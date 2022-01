Diario de Radio Nacional 21/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUZMAN: "Argentina necesita más tiempo para pagar"

LRA 1 Buenos Aires - YANINA MARTINEZ: "La marca país genera una fuerte visibilidad"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN MARINUCCI: “En el gobierno de Macri hubo una decisión de eliminar servicios”

LRA 29 San Luis - MARCELO MORANTE: "Para hablar bien del cannabis no necesito hablar mal de otra medicación"

LRA 13 Bahía Blanca - ROBERTO BARADEL: “Soledad Acuña no debería ser ministra de Educación”

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA PELUSO: “Acuña estigmatiza a los chicos de las escuelas populares”

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ARIAS: “Todos sabíamos que estas mesas judiciales existían”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO BIRO: "A Aerolíneas Argentinas la recuperó CFK y es la soberanía del espacio aéreo"

LRA 30 Bariloche - ISABEL HUALA: “Agradezco a toda la gente que no lo desconoció”

LT 14 Paraná - JORGE RACHID: “Mientras 1.200 millones de personas estén sin vacunar, el peligro sigue”

LRA 1 Buenos Aires - LAURA GRASSI: Italia espera un descenso de contagios en los próximos quince días

LT 14 Paraná - CARLA VIZZOTTI: "Descenso en el número de casos" de COVID

LT 14 Paraná - En la capital entrerriana: Pediatras insisten en la vacunación a las infancias

LRA 13 Bahía Blanca - RICARDO MOCCERO: “No soy un asesino de perros”

LRA 9 Esquel - A un mes de la derogación de la ley de Zonificación Minera: Presentaron en Chubut la Tercera Iniciativa Popular contra la megaminería

LU 4 Patagonia - Asambleas ambientalistas: Lanzaron la Tercera Iniciativa Popular antiminera

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía dio una entrevista al medio francés Le Figaro, en donde contó que "Argentina necesita más tiempo para pagar" al Fondo Monetario Internacional (FMI). También explicó que la voluntad de acuerdo está, pero tiene diferencias con el organismo respecto a la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos.

"Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y la credibilidad del programa de apoyo. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando", manifestó el funcionario.

En este sentido, Guzmán indicó que el país tiene la oportunidad de continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible, y que a la vez "le ofrece al Fondo Monetario un camino creíble que respalde el crecimiento de manera sostenible".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Promoción Turística de la Nación en Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se encuentra en la Feria Internacional de Turismo –FITUR 2022 en Madrid y destacó el posicionamiento que está logrando Argentina a través de la marca país: "Es un fundamental para mostrar nuestros atributos diferenciales y todas las cualidades positivas que tenemos, en cuanto al turismo, la ciencia, la innovación, la tecnología, el deporte y la producción".

Yanina Martínez sostuvo que "a través de la marca país se generan más inversiones y que lleguen más divisas" y resaltó que "hay una imagen unificada vinculada a la sostenibilidad y al crecimiento y al desarrollo productivo de la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Trenes Argentinos y Trenes Argentinos Infraestructura analizó lo que sucedió en dicho sector durante la gestión de Mauricio Macri y los objetivos que tiene ahora: “Destruir es fácil y reconstruir es más difícil”.

“Hubo una desinversión en el gobierno anterior y una clara decisión de eliminar servicios. El año pasado volvimos con el ferrocarril a diferentes destinos donde no llegaba hace años”, declaró Martín Marinucci.

Además, destacó el pedido que realizó Alberto Fernández sobre la importancia de conectar y unir a los argentinos con este medio de transporte. En ese sentido, adelantó que ya se vendieron 30 mil pasajes para marzo.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con el doctor Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis en Argentina, además es docente e investigador.

El especialista hizo hincapié en la importancia de la ley 27350, en lo que pasó en el 2020 y lo que siguió en el 2021, ya que ejemplificó con 15 proyectos de producción e investigación, los pacientes que se han autorizado a cultivar, destacó que la provincia de San Luis permitió la capacitación. "El 2021 lo recordaremos como el año en donde se legítimo el avance de muchas políticas relacionadas con el cannabis", dijo.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, dijo que “Soledad Acuña no debería ser ministra de Educación”.

El dirigente sindical salió a responder luego de que la funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dijera sobre los chicos que abandonaron la escuela en la pandemia de covid que “ya es tarde. Esos chicos seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico".

“La educación tiene una perspectiva de futuro y es imprescindible que el Estado se haga cargo. Si la máxima autoridad dice que es tarde”, agregó Baradel.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación se refirió a las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña: “Para ella si naciste en un barrio popular el destino es ser delincuente”.

LRA 1 Buenos Aires

El concejal del Frente de Todos se refirió al video que presentó la AFI y aseguró que, si bien conocía la existencia de esta modalidad, le sorprendió que “quedó documentada la ilegalidad”.

“Había mesas con empresarios de la construcción, también hubo con energéticos para remover a los que complicaban el desarrollo de las políticas de Mauricio Macri”, declaró Luis Arias y agregó: “Da cuenta de la impunidad que manejaban”.

El también ex en lo Contencioso Administrativo de La Plata dijo que hay un “descompromiso” de la política y analizó la situación del Poder Judicial: “Las estructuras de este sector son débiles y quedan expuestas. Otros tienen apoyo político, como Carlos Stornelli. Los que confrontamos con los poderes, tuvimos consecuencias”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) hizo un repaso sobre "la historia de lucha con situaciones agridulces" que vivió la aerolínea de bandera y expresó: "A Aerolíneas Argentinas la recuperó Cristina Fernández después de un grosero vaciamiento".

Tras destacar que la empresa logró desarrollar la conectividad en el país y cuestionar el retroceso que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, Pablo Biró subrayó que "Aerolíneas Argentinas tiene potencialidad para ayudar a sacar a ese 40% de compañeros que están por debajo de la línea de explotación".

En ese marco, resaltó "los vuelos de la vida" que hizo la compañía nacional para traer barbijos, respiradores y vacunas contra el coronavirus. "Aerolíneas Argentinas es la soberanía del espacio aéreo. Es más que una línea aérea; es la Argentina misma", resumió.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche dialogó con la mamá del lonko que se encuentra detenido en Chile, a raíz de la última decisión del Poder Judicial del país vecino, de otorgarle la posibilidad de libertad condicional. Huala explicó que desde hace días esperaban esta resolución, luego de varios intentos fallidos desde 2019.

Facundo Jones Huala fue condenado a la pena de 6 años de prisión en diciembre de 2018 al ser acusado de incendiar una vivienda del Fundo Pisu Pisué en Río Bueno, región de Los Ríos, en 2013. Luego, lo condenaron a 3 años más por supuesta portación ilegal de un arma de fuego de fabricación casera. La pena terminaría el 26 de junio de 2024.

Isabel se refirió al papel de los medios de comunicación hegemónicos y el rol que han tenido en la “creación del enemigo interno”. Además, hizo hincapié en la importancia de que Facundo llegue a esta parte del territorio para el pueblo nación mapuche. En este sentido, celebró la medida y se mostró expectante de lo que ocurra en los próximos días.

LT 14 Paraná

Rachid, médico sanitarista y asesor del Ministerio de Salud bonaerense, recomendó continuar con los cuidados en el marco de la pandemia, y luego destacó el Plan Rector de Vacunación que se implementó en el país, asegurando que más allá de contar con “esta muralla, hay más de 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Roma, Laura Grassi, corresponsal de radio y televisión, trazó un panorama de la situación sanitaria en Italia a raíz de la pandemia de coronavirus, donde "los contagios de las últimas 24 horas se ubicaron en los 188.797" y se está llegando a un "límite de hospitalizaciones", gracias a la vacunación.

Precisó que “se espera que, en las próximas dos semanas, la curva de casos comience a descender luego del aumento exponencial” generado por la variante Ómicron.

Grassi dio cuenta de las medidas restrictivas y la obligatoriedad de presentar el Green Pass ó certificado sanitario reforzado -que se obtiene con la vacunación o al superar la enfermedad- para poder acceder a medios de transporte, hoteles, ceremonias o festivales así como restaurantes.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que en la semana epidemiológica dos hubo "387 fallecidos con tres veces más de casos, y durante el pico de la ola anterior casi 4.000" muertos, en alusión comparativa con la cantidad de decesos de los últimos días, y también aseguró que los datos “son favorables y optimistas”.

"Estamos viendo un aumento exponencial de casos, no solo en la Argentina sino en el mundo, debido a la variante Ómicron", señaló la ministra, y agregó: "Como buena noticia, desde el punto de vista epidemiológico, esta semana hubo un descenso del número casos comparado con las últimas tres".

LT 14 Paraná

Viviana Villarroel, médica pediatra y directora del Centro de Salud Santa Lucía de Paraná, informó que se vacuna a las infancias de entre 3 a 11 años contra el coronavirus, y la dosis que se aplica es Sinopharm.

La médica insistió en que los padres, madres y cuidadores se acerquen a cumplir con el esquema de vacunación, ya que si bien el plan rector para dicha franja etaria comenzó en noviembre, “se están aplicando muchas primeras dosis”.

LRA 13 Bahía Blanca

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero, manifestó que “se me dijo que soy un asesino de perros… y eso es mentira”.

El jefe comunal suarense salió a responder a aquellos que cuestionan la medida tomada por su Gobierno de llevar a los perros que están sueltos por las calles a un refugio.

“Ha sido una información malintencionada. Respondimos a lo que dijo a la población. Llevamos los perros que están sueltos a un lugar en el que están cuidados. No es una perrera de exterminio como se dijo. No queremos que haya perros en la calle mordiendo gente”, agregó Móccero.

LRA 9 Esquel

A un mes de la derogación de la ley de Zonificación Minera, la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCH) presentó la Tercera Iniciativa Popular 2022, con el fin de conseguir la aprobación del proyecto de ley que busca la prohibición de la actividad minera metalífera a gran escala y en todas sus etapas.

LU 4 Patagonia

Con la lectura de un documento que representa la voz de las asambleas populares de Chubut, se lanzó una nueva convocatoria que busca llegar a la Legislatura con un pedido que ha sido reiteradamente cajoneado.

Un tramo del documento expresa: "Como asamblea fuimos parte de todas las movilizaciones que se desarrollaron en el territorio provincial y todo el país, en respuesta a la represión descontrolada que dejó en claro que el aparato estatal responde al extractivismo capitalista. Dispararon por seis horas sin descanso a refugios improvisados en instituciones educativas y hospitales, usaron la casa legislativa como un centro de detención ilegal y judicializaron a quienes marchaban en defensa de la vida".

LRA 4 Salta

En Radio Nacional Salta, la enfermera y diputada provincial Ramona Riquelme habló de su historia personal, de las anécdotas que marcaron su vida y de cómo se transformó en una dirigente gremial contestataria en el hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Orán.

En diálogo con Martín van Dam, habló de la difícil historia familiar, al sufrir junto a su madre y hermanos el abandono del padre: "Vengo de una familia con 10 hermanos, mi padre era ingeniero electrónico, mi madre fue maestra. Papá se enamoró de la señora que hacía la limpieza en casa, nos sacó de una mansión donde teníamos pileta de natación y nos mandó a un barrio obrero con dos piecitas".

LRA 21 Santiago del Estero

Un tractor Steiger Bearcat III con rolo de 4 metros que realizaba actividades ilegales, fue secuestrado por inspectores de la Dirección de Bosques y Fauna, perteneciente al Ministerio de Producción, en la localidad de San Felix. Noelia Zanichelli, directora del organismo, en diálogo con Radio Nacional se refirió a los operativos de control que implementan para evitar que sigan ocurriendo estos hechos.

LRA 26 Resistencia

“El valor actual en Puerto Lavalle es de 2,46 metros con tendencia a bajar, luego del pico que tuvimos hace poco tiempo. Todo esto es normal en el comportamiento del río, pero pone en riesgo el tránsito en la ruta 95 porque el río tiene un cauce de cuatro kilómetros de ancho, y este año se acerca a esa ruta en el margen chaqueño”, dijo el funcionario del Área Técnica de la Administración Provincial del Agua del Chaco, Andrés Comisso.

LU 4 Patagonia

El presidente de la Asociación de Bomberos de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, recordó ´la tragedia de los bomberitos´, ocurrida el 21 de enero de 1994, diciendo: "Unos 25 camaradas perdieron la vida combatiendo un incendio rural. Eso trajo un cambio de paradigma para nuestro trabajo, porque ahora hablamos de la formación, de la necesidad de tener una dirigencia a la altura de la circunstancias para garantizar la mejor capacitación, el mejor equipamiento, con la seguridad necesaria para nuestros servidores públicos".

LRA 42 Gualeguaychú

Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de la provincia, destacó que se fortalecerá la asistencia de la primera infancia a través de centros comunitarios, y posteriormente valoró que se mejoraron los jardines maternales y se van a construir 32 nuevos espacios con fondos nacionales.

LRA 26 Resistencia

Ortega, presidenta del Concejo Deliberante a cargo del municipio, habló de la novedad y de las elecciones para la intendencia que cubrirán el mandato del fallecido Bulinki Correa, diciendo: “Es muy importante tener oficinas de la ANSES, y para nosotros es muy emocionante porque este es el verdadero Estado cerca de tu casa, ya que antes de esto lo más cerca estaba a 160 kilómetros”.

LRA 26 Resistencia

“Nuestra Fundación Libera Chaco, rescata caballos maltratados que son utilizados en los carros, y en 2016 presentamos un proyecto de ordenanza que no se reglamentó y también una audiencia pública en la que participó mucha gente, pero recién hace dos meses el Superior Tribunal de Justicia nos permitió difundir sus resultados: 54 mil personas dijeron que no a la tracción a sangre, y es necesario destinar fondos para poder hacerlo, que no significa solamente maltrato sino también trabajo en negro y violencia”, dijo la integrante de la Fundación, Romina Cura.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), quien habló sobre el medicamento que se produce en nuestra provincia para el Garrahan.

El medicamento será utilizado por el Garrahan para tratar pacientes con síndrome distónico, es decir, contracciones musculares involuntarias que ocasionan movimientos repetitivos o de torsión.

Los comprimidos orodispersables son de disolución rápida y tamaño muy pequeño, características ideales para la población pediátrica. Por su dimensión, son de una disolución más rápida.

El proyecto, además, contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) que, a través de subsidios y becas doctorales, promueve la investigación y desarrollo en materia de medicamentos.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires destacó la iniciativa “Mar para Todas”, que tiene el objetivo de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGBTI+ que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género. Tras explicar en detalle este programa, Estela Díaz expresó que "se va a desarrollar todo el verano y se espera que todo el año también". "El ocio es un derecho fundamental", remarcó.

Radio Nacional transmitirá para sus emisoras de todo el país y junto a Nacional Folkórica FM98.7 las nueve lunas del 62° Festival Nacional del Folklore, desde la Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín.

Con producción de LRA7 Radio Nacional Córdoba, todas las noches desde las 21hs Radio Nacional y Folklórica emitirán para todo el país las alternativas del tradicional Festival de Cosquín, con conducción a cargo de Germán Hidalgo y Fabiana Bringas (LRA7 Radio Nacional Córdoba) y Oscar Humacata (LRA4 Radio Nacional Salta) y con la presencia en la Plaza de la conductora Maia Sasovsky, y de la Directora de Radio Nacional Folklórica Mavi Díaz.

En los próximos días, Radio Nacional transmitirá, también con producciones locales y regionales, la Fiesta de la Salamanca de Santiago del Estero, y el Carnaval de Los Tekis desde Jujuy.

LRA 30 Bariloche

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Arrative, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, contó cuáles son las distintas actividades deportivas y los lugares en las que están distribuidas en la ciudad y los barrios.

LU 4 Patagonia

La Secretaría de Desarrollo Social realizará una jornada de vacunación contra el COVID-19 mañana, sábado 22, durante la realización del seven de hockey playero.

Maru Medina, la títular de la cartera, indicó: "En el hospital tuvimos una afluencia grande de personas, que ha ido disminuyendo en las últimas semanas. Por eso nos enfocamos en los eventos que más reúnen gente, en este caso en el hockey playero".