El intendente de la ciudad de Mercedes Diego "Tape" Caram habló acerca del encuentro provincial que se realizó en la ciudad y dijo "intentan suspendernos". "Basta de agachar el lomo" expresó haciendo referencia a la persecución judicial que enfrenta actualmente.

Fue durante Encuentro Provincial por la Democracia en Mercedes este mediodía, donde el jefe comunal recibió apoyo y acompañamiento de legisladores provinciales del Frente de Todos; intendentes, dirigentes y vecinos y vecinas de la comuna, ante un intento de golpe institucional que acecha su administración. Se emitió un documento donde se comunica la preocupación y alarma ante un avance judicial sobre autoridades elegidas por el voto popular. El mismo fue firmado por los presentes.

Este miércoles 20 de julio se realizó en Mercedes el Encuentro Provincial por la Democracia, en repudio al accionar de la Justicia provincial en dicha comuna, que, en clara complicidad con funcionarios ligados al Gobierno Provincial intenta destituir al Intendente Diego “Tape” Caram utilizando documentación fraudulenta. Sumado esto al extraño accionar del Concejo Deliberante mercedeño que busca desde el pasado jueves dar un golpe institucional en el municipio y suspender al jefe comunal. Un intendente elegido constitucionalmente por el voto soberano del pueblo.

Participaron del encuentro el Diputado nacional Jorge Antonio Romero; Diputada nacional, Nancy Sand; Marlen Gauna, Coordinadora Regional NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior; intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo; de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa; de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde; los diputados y diputadas provinciales; Miguel Arias, María Alicia Meixner; Senador provincial Víctor Giraud; Carlos Rubín ex intendente de Curuzú Cuatiá y legislador provincial mandato cumplido; Félix Pacayut, ex legislador provincial entre otros.

“Esto es una demostración que a 40 años de democracia no podemos permitir que aquellos intendentes o funcionarios que hayan sido elegidos por el voto popular, sean interrumpidos por quienes no pudieron ganar en las urnas”, expresó el diputado nacional Jorge Antonio Romero, uno de los oradores de la jornada en Mercedes.

“Quienes ganan en las urnas deben seguir gobernando y si no les gusta cómo gobiernan que ganen las elecciones. No armando causas judiciales con fiscales de pacotilla que hasta hace poco militaban un partido político. Sigamos defendiendo la democracia y viviendo en paz y libertad. Y no seguir subyugados por un poder político que quiere manejar la provincia como una estancia”, remarcó el legislador nacional.

Cada uno de los presentes expusieron contra las trabas y conflictos que la Justicia de Corrientes “pone para intervenir sus funciones, sin importarles el respeto al sistema y la voluntad popular de los ciudadanos. Pero nosotros vamos resistir al chancho y al dueño porque somos hijos de las madres de Plaza de Mayo”, dijo Pablo Vasell, referente provincia de Derechos Humanos en la provincia y ex subsecretario de dicha área.

El intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, al hacer uso de la palabra “en nombre de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y del pueblo libreño, poniendo el cuerpo como sabemos hacer los peronistas”, dijo. Informó que el caso del intendente Caram fue expuesto en la última reunión de la FAM realizada el pasado lunes 18 de julio en Santiago del Estero. “En el pasado iban a golpear los cuarteles, ahora van a los juzgados. Lo sufrieron muchos compañeros como el Gerardo “el profe” Bassi en Goya, Ariel Pereira quien tuvo que sufrir un encarcelamiento, lo sufre la compañera Cristina Fernández y por esos nosotros pensamos: ‘En cualquier momento me toca a mí’ y no hay problema, nosotros le vamos poner el pecho a las balas como siempre lo hicimos”.

Ascúa transmitió “el saludo de Juan ‘Juanchi’ Zabaleta que la semana que viene vendrá a Corrientes; como también el acompañamiento del titular de la FAM, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza”.

También hizo uso de la palabra Fernando Pared, propietario de una emisora FM de la localidad de Mburucuyá, agredido físicamente por el hermano del intendente radical de esa comuna, Gustavo Guastavino. “Fui más perseguido yo que quienes son los responsables de mi agresión”, contó.

También el jefe comunal de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, destacó “la defensa de la democracia que todos debemos hacer y también como amigo que soy del intendente ‘Tape’ Caram, es un ser humano que puede tener defectos y virtudes. Y sé lo que ama a su Mercedes y cómo trabaja por los mercedeños. Y el pueblo lo eligió como intendente hasta 2025. Y hay que tener respeto por eso, por lo que eligió el pueblo. Las autoridades judiciales no son elegidas por el pueblo, el respeto debe ganárselo por su idoneidad y por perseguir la verdad. Pero en Corrientes tenemos malos ejemplos de eso. Y algunos en nuestra provincia hablan de defender la justicia independiente, pero es justamente lo que no hay en nuestra provincia”, dijo.

Para culminar el encuentro, el Intendente Municipal, Diego ‘Tape’ Caram, agradeció a todos los presentes por estar en la ciudad y brindarle su apoyo. "Esto no lo hacemos por política, lo hacemos por Mercedes y por nuestra provincia. Ni Ricardo Colombi, ni nadie me va a llevar por delante, yo no me entrego ante nadie, Que lo entiendan", afirmó el jefe comunal.

“Yo no me voy a esconder y no me voy arrodillar ante nadie. Solamente me arrodillo ante Dios. Ya cuando fui secretario de gobierno municipal y ya me tenían miedo. Dijeron barbaridades y yo predico con el ejemplo, que no nos vengan a contar la historia cómo es. Y si algún día me encuentran con un balazo en la cabeza sepan que yo no me lo pegué. Me pegaron un balazo en la cabeza”, afirmó.

Por último, sentenció que “nos quieren sacar de la cancha. Al único que se le tiene miedo es a la conciencia. Esto va más allá de la justicia, es por mi Mercedes y por mi familia”.