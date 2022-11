Diario de Radio Nacional 21/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DEL PAPA: Francisco, sobre Bonafini: "Quiero estar cerca de los que lloran su partida"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA TERESA GARCIA: "Hebe tenía un coraje y una valentía única, fue la heroína de los DD.HH."

LRA 1 Buenos Aires - JORGE “TOPO” DEVOTO: "Aunque algunos quieran negarlo, Hebe ya está en la historia de la Argentina"

LV 8 Libertador - Homenaje a Hebe de Bonafini: La soberanía en la mirada

LRA 27 Catamarca - NOEMI TOLEDO: “Ha sido una luchadora ferviente de los derechos humanos”

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: “Fuiste un ejemplo de lucha para el mundo"

LT 14 Paraná - CLARISA SOBKO: “A Hebe la vamos a recordar con revolución, fuerza y esperanza"

LRA 43 Neuquén - DEMETRIO IRAMAINN: "Me la imagino enojada diciendo yo quería seguir"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO “PITU” SALVATIERRA: "Con el fallecimiento de Hebe, siento que perdí una parte de mi mamá"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Hebe, la partida"

LRA 53 San Martín de los Andes - HERNAN BRIENZA: "Dijo siempre lo que pensaba sin especular"

LRA 43 Neuquén - RUBEN CAPITANIO: "Uno recuerda, quiere y ha tratado a la Hebe del pueblo"

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER, “Historias fragmentadas”: Entrevista a Gabriel Jofré, vocero de la comunidad Mapuche

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Países Bajos le ganó a Senegal 2 a 0 y lidera el grupo A junto a Ecuador

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Inglaterra goleó por 6-2 a Irán en su debut en el Mundial

LRA 1 Buenos Aires

El papa Francisco le envió una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por la muerte de la presidenta de esa entidad, Hebe de Bonafini, y expresó que quiere estar "cerca de todas las personas que lloran su partida".

En la misiva, fechada ayer en Santa Marta, residencia del Papa, y difundida hoy por Madres de Plaza de Mayo, el Pontífice afirmó que acompaña "con la oración" a Hebe, "pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado".

En el texto, encabezado con un "Queridas Madres", Francisco expresó: "En este momento de dolor por la muerte de Hebe de Bonafini, madre de la plaza, quiero estar cerca de ustedes y de todas las personas que lloran su partida. Supo transformar su vida, como ustedes, marcada por el dolor de sus hijos e hijas desaparecidos en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT) lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y afirmó que "tenía un coraje y una valentía única, fue la heroína en materia de derechos humanos".

LRA 1 Buenos Aires

El publicista y autor del libro Néstor. El hombre que cambió todo lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y expresó que "era inigualable, tanto en lo público como en la intimidad, te lleva por delante".

Tras recordar momentos con la dirigente de derechos humanos, Jorge Topo Devoto sostuvo que "Hebe no molestaba a nadie, lo único que quería es la aparición de sus hijos".

"Hay algunos que la siguen agrediendo, lo veo en los titulares de Clarín, La Nación en Infobae", dijo, y agregó: "Aunque algunos quieran negarlo, Hebe ya está en la historia de la Argentina".

LV 8 Libertador

“Decimos las madres” es un formidable poema del escritor, ensayista e investigador Oscar DAngelo, el cual data de 1996. En tanto, Mónica Borré lo leyó al aire en LV 8 Libertador como homenaje a Hebe de Bonafini.

LRA 27 Catamarca

La presidenta de la Casa de la Memoria, Noemí Toledo, recordó a Hebe de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a horas de su fallecimento, diciendo: “Es una mujer con mucho coraje, con mucho empuje , que ha sido una luchadora ferviente de los derechos humanos”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se mostró conmocionado por la muerte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresando a través de sus redes sociales: "Adiós Hebe querida. Fuiste un ejemplo de coraje y de lucha para el mundo".

LT 14 Paraná

La integrante de la agrupación H.I.J.O.S. lamentó el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmando: “La vamos a recordar con revolución, con fuerza y esperanza. Se muere una gran luchadora, que supo sembrar lucha y fortaleza. De ella y de Madres aprendimos que lo imposible sólo tarda un poco más”.

LRA 43 Neuquén

Demetrio Iramain, Poeta, periodista y militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante los últimos 30 años se refirió a la figura de Hebe de Bonafini que falleció ayer en horas de la mañana.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Iramain relató que "Una de las grandes virtudes fue que no le importaba el costo que tuviera que pagar por sus decisiones. Iba siempre por la más difícil, la más justa, la más necesaria, la que iba a revelarse que tenía razón no en lo inmediato sino con el tiempo". siempre por la más difícil, la más justa, la más necesaria.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente barrial lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y expresó que "hay una sensación como de haber perdido una mamá, hoy el cielo es un mejor lugar". Tras expresar que la referente de derechos humanos "tiene presencia en los momentos clave de la historia argentina de los últimos 40 años", Alejandro “Pitu” Salvatierra recordó cómo Hebe cambió su vida.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó la figura de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien falleció este 20 de noviembre a los 93 años; y recorrió la lucha de los organismos de derechos humanos en nuestro país.

"No hay forma de contrapesar la grandeza de Hebe de Bonafini, lo que hizo por la Argentina, su autoridad moral, física, su potencia, su palabra. Es una prócer que está a la altura de los más grandes de los mausoleos y, como tal, debe ser recordada y despedida".

LRA 53 San Martín de los Andes

El periodista, escritor, politólogo e historiador argentino dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes sobre la figura de la que fuera presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Brienza afirmó que con su muerte los argentinos quedan un poco huérfana y que fue una mujer que vivió dando con su ejemplo con su mensaje ligado a la resistencia y a los derechos de las mayorías.

LRA 43 Neuquén

El cura párroco de Plottier, Rubén Capitanio, se refirió a la figura de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y al legado que deja tras su fallecimiento.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Capitanio contó que "En el 78, un sacerdote en la basílica de Luján les impidió deja un pañuelo como ofrenda a la Virgen. Entonces busqué la dirección de estos curas y les mandé una carta diciendo hermano, si vos permitís tantas gorras y sables, de aquellos que hoy avergüenzan a la patria, no tenés derecho a sacar el símbolo de sus víctimas. Luego le escribí a las madres pidiéndoles perdón por la actitud de este sacerdote. Al poco tiempo vinieron a Neuquén, donde todavía no estaba el grupo de Madres, donde trabajaba el grupo de la APDH que fundó don Jaime de Nevares y funcionaba en el obispado. Ellas vinieron y me trajeron como regalo un dibujo hecho en una servilleta por las presas políticas de la cárcel de Devoto".

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Conrado Geiger conversó con Gabriel Jofré, vocero de la comunidad Mapuche de Malalgúe en la provincia de Mendoza, quien hizo un repaso a la historia de su comunidad en relación a la historia argentina, contó acerca de las tradiciones y creencias de su pueblo, así como los abusos sufridos desde los primeros tiempos de la argentina, tales como la esclavitud, robo de tierras y sustracción de niños.

LRA 1 Buenos Aires

Países Bajos se impuso ante Senegal por 2 a 0 en el partido que cerró la primera fecha del grupo A del Mundial de Qatar 2022 y ahora comparte la punta con Ecuador, de Gustavo Alfaro.

LRA 1 Buenos Aires

Inglaterra goleó a Irán por 6-2 el partido de apertura del Grupo B del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Internacional Jalifa, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Uno por uno, estos fueron los goles que se vivieron en la transmisión de Radio Nacional, con el relato de José Gabriel Carbajal y los comentarios de Santiago Lucía.

Política

LRA 25 Tartagal

Crece la polémica tras las múltiples denuncias por el cobro de "coimas" a beneficiarias del Programa nacional Acompañar desde la oficina de Asuntos de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Tartagal. Están involucradas la directora de dicha oficina, Carla Cordero, la empleada Sandra Domínguez, quien ya fue desafectada del cargo, entre otros. En este marco, los concejales Nicolás Arce, Ernesto Restom y Elba Rodas, con el patrocinio letrado del penalista local Ramber Alexis Ríos presentaron una denuncia en el Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional de Tartagal, señalando directamente a la funcionaria Carla Cordero, y a Sandra Domínguez.

Sociedad

LT 14 Paraná

En la provincia se reportaron 15 nuevos contagios en los últimos siete días, en tanto en la semana anterior se habían registrado sólo dos. Además, Entre Ríos fue la provincia que informó más muertes por la enfermedad: cuatro de un total de seis en todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El tren llega al norte y con él el deseo de unir ciudades, provincias, poblar la Argentina.

En cada provincia tuvo su protagonismo, en cada rincón del que desapareció dejo un recuerdo, una historia de vida.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

Se celebra este día en homenaje a la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermeras de 1935.

El 19 de junio de 1948 se creó la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón, que capacitó a cientos de mujeres tanto en lo sanitario, como en formación política y en defensa nacional y calamidades públicas, apuntando a su profesionalización. Según las estadísticas universitarias de 2018, las mujeres representan el 79,5% del total de estudiantes de esa carrera.

LV 8 Libertador

Está dedicado a recordar a las personas transexuales, transgénero y de género no binario que fueron asesinadas por odio, discriminación y violencia. La fecha fue instituida en 1998 por la diseñadora transexual estadounidense Gwendolyn Ann Smith en memoria de Rita Hester, una destacada activista contra la discriminación.

A nivel mundial no hay una entidad que contabilice los casos de asesinato por odio, solo llegan algunos a través de los medios. Florencia Hernández en su columna diaria en Muchas Gracias nos cuenta más de esta fecha.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino que mañana debutará ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, aseguró hoy que se siente "muy bien físicamente" y que llega "en un gran momento" a este campeonato.

"Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro", declaró Messi en la conferencia de prensa previa al debut.

El astro rosarino, que jugará su quinto Mundial, explicó que "es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera".

LRA 1 Buenos Aires

El director técnico del seleccionado argentino que mañana debutará ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, afirmó: "Está decidido el equipo, ya lo saben todos. No va a cambiar el esquema".

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni sostuvo que "no deja de ser un juego" y agregó: "La gente tiene que saber que somos un grupo de jugadores que va a dejar todo para que le vaya bien".

"La realidad es que el equipo sale a jugar más tranquilo debido a que la presión de no haber ganado ya no está más", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa, el periodista deportivo Omar Sapienza contó cómo se prepara el seleccionado argentino de cara al primer partido con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Además, describió cómo vive la ciudad santafesina la previa al debut nacional.

Sapienza contó que en los barrios rosarinos, cuna de muchos de los jugadores, se pueden observar “muestras, pintadas y el entusiasmo por el Campeonato Mundial y por la Selección Nacional”.

Sobre el equipo argentino, resumió: “35 partidos invictos, la veo consolidada, un vestuario muy bien manejado por el técnico Lionel Scaloni que formó un equipo compacto y le dio la protección que Lionel Messi necesitaba”.

LRA 27 Catamarca

Cacioli dio su punto de vista sobre el capitán de la selección Argentina, señalando: “Tenemos un Messi más adulto, un Messi que no se bajonea, un Messi que no agacha la cabeza y no mira el piso, que es el líder del equipo, que se anima a hablar, que no lo hace fingido, que canta el himno porque lo siente, y no para quedar bien, así que creo que estamos en una etapa de la selección Argentina de evolución”.

LRA 6 Mendoza Quino

Sturman, periodista mendocino que se encuentra en Qatar, se refirió a cómo viven los hinchas argentinos la previa del Mundial Qatar 2022, diciendo: “Hoy ha sido el día de Argentina al 100%. Hubo un banderazo que copó todas las calles de Doha”.