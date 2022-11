Daniel Cacioli: “Tenemos un Messi más adulto”

Daniel Cacioli, periodista deportivo de Radio Nacional, dialogó con el programa radial “Te lo dije” y dio su punto de vista sobre el capitán de la Selección Argentina.

“Tenemos un Messi más adulto, un Messi que no se bajonea, un Messi que no agacha la cabeza y no mira el piso, que es el líder del equipo, que se anima a hablar, que no lo hace fingido, que canta el himno porque lo siente no para quedar bien, así que creo que estamos en una etapa de selección argentina de evolución”, comentó el periodista.