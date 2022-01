ANSES habilita oficinas de atención en Fuerte Esperanza

La presidenta del Concejo Deliberante a cargo del municipio habló de la novedad y de las elecciones para la intendencia que cubrirán el mandato del fallecido Bulinki Correa: “es muy importante tener oficinas de ANSES, para nosotros es muy emocionante porque este es el verdadero Estado cerca de tu casa, porque antes de esto lo más cerca era a 160 kilómetros, y estamos esperando la fecha de apertura y de todos los trámites para determinar las oficinas, el amoblamiento y la fecha tentativa es el 3 de febrero. Los trámites que se podrán realizar serán los más simples como asignación, CUIT, cargas familiares eso en un comienzo y después se agregará todo lo demás que podrán ser realizados por los habitantes de los diferentes parajes de nuestra zona. El personal será local, tenemos gente capacitada para hacerlo. En cuanto a las elecciones para la intendencia serán el 6 de febrero, seguimos trabajando y caminando a paso firme con el acompañamiento de la gente que nos da un abrazo y palabras de aliento para seguir en este camino que me toca transitar. Además tengo el acompañamiento del gobierno provincial al que agradezco como también al personal de nuestra municipalidad que desde el primer momento me brindó su apoyo y eso me llena de orgullo y quiero destacar el empoderamiento de nuestras mujeres que luchan por sus derechos y participación y ahora somos acompañados por los hombres”, dijo la funcionaria.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

SILVIA VILLAVICENCIO-MARCELA VAQUER- PATRICIA LEGUIZA - DIEGO RODRÍGUEZ - RUBÉN DI GIUSEPPE-PAOLA ESCALANTE

LUNES A VIERNES DE 7 12