“El Estado debe estar presente para evitar el maltrato de caballos”

“Nuestra fundación Libera Chaco rescata caballos maltratados que son utilizados en los carros, no tenemos fines de lucro y toda donación es bienvenida porque los alimentamos y los hacemos atender por veterinarios. En 2016 presentamos un proyecto de ordenanza a la Municipalidad de Resistencia que no se reglamentó y también una audiencia pública en la que participó mucha gente y recién hace dos meses el Superior Tribunal de Justicia nos permitió difundir sus resultados: 54 mil personas dijeron que no a la tracción a sangre y es necesario destinar fondos para poder hacerlo, que no significa solamente maltrato sino también trabajo en negro, violencia, pero no podemos ocuparnos de todo y sabemos que es mucha gente que se gana la vida de esa manera y necesitamos un Estado provincial y municipal mucho más presente. En Resistencia funcionan más de 500 carros y dejamos en claro que no estamos en contra de quienes cuidan a los caballos, pero la problemática que vemos es que hay muchísimos que están muy pero muy maltratados. Queremos un cambio y para eso es necesario poner al problema en conocimiento de todos y que intervengan las autoridades, también hay que decir que mucha gente es cómplice de este tema porque cuando utiliza a los carreros para hacer diferentes trabajos no denuncia ni se interesa cuando ve caballos maltratados. En el Chaco hay buenas leyes y ordenanzas pero es necesario que la Justicia se involucre mucho más para hacerlas cumplir”, dijo la integrante de la Fundación.

