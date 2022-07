Suba de precios: "Falta un debate serio entre ser un país y ser una colonia"

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Chubut

Mientras la pandemia y la guerra en Ucrania complejizan el escenario económico internacional, la suba de precios de los alimentos pronunciada por el acuerdo del ex presidente Mauricio Macri con el FMI, el lock out patronal y el monopolio de la producción, entre otras cosas, trajo cambios en el Ministerio de Economía: "Los mercados se quieren comer cruda a Batakis e intentan propinar un golpe de mercado, por eso el Frente de Todos apela a la unidad para proteger la economía", expresó el ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti.

Luego explicó que "el comercio de granos en el mundo se hace intraempresa, o sea: filiales de un país se lo venden a filiales de otro país, entonces se hace muy difícil el control. Por eso es importante cambiar ese concepto: que esté el físico porque cuando uno va a vender, tiene que estar la mercadería en forma física y sobre esa base el Estado debe cobrar los impuestos".

"El avance sobre el control del comercio exterior de granos es uno de los temas más importantes porque entre contrabando, sub y sobre facturación, triangulación, se fugan millones y millones de dólares. El Estado tiene capacidad pero tiene que tener también vocación de control"

En términos generales, Peretti enfocó su análisis en la importancia de la intervención estatal para frenar la suba de los alimentos a partir de la regulación de la exportación de la producción agraria: "La tierra está orientada a un modelo agropexportador. Se encarecen innecesariamente los alimentos porque se han destruido las chacras mixtas que proveían por cercanía, se destruyeron tambos y se ha concentrado esa industria, entre otras cuestiones que impactan directamente en los precios. El 36% de nuestro PBI es logística y más de la mitad de ese porcentaje está en dólares. Así impacta, no hay ente que regule precio interno y externo, creo que los fideicomisos son buena idea, con juntas reguladoras de carne, pan, aceite y granos. Falta un debate serio entre ser un país y ser una colonia".