Rubén Capitanio: "Uno recuerda, quiere y ha tratado a la Hebe del pueblo"

El cura párroco de Plottier, Rubén Capitanio, se refirió a la figura de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y al legado que deja tras su fallecimiento.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Capitanio contó que "En el 78, un sacerdote en la basílica de Luján les impidió deja un pañuelo como ofrenda a la Virgen. Entonces busqué la dirección de estos curas y les mandé una carta diciendo 'hermano, si vos permitís tantas gorras y sables, de aquellos que hoy avergüenzan a la patria, no tenés derecho a sacar el símbolo de sus víctimas. Luego le escribí a las madres pidiéndoles perdón por la actitud de este sacerdote. Al poco tiempo vinieron a Neuquén, donde todavía no estaba el grupo de Madres, donde trabajaba el grupo de la APDH que fundó don Jaime de Nevares y funcionaba en el obispado. Ellas vinieron y me trajeron como regalo un dibujo hecho en una servilleta por las presas políticas de la cárcel de Devoto".