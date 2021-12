“Si no se deroga, esto será una guerra social interminable”

Gustavo Macayo, forma parte de la asamblea de Esquel por el NO A LA MINA que en las últimas horas consiguió mediante un amparo que se garantice el derecho a movilizarse a los habitantes de toda la provincia que buscan que el reclamo sea colectivo y simultáneo.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia explicó “el habeas corpus, preventivo y genérico es para las ciudades de Esquel, Trelew, Lago Puelo, Madryn y Comodoro, para todas las ciudades de Chubut. Consiste en garantizar la posibilidad de movilización de la gente, la tarea periodística además, todo lo que se hace en una protesta social”.

En este marco, dijo “si esto no se deroga, esta será una provincia alterada, no veo otra alternativa que no sea la derogación, la población estará eternamente movilizada, será una guerra social interminable que puede tener peores consecuencias a las que ha tenido hasta ahora. El otro escenario es que empiece la actividad y las personas que nos hemos movilizado vamos a ser un blanco móvil de una cacería del verdadero poder mafioso que tiene el gobierno del Chubut en este momento”.

En este punto, Macayo expuso el carácter antidemocrático que tiene la zonificación. “Es increíble que esto suceda en medio de una democracia, se toma una decisión que resiste el pueblo y se va hasta el final, en Chubut ya no hay democracia. A nosotros no nos queda otra alternativa que estar en la calle”.

