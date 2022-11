Sobre Hebe: “ha sido una luchadora ferviente de los derechos humanos”

La presidenta de la Casa de la Memoria, Noemí Toledo, dialogo con el programa “Te lo Dije” y recordó a Hebe de Bonafini cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, a horas de su partida.

“Es una mujer con mucho coraje con mucho empuje ha sido una luchadora ferviente de los derechos humanos” dijo, además de agregar que se debe continuar con su legado.

Toledo al ser consultada por que muchos no compartían lo que ella representaba aclaro que “era muy cuestionadora ella, públicamente cuestionadora, hubo gente que obviamente no le gustaba su proceder su manera de ser, pero nadie le va a quitar lo que ella fue y sigue siendo para nosotros como Madre de Plaza de Mayo como persona, una luchadora, ya no solo por sus hijos sino por todos, por los 30 mil.

Para concluir la presidenta de la Casa de la Memoria recordó lo que Hebe decía cuando partía una abuela, “ella decía que cuando una madre se iba, se mudó, cambio de casa nada más, queda en nuestra memoria todo lo que hizo y lo que dijo”.