"Cristina puso en discusión quiénes administran los programas sociales"

El discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó mucha expectativa en el poder político e instauró un modelo de debate. El periodista Fernando Borroni en diálogo con Emanuel Rodríguez en el ciclo de entrevista "te hago una pregunta".

"Creo que la verdad a uno les molesto. Cristina Kirchner no le declaró la guerra a los movimientos sociales, no se expresó en contra de los programas. Dijo que el Estado debe auditar los programas sociales", explicó Borroni en relación a la polémica desatada por la tergiversación de su discurso. Ella abrió la discusión en cuanto a la tercerización de los programas. "La asignación universal por hijo es un derecho, pero se hace a través de las tarjeta", agregó.

"Lo importante fue que la unidad no está en riesgo. Hagamos política. Me pareció un acto de madurez que no todos tienen"