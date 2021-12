Diario de Radio Nacional 20/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública"

LRA 1 Buenos Aires - LLAMARA A UN PLEBISCITO: Arcioni anunció la derogación de la zonificación minera

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: “No era un Presupuesto de ajuste”

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: "La oposición dejó sin presupuesto no al Gobierno, sino a la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - LEONEL POBLETE CODUTTI: Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile

LRA 6 Mendoza Quino - MARTIN ORTIZ: "Boric representa las demandas sociales de los últimos 20 años en Chile"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN: "En la oposición está la misma gente que nos llevó al desastre del 2001"

LRA 1 Buenos Aires - PALOMA GARCIA: “Indignaba ver a la policía muy sacada”

LT 14 Paraná - DANIEL PADUAN: “El 20 de Diciembre es una trágica conmemoración”

LT 14 Paraná - RODOLFO PREGLIASCO: Reconstruyó archivos de 2001 para aportar a la causa

LRA 42 Gualeguaychú - HERNAN BRIENZA: "Hoy es un día que nos embarca en la conciencia"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ARENA: El asesinato de Gastón durante la represión del 2001

LRA 1 Buenos Aires - LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS: Argentina donó a Bolivia un millón de vacunas AstraZeneca

LRA 7 Córdoba - GABRIELA BARBAS: "Se ampliará la capacidad y se sumarán nuevos centros de testeo"

LT 14 Paraná - Hospital La Baxada: En Paraná comienzan las jornadas abiertas de vacunación

LT 14 Paraná - CARLOS BANTAR: “El aumento de casos de coronavirus es real”

LRA 6 Mendoza Quino - Aumentan los casos de COVID: Piden completar los esquemas de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - La provincia de Buenos Aires: Implementará mañana el pase sanitario

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO RESNIK: Los casos de coronavirus en Nueva York alcanzaron una cifra récord

LRA 26 Resistencia - LUCILA MASIN, legisladora nacional del Frente de Todos: “La oposición debe priorizar los intereses del Chaco”

LRA 7 Córdoba - ROSA MORENO: “Estuvimos en Buenos Aires y hablamos con el presidente”

LRA 7 Córdoba - ANDREA CONDEMARIN: "Con Boric Font entramos en una nueva era en la política de Chile"

LT 12 Paso de los Libres - "No a la Mina" y "No es No": Chubut se movilizará hasta que se derogue la zonificación minera

LT 14 Paraná - Disturbios y marchas: En Chubut “la represión es feroz”, aseveró un periodista agredido

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Desestabilizar, a tres bandas"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Visitó LT 14 e hizo un balance sobre el año

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: A 44 años del asesinato de Azucena Villaflor

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó del acto de asunción del rector electo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro. “Voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que cada argentino y cada argentina tenga futuro”, sostuvo el mandatario durante el encuentro en el barrio porteño de Almagro.

Reproductor de audio

“En el mundo en el que vivimos la riqueza está en el conocimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, dijo Fernández. Además, destacó que “muchos de los que estudian en esta universidad son la primera generación de estudiantes universitarios en familias trabajadoras”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras cinco días de movilización provincial, detenciones, lesionados e incendios, el gobernador Mariano Arcioni debió escuchar la demanda de los vecinos y, asesorado por los intendentes de distintas ciudades, avanzó en la derogación de la zonificación minera. “Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad", expresó.

En este marco, aseguró que "durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra. Mientras tanto, hemos decidido: derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro nacional expresó su preocupación por el rechazo al Presupuesto 2022 ya que se había votado este año la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación que estaba incluida en un artículo dentro del proyecto. “Ahora ya no está. Se creaba una cuenta especial para federalizar el área, que actualmente está concentrada en más del 85% en pocos lugares”, contó.

Daniel Filmus adelantó que están discutiendo con el Ministerio de Economía para resolver el tema. La iniciativa busca que la Argentina tenga un lapso de diez años llegar al 1% del PBI de inversión pública en dicho sector.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) calificó como "irresponsable" la decisión de los bloques opositores de la Cámara de Diputados que rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022 impulsado por el oficialismo. "Fue una jornada grave y lamentable", sostuvo Itai Hagman, al subrayar que "la oposición dejó sin presupuesto no al Gobierno, sino a la Argentina".

Tras afirmar que el voto de la oposición fue premeditado, manifestó: "Tenemos una oposición que, quizás por competencia interna, termina haciéndole mucho daño al país".

LRA 6 Mendoza Quino

Uceda calificó como "irresponsable y abusiva", la decisión de la oposición que rechazó en el Congreso el proyecto del Presupuesto 2022 impulsado por el oficialismo.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario habló del rechazo de la oposición al presupuesto 2022 que contemplaba la posibilidad de la creación de zona franca al territorio misionero. "Se discute pensando en los espacios de poder y poco se piensa en las necesidades reales de los misioneros", indicó Wellbach.

LRA 30 Bariloche

La militante de los barrios populares repasó lo sucedido hace 20 años. "La crisis fue muy fuerte y marcó el comienzo de los comedores y merenderos", analizó Espinoza.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La Madre de Plaza de Mayo se refirió a los acontecimientos de diciembre de 2001. Describió los sucesos de los que fue parte y la represión. "Muchos de los responsables son los mismos protagonistas de otros hechos trágicos de nuestra historia", expresó Cortiñas.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, Alejandro Rúa se refirió a la presentación contra el fiscal Carlos Stornelli y el personal de la secretaría 21 del Juzgado Federal 11, que estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, por los presuntos delitos de violación de secretos e incumplimiento de sus deberes,

La denuncia penal fue realizada a raíz de la filtración de conversaciones del teléfono del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que no formaban parte del expediente de la causa por supuestas anomalías en la compra de gas natural licuado, y que eran publicadas por el periodista de Clarín, Daniel Santoro.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Santiago de Chile, el periodista argentino Leonel Poblete Codutti, analizó los resultados del balotaje en los que se impuso el candidato de la coalición Apruebo Dignidad con el 55,87 por ciento frente al pinochetista José Antonio Kast, que logró el 44, 13%, comicios que contaron con un aumento significativo de la participación ciudadana en un país donde el voto es optativo.

Definió la de ayer como “una jornada histórica” y describió el clima de “gran festejo” que se vivió en las calles de Santiago y principales ciudades trasandinas tras la victoria de Boric, quien asumirá la presidencia “el 11 de marzo de 2022”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje presidencial de Chile. Ganó con casi el 56% de los votos, una victoria que desató festejos masivos de la izquierda en el centro de la capital, luego de una campaña polarizada con el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast.

"Boric es el presidente más joven en la historia democrática de Chile, cuando asuma tendrá 36 años. Viene de las luchas estudiantes y llega del sur del país", destacó el conductor de Gente de a pie. "Las encuestas anticipaban que iba a ganar pero no se esperaba un resultado así".

LRA 7 Córdoba

Andrea Condemarín, vicepresidenta del Partido Progresista de Chile, dijo que el triunfo de Gabriel Boric Font “abre una nueva era en la política” del país trasandino, y luego agregó que desde ayer hay un “nuevo Chile”.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein analizó el resultado de las elecciones presidenciales en Chile y cuáles repercusiones tendrá la victoria de Gabriel Boric en Argentina. “Aquí el macrismo estaba muy esperanzado en que ganara José Antonio Kast, hijo de un oficial nazi de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje que siempre se referenció con Pinochet. Es un tipo de derecha muy definido, a pesar de eso el macrismo sentía mucha simpatía por su candidatura”, introdujo.

“En Chile los gobiernos de derecha estimulan mucho la cuestión nacionalista anti argentina. Lo hizo Pinochet cuando estaba en la dictadura. Los gobiernos de derecha argentinos entran en ese juego. Casi estuvo a punto de haber una guerra entre Argentina y Chile, cuando estaban los militares en ambos países. Y Kast había retomado esa tradición de la derecha chilena muy agresiva para con nuestro país”, agregó.

LRA 43 Neuquén

Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales en Chile. Con el 99,94% de las mesas escrutadas obtuvo el 55,87% frente al 44,13% del ultraderechista José Antonio Kast. El político chileno se convirtió en el más joven y más votado de la historia chilena.

LV 8 Libertador

Tras una segunda vuelta con una participación histórica, Gabriel Boric resultó electo presidente de Chile. En tanto, Alicia Maldonado, referente feminista y jefa de Gabinete de la comuna de Maipo, dijo: “En este momento estamos atravesando un momento importantísimo en Chile, porque si ganaba Kast la Convención Constituyente no podría haber avanzado”.

LV 8 Libertador

Luciano Valle Acevedo, político socialista de Chile, dijo: “Fue un gran triunfo de las fuerzas democráticas. Hay que tener presente que el Gobierno de Piñeira no ha sido sino el intento de restauración del régimen neoliberal del Gobierno de Pinochet, que las propuestas de Kast buscaban afianzar”.

LRA 6 Mendoza Quino

Ortiz analizó el triunfo histórico de la izquierda representada por Gabriel Boric en el país vecino. La segunda vuelta separó por más de diez puntos de ventaja a Boric del candidato conservador, José Kats, motivo por el cual la victoria contundente se comunicó apenas terminado el primer recuento de los votos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) publicó un nuevo libro en el que, a 20 años de la crisis de diciembre de 2001 que puso fin al sistema de convertibilidad, propone revisitar ese tiempo histórico para leerlo en clave actual y realizar un gran acuerdo nacional. En ese marco, José Ignacio De Mendiguren reflexionó sobre lo transcurrido en estas últimas dos décadas y señaló que en la oposición está "la misma gente que nos llevó al desastre del 2001, siempre llevándonos al abismo y desmoralizando a los argentinos". "Cavallo asesora al PRO", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó la crisis de 2001 y afirmó que "fue el final del modelo de la convertibilidad". A 20 años de lo que calificó "un desastre", Alejandro Vanoli expresó la importancia de hacer memoria y manifestó que "algunas discusiones del presente son muy actual", en referencia al rol que asumido por la oposición: "Algunos le dicen al Gobierno que tiene que cerrar rápido con el FMI un programa de ajuste".

LRA 13 Bahía Blanca

El exfotógrafo de Página 12, Damián Neustadt, contó cómo vivió la agresión y detención ilegal del actual ministro del Interior, Wado de Pedro, en las jornadas trágicas del 18 y 20 de diciembre de 2001. Y cómo le sacó una foto que pasó a ser icónica.

LRA 13 Bahía Blanca

Walter Isaía, uno de los autores de “2001 Relatos de la crisis que cambió la Argentina”, dijo que se trata de “una investigación y recuperación histórica”.

El texto fue elaborado junto a Manuel Barrientos y cuenta con los testimonios de Hebe de Bonafini, Víctor De Gennaro, la politóloga María Esperanza Casullo, el historiador Ezequiel Adamovsky, Eduardo “Wado” De Pedro y Horacio González, entre otros.

Para Barrientos “fue un momento de épica popular muy fuerte que dejó un sello importante, una huella. 2001 marca un quiebre para nuestra generación y también para muchos militantes de los ‘70 que volvieron a politizarse. No hubo una organización o partido político que haya sido el único protagonista de los hechos. De aquellas movilizaciones espontáneas participaron miles de organizaciones, muchas sin banderas”.

LRA 1 Buenos Aires

La fotógrafa y periodista Paloma García presentó su libro “Fotografías diciembre 2001 – junio 2002” donde recopila, de manera gráfica, lo que vivió aquellos días de estallido y testimonios de quienes también lo presenciaron.

“Ese 19 a la tarde estaba en mi casa, teníamos un espacio con mis vecinos y nos agrupamos en Plaza de Mayo y pude registrar lo que fue la represión”, dijo.

García a su vez señaló que en ese momento lo primero que le indignó fue “ver a la una policía muy sacada”. En esa línea, agregó: “En mi caso me puse a proteger personas con mi cámara. Uno de los lentes lo use para pegarle a un oficial”.

LRA 7 Córdoba

Hudson señaló que los acontecimientos de 2001 pueden leerse como el punto de partida de un proceso de democratización. “Nacieron las asambleas barriales, las fábricas autogestionadas y los bachilleratos populares. A nivel estatal, los gobiernos debieron abrir el juego a las demandas populares”, explicó Hudson.

LT 14 Paraná

La Multisectorial recordó los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Paraná, en tanto Daniel Paduán, subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, aseveró que “es una trágica conmemoración”.

LT 14 Paraná

El físico del CONICET, Rodolfo Pregliasco, encabezó la desclasificación del material audiovisual contenido en la causa judicial que se siguió por la represión del 20 de diciembre de 2001. “Es un trabajo que cuando lo empezamos era imposible de realizar, y nos parecía muy difícil. Estos datos aportan precisión a la causa judicial”, informó el investigador.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de los 20 años de una jornada trágica, Brienza, periodista y titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), hizo un repaso de lo sucedido, y recordó los motivos que condujeron al "¡Que se vayan todos!".

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con María Arena, esposa de Gastón Riva, asesinado por la policía en el centro porteño durante la represión de diciembre del 2001, siendo una de las 39 vidas que se cobró el accionar policial en el levantamiento social originado tras la declaración de Estado de Sitio por parte de Fernando de la Rúa.

María contó su vida anterior al 2001, las vivencias y sensaciones en los días previos al estallido, los hechos del día del asesinato y cómo conoció la noticia al ver el cadáver por televisión.

También se refirió a la impunidad de los responsables, la búsqueda de justicia y la actualidad del caso.

LRA 7 Córdoba

El 20 de diciembre de 2001 David Moreno, un adolescente de 13 años, cayó víctima de la represión policial en Villa 9 de Julio.

Luis y Rosa Moreno, sus padres, estuvieron en la Casa Rosada, donde el presidente, Alberto Fernández, colocó una placa con el nombre de los caídos durante la represión de aquellos días en todo el país, incluido el de David. En tanto, Rosa relató lo charlado con Fernández, y luego señaló que el jefe de Estado mencionó que está en proyecto una pensión para las familias de las víctimas.

LRA 23 San Juan

El especialista en economía, Hugo Berozzi analizó la situación económica y política que llevó a la gran expresión social de los cacerolazos de 2001.

"Esto fue una crisis de deuda. Una deuda que venía desde la dictadura y se profundizó por la presión de los acreedores extranjeros y la falta de politicas de control de dólares", explicó Berozzi.

LRA 53 San Martín de los Andes

Luego de caminar desde el Congreso Nacional, e intentar acceder a la Plaza de Mayo donde la Policía Montada les impidió el ingreso, se dirigieron al obelisco donde se concentraba mucha gente y también se reprimía.

Mientras permanecían sentados en el cordón de la vereda en la avenida 9 de Julio, entre Sarmiento y Perón, bajaron hombres armados con chaleco antibala de una camioneta y comenzaron a efectuar disparos. Martín intentó levantarse para escapar y cayó herido de un disparo en la cabeza.

Gracias a la asistencia de otro manifestante que le realizó RCP dos veces para revivirlo, Martín pudo llegar con vida al hospital.

En diálogo con Nacional, Galli recordó aquellos momentos y aseguró que todo lo sucedido no fue en vano.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata del Decreto 856/2021, que da el aval a una "donación a título gratuito a favor del Estado Plurinacional de Bolivia" de un millón de dosis de ese inmunizante contra la Covid-19, que serán trasladadas hoy a ese país.

"La pandemia constituye un desafío global que exige una estrategia de solidaridad orientada al acceso equitativo de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19", indica en sus considerandos el decreto en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; del canciller Santiago Cafiero; y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

LRA 18 Río Turbio

Este lunes se habilitaron cuatros corredores seguros que unen a la provincia de Santa Cruz con el país vecino de Chile. La medida fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 1237/2021 de Jefatura de Gabinete, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En donde, fueron autorizados los pasos fronterizos: Río Turbio - Torres del Paine; Río Gallegos - Punta Arenas; Río Turbio - Puerto Natales; Los Antiguos - Chile Chico. La norma, que lleva la rúbrica de Juan Manzur y de los ministros, de Salud, Carla Vizzotti, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue acompañada por un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias provinciales para el ingreso de personas en territorio nacional en medio de la pandemia de COVID-19.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, dijo: “A partir del próximo 1° de enero la disposición administrativa nacional comenzará a regir en el país, y nuestro gobernador, Gustavo Bordet, ya lo ha manifestado públicamente”.

LRA 7 Córdoba

Barbás, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Córdoba, señaló que si bien la nueva variante Ómicron está generando cuadros más leves, todavía no se conoce su gravedad. "No se sabe cuál va a ser el impacto en el sistema de Salud, lo que sí está comprobado es su alta contagiosidad", señaló la funcionaria.

LT 14 Paraná

Hasta el próximo miércoles se desarrollará en la capital entrerriana un amplio operativo de vacunación contra el coronavirus. Serán jornadas abiertas, las cuales se llevarán a cabo en el Hospital La Baxada y en el Complejo de la Escuela Hogar, y en ambos nosocomios se aplicarán primeras, segundas y terceras dosis, junto a las inoculaciones de refuerzo.

LT 14 Paraná

Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná, expresó que los casos de coronavirus vienen creciendo, y “es real, inevitable y requerirá que nuevamente tengamos precauciones para poder tratar o amortizar los contagios”.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella presentó el balance de la situación de pandemia que surge del parte del Ministerio de Salud, mediante el cual se advierte un incremento de 200 casos en la última semana en comparación con los inicios de diciembre.

Las recuperaciones también aumentan, y la mayores consecuencias del COVID la padecen quienes no avanzaron en sus esquemas de vacunación.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia ofreció precisiones sobre la entrada en vigencia del “Pase Libre Covid-19” prevista para mañana 21 de diciembre que será solicitado a las y los mayores de 13 años para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio que representan mayor riesgo epidemiológico como cines, gimnasios, salones de fiesta y boliches, entre otros lugares.

Señaló que, también, será requisito para quienes deseen realizar trámites ante organismos públicos y privados; y para trabajadores que efectúen atención al público en entidades públicas y privadas.

La periodista explicó cómo obtener el pase y que es necesario, para lograrlo, contar con al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19, aplicadas como mínimo 14 días antes.

LRA 1 Buenos Aires

El biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Estados Unidos se refirió al nuevo récord de casos de coronavirus en Nueva York, donde se registró más de 21.900 casos diarios, una cifra que no se había visto ni siquiera durante las sombrías olas del invierno y la primavera pasados. Tras señalar que en ese territorio "la vacunación ha sido muy buena", Ernesto Resnik destacó que "las vacunas nos mantienen con una inmunidad saludable".

"Quien no se vacunó va a terminar contagiado sí o sí, y con más chances de ir a terapia intensiva", expresó. En ese sentido, resaltó que las vacunas "dan casi completa protección para que el coronavirus no nos haga un daño grave".

LRA 26 Resistencia

Masin analizó el impacto que tendrá en las provincias y en el Chaco la negativa de la oposición para aprobar el proyecto del Presupuesto nacional, diciendo: “Para nuestra provincia es muy negativo, porque incluía obras importantísimas y es lamentable que los legisladores chaqueños de la oposición no lo hayan entendido de esa manera”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario señaló que con la prórroga del subrégimen industrial se abrió una puerta para empezar a trabajar y proyectar el crecimiento de la industria. “Hubo un compromiso del Presidente de trabajar en el subrégimen", señaló Tita.

LRA 2 Viedma

La legisladora del Frente de Todos comentó que el bloque presentó varias iniciativas para reclamar respuestas ante el derrame de petróleo ocurrido en la localidad de Catriel el pasado 10 de diciembre.

LRA 57 El Bolsón

Desde el miércoles 15 de diciembre cuando la Legislatura de Chubut aprobó la Zonificación Minera, hay movilizaciones en casi toda la provincia de Chubut. En la Comarca Andina cada día se plantea una acción en alguna localidad. Desde allí, se realizó una caravana hasta la ruta 40, a la altura del Puente Salamín, en El Hoyo.

LT 12 Paso de los Libres

El director de LU 4 Radio Nacional Patagonia, Saúl Gherscovici, comentó que cientos de chubutenses marcharon contra la minería en distintas localidades, y lo seguirán haciendo hasta que se derogue esta controvertida solicitación minera.

LU 4 Patagonia

A través de un comunicado, el bloque de Juntos por el Cambio de Rada Tilly se manifestó en contra de la sanción y la promulgación de la ley de Zonificación minera.

Al respecto, Mariel Peralta, concejal de la oposición, indicó: “Nos hemos expresado en rechazo y oposición a la sanción de esta ley, y la provocativa promulgación del gobernador de la provincia desoyendo al pueblo chubutense. Repudiamos cualquier hecho de violencia, entendiendo que esto manchaba el reclamo del pueblo chubutense que se ha manifestado en contra”.

LRA 9 Esquel

El sociólogo e hijo del premio Nobel de la Paz, Leonardo Pérez Esquivel, visitó Chubut para conocer la situación de Facundo Molares, militante detenido por la justicia argentina a pedido de Colombia, país que solicita la extradición por su presunta participación en las FARC.

Cabe recordar que la causa había prescripto, pero aun así, en lo que las organizaciones de Derechos Humanos consideran una persecución política, Molares continúa preso con importantes problemas de salud.

LT 14 Paraná

Elsa Bruzzone, profesora de historia y asesora ad honorem del Congreso Nacional sobre Recursos Naturales Estratégicos, manifestó: “Pese a la resistencia del pueblo de Chubut, se sanciono la ley, y el gobernador ya la promulgó. Está vigente, pero está judicializada, porque los vecinos de Esquel presentaron un amparo, y también lo hicieron por los vecinos detenidos”.

LU 4 Patagonia

Macayo forma parte de la Asamblea de Esquel por el No a la Mina, que consiguió mediante un amparo que se garantice el derecho a movilizarse de los habitantes de toda la provincia, quienes buscan que el reclamo sea colectivo y simultáneo.

LU 4 Patagonia

Romero, diputada nacional de Juntos por el Cambio, estuvo en Comodoro Rivadavia y se refirió a la votación de la Zonificación minera en la Legislatura, y luego se manifestó en contra de las maniobras que se emplearon para el desembarco de la minería en la provincia.

LT 14 Paraná

Iván Marín es un periodista de Prosa Urgente, que recibió agresiones en las manifestaciones que se llevaron a cabo en Chubut en contra de la sanción de la ley que da luz verde a la explotación minera en la provincia.

Al menos 16 edificios públicos volvieron a ser el epicentro de las protestas de los grupos ambientalistas, en tanto Marín expresó: “La represión es feroz, y no sé cuánto más aguantará el Gobierno y la policía sin contradicciones internas”.

LRA 1 Buenos Aires

En una jornada especial por el recuerdo a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, a 20 años de aquella crisis, Mario Giorgi desmenuzó lo que hoy constituyen “las tres patas golpistas” y sus nuevos pasos desestabilizadores contra el gobierno nacional.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitó los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná y dialogó sobre diversos temas. El mandatario provincial contó cómo vivió el 19 y 20 de diciembre de 2001 en su Concordia natal, luego hizo referencia al Presupuesto 2022, el cual fue rechazado por la oposición, perjudicando a Entre Ríos en la merma de recursos, y también habló sobre la continuidad del Plan Rector de Vacunación.

LRA 1 Buenos Aires

La fundadora de Madres de Plaza de Mayo había sido secuestrada el 10 de diciembre de 1977 y, diez días después, el 20 de diciembre, su cuerpo apareció sin vida en las orillas de las playas de la provincia de Buenos Aires.

Azucena Villaflor era una mujer oriunda de Avellaneda, su origen era el de una familia trabajadora y por ello comenzó a trabajar muy joven, primero en una fábrica de vidrio y luego en los talleres de la ciudad del sur bonaerense.

LRA 25 Tartagal

Integrantes de cooperativas de trabajo de la ciudad de Tartagal, cortaron la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Cuña Muerta. Exigen que las obras sean distribuidas de manera equitativa entre todas las cooperativas. Esperan respuestas por parte de funcionarios provinciales y del intendente Mimessi.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte explicó que desde el viernes ya comenzó el operativo de control “Viajá seguro” en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros organismos provinciales.

“Queremos garantizar que nada de lo que pase en las rutas y vías impacte en el sistema sanitario”, declaró José Arteaga quien también destacó la obligatoriedad del uso del barbijo en los transportes públicos y contó que la ventilación cruzada se cumple en un gran porcentaje.

A su vez recordó que en los micros ya no se encontrarán ni mantas ni otros elementos que se comparten.

LRA 29 San Luis

Más de 3500 alumnos recibieron sus estampillas escolares que podrán empezar a canjear desde hoy en las sucursales del Banco Supervielle. Esta iniciativa, tiene objetivos estimular la educación, la cultura del ahorro y la filatelismo cultural. x

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el mes de la discapacidad, en la localidad de Concepción se llevó a cabo una actividad de la que participaron establecimientos que presentaron trabajos manuales y productos para la venta.

LRA 24 Río Grande

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Nacional de las y los pediatras, según estableció la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). "La tarea es lograr que el bebé recién nacido pueda transitar todos los períodos de crecimiento y desarrollo hasta lograr ser un adulto con salud", señaló la profesional.

LRA 21 Santiago del Estero

En el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” se instalará un inflable con forma de colon. La actividad permitirá que la población acceda a un recorrido educativo en el que se informará sobre los diferentes estadios de la enfermedad, las maneras de detectar precozmente el cáncer de colon y las alternativas de tratamiento.

LRA 4 Salta

La auxiliar fiscal federal se refirió a la investigación por un caso de trata en perjuicio de una joven con retraso madurativo. La chica es oriunda del interior de Salta y fue contratada por la pareja tratante para trabajar en la limpieza de su vivienda y el cuidado de sus hijos. La denuncia indica que también la explotaron sexualmente y la llevaron a Bolivia con el mismo propósito.

LRA 23 San Juan

La joven artista lanzó su primer videoclip "Discúlpame", un reaggeatón filmado íntegramente en San Juan. La cantante contó de qué se trata este proyecto musical y los desafíos por delante. "Quiero formarme en todas las áreas posibles, quiero ofrecer lo más que pueda", señaló García.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese conversaron con Sebastián Scolnik, coordinador del área de publicaciones de la BN sobre la vuelta de la edición de libros allí. Luego de un parate en dicha actividad debido a “diversas circunstancias”, regresa un lote de textos “amasados en estos años de pandemia”. El entrevistado recordó los orígenes de la editorial de la Biblioteca Nacional en la gestión de Horacio González y además mencionó las distintas etapas que atravesaron desde ese tiempo hasta hoy.

LRA 3 Santa Rosa

El actor, director teatral y dramaturgo, Omar Lopardo, contó de qué trata la obra "Un monstruo ilustrado", que se estrena este miércoles 22 en el Centro Municipal de Cultura, de Santa Rosa.

"El monstruo ilustrado" es una comedia musical para niñes que a través de una historia simple, propone despertar el hábito de la lectura y el amor por los libros. Seleccionada por el INT en el concurso patagónico de proyectos de teatro para la niñez, cuenta con autoría de Omar Lopardo, en co-direccion con Caro Aguerrido.