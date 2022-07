"Soy un autodidacta de la actuación"

El actor e imitador del musical Kinky Boots habló en Radio Nacional sobre la obra del teatro Astral, que tiene música y letra de Cyndi Lauper y libreto de Harvey Fierstein. Además se refirió al perfil de irresponsable que tenía de más chico, y como torció su destino eligiendo ser actor.

"Soy un autodidacta en la actuación. Era vago de pibe y no se veía lo que me iba a pasar. Me sorprendo de estos 20 años de carrera, por la locura y el nivel de trabajo que puse. Porque yo no perfilaba para eso, y tenía otras actitudes frente a las responsabilidades", expresó.

Sobre Kinky Boots expresó que es una obra que trata temas "que hablan de deconstrucción y de igualdad". "Transformamos una comedia musical en una comedia con música. Y lo logramos con la dirección de Ricky Pashkus, generamos una nueva forma de hacer teatro musical. Tiene comicidad, tiene show, tiene sainetes, hay muchas mezclas", agregó.

