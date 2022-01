Asambleas ambientalistas lanzaron la tercera Iniciativa Popular antiminera

Con la lectura de un documento que representa la voz de las asambleas populares de Chubut se lanzó una nueva convocatoria que busca llegar a la Legislatura con un pedido que ha sido reiteradamente "cajoneado". "Como asamblea fuimos parte de todas las movilizaciones que se desarrollaron en el territorio provincial y todo el pais, en respuesta a la represión descontrolada que dejó en claro que el aparato estatal responde al extractivismo capitalista, dispararon por seis horas sin descanso a refugios improvisados en instituciones educativas y hospitales. Usaron la casa legislativa como un centro de detención ilegal, judicializaron a quienes marchaban en defensa de la vida, durante los días que duró la masacre ratificamos la esperanza de que el poder de la gente esta en la calle".

"Esta iniciativa popular llevará toda la fuerza de haber torcido la historia, Chubut ya decidió NO ES NO, a esto se sumarán las colectivas que luchan por el Atlanticazo en todo el país, esto demuestra que a pesar de la judicialización los vínculos no se rompen".

