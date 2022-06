Diario de Radio Nacional 21/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Somos millones los que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en DD.HH."

LRA 1 Buenos Aires - Argentina en las Naciones Unidas: Derecho soberano sobre las Malvinas

LRA 13 Buenos Aires - AXEL KICILLOF: “Es un derecho. Es lo que llamamos justicia social”

LRA 21 Santiago del Estero - JORGE FERRARESI: El ministro de Desarrollo Territorial estuvo en la provincia

LT 11 Concepción del Uruguay - JORGE ELBAUM: "Es una operación política mediática"

LRA 16 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Entregó 255 netbooks del plan “Conectar Igualdad”

LRA 26 Resistencia - RAUL BITTEL: “El Gobierno nacional tiene un gran espíritu federalista”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Tenemos que ir a un plan antiinflancionario de manera rápida"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: El discurso de Cristina Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: “No está mal el planteo sobre que el Estado tome la auditoría de los planes”

LRA 6 Mendoza Quino - Ingreso y pobreza: “Barrios de Pie” criticó a Cristina por los dichos sobre los planes sociales

LRA 7 Córdoba - FERNANDO BORRONI: "Cristina puso en discusión quiénes administran los programas sociales"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO BARADEL: “Fue muy importante la definición de Cristina sobre la unidad del FdT”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL CATALANO: "Cristina nos está invitando a seguir enfrentando a los grupos económicos”

LRA 1 Buenos Aires - ESTEBAN CASTRO: “Cuando nos movilizamos somos parte de un problema para la política”

LRA 3 Santa Rosa - ADRIANA SERQUIS: "La energía nuclear se ve como una alternativa viable y necesaria"

LRA 1 Buenos Aires - LORENA BATISTIOL: Centros clandestinos de detención convertidos en espacios para la memoria

LRA 21 Santiago del Estero - LINEAMINETOS: La FAO otorgó más de 5 millones de dólares a la provincia

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA CALLONI: "Colombia estaba detenida en el tiempo y el pueblo entró en rebelión"

LRA 4 Salta - JAIRO VARGAS: "El 70% de los colombianos en Argentina votó a Petro"

LRA 54 Ing. Jacobacci - SUSANA CASTILLO: La militancia socio-ambiental de Francia Márquez

LRA 26 Resistencia - ANGELICA RODRIGUEZ: "Fue una candidatura que ganó gracias a la participación de las mujeres"

LRA 42 Gualeguaychú - Cambio de rumbo: Expectativas por las primeras medidas del nuevo presidente

LRA 1 Buenos Aires - CARMEN RAMIREZ BOSCAN: "Hay que generar bases sólidas para superar el feudalismo en Colombia"

LRA 13 Bahía Blanca - MAXIMILIANO NUÑEZ FARIÑA: “Seguimos en pandemia”

LU 4 Patagonia - JUAN PABLO LUQUE: “Se busca poner a Comodoro en la agenda internacional”

LRA 9 Esquel - CAMILA SASTRE: "La movilización popular fue fundamental para que llegue Petro"

LRA 42 Gualeguaychú - AGUSTINA DIAZ: "El único poder democrático es el poder político"

LRA 1 Buenos Aires - FIN DE SEMANA LARGO: Más de 4,4 millones de personas visitaron destinos turísticos

LRA 19 Puerto Iguazú - OSCAR DEGIUSTI: El turismo en Misiones generó más de 400 millones de pesos

LRA 6 Mendoza Quino - Ocupación récord: Niveles pre pandémicos durante este fin de semana largo

LRA 7 Córdoba - ESTEBAN AVILES: "El fin de semana largo ha sido más que positivo"

LT 14 Paraná - Balance positivo: Entre Ríos superó el 90 % de ocupación durante el fin de semana largo

LRA 6 Mendoza Quino - GREGORIO WERCHOW: El PreViaje fue la clave del éxito para el turismo

LRA 22 Jujuy - DIEGO VALDECANTOS: El turismo dejó más de 420 millones de pesos este fin de semana XXL

LRA 9 Esquel - JUAN VALERDI: “Suben los precios porque los dejan”

LRA 1 Buenos Aires - Chile-Argentina: Evalúan llevar a cabo el Congreso Futuro binacional

LRA 6 Mendoza Quino - OCUPACION RECORD: El turismo alcanzó niveles pre pandémicos este fin de semana largo

LT 14 Paraná - Cerca de un 70% de turistas: Visitaron Colón durante el fin de semana largo

LRA 4 Salta - MESA PIMENTONERA: Sugieren vender a $350 el kilo de pimiento de los Valles Calchaquíes

LRA 43 Neuquén - CARLOS DE LOS SANTOS: Proponen digitalizar el peso

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN FARIAS: “Las leyes de la economía popular redistribuyen ganancias y evitan los planes”

LRA 52 Chos Malal - JOSE ARIANNA: 75 mil neuquinos cobran el refuerzo de ingresos

LRA 21 Santiago del Estero - DEPARTAMENTO RIO HONDO: Ejecutan obra de un Parque Eco-Industrial en La Aguada

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó junto a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023. Del encuentro en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada también participaron la directora del CIPDH-Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, informaron anoche fuentes oficiales.

El Presidente dijo que son millones los argentinos que no están "dispuestos a dar un paso atrás" en materia de derechos humanos y afirmó que "el negacionismo hace rediscutir cosas que no deberían ser objeto de discusión". Así lo afirmó al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, encabezará el próximo jueves una comitiva para reclamar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la soberanía de ese país suramericano sobre las islas Malvinas, a cuatro décadas de la guerra con Reino Unido.

Un comunicado oficial emitido por la Cancillería, se informó que la comitiva viajará a Nueva York para participar en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, y así reafirmar “el derecho de los argentinos” sobre ese territorio.

La delegación tiene como objetivo reclamar que “el Reino Unido reanude las negociaciones con la Argentina para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, asegura el texto del ente gubernamental.

LRA 13 Buenos Aires

“Para nosotros es un derecho, es lo que llamamos justicia social”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el acto que se hizo esta mañana en Punta Alta dentro del programa “Mi escritura, mi casa”.

Este plan ofrece a los vecinos la seguridad jurídica de su hogar y la posibilidad de acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía.

LRA 21 Santiago del Estero

El ministro y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, iniciaron la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda.

LT 11 Concepción del Uruguay

Elbaum, quien es doctor en Ciencias Económicas, habló del Boeing 747 venezolano-iraní de la empresa de transporte de Aerocargo del Sur (EMTRASUR), el cual aterrizó en nuestro país y quedó retenido, indicando: “El caso del avión es parte de operaciones políticas y mediáticas, y es una continuidad del caso Alberto Nisman. El objetivo es manchar, con un avión fantasma, para contribuir a instalar el eje del mal en este gobierno”.

LRA 16 Resistencia

El gobernador le entregó notebooks a los alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Secundaria 45 “Héroes del Atlánticos Sur”, tras lo cual dijo: “Hoy son 15.470 computadoras las que entregamos en 309 establecimientos educativos, y esperamos llegar a 17.658 alumnos, porque esto es progresivo. ´Conectar igualdad´ pretende generar un gran vínculo con los estudiantes de todo el país, y en el Chaco tenemos un Plan Provincial de Estructura Tecnológica de fibra óptica, y este año esperamos llegar a 2.600 kilómetros, mientras la meta es alcanzar los 30 mil kilómetros en toda la provincia”.

LRA 26 Resistencia

Bittel participó de la reunión del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, y luego expresó: “Es el primero que se realiza en esta gestión de gobierno, con la participación de todas las provincias para fortalecer los vínculos culturales y comerciales entre ellas y los países. Esta conformación es un gran paso para que los Estados provinciales tengan participación directa y un gran gesto de federalismo por parte del Gobierno nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación dio su perspectiva sobre el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner en el acto de la CTA por el Día de la Bandera.

"Coincido absolutamente en lo que está planteando Cristina sobre el tema económico. Más allá de que hay temas fiscales en la Argentina, el gran problema es el endeudamiento y lo financiero. Mi mirada es que tenemos que ir a un plan antiinflacionario de manera rápida", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de la CTA por el Día de la Bandera.

"Me parece importante el tema que trató de las importaciones. Es clave saber por qué aumentan cuando crece la economía. Pero también precisar de qué se trata el festival de las importaciones: un movimiento especulativo de los importadores en función a una futura devaluación. Lo que hacen es comprar demás los insumos o bienes de capital o intermedios, por si hay algún tipo de devaluación", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos reflexionó sobre el discurso de la vicepresidenta en el plenario de la CTA de los Trabajadores en Avellaneda: “Me deja tranquilo toda la palabra de Cristina Kirchner, me hace bien escucharla”.

Eduardo Valdés destacó el análisis sobre las importaciones y, por otro lado, agregó: “Ella es vocera de una situación que a muchos nos llama la atención, es un país que está creciendo en empleo, no puede ser que haya la cantidad de planes que tenemos. Que el Estado tome la auditoría de los programas no está mal”.

LRA 6 Mendoza Quino

Silvia Saravia, coordinadora nacional de “Barrios de Pie”, analizó las declaraciones de la vicepresidenta sobre la necesidad de "dejar de tercerizar los planes sociales", y expresó: "Nos llama la atención la hipocresía de Cristina, porque cuando ella fue presidenta creó el programa Argentina Trabaja y los primeros pasos de ese programa fueron distribuidos a Gobiernos provinciales y municipios oficialistas, incluso a punteros”.

LRA 7 Córdoba

En relación a la polémica desatada por la tergiversación del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Borroni manifestó: "Cristina no le declaró la guerra a los movimientos sociales y no se expresó en contra de los programas. Dijo que el Estado debe auditar los programas sociales".

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario General del SUTEBA se refirió al discurso que dio ayer Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA de Trabajadores en Avellaneda. Sostuvo que fueron “muy importantes” las palabras de Hugo Yasky y de la presidenta con respecto a la unidad del Frente de Todos: “Eso no significa que no se debata”.

“Hay que reconocer lo que significó el tema de la pandemia y el Estado presente que se hizo cargo de la situación, eso nos retrasó mucho el camino para poder transformar el daño que le hizo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri a la Argentina”, agregó Roberto Baradel.

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los presentes en el plenario de la CTA realizado en Avellaneda bajo la consigna "La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", fue Daniel Catalano, Secretario General de ATE-Capital y Secretario Adjunto de la CTA, quien reivindicó los discursos que ofrecieron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por el FdT, Hugo Yasky y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “una bestia de política, una mujer increíble”.

Catalano recordó los años “muy complicados” del macrismo respecto a su política de persecución y despidos a empleadas y empleados de la administración pública que derivaron en la pérdida de “compañeras y compañeros que se quitaron la vida” por esa situación.

Por ello, destacó que Cristina, en su alocución “ponga en valor la resistencia de las y los empleados públicos y eso nos sigue dando oxígeno para seguir trabajando”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de la UTEP, remarcó que los movimientos sociales tienen como objetivo “luchar por los derechos” y señaló que “lo mejor que le puede pasar a la Argentina es tener la central sindical actual para impedir que avance un proyecto neoliberal”.

A su vez, Esteban “Gringo” Castro dijo: “Somos parte de la solución, pero entiendo que cuando nos movilizamos, nos organizamos sindicalmente y peleamos, somos parte de un problema que le generamos a los sectores más vinculados a la política”.

Ante la mención en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner de los planes sociales, respondió: “El planteo del trabajo debe tener un eje sobre qué significa trabajar porque mis compañeros se hacen cargo de la alimentación de personas y están laburando con mucho menos derechos”.

LRA 3 Santa Rosa

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, habló sobre la realidad y futuro de la energía nuclear en Argentina y contextualizó sobre lo que implica actualmente pensar en energía atómica.

"La energía nuclear se ve como una de las soluciones hacia una matriz más limpia, es decir, libre de emisiones de dióxido de carbono, que es una de las amenazas que tenemos como humanidad en cuanto al cambio climático. En ese sentido la energía nuclear se ve como una alternativa viable y necesaria para poder tener una transición en el tiempo y garantizar que el calentamiento global disminuya su velocidad. Además, en nuestro país, la energía nuclear nos podría garantizar una soberanía energética que es tan importante en estos tiempos de crisis a nivel mundial", analizó en Rebeldes sin cauce.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con la directora Nacional de Sitios y Espacios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lorena Batistiol, quien también es hija de desaparecidos en dictadura y continua en la búsqueda de su hermano nacido en cautiverio.

Lorena se refirió a las actividades del área a su cargo, creada en el año 2011 con el objeto de preservar, conservar y difundir lo sucedido en los centros clandestinos de detención y lugares donde sucedieron hechos emblemáticos, como así también cementerios, lugares de masacre y señalización de empresas y fabricas con responsabilidad en delitos de lesa humanidad.

LRA 43 Neuquén

El concejal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Cesar Parra, se refirió a la ordenanza que obliga al gobierno municipal a comprar 2mil envases por año de garrafas y también camiones garraferos que se encarguen de la distribución en los barrios más necesitados.

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Parra consideró que "es un proyecto que sintetiza todo un período de reclamos populares, en una provincia que no es cualquiera, porque tiene un aspecto contradictorio en el sentido de que la solución de fondo debería ser discutir las redes de gas en una provincia que se plantea como la salida energética del país, con producción record y con subsidios multimillonarios".

LRA 21 Santiago del Estero

El próximo viernes 24 de junio, se concretará en Santiago del Estero la reunión del Consejo Consultivo de los Fondos Verdes del Clima y la presentación de un plan estratégico provincial, para la implementación de distintos proyectos vinculados al desarrollo de foresto industrial en las distintas cuencas de la provincia, planes integrales comunitarios y manejo de bosques con ganadería integrada; con un financiamiento de más de 5 millones de dólares que otorgará La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Al respecto esto expresó la Dra. Noelia Zanichelli, titular de la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y escritora especializada en actualidad internacional, habló sobre la realidad política Latinoaméricana y el triunfo de la izquierda en Colombia.

Estela Calloni expresó que desde los primeros tiempos del siglo XX es un país acechado por la violencia con miles de desaparecidos y la ingerencia del narcotráfico, además, este país bioceánico que comparte frontera con varios países de América Latina no puede ignorar la ocupación militar de EE.UU. y que será muy difícil desmilitarizar.

LRA 4 Salta

El referente colombiano en Argentina habló del triunfo de Gustavo Petro, presidente electo en Colombia, y la esperanza que abre para la población indígena, afrodescendiente, jóvenes y las mujeres marginadas. "Este va a ser el gobierno de las minorías", analizó Vargas.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) hizo un breve repaso por la historia de Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia. Señaló y se explayó sobre la militancia ambiental de la mandataria.

LRA 26 Resistencia

Angélica se refirió a las elecciones en Colombia, donde ganó la vicepresidencia Francia Márquez, afirmando: "Estamos con el corazón a reventar de la alegría y estamos con la idea que podamos reconstruir el país para toda América Latina. Pasa por el triunfo de ser mujer, y fue una candidatura que ganó gracias a la participación de las mujeres”.

LRA 42 Gualeguaychú

Sobre el tema, el periodista colombiano, Luis Buitrago Pinzón, manifestó: “Después de 200 años de republicanismo es histórico el triunfo de otras expresiones populares en el país. La influencia de la economía micro en el país, donde los sectores más necesitados se vieron afectados por la última reforma tributaria, generó un malestar hacia el poder enquistado y se reflejó en las urnas".

LRA 1 Buenos Aires

El triunfo de Gustavo Petro prevé el inicio de una nueva etapa en Colombia. Carmen Ramírez Boscán, conocida como Karmen, es indígena wayuu colombiana, feminista, defensora de los derechos humanos y el ambiente y congresista de los colombianos en el exterior ante la Cámara de Representantes por el partido Colombia Humana, que integra la coalición Pacto Histórico. Analizó los desafíos que tiene por delante el gobierno y consideró que lo ocurrido “ha sido muy importante en la historia de Colombia y marca un precedente en América Latina”.

Reivindicó el trabajo que viene desarrollando Petro “por la justicia social en Colombia”; señaló que su victoria ocurre en un “momento coyuntural de descontento social en América Latina” y demuestra que la región “está harta de los gobiernos de siempre y es la esperanza de lograr cambios reales”.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, dijo que la situación de los problemas de salud relacionados con vías respiratorias “se va a ir agudizando porque empiezan los fríos y empiezan a aparecer mayor cantidad de chicos con neumonías, bronquiolitis..." y aconsejó "el uso de barbijo, ya que minimiza la posibilidad de contagiarse”.

Núñez Fariña resaltó la tarea que se lleva a cabo en el Hospital Penna con la Terapia Intensiva Pediátrica: “Es necesario recalcar el esfuerzo que ha hecho la Provincia”.

El funcionario provincial pidió a los padres que cuando “los chicos tienen fiebre y tos constante, recurrir a una guardia. Es importante la presencia de un médico en esos casos para luego evitar que tengan que llegar a un hospital”.

LU 4 Patagonia

El intendente habló de la necesidad de trabajar en la internalización de la ciudad, expresando: “Para nosotros es un tema que tenemos que trabajarlo, si bien no es una posibilidad inmediata en la generación de puestos de trabajo y oportunidades de ingreso de divisas a cortísimo plazo”.

LRA 9 Esquel

Sastre, quien también es la secretaria General de la Fundación ´Lazos de Dignidad´ en Colombia, hizo referencia al triunfo de un partido de izquierda en las elecciones presidenciales, diciendo: "Estamos emocionados, y por eso salimos a la calle a celebrar el triunfo. Sin embargo estamos en un momento de transición complicado, porque aún queda un mes largo de Duque".

LRA 42 Gualeguaychú

Argentina cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida en 2023 y Díaz, directora Nacional de Fortalecimiento de Prácticas Democráticas, se refirió a los logros y la alternancia de poder, el debate de ideas y las deudas sociales que exigen profundizar el sistema democrático, tras lo cual señaló: "El único poder democrático es el poder político".

LRA 1 Buenos Aires

"Es un proyecto que fue madurando. Respeta el formato diccionario y no solamente toma personas sino también eventos y sucesos. El formato digital nos permite ir ofreciendo avances hasta que se cubra toda la obra", expresó Cattaruzza.

"Esta es la segunda versión y en noviembre estará la tercera. El acceso es libre y lo hacemos circular por las redes sociales", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 4,6% en mayo, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $ 44.498,60 para no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 4,6 % en mayo, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 98.676,85 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

De esta forma, en los primeros cinco meses del año la canasta total acumuló un aumentó 30,9%, mientras que la canasta alimentaria subió 35%, frente a una la inflación general de 29,3% en el mismo período.

LRA 1 Buenos Aires

Este movimiento turístico representó una suba de casi 120% respecto del feriado similar de 2019 y el impacto económico fue de 55 millones de pesos, según los datos del Ministerio de Turismo y Deportes, cuyo responsable, el Ministro Matías Lammens, anticipó "una temporada de invierno absolutamente récord".

El informe, con datos del área Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), precisa que esa cantidad de viajeros se compone de 2.324.680 turistas y 2.092.212 excursionistas (4.416.892 en total), 119,2% más en comparación con su balance del 17 de junio de 2019, tras un fin de semana de tres días.

En cuanto al impacto económico, fue de 55.069.800 pesos en los diversos componentes de la cadena turística, lo que significó un incremento de 1.375,8% contra los 3.731.600 pesos generados en el mencionado feriado prepandemia, aunque se manejaban otros precios.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario analizó el movimiento turístico del fin de semana largo en Misiones con más de 20 mil personas en Cataratas y una ocupación hotelera del 95 por ciento. "Este fin de semana largo dejó 415.320.000 de pesos en la provincia", sostuvo Degiusti.

LRA 6 Mendoza Quino

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, evaluó de manera positiva el fin de semana largo que pasó e informó que se alcanzaron niveles pre pandémicos, registrándose un incremento en la movilidad del 248 %.

"La movilidad ha sido populosa y ha establecido un récord, con alrededor de 4.050.000 de personas moviéndose por distintos destinos del país", indicó la funcionaria.

LRA 7 Córdoba

Córdoba fue uno de los principales destinos turísticos elegidos este fin de semana largo, mientras que la ocupación promedio fue del 80 %, pero hubo ciudades como Villa Carlos Paz, Córdoba Capital, Alta Gracia y Villa General Belgrano que superaron el 90 %.

"Ha sido superior al 2019, porque hemos tenido una noche más pasando los 320 mil pernoctes. Económicamente ha sido más que positivo", dijo Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien agregó que el consumo promedio por persona fue de 6.300 pesos y se gastaron sólo en pernocte 1.900 millones de pesos.

LRA 23 San Juan

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Departamento de Estadísticas, informó que hubo un 94% de ocupación hotelera en San Juan. "Los turistas llegaron de otras provincias como Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza y también, de Chile y Estados Unidos", señaló Juárez.

LRA 29 San Luis

Con un 87% de ocupación, San Luis fue la sexta provincia con mayor turismo durante el fin de semana largo de junio. “La actividad turística tendrá ingresos por 865.600.000 millones de pesos”, explicó el funcionario.

LT 14 Paraná

María Laura Saad, secretaria de Turismo provincial, hizo un balance sobre el fin de semana extra largo, declarando: "Esta es la temporada de termas, por lo que Colón, Federación, Concordia, Concepción del Uruguay fueron los destinos elegidos".

LRA 6 Mendoza Quino

Werchow analizó los números que arrojó a nivel nacional el turismo durante el fin de semana largo, donde más de cuatro millones de personas se movilizaron hacia distintos destinos del país, en tanto informó que el programa PreViaje fue clave en el movimiento económico que se logró en los cuatros días pasados.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Valdecantos aseveró: "Este fin de semana largo fue muy bueno y la ocupación hotelera fue mayor al 88 % en toda la provincia, con picos superiores al 95 %. Nos visitó mucha gente, y el gasto que dejó el turista fue de 423 millones de pesos, aproximadamente”.

LRA 9 Esquel

Valerdi, quien es economista, fue enfático al analizar la situación actual, señalando: "Excusas siempre tienen: la guerra y la pandemia, por ejemplo. Hay razones para que haya más inflación que en otro momento, pero no un 60 %, Eso es un deterioro muy profundo del poder adquisitivo de la población. Un país como la Argentina, con los recursos que tiene, no puede darse el lujo de tener de tener millones de personas en la pobreza y la indigencia”.

LRA 1 Buenos Aires

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes el embajador (R) Eduardo Rodríguez Guarachi; la secretaria ejecutiva de Consejo Futuro del Senado, Carola Muñoz; y asesor del embajador argentino, Agustín Lavalle, se abordaron las temáticas de un posible programa de contenidos e invitados que tendrá primera versión binacional que, hasta el momento, se llevaría a cabo en enero de 2023 en el país trasandino y Chile de manera simultánea.

LRA 6 Mendoza Quino

La secretaria de promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, evaluó de manera positiva las conclusiones que arroja el fin de semana largo que pasó. Informó que se alcanzaron los niveles prepandémicos: se registró un incremento en la movilidad del 248%.

"La movilidad ha sido populosa, récord, con alrededor de 4.050.000 de personas moviéndose por distintos destinos", comentó.

LT 14 Paraná

Gustavo Bastián, intendente de San José, departamento Colón, se refirió a la visita de los turistas durante el fin de semana lo que generó el 70 por ciento de la ocupación de hospedaje. En otro sentido, el jefe comunal, quien cumple su primer mandato, realizó un balance de gestión, con una pandemia den el medio que complicó algunas situaciones, pero que según indicó, hay obras y trabajos que comenzaron a concretarse. En otro sentido, brindó detalles sobre la Fiesta de la Colonización que se vivirá en julio.

Bastián, también se refirió a la actual situación política a nivel nacional y habló sobre la unidad dentro del Frente de Todos. Fue entonces, cuando mencionó: “Nos une una misma idea y un mismo propósito y es el bienestar de la sociedad en general”.

LRA 4 Salta

El intendente de Cachi, Américo Liendro, confirmó el precio sugerido para la venta de pimiento para pimentón, un monto que resulta insuficiente para cubrir los costos de la producción de los Valles Calchaquíes, con buena calidad pero con problemas de escala para ser rentable. El precio se definió en la Mesa Pimentonera, que incluye a intendentes de la zona, funcionarios provinciales y algunos productores agropecuarios.

"El año pasado se sugirió otro precio y los pimientos quedaron en los depósitos de algunos productores (...) ahora se sugirió un precio pero a lo mejor se puede vender a 380 pesos", señaló el jefe comunal, quien agregó que la Mesa trabaja para elevar la cantidad de hectáreas sembradas.

LRA 43 Neuquén

Carlos de los Santos, presidente de la Fundación Inclusión Productiva y ex vicepresidente del Banco del Chaco, encabeza la propuesta de digitalizar el peso.

En diálogo con Radio Nacional Neuquén, De los Santos explicó que sería emitida por el Banco Central. “En definitiva universalizar la práctica de la relación que tenemos con los pagos digitales y electrónicos, que, aunque parezca mentira, tendría beneficios para los sectores público y privado” aseguró. Entre los beneficios el especialista señaló: “Se termina la evasión fiscal. Todas las operaciones quedan registradas y todos tienen que pagar. Solo respecto al IVA, nosotros tenemos una evasión que supera el 50% y aparte otras operaciones que quedan grabadas como el trabajo en negro. Te permitiría dejar de tener déficit fiscal y nos permitiría un superávit que nos dejaría baja impuestos”.

Carlos de los Santos explicó que tener todo el dinero circulante en cuentas bancarias, permite duplicar la capacidad crediticia y lograr que las entidades financieras remuneren los depósitos a plazo fijo con una tasa de interés equivalente a la inflación más un porcentaje y presten a tasas de interés menores a la inflación.

LRA 53 San Martín de los Andes

El dirigente en San Martín de los Andes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) explicó el funcionamiento del sistema de financiamiento de emprendimientos sociales y desmitificó la idea de que las organizaciones son "planeras" que reciben ayuda del Estado.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A raíz del nuevo régimen de segmentación de tarifas y quita de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas, los usuarios deberán registrarse nuevamente para no perder el beneficio. “Se va a dejar de dar de manera universal y se va a subsidiar a las personas que lo necesitan”, indicó Paz.

LRA 52 Chos Malal

En el marco de las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno Nacional, para proteger y mejorar el poder adquisitivo, 75 mil neuquinos cobran en el mes de junio la segunda cuota de 9 mil pesos del Refuerzo de Ingresos.

LRA 21 Santiago del Estero

En declaraci0nes a Radio Nacional, el secretario de coordinación general y asuntos institucionales de la municipalidad de Las Termas de Río Hondo, Dr. Raúl Lorenzo, explicó cómo funcionaria este Parque de cuidado del medio ambiente en el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

LV 8 Libertador

Tras esto, Sedano, secretaria del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, agregó: “El Gobierno mendocino, además de saber que los salarios son mínimos, debe tener la decisión política de mejorar los sueldos”.

LRA 2 Viedma

La trabajadora de Salud del Valle Medio habló de la situación del sector, del reclamo por despidos y de las expectativas puestas en la reunión de este jueves con autoridades del Ejecutivo de Río Negro.

LRA 30 Bariloche

La delegada de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) se refirió a la decisión de levantar las medidas de fuerza de cara a una nueva reunión con el gobierno Provincial. "Esperamos que nos escuchen. Necesitamos una recomposición salarial", señaló Santibañez.

LRA 6 Mendoza Quino

Becerra analizó en Temprano es Mejor el nivel de confianza de las audiencias en los medios de comunicación. Según un estudio realizado por el especialista, los medios argentinos son líderes de dicha confianza por su neto carácter comercial y generación de contenidos polarizantes, lo mismo que las campañas de desinformación (proliferación de las fake news) que se mantiene vigente en los medios centrales. Esta desconfianza es mayor que la de las audiencias de países vecinos como Brasil. Aunque destacó que el "fenómeno es global".

Becerra considera que si bien hay un segmento de la audiencia que migra hacia otros medios, como las redes sociales, debido la desconfianza, hay un sector considerable que pide "más sangre", esto con el fin de "reafirmar sus propios prejuicios", en vez de buscar un medio que ponga en cuestión sus creencias.

LRA 14 Santa Fe

Cci Kiu es cantante y multi-instrumentista nacida en Córdoba que presentó su canción "Open todo" en el Ranking Argentino de Canciones. La canción forma parte de su tercer disco “La machine”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Lo que inspira y conmueve a los artistas comodorenses 98 y Emir, se escenifica en plazas y competencias de freestyle. Se conocieron por el rap, empezaron a juntarse para crear sus propias melodías, saliendo así las primeras letras y canciones. Hace dos años comparten el proyecto grupal 1998 Squad, que da voz a sus personalidades, historias de vida e intereses. Su cercanía con la grabación de vídeos y la improvisación con pistas, se combinan en vivo, desde los estudios de Nacional.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Mario Alarcón, el actor es parte de "Tu Forma de ver el Mundo" de Germán Abal. También habló de su actualidad.

LRA 1 Buenos Aires

Angela ejerció la docencia en escuelas secundarias por más de 30 años, la gran mayoría de ellas ubicadas en la zona sur del conurbano bonaerense. Se especializó en Gramática Española y dio conferencias y talleres para escritores en la Argentina y en varias ciudades de otros países, La Habana, Caracas, Berlín, Ginebra, Zúrich, Berna, Aarau, Wettingen, Zofingen, Winterthur.

Tiene una obra vasta y diversa, es narradora, poeta y ensayista y ha recibido distintos premios, entre ellos: Premio Emecé, Premio Clarín, Premio Municipal de Novela y Ensayo, Premio al Mejor Libro de Educación. Publicó entre otros los libros: Amigas mías (Emecé, 2002), Turdera (Emecé, 2003), El lugar del padre, El sentido de la lectura (Paidós, 2013), En mi nombre. Historias de identidades restituidas (Paidós, 2014), El sol detrás del limonero (2016) y La respiración violenta del mundo (Emecé, 2017).

LV 8 Libertador

“La provincia viene con una política sostenida para instalar a Mendoza como un polo audiovisual”, indicó Zlotolow, quien luego brindó detalles sobre las acciones que desde 2018 se están desarrollando para estimular la producción audiovisual.

LRA 25 Tartagal

En General Enrique Mosconi, Salta, buscan a Luis Arturo Moreno, de 40 años, que falta en su hogar desde el sábado pasado y sus familiares aseguraron que no se encontraba bien de salud. "Pido que me ayuden a buscarlo, es una persona enferma que necesita su medicación", pidió Castillo.

LRA 24 Río Grande

Referentes y vecinos de la Margen Sur llevaron adelante una campaña de recolección de firmas que se denominó “Firmas por un nuevo Puente”, y que tiene como objetivo acompañar un histórico petitorio para construir un nuevo puente que una a la Margen Sur con la ciudad de Río Grande.

LRA 1 Buenos Aires

La edición 2022 de la fiesta popular ofreció once noches de espectáculos con diferentes géneros. Belén Molina, secretaria de Cultura de Ushuaia destacó que "llegan muchos turista en invierno por la cantidad de nieve y el tiempo prolongado que llega hasta septiembre. En el festival de la fiesta nacional de la noche más larga participaron muchísimos artistas locales, hasta la Mona Giménez, Pimpinela, Kapanga y Divididos".

"El sol está saliendo después de las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde ya es de noche. Las actividades de Sky arrancan muy temprano", expresó.

LRA 24 Río Grande

Referentes y vecinos de la Margen Sur llevaron adelante una campaña de recolección de firmas que se denominó “Firmas por un nuevo Puente”, y que tiene como objetivo acompañar un histórico petitorio para construir un nuevo puente que una a la Margen Sur con la ciudad de Río Grande. En 40 días de campaña se lograron juntar unas 12 mil firmas las que serán presentadas a distintas autoridades gubernamentales.

El titular de la ONG Crear Futuro, Sergio Resia dijo por Radio Nacional que "la campaña de recolección de firmas se realizó para ayudar a que el proyecto del nuevo puente sobre el río Grande sea una realidad".

Fresia se mostró satisfecho por el número de firmas y comparo esta campaña con "la que realizamos un tiempo atrás cuando solicitamos la instalación de al menos una estación de servicio cosa que hoy es una realidad"; y agregó "si en esa oportunidad logramos nuestro cometido, esperemos que ahora también".

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Campillay, titular de la Comisaría de la Familia y las Mujeres de El Bolsón se refirió al caso conocido en los últimos días cuando una joven llegó a esa dependencia con poca ropa y sin calzado y fue rescatada de lo que se presume era una situación de trata extendida en el tiempo.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Campillay explicó que "hace meses trabajamos en este caso, recién ahora el juzgado nos autoriza a darlo a conocer. Empezamos interviniendo como violencia de género, en la tercera intervención la chica pudo explayarse más y darnos indicios de que era un caso de trata de personas".

LRA 5 Rosario

Tras los dichos del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, sobre el lenguaje inclusivo, la funcionaria del Ministerio de Educación santafesino, defendió su uso en las escuelas. “Revisar el sexismo en las instituciones nos permite transformar la realidad”, aseguró Frois.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles el partido.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo "Chelo" Mescolatti, capitán de la Selección Mendocina de Futsal, dialogó con Temprano es Mejor sobre el triunfo del equipo borravino en el Torneo de Selecciones Nacionales celebrado en la provincia.

El futbolista se mostró "feliz" con la sexta victoria del seleccionado que integra y que se potencia "cuando es en la tierra de uno" dijo en referencia al acompañamiento familiar y de amigos en el público.

La selección mendocina ganó la final de este domingo por tres goles frente al equipo tucumano que no alcanzó ninguno.

LRA 30 Bariloche

Con motivo de poder volver a tener las camisetas de la Escuela de vóley municipal que fueron robadas hace un par de meses, se organizó un torneo para poder recaudar fondos que ayuden a solventar los gastos que ocasionaran la nueva compra. La respuesta de las distintas escuelas de la ciudad e incluso de Dina Huapi y Villa la Angostura superó totalmente las expectativas. "Lo que en principio fue una mala noticia, en este primer evento la verdad que superó todas nuestras expectativas que teníamos. El gimnasio se llenó, hubo mucho vóley" expresó Exequiel Alvarado, referente de la escuela municipal de vóley.

"Vino mucha gente, recaudamos muy bien. El agradecimiento a toda la comisión que se puso al hombro la parte del buffet" manifestó Alvarado. "Renovamos energías. Ver a nuestros chicos jugando nos pone felices. Ojalá que sea el primer paso de muchos, esperamos que esta propuesta se repita" agregó.