueblo"

LRA 26 Resistencia - OSVALDO LOVEY: “Los militares destruyeron el modelo productivo del Chaco”

LRA 1 Buenos Aires - DOMINGO: “Mi actitud fue el emergente de una sensación contenida por la gente”

LRA 19 Puerto Iguazú - OSCAR HERRERA AHUAD: Buscan agilizar el paso fronterizo Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu

LRA 52 Chos Malal - CARLOS CARAMELLO: Cuatro fallos a favor del expresidente Mauricio Macri

LRA 1 Buenos Aires - Argentina logra récord: Producción de gas no convencional

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El nivel de actividad económica creció en mayo 7,4% interanual

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO MATTOS: "El desafío está en la economía real y en cómo recuperar el salario"

LRA 17 Zapala - GABRIELA PIOVANO: “Las vacunas para menores de dos años muestra la fortaleza del sistema de salud”

LRA 6 Mendoza Quino - PATRICIA IRRUTIA: "Los trabajadores no llegamos a las cuatro comidas diarias"

LRA 57 El Bolsón - CRISTINA MENZEL: Conflicto en el sector de la salud

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández destacó la necesidad de "hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que también la Celac sea más fuerte" y propuso, en ese marco, "tomar decisiones de conjunto" en el contexto de la guerra en Europa.

El presidente afirmó este jueves, ante sus pares del Mercosur, que "gobernamos en un tiempo singularmente difícil en el mundo" por la pandemia y luego la guerra, y dijo que "no tomamos dimensión aún de la gravedad del problema".

"Argentina heredó lo que heredó y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo por volver a reconstruir el sistema de salud", dijo el mandatario al iniciar su discurso en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay.

En esa línea, el mandatario destacó la necesidad de "hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que también la Celac sea más fuerte" y propuso, en ese marco, "tomar decisiones de conjunto" en el contexto de la guerra en Europa.

LRA 1 Buenos Aires

En la reunión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta reiteró el “profundo interés” de su país de convertirse en miembro pleno del bloque y contribuir desde su posición geoestratégica y vocación de integración en la “convergencia de los procesos de integración del continente y de América del Sur.

Hace 10 años, en 2012, empezó este proceso que ya tiene el apoyo de Argentina, Uruguay y Paraguay. El trámite está en Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, un hombre crítico del expresidente Evo Morales.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Economía, Silvina Batakis, mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda junto a funcionarios, intendentes y legisladores bonaerenses, quienes expresaron su respaldo a los lineamientos económicos del Gobierno nacional.

“Le brindamos nuestro apoyo a Batakis . Nos dijo que hay que cuidar el dinero de los argentinos. Hablamos sobre la situación difícil qué hay en el mundo“, expresó Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó.

“Le manifestamos nuestra preocupación también por los precios y la inflación. La gente tiene memoria y con Mauricio Macri no la pasó bien", remarcó.

LRA 9 Esquel

El gobernador provincial, Mariano Arcioni, le tomó juramento al nuevo ministro de Educación, José María Grazzini, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia hasta diciembre de 2021. En su discurso, el flamante ministro dijo: “Es un gran desafío, creo y soy un ferviente creyente de la educación pública y entiendo que las bases de nuestro país se fundaron a través de la educación pública”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Al respecto, Raimondi, quien es integrante del Teatro Operaciones del Atlántico Sur, un grupo de más de 1.500 combatientes que perdieron los reconocimientos, honores y beneficios por el decreto reglamentario 509/88, señaló: “Hoy sentimos discriminación de los que fueron reconocidos, pero la logística de la guerra la realizábamos nosotros y cumplíamos las órdenes del mando militar”.

LRA 7 Córdoba

El Consejo directivo electo del Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó la decisión de la Municipalidad de Río Cuarto de avanzar en la tercerización de áreas claves de la administración municipal en manos de la empresa TraSus S.A, propiedad de Angel Elettore, ex ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba. En tanto, Jorgelina Fernández, secretaria General del sindicato, expresó: “Intentan la tercerización en un contexto de desinversión, con salarios de pobreza y de manera precarizada".

LT 12 Paso de los Libres

Vassel, abogado y ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, participó del "Encuentro Provincial por la Democracia" y cargó duramente contra Ricardo Colombi, ex gobernador y actual senador provincial, a quien tildó de ser "el dueño del chancho", refiriéndose al fiscal Adrián Casarrubia, al cual Vassel nombró como el "fiscal perseguidor".

En esa línea, el abogado cuestionó el patrimonio de Colombi, expresando: "Lo respetaba mucho cuando era un abogado laburador que andaba por las calles de Mercedes en una Juki 50. Hoy no se baja de su 4x4, y es uno de los hombres más ricos de la provincia".

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa participó del ´Encuentro provincial por la Democracia´, y luego analizó la situación del lawfare en Corrientes, una práctica que se viene ejecutando de manera regular en los tribunales de Comodoro Py.

Sobre este tema, Ascúa dijo: "En la década del ´70 golpeaban las puertas de los cuarteles militares, y hoy van y golpean las puertas de los Tribunales".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la batalla del dólar ilegal y las diferentes formas de llamarlo. También habló sobre los problemas económicos que se viven en el país más allá de que no baja el consumo . "Tiene que ver con el tiempo que se perdió con la pandemia y con los rápido que aumentan las cosas", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

"Tenemos jueces incluso de la Corte que han sido designados por decreto, camaristas trasladados en contra de lo que dice la Constitución, y magistrados que entraban a escondidas a Olivos y a la Casa Rosada", afirmó el funcionario.

En ese sentido, consideró que se trata de un resabio de lo construido durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri en la materia, y recordó el trabajo realizado a este fin por el prófugo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

LRA 6 Mendoza Quino

Ruben Sajem, secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA, opinó sobre el acuerdo del Gobierno nacional con las Cámaras de laboratorios para que durante 60 días los precios de los medicamentos aumenten hasta un máximo de un punto por debajo del IPC, bajo un programa denominado ´Pacientes Cuidados´.

"Era necesario regular los precios de los medicamentos porque en meses anteriores subían por encima de la inflación, especialmente en mayo y junio, siendo el rubro que más aumentó", explicó Sajem.

LRA 29 San Luis

Dialogamos con Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy.

La dictadura militar y la empresa dueña del ingenio azucarero realizaron apagones de luz entre el 20 y 27 de Julio del año '76. Secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. Aún continúan desaparecidas 33 personas.

LRA 6 Mendoza Quino

Este jueves se cumplió la 39° Marcha del Apagón en Jujuy, con motivo de cumplirse el 46° aniversario de la operación represiva en las localidades de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar, durante la que en 1976 fueron secuestradas 400 personas, de las cuales 55 siguen desaparecidas,

La periodista Mariana Mamani, de Radio Nacional Jujuy, contó que se trata de una de las historias más dolorosas para los jujeños, la cual fue protagonizada por los trabajadores del Ingenio Ledesma, quienes junto a otros compañeros sufrieron amenazas, secuestros y desapariciones causadas por el terrorismo de Estado.

LRA 1 Buenos Aires

María Eugenia Ponce de León, sobrina nieta del obispo Ponce de León, fue una de las responsables de idear esta exhibición, que se realiza en la sede del Espacio Memoria y Derechos Humanos, sobre los Mártires de la fe e incluye a los palotinos, el cura-barrendero, el obispo Ponce de León, pastores evangélicos y jóvenes scouts, entre otros detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Señaló que “estamos muy contentos con este espacio” y precisó que la muestra forma parte de un ciclo de actividades que llevan por nombre “Mes de los mártires”, que comenzó el 5 de julio con una charla de Taty Almeyda, referente de las Madres Plaza de Mayo, y Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de Nación, sobre los palotinos.

Precisó que la muestra `Mártires del pueblo, compañeros de todos´, en la que pueden verse “fotografías, videos y obras artísticas” estará disponible hasta el 29 de julio, y puede visitarse de 13 a 17 en la Casa de Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, situada en Av. Libertador 8151, CABA.

LRA 9 Esquel

Sobre el tema, el ex titular de la Federación Agraria Argentina expresó: "Los mercados se quieren comer cruda a Batakis e intentan propinar un golpe de mercado, motivo por el cual el Frente de Todos apela a la unidad para proteger la economía".

LRA 9 Esquel

Al respecto, Peretti añadió: "Hay una tremenda evasión en Argentina y también empresas que llegan a pagar el 3 % usando preventas y otro conjunto de disposiciones legales, las cuales hacen que las compañías no paguen el 30 % del impuesto a las ganancias".

LRA 9 Esquel

Tras esto, Salvo agregó: "Tenemos cuatro integrantes de la Corte, de los cuales dos entraron por fuera del mecanismo constitucional y se auto votaron para ser presidente y vicepresidente. Luego, hay otro bajo sospecha por desmanejos en la obra social del Poder Judicial, más otro de los integrantes como supuesto autor en la sombra de la doctrina Irurzun".

LRA 12 Santo Tomé

Caram habló del Encuentro Provincial que se realizó en la ciudad, expresando: "Intentan suspendernos y basta de agachar el lomo", haciendo referencia a la persecución judicial que enfrenta en la actualidad.

Tras el evento, el jefe comunal recibió el apoyo y el acompañamiento de legisladores provinciales del Frente de Todos, intendentes, dirigentes y vecinos y vecinas de la comuna, ante el intento de golpe institucional que acecha su administración.

LT 11 Concepción del Uruguay

Carreras, quien es la abogada que representa a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, dijo: “Por la causa del espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan fue procesado Macri, quien fuera presidente durante el hundimiento del submarino. Con lo que hay en la causa puedo apelar, porque es un fallo escandaloso y hay elementos indicadores de que hubo espionaje sobre las madres, esposas e hijas de los tripulantes del submarino”.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario brindó detalles de la cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas y comentó que en el interior de la provincia hay siete oficinas que se encargan de la recepción de la medicación ambulatoria.

LRA 1 Buenos Aires

Presentó la dimisión de manera definitiva ante el presidente Sergio Mattarella luego de haber obtenido el apoyo de solo 95 de los 321 senadores del país por la reticencia de las derechistas Liga y Fuerza Italia y la centrista Movimiento Cinco Estrellas a dar el "voto de confianza" para la continuidad del Ejecutivo, como había reclamado el premier horas antes.

De esta manera, perdió el apoyo de tres de las fuerzas que formaban la coalición de Gobierno por las tensiones sobre la conformación de la alianza y, en un escenario que refuerza a los partidos de derecha, fuerza al país a un adelantamiento de las elecciones.

"El Presidente de la República, Sergio Mattarella, recibió en el Palacio del Quirinale al Presidente del Consejo de Ministros, Profesor Mario Draghi, quien, luego de haber informado sobre la discusión y votación de ayer en el Senado, reiteró su renuncia y de la Gobierno que preside", informó el secretario general de la presidencia italiana.

LT 14 Paraná

Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), y Pablo Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, visitaron los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná, en el marco de las actividades que desarrollan en la capital entrerriana, tras lo cual indicaron: “El federalismo es planificación, porque ante todo creemos en lo nacional y popular”.

LRA 22 Jujuy

En relación a este tema, el magistrado expresó: "La vicepresidenta puso las cosas en caja y se levanta una voz potente en la Argentina que espero que genere una reacción inmediata del Poder Ejecutivo, porque Alberto Fernández tiene una deuda con el pueblo frente a esta situación que se está viviendo. En el caso Milagro Sala creo que se la debe indultar y ya se han pronunciado organismos internacionales al respecto, y eso habilita al Gobierno nacional para evitar sanciones".

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Lovey señaló: “El paralelo de lo que ocurrió en Jujuy y en el Chaco está establecido porque fue una metodología impuesta por los militares, pero conducida por los sectores dominantes de la Economía. Así se destruyó el modelo productivo, se eliminaron a los chacareros medios y a las industrias propias”.

LRA 1 Buenos Aires

Ayer, Mauricio Macri realizó una recorrida del por Ituzaingó junto a su equipo. En ese marco, Domingo se volvió viral porque es un canillita que le negó el saludo al ex mandatario.

“Le dije que no era bienvenido, después le comenté que no lo iba a saludar y su respuesta fue lo lamento por vos”, contó y agregó: “Los canillitas estamos adheridos al gremio, Omar Plaini me llamó ayer todo el día preocupado por la situación”.

“Soy de la Confederación Socialista, junto a mi compañera estamos en el Frente de Todos. Clarín hoy nos acusa de kirchneristas. Lejos de sentir agravio, estamos orgullosos de que nos digan eso”, expresó.

LRA 19 Puerto Iguazú

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, en la que acordaron el refuerzo de personal en las casillas de Migraciones en la Frontera que une Puerto Iguazú (Misiones) y Foz de Iguazú (Brasil).

LRA 52 Chos Malal

Cayeron cuatro causas que comprometían al ex presidente, Mauricio Macri, tres de espionaje ilegal y una en que se investigaban las visitas de jueces a la Quinta de Olivos.

LRA 29 Luis

De acuerdo a las cuentas de inversión del ejercicio fiscal correspondiente a 2021, San Luis tuvo superávit tanto presupuestario como financiero. “No podemos dejar de lado el contexto nacional e internacional, por eso es importante ver que la provincia pudo seguir administrando y no tomar deuda”, explicó Del Arco.

LRA 14 Santa Fe

GERVASIO MUÑOZ, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y Referente de Inquilinos Agrupados

Durante el mes de junio se realizó la Encuesta Nacional Inquilina donde respondieron más de 2.000 personas: el 70% planteó que su situación económica continuará mal y el 25% destacan a la vicepresidenta como la única persona con medidas para afrontar esta situación.

LRA 1 Buenos Aires

Según datos de la Secretaría de Energía, en junio se produjeron 139 millones de metros cúbicos de gas por día, con un alza interanual del 10 %.

De ese volumen, 78 millones de metros cúbicos correspondieron a gas no convencional, un récord de producción que implicó un avance del 4 % con respecto a mayo pasado y un salto del 28 % en términos interanuales.

La explotación de gas no convencional de Argentina se concentra en Vaca Muerta, que ocupa 30.000 kilómetros cuadrados en el suroeste del país, con epicentro en la provincia de Neuquén.

Esta enorme formación es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

Para buscar revertir el fuerte declino que se registró en los últimos años en la producción de gas en general, el Gobierno argentino creó en noviembre de 2020 el Plan Gas.Ar, un programa de incentivos para el período 2020-2024 con el que se aspira a sustituir importaciones.

LRA 1 Buenos Aires

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 4,6% en junio, por lo que una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $ 46.525,30 para no caer en la indigencia, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 4,6 % en junio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 104.216,80 para no caer debajo de la línea de pobreza.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad económica creció en mayo 7,4% en relación a igual mes del año pasado y 0,3% con respecto a abril pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló en los primeros cinco meses un incremento del 6,2% en relación a igual lapso de 2021.

Por rubros, la principal suba se registró en Hoteles y Restaurante, con una mejora del 44,3% interanual, una situación que se explica en que este sector fue uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus.

LRA 5 Rosario

El funcionario habló de la manifestación por parte del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, liderado por Raúl Castells, en la sucursal del supermercado COTO de Rosario. "Es una prioridad que la gente no pase hambre, por eso Santa Fe actualiza los montos de las partidas", señaló Scaglia.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

“La remarcación de precios y el incremento de precios es realmente preocupante con la inflación que golpea el bolsillo de la gente”, analizó Abad.

LRA 27 Catamarca

Migue Gómez, titular nacional de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, destaco la partida de 100 millones de dólares para ayudar a los pequeños agricultores de todo el país, una medida anunciada por el presidente Alberto Fernández en el marco de la reglamentación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno analiza nuevas medidas económicas, que serán anunciadas en los próximos días tras una reunión del gabinete económico que encabezará hoy la ministra de Silvina Batakis. El economista Ernesto Mattos, Director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, consideró que con esas acciones “se intentará que no haya devaluación”.

Explicó que la incertidumbre es generada por la acción del mercado que “son un grupo minoritario de empresas que tienen la capacidad de influir en los grandes medios para incentivar la idea de un dólar ilegal como referencia, que importan al dólar formal pero comercializan al valor del ilegal”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó este viernes a las 8 llegará al Aeropuerto de Ezeiza la primera entrega de 2,7 millones de vacunas pediátricas contra el coronavirus del laboratorio Moderna para comenzar la inmunización a niños y niñas entre seis meses y 3 años, y aplicar el refuerzo a la población de 3 y 4 años que recibió las vacunas de Sinopharm.

LRA 17 Zapala

Así resumió la infectóloga la medida que tomó el Ministerio de Salud de comenzar a vacunar a las infancias desde los 6 meses de edad y hasta los 2 años. “Argentina es uno de los primeros países en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación”, señaló Piovano.

LRA 25 Tartagal

Policías y penitenciarios retirados de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Salta exigen actualización de sus haberes. “Percibimos haberes del año 2021 y no recibimos el aumento del 30% aprobado este año por el gobierno de la provincia bajo el Decreto 355/22”, dijo Rojas.

LRA 24 Río Grande

Se firmó el acta acuerdo mediante la cual, los gremios de ATE y ATSA aceptaron la propuesta de aumento salarial presentada por el Ejecutivo Provincial, que alcanza un acumulado del 75%. “El acuerdo fue aceptado por las bases", dijo Pereyra.

LRA 6 Mendoza Quino

Encabezado por ATE y ATSA, el Frente Estatal se movilizó, en tanto Roberto Macho, de ATE, informó su decisión de continuar el reclamo en los hospitales, los centros de salud y la administración central si no se otorgan los 40 mil pesos de emergencia salarial que se demandan.

Por su parte, Patricia Irrutia, de ATSA, comentó que las familias trabajadoras de Mendoza “ya están perdiendo las cuatro comidas diarias, debido a la imposibilidad de costear la canasta básica”.

LRA 6 Mendoza Quino

En la primera jornada de reapertura de paritarias, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) se sentó a negociar con el Ejecutivo, el cual ofreció un 5 % para acreditar con los haberes de julio y un 7 % más en agosto.

Tras esto, el SUTE rechazó el incremento y Carina Sedano, secretaria General del sindicato, reafirmó la medida de fuerza del gremio docente, que consistirá en un paro de 48 horas luego del receso invernal.

LRA 57 EL Bolsón

Los trabajadores de la salud de Río Negro reclaman por mejoras salariales desde hace más de tres meses. Se reunieron con la directora del Hospital de Area El Bolsón y hablaron sobre precarización laboral y conformación del Consejo Local de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

El actor e imitador del musical Kinky Boots habló en Radio Nacional sobre la obra del teatro Astral, que tiene música y letra de Cyndi Lauper y libreto de Harvey Fierstein. Además se refirió al perfil de irresponsable que tenía de más chico, y como torció su destino eligiendo ser actor.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz y cantante de tango, Susana Rinaldi, conversó con Horacio Embón y contó acerca de la influencia familiar que la determinó a iniciarse en el canto, sus primeros pasos en la música y como logró abrirse camino en un ámbito musical predominantemente masculino.

Susana se refirió a la necesidad de abandonar el país durante la dictadura militar, la dificultad de cantar ciertas canciones y la importancia de la democracia. Asimismo, recordó el exilio en Francia y la vuelta a nuestro país.

También repasó los distintos escenarios por los que ha transitado, destacó su independencia a la hora de seleccionar sus repertorios y el valor de seguir cantando con el paso de los años.

LRA 53 San Martín de los Andes

En septiembre se inaugurará el nuevo edificio. El funcionario aseguró que buscan nuevo personal, unas 130 personas que trabajarán en todos los sectores y que la mudanza del actual inmueble al nuevo se realizará de manera progresiva.

LRA 2 Viedma

La delegada explicó la decisión del ejecutivo municipal de cerrar el pre basural ubicado en inmediaciones del Memorial de Malvinas por el mal uso dado por los vecinos y vecinas. El espacio será saneado a la brevedad.

LRA 30 Bariloche

ORLANDO CARRIQUEO, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Carriqueo confirmó que el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali, llegará a Bariloche a fines de agosto para dar una charla en la Universidad Nacional de Río Negro y tendrá un espacio de intercambio con comunidades de la región.

LRA 1 Buenos Aires

A través de las redes sociales, varias familias comenzaron la campaña #AdoptenNiñesGrandes para contar sus historias y visibilizar una problemática: el 90%de las personas se inscriben en los registros solo quieren adoptar bebés hasta un año y hoy en Argentina hay más de 9 mil niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, alojados en dispositivos de cuidado residencial o familiar.

La idea de la campaña es derribar el mito de que las adopciones implican procesos de largos años de espera y trabas burocráticas y, sobre todo, contar sus relatos desde el amor.

Marcela conversó con Paola que está casada con Alejandro y son padres de Tomas de 16 y otro niño de 11 años y con Gabriela Ponce, mama de una niña de 11.

LRA 1 Buenos Aires

Aseguran que la concesión de las empresas Dakota y BRD, que acarrean autos en infracción en la Ciudad de Buenos Aires, tienen “congelado” desde el 2001 el canon mensual que pagan. Lo confirmó el periodista Matías Castelli.

“El auditor general porteño dijo que en media hora recuperan el canon que pagan, que es de 55 mil pesos por mes”, dijo el especialista mientras que agregó: “Pero se multiplicó por diez el acarreo desde el 2016”.

A su vez, el periodista recordó cuando se acercó a las terminales de grúas para chequear su funcionamiento: “Vimos cuánto tiempo tarda en salir y volver una con un auto, no daba más de 9 a 10 minutos. Se puede llevar seis autos en una hora”.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermina Bruschi, miembro de la ONG “Basta de Mutilar Nuestros Arboles”, criticó fuertemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su “mal” accionar en el cuidado de los árboles de la Capital, y expresó que: “Lamentablemente este tipo de podas que realizan suceden hace muchos años en la Ciudad, pero eso es una mala interpretación del plan de arbolado que deberían seguir; el cual dice que, cada 5 años tienen que atender a los árboles, pero cada comuna interpreta esto simplemente como un poda y no otra acción que mejore la salud del árbol”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 42 Gualeguaychú, el periodista Elidelmar Otman describió el estado de situación sobre los incendios que afectan esa zona entrerriana donde dos focos, en las zonas identificadas como Victoria II y Victoria III fueron extinguidos pero dos fueron contenidos pero no extinguidos en Victoria IV y Victoria V, en cuyo combate trabajan coordinadamente dicha provincia junto a las de Santa Fe, Buenos Aires y Nación.

LRA 43 Neuquén

El funcionario judicial aseguró que siguen la investigación de los abusos sexuales denunciados en el jardín de infantes número 31 de Neuquén. “Son 55 denuncias, 16 ya se formularon cargos de abuso sexual simple y en un caso abuso sexual con acceso carnal”, dijo Breide Obeid.

LRA 4 Salta

La abogada adelantó que realizará el pedido contra el productor de modas salteño acusado por abuso sexual. También se refirió a los presuntos contactos políticos de los cuáles se vanagloriaba.

LRA 1 Buenos Aires

Vencido el plazo de puesta en venta de plazas de la Liga Argentina, la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) comunicó formalmente que Bahía Basket puso a disposición de la AdC la suya y la misma fue otorgada a GEPU de San Luis, subcampeón de la Conferencia Norte de La Liga Federal.

A su vez, también venció días atrás la presentación del cumplimiento de las obligaciones contraídas (Libre Deuda) de todos los jugadores, directores técnicos y asistentes.

Las dos instituciones que incumplieron en su totalidad, fueron Colón de Santa Fe y Rivadavia de Mendoza.

Por tal motivo, el día lunes 18 de julio de 2022 se enviaron los antecedentes al tribunal de disciplina quien determinó la desafiliación por tiempo indeterminado y la pérdida de la plaza de ambas instituciones.

En el día de hoy, la Asociación de Clubes comenzó con el análisis de las seis propuestas presentadas para el reemplazo de las franquicias anteriormente mencionadas.

LRA 1 Buenos Aires

Los ministerios de Turismo y Deportes y de Salud presentaron "Hay equipo", un programa orientado a vincular a niñas y niños de entre 5 y 17 años a instituciones deportivas como espacios de pertenencia, recreación y desarrollo.

“La idea de la iniciativa es garantizar el acceso a la salud y a la práctica deportiva”, dijo el director de Inclusión Social en el Deporte, Ignacio Mazzola.

El funcionario adelantó que esperan una “inscripción masiva” por parte de los clubes. “La respuesta es muy buena, las entidades entienden que es una solución a muchos de los problemas que tienen como la falta de ingresos por incapacidad de las familias para pagar la cuota”, declaró.

LT 14 Paraná

Por el riesgo neurológico, estudian prohibir los cabezazos en el fútbol infantil para menores de 12 años. Esta prueba la llevará a cabo la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), con la categoría Sub 12. La iniciativa ya fue aprobada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) y de hecho se dijo que, si las pruebas son exitosas, para el próximo año podrían eliminarse los cabezazos en esa división.

Roude Gastón, médico neurólogo, expresó: “Lo que realmente se ha estudiado son las contusiones, que son traumatismos, que por más que sean leves, tienen que ser repetidos y continuos y con más importancia que un cabezazo”.